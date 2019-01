Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

früher, als ich bei der Nachrichtenagentur dpa gearbeitet habe, verabschiedete sich ein Kollege immer mit dem Satz: "Möge euch nichts Meldungsrelevantes geschehen!". Als normaler Bürger landet man bei dpa vor allem in Polizeimeldungen, als Opfer oder Täter, das möchte man beides nicht. Am Wochenende war nun die ZEIT, genauer gesagt unser Redaktionssitz, Thema einer dpa-Meldung: "Obdachloser löst Polizeieinsatz vor ZEIT-Gebäude aus." Ein Mitarbeiter unseres Sicherheitsdienstes habe den Obdachlosen für einen Einbrecher gehalten und die Polizei angerufen, schreibt dpa. Im Prinzip ist das alles korrekt. Was dpa nicht wusste: Unser Sicherheitsdienst hatte den Mann und eine weitere Person über eine Überwachungskamera auf der Dachterrasse entdeckt. Und die liegt immerhin im sechsten Stockwerk! Als unsere Kollegen die Männer ansprachen, flüchteten sie über ein Baugerüst. Danach gab es reichlich Aufregung: Alle freien Einsatzkräfte der Polizei rückten an, um die mutmaßlichen Einbrecher zu suchen. Gefunden wurde am Ende nur der Obdachlose. Einbruchsspuren fanden sich auch keine. Alles gut.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

Klimaaktivisten besetzen Hansaport

21 Stunden dauerten die Abschlussverhandlungen, um 4.45 Uhr am Sonntagmorgen einigten sich Unternehmer, Gewerkschafter, Wissenschaftler und Klimaschützer in Berlin darauf, dass es spätestens 2038 keine Kohlekraftwerke mehr in Deutschland geben soll. Keine vier Stunden später, um 8.40 Uhr, besetzten 40 Aktivisten den Hansaport in Waltershof, den größten Umschlagplatz für Kohle in Deutschland. Die Kohlegegner blockierten mehrere Bagger, Verladebrücken und Förderbänder, die Arbeiten im Hansahafen mussten deswegen für Stunden unterbrochen werden. Bei Einbruch der Dämmerung begann die Polizei schließlich mit der Räumung des Geländes. Warum die Aktivisten den Kompromiss der Kohlekommission für unzureichend halten, erklären sie im Interview weiter unten sowie auf ZEIT ONLINE.

Polizei sucht erneut nach Zeugen im Fall der verschwundenen Hilal

Vor 20 Jahren ist die zehnjährige Hilal verschwunden. Zum Jahrestag hat die Polizei nun einen erneuten Aufruf an Zeugen gestartet, die sich an das Mädchen erinnern können. Man gehe weiterhin davon aus, dass es "Menschen gibt, die etwas Merkwürdiges oder Auffälliges beobachtet haben, bei dem es sich möglicherweise um ein wichtiges Puzzleteil zur Aufklärung des Falls handelt", sagte die zuständige Abteilungsleiterin im Landeskriminalamt, Inge Pape. Erst im September 2018 hatte die damalige Soko "Cold Cases" nach einem Hinweis in einer aufwendigen Aktion im Altonaer Volkspark vergeblich nach Überresten des Kindes gesucht. Für einen Hinweisgeber interessiert sich die Polizei besonders. Er habe sich am 3. Februar 1999 mit Hilals Familie an einer Kirche in Hamburg treffen wollen, tauchte jedoch nicht auf.

Ausgezeichnet: Drei Schulprojekte gegen das Vergessen und für mehr Zivilcourage

Etwa 50 Jugendliche wurden am gestrigen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus mit dem Bertini-Preis ausgezeichnet. Der Name des Preises geht auf den Roman "Die Bertinis" zurück, in dem der Schriftsteller Ralph Giordano die Verfolgung seiner Familie in der Nazi-Zeit schildert. Der Preis wird jedes Jahr an Schülergruppen verliehen, die sich für ein menschliches Miteinander und mehr Zivilcourage einsetzen. Schülerinnen und Schüler der Bugenhagen-Schule Alsterdorf haben sich in ihrem Theaterprojekt "Aus der Reihe tanzen" mit der Verfolgung der Swing-Jugend beschäftigt. Das Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg wurde für das Stück "Kein deutscher Land" ausgezeichnet, das sich mit der Radikalisierung von Jugendlichen auseinandersetzt. Und das Lise-Meiner-Gymnasium in Osdorf erinnerte an die Opfer zweier Hamburger Polizisten, die im Konzentrationslager Menschen ermordeten.

In einem Satz

Die Polizei musste einen 48-jährigen Mann mit einem Bolzenschneider aus seinem Zugabteil befreien, das er aus Angst vor Dieben mit einem Fahrradschloss gesichert hatte, aber nicht mehr aufbekam +++ Die CDU fordert mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, die Beamten sollen überwachte Telefongespräche von Kindern unter 14 Jahren speichern dürfen, um Islamismus besser bekämpfen zu können +++ Weil er beim G20-Gipfel an Plünderungen und Angriffen auf Polizisten beteiligt war, muss ein 30-Jähriger aus Köln für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis +++ Etwa 120 Menschen haben am Sonnabend auf dem Jungfernstieg gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche demonstriert

Was heute auf der Agenda steht

Achim Reichel, bekannt durch das heute als Partyhit missbrauchte "Aloha Heja He" und große Rocksongs wie "Der Spieler", wird 75 Jahre alt +++ In der Polizeiakademie findet eine Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag statt

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Studentin

"Dieses Semester habe ich einen Kurs, in dem ich selbst den Inhalt bestimmen durfte. Jeder bekam eine Sitzung zugeordnet. Ich stöberte durch die Bibliothek, schnappte mir jedes Buch, das mich thematisch ansprach, und stellte es auf meinen Tisch. Nach einer Stunde waren es 30 Bücher. Da lagen sie auf einmal alle vor mir: meine Interessen. Der Klimawandel und die damit verbundenen Fragen nach Gerechtigkeit, politischen Maßnahmen und imperialen Lebensweisen, die den Wandel unterstützen. Bücher zu Migration, Grenzpolitik, Fluchtursachen, Korruption. Das Aufkommen rechter Bewegungen, autoritäre Strukturen, Macht und Moderne. Liebe, die Politik der Gabe und Identität in der heutigen Gesellschaft zusammen. Mir wurde klar: Die Freiheit des Kurses hat mir vor Augen geführt, was eigentlich meine Themen sind. Wahnsinn."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Die neuen Hamburg-Seiten der ZEIT:

Wir wollen mehr Debatte

Die Stadt streitet: über Bauvorhaben und Abrisspläne, über Radwege, Staus oder die angemessene Erinnerung an vergangene Verbrechen. Wir holen diesen Streit in die Zeitung – und laden in jeder Ausgabe des Hamburg-Teils mehrere Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten zur Diskussion ein. Dafür suchen wir jeden Monat ein Thema, das die Bürger gerade besonders umtreibt. Natürlich spielen bei unserer Auswahl die vielen Zuschriften eine große Rolle, die wir von Ihnen, liebe Newsletter-Leserinnen und -Leser, bekommen. Nachdem die neue Ausgabe erschienen ist, werden wir die Debatte im Newsletter und auf ZEIT ONLINE weiterführen, damit auch Sie sich daran beteiligen können. Daher die Bitte: Schreiben Sie uns! Über welches Thema in der Februarausgabe gestritten wird, erfahren Sie an diesem Donnerstag.

"Die Betroffenen saßen nicht mit am Tisch"

Die großen Umweltverbände sind zufrieden mit dem Kompromiss, dass Deutschland bis 2038 seine Kohlekraftwerke abschaltet. Greenpeace bewertet das Ergebnis als "steilen Kohleausstieg", der Umweltverband BUND freut sich, dass damit der Hambacher Forst gerettet ist. Doch einigen Kohlegegnern genügt dieses Ergebnis nicht. 40 Klimaaktivisten haben am Sonntag den Hansaport in Waltershof besetzt. Wir haben zwei von ihnen gefragt, was sie an dem Verhandlungsergebnis stört. Sie nennen sich Karin Hansen und Nico Hendricks, ihre richtigen Namen möchten sie nicht nennen.

Elbvertiefung: Nur wenige Stunden, nachdem Unternehmer, Gewerkschafter, Wissenschaftler und Klimaschützer mühselig einen Kompromiss für den Kohleausstieg erzielen konnten, haben Sie mehrere Bagger, Verladebrücken und Förderbänder im Hamburger Kohlehafen besetzt. Warum?

Karin Hansen: Wir möchten zeigen, dass wir nicht nur mit den Ergebnissen der Kommission nicht einverstanden sind, sondern auch das Verfahren ablehnen.

Nico Hendricks: Diejenigen, die in erster Linie betroffen sind von den Auswirkungen der Kohle, saßen gar nicht mit am Tisch bei den Verhandlungen. Keine Vertreterinnen oder Vertreter der künftig betroffenen Generationen, keine Menschen aus dem globalen Süden, die heute schon unter dem Klimawandel leiden, keine Menschen aus den Abbaugebieten der Steinkohle, die heute mit den Folgen unserer Politik leben müssen. Das Ergebnis sowie den Vorgang können wir nicht akzeptieren.

EV: Ihre Argumente haben die Umweltverbände eingebracht. Die jetzige Einigung ist zweifelsfrei ein Kompromiss aus Umwelt- und Wirtschaftsinteressen. Gäbe es eine Form von Kompromiss beim Kohleausstieg, mit der Sie leben könnten?

Hansen: Wir sind für den sofortigen Kohleausstieg, bei Braun- und Steinkohle, nicht für einen Ausstieg 2038.

EV: Halten Sie den sofortigen Ausstieg für umsetzbar?

Hendricks: Der sofortige Ausstieg ist notwendig. Es wurde in den Verhandlungen viel zu sehr darauf geachtet, dass wir in Deutschland unseren Lebensstandard mit all seinen Verschwendungen halten können und die Energiekonzerne weiterhin ihre Profite machen. Das kann nicht die Entscheidungsgrundlage sein. Menschen in anderen Ländern verlieren ihre Heimat, werden krank, das passiert schon heute, das müssen wir berücksichtigen.

Das vollständige Interview lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

Reeperbahn. Immer wieder die Reeperbahn

Ob Heinz Strunk, Rocko Schamoni in seinem neuen Roman "Große Freiheit" oder auch Fatih Akin mit seinem neuen Film über den Frauenmörder Fritz Honka, der wiederum einer Buchvorlage von Heinz Strunk folgt: Hamburgs Künstler tun so, als gäbe es in der Stadt keine andere Straße, über die man schreiben oder Filme drehen könnte. Diese Fixiertheit nervt unseren Autor Moritz Herrmann dermaßen, dass er sich während eines Spaziergangs Luft machen musste. Wo? Logischerweise auf der Reeperbahn, beinahe "nachts um halb eins".

So sah das aus:

Mönckebergstraße, 1910

Hier zeigt sich die fast fertige Mönckebergstraße von ihrer besten Seite. Als das Foto aufgenommen wurde, lag gegenüber noch brachliegendes Bauland. "Durchbruch" wurde die Straße im Volksmund genannt – und städtebaulich war sie das auch. Zuvor prägten ärmliche Arbeiterhäuser des Gängeviertels das Bild der heutigen City. Feuchte Kellerwohnungen und Plumpsklos in den schmutzigen Hinterhöfen wurden den Bewohnern zum Verhängnis, als im Sommer 1892 die Cholera ausbrach. "Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen", sagt der Seuchenarzt Robert Koch nach einem Rundgang durch die Hamburger Innenstadt. "Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde." Infolge der Epidemie mit mehr als 8000 Toten beschließt der Senat: Das innerstädtische Gängeviertel muss weg. So entsteht Platz für eine breite Verkehrsachse, die nicht nur dem aufstrebenden Handel zu neuen Büros und Geschäftsräumen verhilft. Auch für den Autoverkehr haben die Planer links und rechts der Straßenbahntrasse schon Platz vorgesehen.

Annabel Trautwein

WER WIR SIND

Wer den eigenen Auftritt auf dem Bolzplatz live kommentiert, der kann später auch was mit Medien machen – dachte ich, Folko Damm (37), mir irgendwann vor dem Abi und ging zwar nicht zum Hörfunk, füllte aber dafür fortan in meiner Heimat, dem südöstlichen Niedersachsen, fleißig und leidenschaftlich Artikelboxen in der Sportredaktion einer Lokalzeitung. Über das Studium der Geschichte, Germanistik und Journalistik in Braunschweig und Leipzig sowie Volontariat und Redakteursanstellungen in Hessen und Schleswig-Holstein entdeckte ich den Journalismus abseits des grünen Rasens für mich und ging dahin, wo ich eigentlich schon früher sein wollte: Hamburg. Hier arbeite ich seit etwa drei Jahren als Nachrichten- und Untertitelredakteur für den NDR sowie als Autor für die "Elbvertiefung". Fußballkommentare überlasse ich heute in der Regel anderen.



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Schöne Abwechslung Obwohl außen als Tagesgericht angeschrieben, gibt es das Malaiische Gemüsecurry (4,90 Euro) nicht, was schade ist, man hätte es gern probiert. Stattdessen werden türkische Ravioli mit Rinderhack (6,50 Euro), Manti genannt, bestellt, die mit frischer Joghurt- und Paprikasoße serviert werden. Obwohl die Autos ohne Unterlass auf der vielspurigen Rüterstraße unweit des Löffelhauses vorbeibrausen, ist es innen gemütlich – eine schöne Abwechslung zu den vielen Gastronomieketten in Wandsbek. Sitzgelegenheiten gibt es zahlreiche: vor dem Fenster auf Kissen, auf Sesseln, die an ein Prinzessinnenschloss erinnern, oder an einem der Tische. Zur Mittagsspeisung strömen zahlreiche Gäste herbei, angeboten werden neben Suppen – auch vegan und vegetarisch – (Bulgur-)Salate und belegte Bagels. Einzig die Frau, die die Gäste an diesem Tag betreut, ist, wenn nicht unfreundlich, so doch unwirsch. Als man wissen möchte, ob die Manti hausgemacht sind, brummt sie nur, und als die Frau am Nebentisch freundlich fragt, was denn in der Kartoffelsuppe sei, lautet die Antwort: »Kartoffelsuppe ist eben Kartoffelsuppe.« Wandsbek, Löffelhaus , Wandsbeker Zollstraße 3 , Mo–Fr 10–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Gott der Gedanken: Thorsten Havener gilt als "Meister der psychologischen Unterhaltung". Der Gedankenleser dringt mit Live-Experimenten in die Köpfe seiner Zuschauer ein, bietet in der Show "Feuerprobe" Einblicke in die Welt der Vorstellungskraft, Suggestion und Empathie.

Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstraße 13, 19.30 Uhr, 28 Euro

Rock mit Asche: Seit einem halben Jahrhundert springt die Rockband Wishbone Ash über die Bühnen. Zum 50. Jubiläum gehen die Briten auf XLIX-Tour, knallen Riffs in den Saal, mischen Jazz mit röhrenden Leadgitarren.

Fabrik, Barnerstraße 36, 21 Uhr, VVK 33 Euro

Was kommt

Musical-Wolle: "Weiß der Geier", warum fast 20 Jahre nach seinem Rückzug noch immer der Saal tobt, wenn seine Hits erklingen. Das ist "Wahnsinn!". Das gleichnamige Musical rund um Wolfgang Petrys Lebenswerk feiert morgen Premiere.

Mehr! Theater, Banksstraße 28, Di, 18.30 Uhr, ab 29,90 Euro

Irgendwas mit Medien: Medien dominieren den Alltag über Instagram, Games, Netflix. Mit dem ersten Aktionstag "Faszination Medien" rückt die HAW Hamburg Jobs hinter dem Bildschirm in den Fokus: Workshops führen ein in Spielentwicklung und Animation, Gäste diskutieren über einen souveränen Umgang mit Konsumrisiken.

HAW Hamburg, Kunst- und Mediencampus, Finkenau 35, Mi, 10–18 Uhr, Anmeldung unter aktionstag-medien@haw-hamburg.de

Gluck auf der Bühne: John Neumeier erfüllt Erwartungen nicht, er übertrifft sie. Mit Christoph Willibald Glucks "Orphée et Eurydice" an der Lyric Opera Chicago übernahm er 2017 erstmals eine Opernregie in Kombination mit Choreografie, Bühnenbild, Kostüm- und Lichtdesign – und ermöglichte die Verschränkung von Ballett und Oper. In Hamburg bringt er die Symbiose in französischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln auf die Bühne.

Staatsoper, Großes Haus, Dammtorstraße 28, So, ab 8 Euro

Hamburger Schnack

Schon in Poppenbüttel startet die S-Bahn acht Minuten verspätet auf meiner täglichen Fahrt nach Flottbek. An jeder Haltestelle kommt noch Wartezeit auf freie Gleise dazu. In Ohlstedt und Altona ratlose Diskussionen zwischen den Zugführern. Die Verspätung beträgt inzwischen 35 Minuten. Eine Station vor meinem Ziel schließlich die Lautsprecherdurchsage: »Verehrte Fahrgäste, aufgrund der großen Verspätung endet dieser Zug jetzt ganz. Wir geben auf. In wenigen Minuten kommt bestimmt Anschluss.« Gehört von Sarah Wilke

Meine Stadt

