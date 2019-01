Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit keinem Kollegen streite ich so gern wie mit Frank Drieschner. Zugegeben, wir streiten oft – was zum einen daran liegt, dass wir bei vielen politischen Themen unterschiedliche Ansichten haben, zum anderen daran, dass wir beide so gern diskutieren. Vor einigen Wochen kam Frank freudestrahlend in mein Büro und fragte mich, ob er mir etwas zeigen dürfe. Auf seinem Rechner öffnete er ein Programm, klickte Straßen auf einem Stadtplan von Hamburg an, auf dem Bildschirm erschienen bunte Diagramme. Frank blickte mich freudig an: "Ist das nicht großartig?" Ich verstand nicht. Er erklärte mir, dass die Kurven auf seinem Bildschirm den Verkehr in Hamburg zeigten, aggregiert aus Daten von Hunderttausenden Navigationsgeräten. Das perfekte Analyseinstrument, um herauszufinden, wie gut oder schlimm es wirklich um das Hauptaufregerthema der Stadt steht: den Verkehr. Seither habe ich sehr wenig mit Frank gestritten, denn er hat gefühlt Tag und Nacht vor seinem Bildschirm gesessen und Daten ausgewertet. Was er da überhaupt gemacht hat, erklärt er unten im Interview. Die Ergebnisse lesen Sie im neuen Hamburg-Teil oder als Digitalabonnent direkt hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

© Sreenshot DIE ZEIT

Die erste Monatsausgabe der ZEIT:Hamburg ist da

In den vergangenen Monaten haben wir uns viele Gedanken gemacht und die journalistische Produktpalette der ZEIT in Hamburg neu aufgestellt. Ab heute liegt die erste Monatsausgabe der ZEIT:Hamburg am Kiosk. Auf 20 Seiten finden Sie dort unter anderem: eine Analyse von Daten, die zeigt, wie schnell der Verkehr in Hamburg fließt – und dass die Lage besser ist als in anderen Städten. Warum die drei Hamburger Ökonomen Bernd Lucke, Jörn Kruse und Hans-Olaf Henkel bereuen, die AfD groß gemacht zu haben. Und einen Text, geschrieben von Hamburgs bekanntestem Filmregisseur Fatih Akin, in dem er erklärt, warum er St. Pauli so liebt. Unten finden Sie einen Gutscheincode für ein Probeabo.

© Daniel Bockwoldt/dpa

Bürgerschaft debattiert über Kinderschutz

Yessica, Chantal, Lara-Mia, Yagmur, Tayler: In Hamburg starben in den vergangenen Jahren mehrere Kinder, weil sie vernachlässigt oder misshandelt wurden. Zwei Jahre lang hatte sich eine Enquete-Kommission zu "Kinderschutz und Kinderrechten" mit viel Aufwand um das Thema gekümmert. Gestern ist in der Bürgerschaft nun deren Bericht debattiert worden. Vor zwei Wochen war der mehr als 600 Seiten lange Text der Bürgerschaft übergeben worden. Nun durften die Mitglieder der Kommission sich und ihre Arbeit noch einmal selbst loben, was sie auch ausgiebig taten. Lob erhielten sie aber auch von Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD), die von einem "Meilenstein für den Kinderschutz in Hamburg" sprach. Besonders stolz war die Kommission, dass sie fraktionsübergreifend Lösungen gefunden hatte. In der Bürgerschaft wurden dann aber doch wieder Unterschiede deutlich, während die SPD betonte, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz sollen, kritisierte die CDU, dass der Senat noch nicht mit der Umsetzung der Empfehlungen begonnen hat, die FDP sprach sich für eine bessere Schnittstelle zwischen Allgemeinem Sozialen Dienst und Polizei aus und die AFD für verpflichtende Untersuchungen für Kinder. Der Senat soll jetzt die Empfehlungen umsetzen und die Bürgerschaft Ende des Jahres informieren, wie weit er gekommen ist.

Friederike Lübke

Drei Kampnagel-Produktionen zu Theatertreffen eingeladen



Drei der zehn bemerkenswertesten Theaterinszenierungen des vergangenen Jahres sind Kampnagel-Co-Produktionen. Das gab gestern die Jury des Berliner Theatertreffens bekannt. Die Inszenierungen "Unendlicher Spaß" von Thorsten Lensing, "Girl from the Fog Machine Factory" von Thom Luz und She She Pops "Oratorium" werden beim Theatertreffen im Mai im Haus der Berliner Festspiele zu sehen sein. Die Jury hatte 418 Inszenierungen in 65 deutschsprachigen Städten besucht. Unser Kulturredakteur Florian Zinnecker wertet die Auszeichnung als Sensation. Denn prämiert werden hier drei freie Produktionen; die staatlichen Theater wie das Schauspielhaus und das Thalia wurden nicht prämiert. Es seien drei sehr besondere Abende, die alle das normale, gelernte Format eines Theaterabends sprengen, sagt Zinnecker. Einmal durch die Starbesetzung, einmal durch eine auf Bühneneffekte fokussierte Idee und einmal durch das Format selbst. Die Auszeichnung zeige, dass es sich für Theater auszahle, sich etwas zu trauen und in die Extreme zu gehen. Und dass es sich lohne, in Hamburg ins Theater zu gehen, weil man hier davon ausgehen könne von guten Ideen überrascht zu werden.

In einem Satz

Der Findling "Alter Schwede" am Elbstrand wurde mit politischen Symbolen beschmiert, nun will die Hafenverwaltung HPA die Symbole und die im Januar aufgesprühte goldene Farbe entfernen und wieder eine Anti-Graffiti-Schicht auftragen +++ Der Kupferhersteller Aurubis bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef: Roland Harings, 55, kommt vom Unternehmen MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH +++ In Jenfeld ist eine 66-jährige Fußgängerin beim Überqueren einer Straße von einem Müllwagen erfasst worden und gestorben +++ Wegen eines Kellerbrands musste die Feuerwehr in Wilhelmsburg 40 Menschen aus einem Wohnhaus in Sicherheit bringen +++ Der HSV hat 2:1 gegen den SV Sandhausen gewonnen

Was heute auf der Agenda steht

Heute und morgen besucht ein Gutachterteam aus renommierten internationalen Wissenschaftlern die Universität, um ihre Bewerbung als Exzellenzuniversität zu prüfen +++ In Berlin tagen die Regierungschefs der Länder +++ Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) lädt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Arbeiterwohlfahrt Hamburg zu einem Senatsempfang ein

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Schulsekretärin

"Sprachförderunterricht für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Thema: die Fachbegriffe für männliche und weibliche Tiere sowie deren Nachwuchs. 45 Minuten lernen wir uns spielerisch durch Hengst, Ferkel, Welpe, Henne, Hirsch, Kalb und Co. Am Ende der Stunde ein Kind, aus tiefstem Herzen seufzend: "Wer sich das ausgedacht hat, hatte auch zu viel Zeit!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Alexander Mertsch/plainpicture

"Für eine Millionenstadt ist der Verkehr in Hamburg sehr flüssig"

Für die Titelgeschichte der ersten Monatsausgabe der ZEIT:Hamburg hat Frank Drieschner die Daten von Hunderttausenden Navigationsgeräten ausgewertet, um den Verkehr auf Hamburgs Straßen zu analysieren. Wir haben ihn gefragt, was er da überhaupt gemacht hat.

Elbvertiefung: Erst mal eine grundlegende Frage: Wie können Navigationsgeräte uns etwas über den Verkehr verraten?

Frank Drieschner: Alle Autos, die mit modernen GPS-Navis ausgestattet sind, verraten ihren Herstellern permanent, wo und wie schnell sie unterwegs sind. Als Einzelner müsste man jahrelang Auto fahren und bekäme doch nur einen winzigen Bruchteil des Verkehrsgeschehens mit. Aber insgesamt legen die Autofahrer hier im Stadtverkehr jeden Tag 26 Millionen Kilometer zurück, und die Datenspuren, die sie dabei hinterlassen, konnte ich auswerten – nicht nur für einen Tag, sondern für die letzten vier Jahre. Da ergibt sich ein sehr genaues Bild des Verkehrsflusses.

EV: Man sollte meinen, die Verkehrsplaner der Stadt arbeiten ständig mit solchen Daten. Warum liest man dann so wenig darüber?

Drieschner: Weil die Planer einen solchen Datenzugang nicht haben, auch in den Medien ist mir so etwas nie begegnet. Die Verkehrsbehörde kauft wohl in Einzelfällen mal Datensätze für eine einzelne Fragestellung an, aber meist tappen die Mitarbeiter im Dunkeln. Mein Eindruck war, dass deren Fachleute sehr gerne ein Analysewerkzeug zur Verfügung hätten, wie ich es nutzen konnte.

EV: Wie bist du an die Daten rangekommen?

Drieschner: Ich schätze den Verkehrsexperten des ADAC in Hamburg sehr, er hat mir den Kontakt zu der Firma Inrix vermittelt, die Daten aus Navigationsgeräten auswertet. Warum Inrix mir dann so großzügig Zugriff gewährt hat, darüber kann ich nur mutmaßen. Ich schätze, das Unternehmen zeigt gerne, wie leistungsfähig seine Analysewerkzeuge sind.

EV: Wie lange hast du an dieser Auswertung gesessen?

Drieschner: Die ersten Untersuchungen habe ich Mitte Dezember letzten Jahres begonnen, aber es hat lange gedauert, bis ich dieses Werkzeug so weit im Griff hatte, dass ich meinen Resultaten trauen konnte. Und natürlich musste ich mit Fachleuten reden, um zu prüfen, wo sich vielleicht auch andere Erklärungen anbieten als die, die ich zu sehen meinte.

EV: Was hat dich am meisten überrascht?

Drieschner: Zu sehen, wie eng der Zusammenhang zwischen Autobahn- und Stadtverkehr ist. Wenn es auf den Autobahnen Stau gibt und Pendler sich Wege durch die Stadt suchen, fließt der Verkehr auch weit von den Autobahnen entfernt deutlich schlechter. Für die Leser dürfte angesichts der Debatte über das angebliche Verkehrschaos in Hamburg aber eine andere Tatsache überraschender sein: Für eine Millionenstadt ist der Verkehr in Hamburg sehr flüssig. Köln ist viel kleiner und hat viele Stadtautobahnen, trotzdem sind die Autofahrer dort kaum schneller unterwegs als hier. Und was München betrifft: An einzelnen, besonders schlechten Tagen können sich hiesige Autofahrer einen Eindruck davon verschaffen, was es heißen muss, in München zu wohnen.

Die große Analyse von Frank Drieschner zum Verkehr in Hamburg lesen Sie in der neuen ZEIT:Hamburg am Kiosk oder für Digitalabonnenten direkt hier.

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Hamburg besser machen

Hamburg ist eine tolle Stadt, aber geht da nicht noch mehr? Das haben wir schon auf der Titelseite unserer allerersten ZEIT:Hamburg-Ausgabe vor fünf Jahren gefragt. Nun wollen wir aus dieser Frage eine Veranstaltungsreihe machen. Am 8. Februar starten wir gemeinsam mit der Körber-Stiftung die Initiative "Hamburg besser machen". Wir wollen in mehr als 30 Kneipen im gesamten Stadtgebiet Gespräche mit möglichst vielen Hamburgerinnen und Hamburgern führen. Außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de und in Workshops vier Monate lang Vorschläge, wie sich konkrete Probleme der Stadt lösen lassen. Dabei wollen wir auch die einbeziehen, die sonst nur selten zu Wort kommen, etwa Zugewanderte oder die Kinder und Jugendlichen der Stadt. Die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprojekts werden am 11. Juni auf einer großen Abschlusskonferenz im Körber-Forum präsentiert und die Lösungsvorschläge mit Vertretern der Hamburger Politik und Verwaltung diskutiert.

WER WIR SIND

© Maria Feck

Frank Drieschner, 56, ich schreibe vor allem über Politik in Hamburg und die Fragen, mit denen sie sich beschäftigt. Ich mag viele Politiker, auch wenn ich ihre Ansichten nicht teile, einfach weil sie Zeit und Energie für öffentliche Probleme einsetzen, in aller Regel, ohne daraus persönlichen Nutzen zu ziehen. Demokratie, finde ich, braucht guten Journalismus – und in Hamburg ist in dieser Hinsicht viel zu tun.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Hamburger Schnack

Neulich morgens im Bus 112. Eine ältere Dame läuft durch den Bus, sichtlich unangenehm berührt: »Kann jemand bitte einen Zwanziger wechseln? Der Busfahrer kann es nicht.« Viele Fahrgäste schauen nach, keiner kann wechseln. Eine junge Frau fragt: »Was brauchen Sie denn?« Egal, nur kleiner bitte.« Nein, ich meine, was kostet das Ticket?« 2,20 Euro.« Die junge Frau kramt in ihrer Tasche und gibt ihr das Geld passend. »Behalten Sie’s«. »Danke schön«, antwortet leicht errötend die ältere Dame und geht nach vorn zum Busfahrer, um ihr Ticket zu kaufen. »Danke schön«, sage ich und dann noch vier weitere Fahrgäste. Und alle lächeln die junge Frau an. Ich liebe diese Stadt. Gehört von Kurt Frehe

Meine Stadt

Wer hat sich da sein nächstes Mahl angebaut? © Rainer Neumann

