Ende des Jahres bekamen wir eine Mail von Jens Matthies. Er wolle sein Abo kündigen, schrieb er, der Grund: die ständig negative Berichterstattung über den HSV. Unser Sportredakteur Kilian Trotier hat sich mit Matthies getroffen und mit ihm über seine Kritik, die zweite Liga und die anstehende Präsidentschaftswahl am 19. Januar gesprochen.

ZEIT ONLNE: Herr Matthies, was hat Sie an meinen Texten genervt?

Matthies: Ich habe sie tendenziös gefunden. Sie haben den HSV häufig unnötig schlechtgemacht und eher für den FC St. Pauli argumentiert. Dass das einen nicht durch die neutrale Brille schauenden HSV-Fan aufregt, ist doch nachvollziehbar.

ZEIT ONLINE: Wann war es am schlimmsten?



Matthies: Um den Abstieg herum. Sie haben das nicht in den Kontext gesetzt. Der VfL Wolfsburg stand auch zweimal in den letzten fünf Jahren in der Relegation, der HSV ist kein Einzelfall. Er wird aber immer dargestellt wie der größte Idiotenclub.

ZEIT ONLINE: Sie müssen zugeben, dass die Leistungen auf dem Platz oft katastrophal waren.



Matthies: Das stimmt. Aber ich kann die Häme nicht nachvollziehen, mit der über den Verein berichtet wurde.

ZEIT ONLINE: Wie sind Sie HSV-Fan geworden?

Matthies: Im Frühjahr 1977 lud der Verein 25.000 Schüler zum Spiel gegen Rot-Weiß Essen ein, da hat Horst Hrubesch noch bei denen gestürmt. Die Atmosphäre war für mich als Elfjährigen gigantisch. Ich ging wieder hin und bin so hängen geblieben.

Jens Matthies, 52, wohnt in Hamburg-Barmbek und ist seit den Siebzigern HSV-Fan. © privat

ZEIT ONLINE: Seitdem schauen Sie jedes Heimspiel?

Matthies: So gut wie. Seit 27 Jahren gehe ich mit meiner Frau hin, seit zehn Jahren haben wir eine Stehplatzdauerkarte, direkt unter der Uhr ist unser Platz.

ZEIT ONLINE: Wie geht's Ihnen in der zweiten Liga?

Matthies: Auch wenn schon 18 Spiele rum sind, fühle ich mich immer noch wie im falschen Film. Vereine wie Heidenheim oder Sandhausen, ich möchte sie nicht abwerten, aber das möchte ich mir nicht länger antun. Mein persönlicher Anspruch ist, dass der HSV nur eine Saison in der zweiten Liga bleibt. Das ist auch finanziell wichtig, weil es in der ersten Liga wieder mehr Gelder aus Fernseheinnahmen gibt.

ZEIT ONLINE: Ganz so schlecht ist die zweite Liga doch nicht. Immerhin gewinnt der HSV dort öfter und ist Tabellenführer.

Matthies: Könnte man so sehen. Für mich sind die Siege aber nur ein nächster Schritt hin zum Ziel. Die Freude ist gerade nicht so stark ausgeprägt, wie man das vielleicht vermuten könnte.

ZEIT ONLINE: Am Samstag steht eine Richtungsentscheidung im Verein an. Die Mitglieder wählen einen neuen Präsidenten. Wie blicken Sie darauf?

Matthies: Ich bin recht entspannt. Sicherlich ist die Wahl eines Präsidenten nicht unbedeutend, aber seit der Rückkehr von Bernd Hoffmann habe ich das Gefühl, dass im Verein wieder größere Kontinuität herrscht und nicht jeder nur sein Ego streichelt.

ZEIT ONLINE: Zur Wahl stehen der Ex-Spieler Marcell Jansen, der Ex-Präsident Jürgen Hunke und der Ex-Vize-Präsident Ralph Hartmann. Haben Sie einen Favoriten?

Matthies: Um ehrlich zu sein: Nein. Alle drei haben öffentlich geäußert, dass sie die Finanzen in Ordnung bringen wollen, das ist wichtig. Und alle drei wollen alles reingeben in den Job. Für mich zählt, dass es nicht so läuft wie bei Jens Meier, der Chef der HHLA ist und HSV-Präsident nur im Nebenjob war.

ZEIT ONLINE: Welche Schlagzeile möchten Sie bei uns in diesem Jahr lesen?

Matthies: Am 19. Mai, dem letzten Spieltag der zweiten Liga: Es ist geschafft! HSV wieder erstklassig!

ZEIT ONLINE: Es könnte doch auch sein, dass der HSV schon vorher den Aufstieg perfekt macht.

Matthies: Wie ich meinen Verein kenne, wird es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben.