Sperrmüll ist grundsätzlich ein Spitznamenbusiness, und darum sammeln sich an einem Morgen, der nachtschwarz ist, der Andi, der Nobbi, der Fränkel und noch mehr, alle in der Solidaritätsfarbe Neonorange und warten auf den Hoddel. Hoddel heißt in Wirklichkeit Horst Radek, versuchen wir es also erst mal mit Radek. Radek lässt auf sich warten, das ist immer so. Radek muss nämlich auf dem gewaltigen Betriebshof der Stadtreinigung und Sperrmüllabfuhr in Stellingen Hände schütteln, Sprüche klopfen und einstecken, muss zoten, grüßen und kumpeln. Machsgut. Machsbesser.



Radek kennt alle und alle kennen ihn. Endlich kommt er bei seiner Kolonne an, mit der er heute wieder in ein paar Leben hineinschauen wird, auch wenn sie das so nie sagen würden. Man schält sich einen Kaffee aus dem Automaten und besteigt zwei Fahrzeuge, weil eine Sperrmüllkolonne, das klären wir jetzt gleich mal sendungmitdermausmäßig auf, aus Press- und Möbelwagen besteht. Im Presser landet der Müll, im Möbelwagen das, was tauglich ist und vom Zweitehandkaufhaus Stilbruch für schmales Geld weiterveräußert wird. Der Gewinn aus dem Kaufhaus wiederum subventioniert die Stadtreinigung, es ist also ein cleveres, sich selbst nährendes System.



Die Kolonne fährt los, Tour 4622/1, Auftragsnummer 300242289, nach – Berne. Nee, echt jetzt, Berne? Liegt am anderen Ende der Stadt, vom Südwesten in den Nordosten. Theatralisches Kopfschütteln. Hilftjanix. Man hat nun Zeit, mit Radek zu reden.

Heute ist mehr Wegwerfgesellschaft, sagt Radek

Radek ist seit 1990 bei der Stadtreinigung, ist 55 Jahre alt, es sind fast drei Jahrzehnte. Wahnsinn, da schüttelt er auch den Kopf. Er war dabei, als man die Sperrmüllautos noch Tütenwagen nannte, weil alles in Tüten verpackt am Straßenrand stand. Radek, grundsympathisch und üppig tätowiert, ein gütiger Riese, gebürtiger St. Paulianer auch, sagt jetzt, erste Erkenntnis: Früher haben die Leute ihre Möbel länger behalten. Heute ist mehr Wegwerfgesellschaft, die ganze Wohnung in Ikea und alles finanzierbar. Dementsprechend kürzere Halbwertszeiten, schnellerer Austausch.



Manchmal führen sie binnen zweier Jahre zur gleichen Adresse, erzählt er, weil einer die Couch, die er sich nach ihrem ersten Besuch gekauft hat, wieder ausrangiert. Radek lehnt sich an, Arme verschränkt, lauscht seinen Worten nach und die anderen der Kolonne gleichsam. Der Dienstälteste mithin als Chronist einer Zeit, in der die Eiche-Schrankwand war, was heute das Billy-Regal ist. In der ein Möbelkauf zum Ausflugsspektakel am Familiensamstag wurde, Mittag inklusive. Radek, auch ein Materialgutachter, sagt: Die Holzarten haben sich verändert, früher waren sie schwerer und dicker, Eiche, Buche und Mahagoni. Mittlerweile viele Leicht- und Billighölzer, Pressspan, den ihr Wagen zerlegt wie Zahnstocher.

Damit das hier aber nicht nur eine nostalgische Rückschau wird, ein steter Früher-heute-Vergleich, muss Radek mal Stellung beziehen zu einem Streitthema, bitte, nämlich den Hausratablagerungen am Straßenrand, die vor allem im Rekordsommer 2018 viele Viertel der Stadt umwallten. Wird er, der offizielle Transporteur, da wütend? Insgesamt, sagt Radek, sei es doch besser geworden, aber klar, die, die so was machen, findet er faul und unsozial. Da wird was auf Kosten der Allgemeinheit in die Gegend gestellt, ruft Radek, irgendwer kümmert sich schon, Hauptsache weg. Die Reinigung hat ein Webportal gelauncht, in dem man illegale Aufhäufungen melden kann, mit Ortsmarke und Foto. Im Monat laufen dort bis zu 10.000 Unmutsbekundungen ein. Der Deutsche, der Hamburger zumal, er mag es dann doch lieber rein.