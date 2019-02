Der Angeklagte hat sich schick gemacht. Im Anzug mit hellrosa Hemd ist er zur Verkündung des Urteils gekommen, das ihn lebenslang hinter Gitter schickt. Und mehr noch: Die Strafkammer verurteilt den 34-Jährigen nicht nur wegen zweifachen Mordes, sie stellt eine besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass er nach 15 Jahren wohl nicht vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird.

Am 12. April hat der Mann, der aus dem Niger nach Deutschland geflüchtet war, den Doppelmord begangen. Er stach mit dem Messer auf seine einjährige Tochter Mariam und ihre Mutter Sandra P. ein, vor den Augen entsetzter Passanten. Anschließend floh er, rief dann aber selbst die Polizei an. "Ich habe einen Fehler begangen," sagte er.

Die grausame Tat war das blutige Ende eines erbitterten Sorgerechtsstreites, der sich seit der Geburt seiner Tochter im Jahr 2016 hingezogen hatte. Schon während der Schwangerschaft trennte sich das Paar. Mado M. zog aus dem Reihenhaus in Billstedt aus, in dem sie gewohnt hatten. Die Trennung habe er akzeptiert, sagte der Vorsitzende Richter des Landgerichts, der nun das Urteil verkündete. Nicht aber, dass er seine Tochter nur eingeschränkt sehen durfte. Immer wieder sei Mado M. unangemeldet vor dem Haus aufgekreuzt, habe verlangt, das Kind zu sehen. "Sie ist mein Blut," soll er immer wieder gesagt haben.

Doch je mehr er den Kontakt suchte, desto mehr verschärfte sich der Konflikt. Die Mutter hatte einen neuen Freund, der ins Reihenhaus einzog. Er sei nun der soziale Vater von Mariam, teilte Sandra P. ihrem Ex-Freund Mado M. mit. Das machte ihn rasend.

Das Motiv war Rache

Am Tag der Tat trafen in einer S-Bahn alle aufeinander. Mado M. sah, wie seine Tochter mit ihrer Mutter und dem neuen Freund ihrer Mutter unterwegs war. Er, allein – und dort die glückliche Familie. Er, der nicht mehr Vater seiner Tochter sein durfte – und dort der Mann, der den Vater für seine Tochter spielte. Wieder kam es zum Streit, wieder wurde es laut. Sandra P. soll Mado M. gedroht haben, er werde sein Kind nie wiedersehen. Da stach er zu. Erst tötete er Mariam, dann Sandra P.

Rache sei das Motiv in diesem Moment gewesen, befand heute das Gericht. Der 34jährige sei nicht verzweifelt gewesen. "Er wollte sich an Sandra P. rächen, sie bestrafen und seinen Machtanspruch an Mariam demonstrieren," sagte der Vorsitzende Richter.

Neben Mariam hatte Sandra P. vier weitere Kinder. Sie sind nun Halbwaise und leben bei ihren jeweiligen Vätern. Alle würden psychologisch betreut werden, sagt Rechtsanwältin Claudia Krüger, die die Schwester von Sandra P. und einige der Kinder als Nebenkläger im Prozess vertreten hat. Die Betreuung werde auch noch andauern, sagt Krüger. "Genauso lebenslang wie für den Täter."