gestern kam mein Kollege Frank Drieschner in mein Büro und widersprach meiner Behauptung, wir beide seien ständig unterschiedlicher Ansicht. Vielmehr hätte ich doch in der Vergangenheit meine Irrtümer stets schnell eingesehen. Ich habe ihm diesen Glauben gelassen, aber das können Sie als Leserinnen und Leser natürlich anders halten. Was denken Sie über Frank Drieschners große Analyse des Hamburger Verkehrs? Und wo sollte er vielleicht noch einmal genauer nachschauen? Vieles von dem, was Frank herausgefunden hat, konnte er am Ende in seinem Artikel nicht unterbringen. Unter anderem hat er sich mit den Einfallrouten der Pendler und den großen Straßen vom Stadtrand ins Zentrum beschäftigt – den Straßen also, auf denen viele von Ihnen täglich fahren und vermutlich manchmal auch im Stau stehen. Gibt es eine Strecke, die Sie besonders interessiert? Schreiben Sie es uns! Wenn Sie übrigens wissen wollen, was Wirtschaftssenator Michael Westhagemann zu den Recherchen sagt, können Sie das als Abonnent hier nachlesen.

Am Wochenende kostenlos Stadtrad fahren

Einen Monat lang gab es keine Stadträder in Hamburg, ab heute kann man die roten Räder wieder an mehr als 200 Stationen in der Stadt ausleihen. Den wenig fahrradfreundlichen Januar hat die Deutsche Bahn genutzt, um die Flotte auszutauschen. Die neuen Räder haben einen niedrigeren Einstieg und eine Bedieneinheit am Lenker. Am Wochenende sollen die Temperaturen frisch bleiben, aber für wetterfeste Radfahrer ist die Ausleihe Samstag und Sonntag kostenlos. Danach werden die Stadträder aber teurer als im vergangenen Jahr: Die erste halbe Stunde bleibt kostenlos, danach steigt der Minutenpreis von bisher acht auf zehn Cent. Außerdem gibt es nun eine Jahresgebühr von fünf Euro. Die Einnahmen sollen genutzt werden, um das System auszubauen. In den nächsten Jahren soll die Flotte von 2600 auf 4500 Räder wachsen, außerdem sollen mehr als 100 neue Stationen entstehen. Ab dem Frühjahr gibt es außerdem noch eine praktische Neuerung: Dann kann man die ersten elektrisch unterstützten Lastenräder ausleihen.

Verkehrssenator Westhagemann: "Haben das leistungsfähigste Verkehrssystem in Deutschland"

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) ist seit drei Monaten im Amt – und seine bisherigen öffentlichen Aussagen interpretierten viele Beobachter so, als sei er nicht zufrieden mit der Verkehrssituation in Hamburg. Im Interview mit unseren Kollegen Frank Drieschner und Stefan Schirmer zu unserer Titelgeschichte widerspricht er diesem Eindruck und kritisiert die Debatte über Verkehrspolitik in der Stadt. "Ich sehe viel Kritik um der Kritik willen. Die ist schädlich, weil sie die Bevölkerung verunsichert", sagte Westhagemann. "Wahrscheinlich haben wir das leistungsfähigste Verkehrssystem in Deutschland." Auf die Frage, warum seine Behörde bisher selten mit GPS-Daten arbeitet, wie es Frank Drieschner für seine Recherche getan hat, sagte er: "Mir scheint, wir sollten das öfter tun." Das vollständige Interview lesen Sie in der aktuellen ZEIT:Hamburg oder als Abonnent hier.

Die Arbeitslosigkeit in der Stadt lag im Januar deutlich niedriger als vor einem Jahr, im Vergleich zum Dezember stieg sie allerdings saisonbedingt auf 6,3 Prozent +++ Hamburg gehört laut Umweltbundesamt weiter zu den am höchsten mit Stickoxid belasteten Städten in Deutschland +++ Die ersten Aufträge für die Vertiefung der Fahrrinne der Elbe sind vergeben +++ Streifenpolizisten haben in einer Wohnung auf St. Pauli eine professionelle Marihuana-Plantage, mehrere Schwerter und eine Axt entdeckt

Auf dem Rathausmarkt versammeln sich gleich zwei Demos für Klimaschutz, um 9 Uhr ist eine Aktion von Schülern und Studenten angemeldet (siehe Interview unten), um 15 Uhr ruft das Aktionsbündnis Ende Gelände zum Protest gegen den Kohlekompromiss auf +++ Am Samstag spielt der HSV in Bielefeld +++ Am Sonntag lädt die SPD-Fraktion zu ihrem Neujahrsempfang ins Rathaus

Alltagsreporter: Die Hebamme

"Ich habe einmal eine Familie aus Prag betreut. Schon lange vor der Geburt erzählten sie mir, dass es in Tschechien üblich sei, dass Mädchen gleich nach der Geburt, oft noch im Krankenhaus, Ohrlöcher gestochen werden. Ob das hier auch so sei, wollten sie wissen. Nein, antwortete ich. Schließlich stellte sich die Frage aber gar nicht: Das Kind war ein Junge."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wie die Kreativ Gesellschaft Wilhelmsburger Kreative unterschätzte

Er ist inzwischen neben dem Dockville der wohl häufigste Grund für Hamburger, nach Wilhelmsburg zu fahren: der Flohmarkt FlohZinn in den ehemaligen Zinnwerken, der jeden ersten Sonntag im Monat mehrere Tausend Besucher auf die Elbinsel zieht. Nachdem der Markt schon im Januar ausgefallen ist, fällt er auch an diesem Sonntag flach. Hintergrund: Es gibt gerade mächtig Streit. Die Kreativen, die das alte Fabrikgebäude vor dem Abriss gerettet und den Flohmarkt gegründet haben, fürchten, rausgeschmissen zu werden. Und das, obwohl eigentlich gerade die Zukunft des Kulturkanals rund um die Fabrikhalle gefestigt werden soll. Wie das sein kann? Die Hamburger Kreativ Gesellschaft, die in einem Bürgerbeteiligungsverfahren einen Plan für die Zukunft entwickeln sollte, hat sich mächtig verzettelt. Nun gibt es Stunk allerorten. Unsere Kollegin und Wilhelmsburg-Expertin Annabel Trautwein hat die vertrackte Situation für uns in einem längeren Text aufgedröselt.

"Uns geht es nicht darum, die Schule zu schwänzen"

Die Schwedin Greta Thunberg hat es vorgemacht. Seit August schwänzt sie freitags die Schule und streikt fürs Klima. Spätestens seit ihrem starken Auftritt bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz ist sie weltweit bekannt. Tausende Jugendliche haben sich inzwischen der Bewegung "Fridays for Future" angeschlossen, auch Julia Oepen. Die 17-Jährige organisiert die Protestaktionen in Hamburg. Zusammen mit 100 anderen Schülern fuhr sie vergangene Woche auch nach Berlin zur Großdemo. Im Gepäck hatte sie zwei Plakate. "Stabiles Klima für stabile Zukunft" stand auf dem einen, "Kinder haften für ihre Eltern" auf dem anderen. Heute steht die nächste Demo vor dem Rathaus an. Unsere Mitarbeiterin Kathrin Fromm sprach mit der Schülerin über ihr Engagement und ihre Eltern.

Elbvertiefung: Frau Oepen, beim letzten Schulstreik fürs Klima vor zwei Wochen standen rund 2000 Schüler und Studenten vor dem Rathaus. Heute gibt es die nächste Demo, allerdings ist eh schulfrei. Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie?

Julia Oepen: So mit 600. Beim letzten Mal hatten wir einen größeren Aufruf gestartet, und es war etwas mehr Vorlauf, deshalb werden es wohl weniger sein. Wir haben zum Beispiel erst gestern die Genehmigung bekommen, dass wir heute auf den Rathausmarkt dürfen. Trotzdem haben schon viele geschrieben, dass sie kommen wollen. Das ist auch eine Chance, zu zeigen, dass es uns ums Thema geht und nicht darum, die Schule zu schwänzen. Unsere Kritiker, etwa in der Schulbehörde, sollen sehen, dass wir auch streiken, wenn schulfrei ist.

EV: Sie streiken für mehr Klimaschutz. Um was geht es Ihnen genau?

Oepen: Unser großes Ziel ist es, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Heute wenden wir uns vor allem gegen die Ergebnisse der Kohlekommission von vergangenem Wochenende. Wir sind damit nicht zufrieden, dass es erst 2038 keine Kohlekraftwerke mehr in Deutschland geben soll.

EV: Denken Sie, dass Sie mit dem Streik etwas bewirken können?

Oepen: Ich hoffe es. Unser Protest richtet sich vor allem an die Politiker. Da sehen wir einen großen Handlungsbedarf, sonst ändert sich nichts. Klar ist es schlecht, wenn jemand mit dem Geländewagen zum Brötchenholen fährt oder jede Ferien wegfliegt. Es ist gut, wenn wir die Leute zum Nachdenken anregen können. Aber für wirkliche Veränderungen brauchen wir die Politik.

EV: Was sagen eigentlich Ihre Eltern und Lehrer zu den Schulstreiks?

Oepen: Meine Mutter war zuerst skeptisch, als sie hörte, dass ich dafür die Schule schwänze, aber mittlerweile findet sie es gut. Von der Schulleitung und meinen Lehrern werde ich auch unterstützt. Ich arbeite den Stoff, den ich verpasse, zu Hause nach, aber ich lerne auch auf den Demos etwas. Ein Ziel der Schule ist es ja, dass wir selbstständige, politisch aktive Menschen werden, die für ihre Zukunft einstehen. Genau das machen wir!

Wie die Schüler den Streik organisiert haben und was ihre weiteren Pläne sind, lesen Sie im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE.

Ein Porträt von Klimaaktivistin Greta Thunberg lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT oder als Digitalabonnent hier.

Italienische Nacht im Thalia

Im Thalia Theater gastiert am Samstag und Sonntag die Schaubühne Berlin mit einem großen Gastspiel bei den Lessingtagen: Ödön von Horvaths Klassiker "Italienische Nacht" in der Regie von Thomas Ostermeier. Es ist ein brandaktueller Stoff, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie die Linke auf die Bedrohung durch erstarkende reaktionäre Kräfte reagiert. Damit knüpft Ostermeier thematisch an seine Inszenierung "Rückkehr nach Reims" an, die bei den Lessingtagen 2018 zu sehen war. Auf der Bühne steht unter anderem der als "Tatort"-Kommisar bekannte Hans-Jochen Wagner. Karten unter thalia-theater.de

Sachbuch Der türkische Intellektuelle Ahmet Altan wurde im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vorwurf: Er sei an dem Putschversuch 2016 beteiligt gewesen. Der 68-jährige schreibt über Würde, Stolz und Hoffnung. Über Freiheit, Willkür und Literatur. Über Familie, Verzweiflung und Religion. Ein Buch, das dunkle Tage relativiert und helle noch heller macht. Ahmet Altan: Ich werde die Welt nie wiedersehen. Texte aus dem Gefängnis. Aus dem Türkischen von Ute Birgi-Knellessen. S. Fischer, 12 Euro Roman Volker Winterberg ist Ende der 1980iger Jahre Zivi in einem Altenheim in Bochum. Wenn er sich nicht mit den Zumutungen des Alters abmüht, schreibt er Gedichte. Eines Tages erhält er eine Einladung zu einem Nachwuchstreffen für Schriftsteller. Ein eloquentes Roadmovie, abenteuerliche Zeitreise, Liebeserklärung an die Poesie und hinreißender Coming of Age Roman! Hilmar Klute: Was dann nachher so schön fliegt. Galiani-Berlin, 22 Euro Kinderbuch „Es ist einfach nur dunkel. Sonst nichts.“ Weit gefehlt! Wolf Erlbruch zeigt uns die Nacht mit all ihren fabelhaften Erscheinungen und Gestalten. Vielen Dank an den Peter Hammer Verlag für die großformatige Sonderausgabe des vielfach ausgezeichneten Bilderbuchs. Wolf Erlbruch: Nachts. 25 Euro

… ausgewählt von Annerose Beurich; Stories! Die Buchhandlung , Eppendorf & Mitte

Krokodile auf Eis: Farmsen trägt heute rot-schwarz – die Crocodiles Hamburg flitzen durch die Eishalle, um den Rückstand auf die Hannover Indians aufzuholen. In der Oberliga Nord stehen die Männer der Landeshauptstadt im Moment auf Platz drei, während die Krokodile auf Position sieben liegen.

Eisland Farmsen, Berner Heerweg 152, 20 Uhr, 13 Euro

Kanada rockt: Ihr Album "At Night" sei ein "Ausbruch ungebundener Kreativität, voller verzerrter Crescendos und anschließender zarter Abkühlungen", schreiben Kritiker über "We are the City". Die Jungs aus Kanada überraschen mit einem Gastauftritt des Hip-Hop-Stars Shad, halten sich ansonsten aber wie gewohnt an Progressive Rock. Support: Jan Roth mit "Kleinod".

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69, 19.30 Uhr, VVK 16 Euro

Hamburg kann schick: "Mode ist Hülle und Stoff, bringt den Körper in Form und verleiht seiner Psyche Ausdruck", beschreibt die HAW Hamburg ihr Master-Programm Modedesign. Mit einem Symposion zu Designtheorie, einer Kostüm-Performance und der "Modenschau A²" präsentieren sich Studierende von intellektuell-schicker Seite.

HAW Hamburg, Foyer, Armgartstraße 24, Symposion Positionen der Designtheorie, ein Gastmahl": heute, 18–20 Uhr; Modenschau: Sa, 20/21.30 Uhr, ganzes Programm online

Erbe auf Leinwand: Barbara Brix ist Tochter eines "NS-Täters", der als Arzt Massenerschießungen beiwohnte. Auch Ulrich Gantz stellt sich als Nachkomme von Nationalsozialisten die Frage: "Was habe ich damit zu tun?" Im Film "Nachlass" und im anschließenden Gespräch setzen sie sich mit Vergangenheit und Gegenwart auseinander.

Abaton-Kino, Allende-Platz 3, So, 11 Uhr, 8,50 Euro

Woche des Gedenkens: Die meisten Menschen in Nazi-Deutschland handelten nicht aktiv gegen die Judenverfolgung. Nur 600 von ihnen ehrte Yad Vashem als Retter, ein einziger war Araber, der Arzt "Mod Helmy". Im gleichnamigen Buch erzählt Igal Avidan die Geschichte des "Nichtariers", der mitten in Berlin mit dem Mufti von Jerusalem eine Jüdin als Muslima in Sicherheit brachte. Lesung im Rahmen der Woche des Gedenkens.

Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, So,16 Uhr, 8 Euro

Im Supermarkt. Ein Paar mittleren Alters überholt mich, er stapft schnaubend voran, sie sucht den Anschluss. Er, etwas zu laut: »Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es nun mal besser als du.« Darauf sie: »Eben!« Gehört von Volker Stoob

Blinde Passagiere © Nadia Mekhchoun

