heute Morgen wollen Tausende Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg vom Gänsemarkt bis zum Rathausmarkt ziehen, um für konsequenteren Klimaschutz zu demonstrieren. Das mag für Erwachsene nach einem entspannten Vormittag ohne Schule klingen, tatsächlich riskieren die Jugendlichen damit so manches. Einigen von ihnen wurde aufgrund ihrer Teilnahme an einer der "Fridays For Future"-Demos von ihren Schulleitungen bereits mit schweren Konsequenzen gedroht. Und auch die Behörde hat wenig Verständnis für Schüler, die sich engagieren – solange sie es vormittags tun. Man begrüße es zwar grundsätzlich, dass sie ihre Anliegen in die Gesellschaft tragen würden, sagte Behördensprecher Peter Albrecht gestern. "Dies sollte aber nach Unterrichtsschluss oder am Wochenende geschehen und wird auch dann die nötige Aufmerksamkeit bekommen." Den Verkehr, findet Albrecht, könne man schließlich auch um 16 Uhr lahmlegen. Zugegeben, Regeln müssen eingehalten werden. Aber sollten Pädagogen das Engagement von Kindern und Jugendlichen nicht eher fördern, anstatt es zu sanktionieren?

SPD macht den Grünen Konkurrenz in deren Revier

Wie reagieren die Hamburger Sozialdemokraten auf das Hoch der Grünen in den Umfragen? Ein knappes Jahr vor der Bürgerschaftswahl hat die SPD eine verblüffende Antwort gefunden: Sie will den Grünen bei einem Thema Konkurrenz machen, das außer diesen bislang niemanden sonderlich interessierte, nämlich beim Klima. Im Wahlkampf will sich der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher als Vorkämpfer eines besseren, weil fortschrittlichen und technik-orientierten Klimaschutzes präsentieren und die Grünen als Verbots- und Reglementierungspartei dastehen lassen. Aber bringt es die Sozialdemokraten voran, einen Konflikt innerhalb des Regierungslagers zum zentralen Wahlkampfthema zu machen? Eine Einschätzung unseres Redakteurs Frank Drieschner lesen Abonnenten in der soeben erschienenen Ausgabe der ZEIT-Hamburg.

Geschäftsführer Phillip Fröschle verlässt Mariahilf Klinik

Der Chef der Helios Mariahilf Klinik in Harburg räumt seinen Posten. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, wird Phillip Fröschle das Haus Ende März verlassen. Die Mariahilf Klinik war in die Schlagzeilen geraten, nachdem mehrere leitende Ärzte der Geburtshilfe, darunter die Chefärztin Maike Manz, aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen auf der Station gekündigt hatten. Die Rahmenbedingungen ließen eine angemessene medizinische Versorgung nicht mehr zu, hieß es in einem internen Schreiben. Kurz darauf kursierte eine Unterschriftenliste in der Klinik, mit der sich einige Mitarbeiter hinter die Leitung stellten. Den Verdacht, der Geschäftsführer habe die Aktion selbst initiiert, wies Fröschle zurück. Anfang Februar hatte die Mariahilf Klinik Schwangere abweisen müssen, weil der Kreißsaal wegen Personalmangels geschlossen wurde.

Für die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten gestern bis zu 1000 Menschen in Winterhude ihre Wohnungen verlassen +++ Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellt 250.000 Euro für den Ankauf von bis zu 15.000 Mikrocomputern bereit, mit denen Schüler etwa Programmieren lernen können +++ Der Hamburger Flughafen erwartet mit 205 Abflügen und mehr als 23.000 Passagieren heute den flugstärksten Tag der Märzferien

Hamburg Wasser und das Recyclingunternehmen Remondis legen heute den Grundstein für die weltweit erste Recycling-Anlage für Phosphor aus Klärschlamm-Asche +++ Noch heute kann man bei der Online-Abstimmung der Hamburger Initiative "Pink Stinks" für den "Pinken Pudel", einen Preis für geschlechtergerechte Werbung, mitmachen +++ Der Nabu veranstaltet im Rahmen seines Integrationsprojekts "Voneinander lernen" am Samstag einen Bach-Aktionstag an der Osterbek +++ Das Musical "Tina" feiert am Sonntag im Stage Operettenhaus Premiere

Alltagsreporter: Die Schulsekretärin

Eine Gruppe Schüler sitzt in der Lernecke vor meinem Büro und bearbeitet einen Arbeitszettel im Fach Religion, Thema "der Papst". Es taucht die Frage auf, was eigentlich ein Stellvertreter ist. Kind A erklärt: "Wenn Frau Schulleiterin krank ist, dann macht Frau stellvertretende Schulleiterin ihre Arbeit, weil sie ihre Stellvertreterin ist." Die Erklärung findet allgemeine Zustimmung, und es wird weitergearbeitet. Irgendwann Kind B in die Stille hinein: "Glaubt ihr wirklich, dass Gott krank wird?"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Hamburg feiert Loki Schmidts 100. Geburtstag

Am Sonntag wäre Loki Schmidt 100 Jahre alt geworden. Gefeiert wird sie bis ins kommende Jahr hinein. An ihrem Geburtstag wird im Botanischen Garten in einer Matinee – allerdings nur für geladene Gäste – an die Naturschützerin erinnert. Am 25. März geht es mit einer Sonderbriefmarke weiter. Für diesen Tag errichtet die Deutsche Post im Museum für Hamburgische Geschichte sogar ein Sonderpostamt. Am 31. August sind die Hamburgerinnen und Hamburger erneut ins Museum für Hamburgische Geschichte eingeladen, um Loki Schmidts Geburtstag noch im Nachhinein zu feiern. Und am 5. September geht es noch einmal in den Botanischen Garten, wo mitten im Gewächshaus die Konzertreihe "Musik und Lyrik" mit einem besonderen Programm stattfindet. Diese Reihe hatte die Ehefrau von Ex-Kanzler Helmut Schmidt dereinst ins Leben gerufen. Die Konzerte durften übrigens immer erst dann beginnen, wenn sie ihren Platz eingenommen hatte. Alle Informationen zum Jubiläumsjahr gibt es auf der Webseite der Helmut und Loki Schmidt Stiftung.

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Jugendbuch Der elfjährige Fionn Boyle reist mit seiner älteren Schwester nach Arranmore, um vor der irischen Westküste die schulfreie Zeit zu verbringen. Der Besuch beim Großvater wird zu einem großen Abenteuer voller Magie und dunkler Geheimnisse um die Sturmwächter. Catherine Doyle: Sturmwächter. Aus dem Englischen von Sylke Hachmeister. Oetinger, 15 Euro, für 10–12 Jahre Belletristik Für Kristian Sandberg könnte es nicht besser laufen – scheinbar. Das Studium hat er mit Erfolg beendet, der Berufseinstieg ist gelungen, und auch die Frau seines Lebens hat er gefunden. Doch ohne es zu ahnen, gerät Sandberg in ein Abhängigkeitsverhältnis, das lebensbedrohlich wird. Ein Roman von großer emotionaler Wucht, psychologisch beeindruckend, packend erzählt. Jan Drees: Sandbergs Liebe. Secession, 20 Euro Sachbuch Woher kommt all der Hass? Warum ist unsere Freiheit im Fühlen, Denken und Handeln bedroht? Erleben wir gerade das Ende der liberalen Demokratie? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama beeindruckt mit einer klugen Analyse unserer Gegenwart. Francis Fukuyama: Identität. Aus dem Amerikanischen von Bernd Rullkötter. HoCa, 22 Euro … ausgewählt von Heike Heymann-Rienau; Kurt Heymann Buchzentrum ; verschiedene Standorte

Schalk am Abend: An Till Eulenspiegel kommt Klaus Irmscher nicht vorbei. Der freche Kerl reagiert bei Irmschers Liederabend auf Fast Food, Fracking, Finanzskandale. "Davon kann ich ein Lied singen", Show mit Musik, Witz und Poesie.

Komm du, Buxtehuder Straße 13, 20 Uhr, Spenden erbeten

Weiber-Leinwand: "Sankt Paulis Starke Frauen", das sind etwa Burlesque-Performerin Eve Champagne, Kneipenwirtin Ille und Reeperbahnerin Mizuki aus Japan. Was haben sie gemein, was macht sie stark? Dokumentarfilm von Rasmus Gerlach, der nach der Vorstellung mit dem Publikum schnackt.

Zinnschmelze, Maurienstraße 19, 20–21.30 Uhr

Rock denkt nach: "Dissolution" bedeutet Auflösung, Zerfall. Das gleichnamige aktuelle Album von The Pineapple Thief kommt entsprechend melancholisch daher; die britische Prog-Rock-Band geht darin der sozialen und emotionalen Entfremdung im Digitalzeitalter nach.

Große Freiheit, Große Freiheit 36, Sa, 18.30 Uhr, VVK 38 Euro

Verwaltetes Kabarett: Hans ist ein Vollblutverwaltungsgenie. Er liebt Aktenzeichen, Dienstverordnungen, statistische Erhebungen. Im realen Leben dagegen scheint ihm alles viel zu kompliziert. Kabarett-Lesung mit Martin Schörle und Jürgen Gebert: "Von Beamten, Rottweilern und anderen Katastrophen".

Kulturschloss Wandsbek, Königsreihe 4, Sa, 19.30 Uhr, Spenden erbeten

Unsere dreijährige Tochter singt mit uns die inoffizielle Stadthymne. Hamburger Platt ist ihr noch fremd. Der Refrain des „Jung mit’n Tüddelband“ wird so bei ihr zu einem lauthals und gut gelaunt vorgetragenen »Clown, Clown, Eppendorfer Clown ...« Gehört von Johannes Greef

St. Katharinen in meinem Kofferraum © Do. Mann

