Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie in den nächsten Tagen ein leises Klingeln hinter sich zu hören glauben, drehen Sie sich vorsichtshalber um – es könnte eines der neuen Stadträder sein. Nachdem uns Leserinnen und Leser von ihren ersten Eindrücken berichtet haben, bin ich gestern mit einem Stadtrad ins Büro gefahren. Fazit: Die runderneuerten Räder fahren sich gut. Das Bedienfeld ist vom Hinterrad an den Lenker gewandert, das ist praktisch, genauso wie der tiefere Einstieg. Größtes Manko meines Exemplars: Die Klingel war viel zu leise. Eine echte Gefahr in der Innenstadt, wo von der Stadt überwältigte Touristen gern unvermittelt auf den Radweg stolpern. Ansonsten erlebt man auf dem Stadtrad natürlich das, worüber man sich sonst auch täglich ärgert: Lieferwagen parken so, dass man als Radfahrer unter Lebensgefahr in den Autoverkehr wechseln muss, abbiegende Autofahrer übersehen die Fahrradspur, und die Wege sind teils so marode, dass man sich ein Mountainbike wünscht. Wann und wie sich das ändern soll, hat Annika Lasarzik Radfahrkoordinatorin Kirsten Pfaue gefragt. Das Interview lesen Sie weiter unten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de



Aktuelles

Am Flughafen wird schon wieder gestreikt

Flugreisende müssen schon wieder mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat für heute erneut zu einem Warnstreik am Flughafen aufgerufen. Dieses Mal legen allerdings nicht die Mitarbeiter des Sicherheitspersonals die Arbeit nieder, sondern die der sogenannten Bodenverkehrsdienste. Die kümmern sich unter anderem um die Flugzeug- und Gepäckabfertigung sowie den Busverkehr. Der Flughafen warnt vor Verspätungen und Flugausfällen. Die Gewerkschaft fordert für die fast 1000 Beschäftigten am Flughafen monatlich 275 Euro mehr. Vor zwei Wochen hatte ein Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt.

Umstrittener Unternehmer Killinger will weiter Handelskammerchef werden

Nun also doch: Unternehmer Johann Killinger will nach der gescheiterten Wahl im Januar noch einmal als Präses der Handelskammer kandidieren. Das hat er im "Abendblatt" verkündet. Unseren Kollegen Marc Widmann und Hanna Grabbe hatte er seinen Plan schon vor rund einer Woche verraten, aber gebeten, das noch nicht öffentlich zu machen. In unserer Printausgabe lesen Sie ein großes Porträt über Killinger. Darin erzählen die Kollegen, warum viele seiner ehemaligen Angestellten schlecht auf den geschäftsführenden Gesellschafter des Hafenunternehmens Buss zu sprechen sind, wieso er einst viele Millionen von der Stadt erhielt – und weshalb Killinger trotzdem noch einige Rechnungen offen hat. Killingers Konkurrent, der Finanzberater Torsten Teichert, hatte nach der Wahl im Januar erklärt, nicht erneut zur Wahl anzutreten.

Zum Auftakt des Wahljahres feiert sich die SPD selbst

"Wir sind die Hamburg-Partei", rief SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf in den Großen Festsaal des Rathauses. Die SPD sei die einzige Volkspartei, die wisse, "wo der Schuh drückt, und Politik für die Menschen in der Stadt macht". Bürgermeister Peter Tschentscher verkündete: "Wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Nicht durch schlechte Laune, sondern durch Zuversicht und Optimismus kriegen wir die Herausforderungen in den Griff." Am Sonntag hat die SPD beim Neujahrsempfang im Rathaus an ihre großen Erfolge der vergangenen 100 Jahre erinnert und sich auf das Wahljahr eingeschworen. Am 26. Mai werden die Bezirksversammlungen und das Europaparlament gewählt, in gut einem Jahr die Bürgerschaft. Die Zuversicht auf der Bühne steht allerdings in gewissem Gegensatz zur Stimmung in der Partei. Die letzten Umfragen auf Landesebene sagen der SPD herbe Verluste voraus, bei der Europawahl droht ein Desaster.

In einem Satz

In einer Seitenstraße der Reeperbahn ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit zwischen vier Männern eskaliert, einem Mann wurde ins Bein geschossen, einem anderen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen, zwei mutmaßliche Täter wurden festgenommen +++ Im Kassenbereich des Ikea in Schnelsen hat am Samstag ein Unbekannter aus ungeklärten Motiven einem 22-Jährigen einen spitzen Gegenstand in den Rücken gestochen, der Mann brach kurz darauf zusammen und musste operiert werden, die Polizei sucht nach Zeugen +++ Der HSV bleibt trotz einer 0:2-Niederlage in Bielefeld an der Tabellenspitze der Zweiten Liga

Was heute auf der Agenda steht

Die CDU will Pläne für eine Wirtschaftsoffensive vorstellen +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) besucht in Brüssel die EU-Kommission +++ Der für die Bezirke zuständige Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) startet eine Kundenbefragung in den Kundenzentren der Bezirke +++ Der FC St. Pauli empfängt den FC Union Berlin

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

"Sonntags arbeiten macht mir gar nichts, im Gegenteil. Ich verkaufe da Sachen, die ein bisschen teurer sind und an anderen Tagen nicht so gut weggehen: Klopapier, Waschmittel, Haarspray und so weiter. Es ist immer viel los, aber alle sind entspannt. Morgens torkeln die Feierleichen rein und erzählen von der Nacht, meistens versteh ich nur die Hälfte. Nachmittags spendieren Eltern ihren Kindern Bonbons und Brause, und abends kommen viele Nachbarn noch auf dem Weg zum ›Tatort‹-Gucken vorbei. Selbst wenn die ganze Woche schlecht lief: Der Sonntag entschädigt mich immer. Noch schöner wäre er nur, wenn ich am Montag einfach liegen bleiben könnte."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Schulsenator mahnt Eltern zur richtigen Schulwahl

Die Eltern von 15.800 Viertklässlern müssen in dieser Woche ihre Kinder an weiterführenden Schulen anmelden. Zur Auswahl stehen 58 Stadtteilschulen, 61 Gymnasien und vier sechsjährige Grundschulen. Schulsenator Ties Rabe (SPD) appelliert zum Start der Anmeldung an die Eltern, die passende Schule auszuwählen. Im vergangenen Schuljahr hätten 884 Sechstklässler das Gymnasium wieder verlassen müssen, weil sie den Ansprüchen nicht gewachsen waren. Wie Sie die richtige Schule finden, hat Annika Lasarzik hier auf ZEIT ONLINE für Sie beschrieben.

"Der Straßenraum ist heiß umkämpft – nichts für schwache Nerven"

Mehr Radwege, neue Stadträder und eine millionenschwere Werbekampagne: 2019 will sich Hamburg der Vision einer "Fahrradstadt" mit großen Schritten nähern. Doch der Weg ist noch weit, die Zeit drängt. Radverkehrskoordinatorin Kirsten Pfaue soll den Umbau zügig vorantreiben und dabei weder Auto- noch Radfahrer verprellen – keine leichte Aufgabe bei einem Thema, in dem so viel emotionale Sprengkraft steckt. Beim Gespräch mit unserer Redakteurin Annika Lasarzik wirkte Pfaue dennoch ganz entspannt. "Man muss viel Geduld haben und gut zuhören können", sagt sie.

Elbvertiefung: Worüber ärgern Sie sich, wenn Sie durch Hamburg radeln?

Kirsten Pfaue: Zum Glück bin ich nicht so schnell aus der Fassung zu bringen. Aber ich ärgere mich schon, wenn ich mal wieder nicht weiß, wo ich langfahren soll. Eine verwirrende und unübersichtliche Radverkehrsführung kann schnell für alle gefährlich werden. Ich erschrecke mich auch, wenn mich ein Auto eng überholt oder mir plötzlich ein Radfahrer auf der falschen Seite schnell entgegenkommt.

EV: Für die "Fahrradstadt" ist das 280 Kilometer lange Veloroutennetz ein zentraler Baustein – aber viele Hamburger wissen nicht mal, wo die Routen sind.

Pfaue: Stimmt, das muss und wird sich ändern. Die Velorouten gehen meist durch ruhige Nebenstraßen, die Beschilderung ist oft veraltet und verwirrend. Noch in diesem Jahr startet die Ausschreibung für eine neue Ausschilderung. Ab Mitte 2020 werden neue Schilder aufgestellt, und auf den Straßen weisen dann aufgemalte Piktogramme den Weg.

EV: 150 Kilometer an Velorouten müssen noch gebaut werden. 2018 wurden 16 Kilometer fertig, im Jahr davor sieben. War das Ziel zu ambitioniert?

Pfaue: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den größten Teil fertigzustellen. Schaffen wir das nicht, müssen wir Fördergelder des Bundes zurückzahlen, das wollen wir auf keinen Fall. Wir werden aber auch nach 2020 weiterbauen. Denn Hand aufs Herz, ich hätte anfangs nicht gedacht, wie viele Faktoren bei den Planungen bedacht werden müssen: Finden wir ein passendes Baufenster, gibt es eine Baufirma, deren Auftragsbuch nicht schon voll ist? Auch Bürgerbeteiligungsverfahren sind wichtig und notwendig, können Baumaßnahmen aber weiter verzögern. Der Straßenraum ist heiß umkämpft – da wird oft diskutiert, gerungen und abgewogen. Es sind viele Abstimmungen nötig. Das ist nichts für schwache Nerven.

EV: Unsere Leser beschweren sich darüber, dass viele Stadtbäume weichen müssen.

Pfaue: Ja, viele Bürger wünschen sich zwar mehr Radverkehr, doch wenn dafür ein Baum gefällt werden muss, kann der Protest schnell groß werden. Wir müssen immer den Einzelfall betrachten: Was hat im konkreten Fall Priorität, der Baumbestand oder eine nachhaltige Verkehrsplanung? Eine pauschale Lösung gibt es nicht. Aber die Straßenräume in Hamburg sind eng, manchmal geht es nicht anders. Und wenn Bäume gefällt werden, versuchen wir, das durch Nachpflanzungen auszugleichen.

Ist die Stadt in der Verkehrswende zu feige, wie Kritiker monieren? Was sagt Kirsten Pfaue zum Ärger über "Fahrradrowdies"? Und: Kann man es in Hamburg eigentlich niemandem recht machen? Die Antworten lesen Sie im ausführlichen Interview bei ZEIT ONLINE.

Wer wir sind



Mein Name ist Gesa Woltjen. Ich bin 44 Jahre alt und verheiratet. Ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen und geblieben. Im Team der Elbvertiefung bin ich zuständig für die Leserzuschriften. Mein bisheriger Berufsweg ist verzweigt und lässt sich am einfachsten so beschreiben: Ich bin Kulturwissenschaftlerin mit betriebswirtschaftlicher Berufserfahrung. Parallel zu meiner Arbeit bei der ZEIT promoviere ich. Mein Thema liegt in der Schnittmenge zwischen Literaturwissenschaften und Genderstudies. Auch privat beschäftige ich mich mit gut erzählten Geschichten. Deshalb engagiere ich mich bei einem der großen Filmfestivals Hamburgs.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch



Ein wenig mehr Koriander hätte es sein können Vielleicht lässt sich der anhaltende Erfolg der Poke Bowls damit erklären, dass erstens alle Zutaten sichtbar sind, sie zweitens von jedem Gast individuell zusammengestellt werden können und sie, drittens, im besten Fall auch noch gesund sind und hervorragend schmecken. Im >strong>My Poké lassen sich die Zutaten in sechs Schritten aus zahlreichen Beilagen und Toppings mit (veganer) Soße zusammenstellen, alternativ kann man eines von vier vorgeschlagenen Gerichten nehmen. Die kleine Portion kostet 9,90 Euro, die große 12,90 Euro. Wochentags zwischen 11 und 14 Uhr gibt es ein Getränk nach Wahl dazu. Der Laden ist sehr gestylt, die Farben Türkis und Lachsfarben unterstreichen die kühle Atmosphäre. Zwei Hängesessel am Eingang laden zum Entspannen ein. Das Gericht "Maui Waui" kommt mit warmem Sushireis, Lachs in Sojasoße, Avocado, Gurke, Wakame, Edamame, roten Zwiebeln, Wasabi-Mayo, Koriander und geröstetem Sesam. Die einzelnen Zutaten mischen sich immer wieder neu, mit jedem Löffel bekommt man andere Geschmacksrichtungen, ausgesprochen lecker. Nur ein wenig mehr vom Koriander hätte es sein können. My Poké; Hoheluft-Ost, Hoheluftchaussee 20, Mittagstisch Mo–Fr 11–14 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Was geht

Filmcollage:Peggy Parnass ist bekannt als Hamburger Frauenrechtlerin, Gerichtsreporterin und Schauspielerin. Sie gilt außerdem als "kämpferische Jüdin" und Skatspielerin. Die Filmcollage "Überstunden an Leben" zeichnet ein Bild aus Liebe und Wut, Politik und Kultur. Zu Gast: Die Protagonistin und die Filmemacher Jürgen Kinter und Gerhard Brockmann.

Ledigenheim, Rehhoffstraße 1–3, 19–21 Uhr, Spenden erbeten

Knust-Kicker: "Eisern! Union!" brüllen die einen, "Olé, Sankt Paulé" die anderen. Wenn die Clubs der Zweiten Liga heute aufeinandertreffen, wollen die Hamburger den punktgleichen Konkurrenten um den Aufstieg schlagen. Wer auf kaltes Bier mit warmen Füßen steht, gibt sein "Olé" beim Public Viewing im Knust zum Besten.

Knust, Saal und Biergarten, Lattenplatz, 20.30 Uhr, Eintritt frei

Was kommt



Das Buch, der Wal: Matrose Ishmael überlebt das Schiffsunglück, dem Kapitän reißt ein dämonischer Hai ein Bein ab. Ulrich Tukur bringt "Moby Dick", das Meisterwerk des amerikanischen Schriftstellers Herman Melville, in einer literarisch-musikalischen Lesung auf die Bühne. Pianist Sebastian Knauer umrahmt die Erzählung unter anderem mit Werken von Franz Liszt und Fréderic Chopin.

Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Fr, 20 Uhr, ab 15 Euro

So ein Theater: Das Glück ist groß, als Joachim die Zusage einer Schauspielschule in München bekommt. Praktisch, dass dort auch seine Großeltern wohnen, bei denen er einzieht. Aber die Tage der alten Leute sind angefüllt mit abenteuerlichen Ritualen, sie fordern vom jungen Mann eine Wanderung zwischen den Welten. Premiere: "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".

Altonaer Theater, Museumstraße 17, Premiere So, 19 Uhr, Vorstellungen bis zum 24.3., ab 20 Euro

Hamburger Schnack

Montagabend, der ICE 704 rollt pünktlich in Hamburg-Altona ein, Ansage des Zugbegleiters: "Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren Zielbahnhof Hamburg-Altona. Der Zug endet dort. Sie könnten dort alle aussteigen. Wer noch ein bisschen im Zug verweilen möchte: Es muss noch einmal durchgesaugt werden." Da hat man doch gleich ein Lächeln auf den Lippen, wenn man wieder zu Hause ankommt. Gehört von Detlev Burkart

Meine Stadt

Alles in Schwarz und Weiß © Helga Schug

