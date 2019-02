Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

sind Sie etwa 1,80 Meter groß, männlich, zwischen 30 und 50 Jahre alt und haben in den nächsten Wochen flexibel Zeit? Dann können Sie sich bewerben für einen besonderen Job: Die Staatsoper sucht via Twitter Kleindarsteller für ihre Produktion von Giuseppe Verdis "Nabucco". Die spannendste Oper des Jahres, sagt mein Kollege Florian Zinnecker. Denn dahinter steckt eine Geschichte, die auch für Menschen ohne größeres Opernfaible interessant ist. Regisseur Kirill Serebrennikow steht seit August 2017 in seiner Wohnung in Russland unter Hausarrest, darf nicht telefonieren und nicht ins Internet. Vom Arbeiten hält ihn das aber nicht ab: Er instruiert Schauspieler und Mitarbeiter mithilfe von Videoaufzeichnungen und übermittelten Botschaften. Seine letzten Arbeiten in Stuttgart und Zürich begeisterten das Publikum. Die Hamburger Inszenierung ist mit Blick auf Serebrennikows Hausarrest besonders spannend, immerhin dreht sich "Nabucco" um die Themen Freiheit und Gefangenschaft.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

Tschentscher will der Wirtschaft Beine machen

Reden vor dem feinen Übersee-Club sind Pflichtprogramm für Hamburger Bürgermeister. Gestern Abend hat Peter Tschentscher (SPD) dort seine Visionen für die Entwicklung der Stadt präsentiert. Er appellierte an die Hamburger Wirtschaft, "so schnell wie möglich konsequent CO2-neutrale Technologien zu entwickeln und einzusetzen". Es gehe "um die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Deutschland". Tschentscher setzt dabei auf neue Technologien, nicht auf Verbote: "Beschränkungen und Regulierungen sind nicht der Kern der Lösung", sagte er. "Ich bin sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Leben weiterhin frei gestalten wollen und nicht akzeptieren werden, wenn die Politik ihnen dazu Vorschriften macht." Wer in diesen Worten einen Angriff auf die Grünen gehört hat, lag sicher nicht daneben. Um der Wirtschaft beim Klimaschutz Beine zu machen, kündigte der Bürgermeister ein "Bündnis für die Industrie der Zukunft" an. Dass Klimaschutz für ihn eines der zentralen Themen ist, hatte Tschentscher schon im November im großen Interview mit der ZEIT erläutert. (Marc Widmann)

Verteidiger plädiert im Jungfernstieg-Prozess auf Totschlag

Im Prozess um den Mord an einer Frau und ihrer kleinen Tochter am S-Bahnhof Jungfernstieg hat der Verteidiger eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert. Sein Mandant sei nur eingeschränkt schuldfähig und habe sich spontan zu der Tat entschieden. Auch lägen keine niedrigen Beweggründe für die Tat zugrunde, da sein Mandant aus Trauer und Wut gehandelt habe. Er sprach sich für eine zeitlich begrenzte Haftstrafe aus. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Der aus dem westafrikanischen Niger stammende Angeklagte hatte gestanden, seine Ex-Partnerin und die gemeinsame kleine Tochter am 12. April 2018 vor den Augen zahlreicher Passanten mit einem Messer getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Hintergrund der Bluttat ein Sorgerechtsstreit war.

Stadt setzt weiter auf Sozialwohnungen

Um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen, will der Senat in den kommenden Jahren die Zahl der Sozialwohnungen erhöhen. Dafür müssen mehr geförderte Wohnungen gebaut werden, als aus der Mietpreisbindung herausfallen. Das war in den vergangenen Jahren anders: Obwohl 20.000 neue Sozialwohnungen gebaut wurden, im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich mehr als in anderen Bundesländern, ist die Zahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung seit 2011 von 96.000 auf unter 80.000 gefallen. Im vergangenen Jahr wurden 2466 Sozialwohnungen gebaut, 3001 Wohnungen wurden genehmigt. In den kommenden beiden Jahren will Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) jährlich 3000 neue Wohnungen genehmigen, außerdem soll die Mietpreisbindung für ältere Wohnungen verlängert werden.

In einem Satz

Auch nach Ende des Streiks kam es gestern noch zu Flugausfällen am Flughafen +++ Das Amtsgericht hat Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen eingeleitet, der vermutlich mit einem Klappmesser am Samstag einen Mann bei Ikea niedergestochen hat +++ Nachdem Unternehmer Günther Fielmann im vergangenen Jahr seinem Sohn Marc die Verantwortung für das Tagesgeschäft übergeben hat, soll er im laufenden Jahr nun auch für die Strategie zuständig werden +++ Mit einem 1:0-Sieg über den Bundesligisten 1. FC Nürnberg hat der HSV das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht

Was heute auf der Agenda steht

Justizsenator Till Steffen (Grüne) besichtigt die neuen Räume der Generalstaatsanwaltschaft im Tower am Michel +++ Bürgermeister Peter Tschentscher nimmt in Weimar am Festakt "100 Jahre Weimarer Reichsverfassung" teil +++ Die Reise- und Freizeitmesse "oohh!" startet

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Ich weiß, dass viele Leute denken, ich wühle den ganzen Tag in Fäkalien. Das ist Quatsch: Die Digitalisierung macht auch vor der Rohrreinigung nicht halt. Ganz wichtig zur "Diagnose" des Problems sind etwa kleine Kameras, die in die Leitung geschoben werden. Das sieht aus wie ein schlanker Gartenschlauch mit Kamera vorne dran. Den lasse ich auch mal durchs WC-Becken gleiten. Bei manchen Einsätzen erscheinen auf meinem Bildschirm dann Gegenstände, die kein Mensch dort vermuten würde: Gebisse, Münzen, einmal sogar ein Rinderhüftknochen. Den hatte ein armer Typ absichtlich in die Leitung gestopft. Er hatte wohl gehört, dass das Amt ein komplett neues Bad bezahlen würde, wenn alles richtig kaputt ist. Hat nicht geklappt.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

20 Hiebe mit der Axt

Am Abend des 15. Januar taumelt ein schwer verwundeter Mann in die Harburger Fußgängerzone: Der Syrer Mohamed J. führt eine Apotheke in der Lüneburger Straße, von dort ist er in ein gegenüberliegendes leer stehendes Geschäftshaus gegangen, das ihm gehört. In der Immobilie lauern ihm offenbar zwei Männer auf. Mit einer Axt und einem großen Hammer fallen sie über ihn her, hacken auf ihn ein, schlagen ihm einen Finger ab, zertrümmern die Schädeldecke. 20 Hiebe zählen die Ermittler später. Mit letzter Kraft schleppt sich J. nach unten. Auf der Straße kollabiert er, wenig später stirbt der 48-Jährige im Krankenhaus. Sein Bruder glaubt, Mohamed J. sei Opfer der Schergen des syrischen Assad-Regimes geworden. Die Ermittler sehen das anders. Sebastian Kempkens und Mohamed Amjahid haben recherchiert, welche Version plausibel ist. Ihren Text lesen Sie als Abonnent hier.

Protest gegen Konzert von R. Kelly



Am 14. April tritt der amerikanische Sänger R. Kelly in der Hamburger Sporthalle auf – so der Plan. Doch mehr als 40.000 Menschen fordern in einer Petition die Absage des Konzerts. R. Kelly soll zahlreiche junge Frauen sexuell missbraucht haben, eine TV-Dokumentation machte die Fälle Anfang Januar publik. Ob es für eine Verurteilung reicht, ist unklar, stichhaltige Beweise gibt es bislang nicht. Doch der öffentliche Druck ist immens. Ein zweites in Deutschland geplantes Konzert wurde wegen anhaltender Proteste zweimal verlegt: erst von Ludwigsburg nach Sindelfingen, dann nach Ulm. Was ist mit Hamburg? Betreiber der Sporthalle ist ausgerechnet der Bezirk Nord. Der will den Vertrag mit dem Veranstalter aber nicht einseitig auflösen. Er fürchtet erhebliche Schadensersatzforderungen, die womöglich der Steuerzahler zu tragen hätte. Gespräche über eine einvernehmliche Absage des Konzerts seien gescheitert. Über die Hintergründe des Falls schreibt Martin Eimermacher im Feuilleton der ZEIT. Sollte der Bezirk das Konzert absagen – was meinen Sie?



"Wir wollen Berührungsängste abbauen"

Von Donnerstag bis Sonntag findet auf Kampnagel die Queer-B-Cademy statt – ein Performance-Art-Festival mit Diskussionen und Workshops. Es soll darum gehen, "welches Potenzial Queerness für die gesamte Gesellschaft" haben kann, sagen die Veranstalter. Doch Moment, was bedeutet eigentlich "queer"? Was erwartet die Besucher? Der Kurator Daniel Chelminiak alias Danny Banany erklärt, was es damit auf sich hat.

Elbvertiefung: Ihre Akademie heißt B-Cademy. Warum lieber B als A?

Danny Banany: Akademien reproduzieren meistens die Lebensweisen der Mehrheit. Schulen und Universitäten vermitteln nicht nur Wissen, sondern üben zwischen den Zeilen auch allgemeine Verhaltensweisen ein, die als normal, richtig beziehungsweise falsch gelten – in denen finden sich queere Menschen aber oft nicht wieder. Die Queer-B-Cademy dagegen versteht sich als Ort des Neu-Lernens und -Verstehens. Das Prinzip lautet: Konfrontation und Kollaboration statt Didaktik und Pädagogik.

EV: Was macht mich eigentlich zu einer queeren Person?

Banany: Es gibt viele verschiedene Auslegungen des Begriffs. In der B-Cademy orientieren wir uns an der Definition der Historikerin Fatima El-Tayeb: Queer sein hat etwas damit zu tun, dass dir von außen angetragen wird, du seist anders als die Mehrheit. Diese Erfahrung, die man auch "Othering" nennt, bringt dich in eine queere Position. Queer sein heißt, diese Position als Erfahrung anzunehmen – und aktiv in die Auseinandersetzung darüber zu gehen.



EV: Und die B-Cademy richtet sich ausschließlich an queere Menschen?

Banany: In erster Linie geht es uns darum, einen Raum für Austausch und Vernetzung der Community zu schaffen, die sich selbst als queer begreift: einen Raum, in dem Erfahrungen von Stigmatisierung und Strategien des gegenseitigen Empowerments geteilt werden können; einen geschützen Raum für Diskurs und Feier gleichermaßen. Grundsätzlich sind alle Menschen eingeladen, die sich mit Queerness auseinandersetzen wollen und die bereit sind, ihre Sichtweise und Privilegien infrage zu stellen. Unser Veranstaltungsformat ist auch dafür da, Berührungsängste abzubauen.



Bei der B-Cademy wird nicht nur diskutiert. Auch Shows stehen auf dem Programm, zum Beispiel eine "Trans-Opera". Wie die aussieht, lesen Sie im ausführlichen Interview unseres Kollegen Christoph Twickel bei ZEIT ONLINE.



Ich bin Sebastian Kempkens, 30 Jahre alt und Reporter im Hamburg-Team. Ich schreibe vor allem über Politik, Justiz und Soziales. Aufgewachsen bin ich in Bonn. In Berlin habe ich Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte studiert, in München die Deutsche Journalistenschule besucht. Bevor ich zur ZEIT gekommen bin, habe ich für die Wochenendausgabe der "taz" in Berlin als Reporter gearbeitet. Ich wohne in Eimsbüttel.

Mittagstisch



Unbehandelt und unbelastet Wer das Bio Dito betritt, fühlt sich in die ökobewegten Achtzigerjahre versetzt. Rattanmöbel, Regale aus unbehandeltem Holz, die Einrichtung scheinbar wahllos aus Flohmarktmobiliar zusammengerümpelt, auf den Kühlschränken hinter dem Tresen stapeln sich leere Gemüsekisten. Fehlen nur noch "Baum ab, nein danke"-Aufkleber, und die Zeitreise wäre perfekt. Aber man ist ja zum Essen da, und das ist nach eigener Auskunft "unbelastet". Das Angebot wechselt täglich. Am Testtag gibt es zwei Fleisch-, zwei vegetarische und drei vegane Gerichte zu Preisen zwischen 5,90 und 10,30 Euro. Die Wahl fällt auf Lupinengeschnetzeltes à la Stroganoff mit Roter Bete und Kartoffelstampf (8,30), was der Köchin sehr gut gelungen ist. Die bissfesten Lupinenhappen sind ein hervorragender Fleischersatz. Sympathisch: Wer nicht satt wird, bekommt Nachschlag. Verstörend: das riesige Schwarz-Weiß-Poster, auf dem ein Pärchen Hand in Hand durch das kriegszerstörte Hamburg spaziert – eine nicht gerade gemütlichkeitsfördernde Dekoration. Bahrenfeld, Bio Dito , Paul-Dessau-Straße 1 , Mittagstisch Mo–Fr 11.30–15 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Fit in Fotografie: Fast jeder trägt heute eine digitale Kamera mit sich herum. Über die Automatikfunktion des Geräts kommen viele Nutzer aber nicht hinaus. Beim Workshop "Einstieg in die digitale Fotografie" erklärt Fotograf Jürgen Gräser Grundlegendes wie Blende, ISO und Tiefenschärfe.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 18.30–21.30 Uhr, Eintritt frei

Kammerpop: Wer im Vorprogramm von Elton John, Whitney Houston und Eros Ramazotti aufgetreten ist, hat was auf dem Kasten. Robert Carl Blank erzählt an der Gitarre vom Blues-Leben, untermalt von Cello und Violine der String Poets. "Kammerpop mit Folk- und Soul-Attitüde", urteilt die Kritik.

Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Straße 13, 20 Uhr, Spenden erbeten

Was bleibt

Globetrotter: Der Sommerurlaub scheint noch fern, das dazugehörige "-weh" pulsiert aber schon in den Adern. Die Reisemesse "oohh!" stillt zumindest zeitweise die Lust auf Abschalten und Abenteuer, Wellness und Weltenbummeln. Sie bietet Ausstellungen mit den Schwerpunkten Reisen, Radeln, Caravaning, Fotografie und Kreuzfahrten.

Messe Hamburg, Messeplatz 1, heute bis 10.2., täglich 10–18 Uhr, Tageskarte 12 Euro

Hamburger Schnack

Kind, etwa 6 Jahre alt, vor einem Supermarkt in Ottensen: "Ich bin ein Räuber! Ich will jetzt eine Pistole klauen!" (Öko-)Vater zum Kind: "Möchtest du deine Kreativität nicht lieber für etwas anderes einsetzen?" Gehört von Andreas Bickel

Meine Stadt

Für Spätaufsteher: Der Stadtpark bei Morgendämmerung © Isabella Buckenmaier

