Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie heute mehr Rechtschreibfehler in Ihrer Elbvertiefung finden als sonst, ist das meine Schuld. Ich bin gestern leider erst so spät fertig geworden, dass unser Korrektorat nur noch im Schnelldurchgang lesen konnte. Wie so etwas passieren kann? Schuld war mein Hobby. Um 20 Uhr wurden wir von der Freiwilligen Feuerwehr Altona zu einem Feuer alarmiert. Ich war nicht sicher, ob genügend Kameraden verfügbar sind, also entschied ich, die Elbvertiefung liegen zu lassen, aufs Rad zu springen, zum Feuerwehrhaus zu fahren und mit auszurücken. Normalerweise schreibe ich nicht über mein Hobby, auch wenn man als freiwilliger Feuerwehrmann viel erlebt, schließlich hatte allein unsere Wehr in Altona 2018 mehr als 200 Einsätze. Als Journalist ist es allerdings heikel, die Interessen verschiedener Rollen zu vermischen. Warum ich dann heute eine Ausnahme mache? Weil der 11.2. ist, der Tag des Notrufs. Und weil die Feuerwehr Hamburg deswegen heute von acht bis 20 Uhr auf ihrem Twitter-Kanal @feuerwehrhh berichtet, was sie eigentlich alles tut.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

400 Meter langer Containerriese rammt Hafenfähre

© Markus Scholz/dpa

Die Hafenfähre "Finkenwerder" ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Anleger in Blankenese schwer beschädigt und erst einmal nicht zu benutzen: Am Samstagmorgen hat das 400 Meter lange Containerschiff "Ever Given" bei stürmischem Wind die 25 Meter lange Fähre und den Anleger gerammt. Wieso das Schiff trotz Schlepper vom Kurs abkam, blieb zunächst unklar. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht, auf der "Finkenwerder" befanden sich keine Passagiere. Der Kapitän sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei weitere Besatzungsmitglieder stünden unter Schock, hieß es von der Polizei. Da ein Containerschiff nicht abrupt anhalten kann, sei die "Ever Given", die voll beladen Platz für 20.400 Container hat, zunächst bis nach Stade weitergefahren. Sie wird nun in Rotterdam auf Defekte geprüft.

Mutter stirbt bei Geburt, Unterschriftensammlung gegen Chefärztin

Die Aufregung um die Helios Mariahilf Klinik im Bezirk Harburg hört nicht auf. Nun wurde bekannt, dass dort am 1. Februar eine Mutter bei einer Geburt gestorben ist. Ausgerechnet also an dem Wochenende, als das Krankenaus wegen Personalmangels seinen Kreißsaal schließen musste. Die Klinikleitung bestreitet einen Zusammenhang. Unterdessen spitzen sich die internen Konflikte zu: Seit Anfang vergangener Woche kursiert in der Klinik eine Unterschriftenliste gegen die Chefärztin, die mit ihrer Kündigung die Unruhe ausgelöst hatte. In der vergangenen Woche hatte sie in einem Interview mit Hanna Grabbe außerdem die Zustände der Geburtshilfe in Deutschland kritisiert. Mit ihr verlassen fünf von sieben Oberärzten die Abteilung. Was in der Heimfelder Klinik los ist, hat Hanna Grabbe hier ausführlich erklärt.

Hat Vattenfall Hamburg ausgetrickst?

© Eckart Gienke/dpa

Beim Rückkauf des Hamburger Fernwärmenetzes soll der schwedische Energiekonzern Vattenfall den Senat getäuscht und die Bürgerschaft angelogen haben, berichtet der "Spiegel". Unter Berufung auf Insider im Konzern heißt es, bei den Vertragsverhandlungen im Jahr 2014 habe der Konzern die Stadt nicht informiert, dass ein damals geplantes Ersatzkraftwerk für das baufällige Kohleheizkraftwerk in Wedel nicht bis zum endgültigen Rückkauf des Wärmenetzes fertig werden würde. Unser Kollege Frank Drieschner hält diese Enthüllung allerdings nicht für einen Skandal. Für den schließlich eingetretenen Fall sei damals im Vertrag nämlich vorgesorgt worden: Die Stadt habe eine Option ausgehandelt, das Fernwärmenetz ohne das neue Kraftwerk zu kaufen. Genau das ist jetzt wie vereinbart passiert. Seine ausführliche Einschätzung lesen Sie hier.

In einem Satz

SPD, CDU, Grüne und FDP wollen laut Berichten von NDR und Bild-Zeitung die Diäten in der Bürgerschaft um 450 Euro im Monat erhöhen, eine unabhängige Kommission hatte eine Erhöhung um 1000 Euro vorgeschlagen +++ Etwa 300 Menschen haben am Samstag dafür demonstriert, das Winternotprogramm für Obdachlose ganztägig zu öffnen +++ Die CDU fordert angesichts seit Jahren stagnierender Umschläge im Hafen einen neuen Hafenentwicklungsplan +++ Erzbischof Stefan Heße hat im Interview mit katholisch.de gesagt, er würde die Entscheidung zur Schließung mehrerer katholischen Schulen erneut so treffen, die Eltern der Schüler zeigten sich darüber entsetzt

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Die Bezirksämter bleiben heute wegen einer Personalversammlung geschlossen +++ Der Landesrechnungshof stellt seinen Jahresbericht für 2018 vor +++ Der neue HVV-Elektrobus fährt erstmals mit Fahrgästen +++ Der HSV spielt gegen Dynamo Dresden

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

Ich will den Sommer zurück! Nicht, weil mich das Wetter stören würde. Ich muss gar nicht rausgucken, um zu wissen, ob die Sonne scheint – ein Blick in die Gesichter reicht schon. Jetzt, im Winter, hängen allen die Mundwinkel nach unten, die Leute gucken einem kaum in die Augen, murmeln sich irgendwas in den Bart, zischen sofort wieder ab. Im Sommer macht die Arbeit mehr Spaß, da kommt hier jeder mit einem breiten Grinsen zur Tür rein, alle haben gute Laune, wollen schnacken. Und schnacken kann ich. Nur habe ich im Sommer oft kaum Zeit dazu, das Bier geht dann ja weg wie nix. Naja, aber der Umsatz, den ich dabei mache, spricht auch nicht gerade gegen den Sommer.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wie es ist, in der Elbphilharmonie zu singen?

© Sigrid Neudecker

Seit Startenor Jonas Kaufmann Mitte Januar an der Elbphilharmonie gescheitert ist, diskutieren die deutschen Feuilletons intensiv über die Akustik unseres Lieblingskonzertsaals. "Ist die Elbphilharmonie noch zu retten?", fragte zuletzt gar die Frankfurter Allgemeine Zeitung und wollte fatale Planungsfehlern diagnostiziert haben. Was macht unterdessen der NDR? Er lädt für die achte Auflage seines Chorprojekts "Singing!" über 1.000 Laiensänger ein, sich in Deutschlands hellhörigstem Konzertsaal an Elgar, Brahms und Mendelssohn Bartholdy zu versuchen. Sigrid Neudecker hat mitgesungen – und dabei vor allem darauf geachtet, im richtigen Moment den Mund zu halten. Ob ihr das gelungen ist, lesen Sie hier.

Stiftung beginnt mit Führungen durch Wohnhaus von Helmut Schmidt

© Axel Heimken/dpa

Hier wurde große Politik gemacht: Seit 1961 wohnte Helmut Schmidt mit seiner Frau Loki im Neubergerweg 80 in Langenhorn. Ausländische Staatschefs wie Valéry Giscard d'Estaing und Weltpolitiker wie Henry Kissinger waren zu Gast. In seinem Testament hat Schmidt verfügt, dass die Immobilie unverändert als Gedächtnisort bewahrt werden soll. Nun will die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Führungen für kleine Gruppen anbieten. Ab April stehen jeweils an einem Tag im Monat 24 Plätze zur Verfügung. Vom 23. Februar an können sich Interessierte über die Internetseite www.helmut-schmidt.de anmelden. Schon vorab zum Trost für alle, die keine Plätze ergattern: Die Stiftung will in den kommenden Jahren mehr Führungen anbieten.

Wie kann Hamburg besser werden, Herr Hautmann?

© Mark Spörrle

"Ich wünsche mir eine weitgehend autoberuhigte Stadt, die mehr Raum lässt für die Menschen, die mehr Flächen bietet zur Erholung, Entspannung, für Freizeitaktivitäten von groß und klein. Ich wünsche mir mehr und bessere Infrastruktur für das Fahrrad. Ich bin kein Autohasser, es ist klar, dass Menschen und Dinge von einem Ort zum anderen transportiert werden müssen – aber das muss nicht überall sein, und nicht überall müssen Autos Fußwege und Straßenübergänge blockieren und den öffentlichen Raum besetzen. Wie kann es sein, dass für Autos immer noch so viel getan, so viel gebaut wird, dass Autofahren dermaßen gefördert wird – die Lebensqualität aber nicht?!"

Daniel Hautmann, 43, aus dem Grindelviertel, war am Freitag beim "Hamburg besser machen"-Kneipenabend in Rotherbaum dabei. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstalten wir in den kommenden Wochen mehr als 30 Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

So soll die neue Elbbrücke aussehen

© BWVI/DEGES

Wenn die A1 auf acht Spuren ausgebaut wird, muss die heutige Norderelbbrücke weichen. Nun hat die Verkehrsbehörde den Entwurf für die neue Elbbrücke vorgestellt: Der erste Preis ging an die Planungsgemeinschaft Leonhard, Andrä und Partner (LAP/Ingenieure) und Gerkan, Marg und Partner (gmp/Architekten). Insgesamt hatten sechs Beiträge aus nationalen und internationalen Planungsgemeinschaften am Wettbewerb teilgenommen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Ausflug nach Afrika Ein kritischer Blick: "Haben Sie schon oft afrikanisch gegessen?" Man verneint. Dann wäre das Gewünschte nicht zu empfehlen, wird erklärt, der Mais- und Maniokknödel Banku tendiere stark ins bitter–säuerliche. Also wird das Plantain Red (7,90 Euro) bestellt und von den "Exotischen Getränken" auf der Karte die Afro Fanta (2,90 Euro). Zahlreiche Menschen aus Afrika leben in Hamburg, doch nur wenige afrikanische Restaurants sind auf der kulinarischen Landkarte der Hansestadt zu finden. Eins davon: das Papaye. Dort wird Essen aus Westafrika serviert. Von außen ist das Restaurant wenig einladend, als habe es nicht geöffnet, der Raum wirkt dunkel und still. Doch dann wird Musik angestellt, Inhaber Emmanuel Frimpong bringt das Essen und ist sehr freundlich. Das Rezept stammt aus Ghana, die Kochbanane ist fritiert, der Bohnenmus passt perfekt dazu, zwar tendiert es farblich ins Braune, aber der sanfte Geschmack überzeugt. Nur die Fanta schmeckt auch in dieser orangenfarbenen Fassung einfach nur süß. Papaye Restaurant; Dulsberg, Stormarner Straße 1, Mo–Fr ab 12, Sa ab 17 und So ab 13 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Nachhaltig schnacken: Verantwortungsvoll konsumieren, wie geht das? Rad statt Auto, Pappe statt Plastik – oder müssen wir viel weiter gehen? Der Europäische Bürgerdialog lädt ein zur Diskussion und zu Workshops: "Nachhaltiger Konsum und Verantwortung"

Rathaus, Kaisersaal, Rathausmarkt 1, 16–19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Soft Soul: Niemand geht, bevor ein Song fertig ist. Unter dieser Prämisse versammelte Thomas Dybdahl Songwriter und Musiker in einem alten Redwood-Studio im Echo Park, schuf Tracks wie "Look At What We’ve Done". Seine fragile Stimme vereint sich mit Klängen der Pedal Steel Guitar zu norwegischem Soul.

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, 20 Uhr, VVK 25 Euro

Freiheit lernen: Als Geflüchteter aus Syrien kommt Tarek 2014 in Deutschland an. Die neue Heimat stellt ihn vor politische Fragen: Wie funktioniert Demokratie, ein Parteiensystem, welche Möglichkeiten der Teilhabe gibt es für ihn? Durch seine Erfahrungen zeigt Tarek der schleswig-holsteinischen Politik neue Perspektiven auf. "First Line", Dokumentarfilm und Talkrunde mit dem Protagonisten.

Magazin-Filmkunsttheater, Fiefstücken 8a, 20 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Was kommt

Kunstlinie: Wie lassen Künstler sich auf das Zeichnen ein, wie erfahren sie die Schönheit einer Linie? Im Workshop "Die Linie als Schule des Sehens" steht nicht die Technik des perspektivisch perfekten Zeichnens im Vordergrund, sondern der Moment der genauen Beobachtung.

Deichtorhallen, Halle für aktuelle Kunst, Deichtorstraße 1, 13.2.–6.3., jeden Mi, 17–20 Uhr, 190 Euro inkl. Material, Anmeldung online

Bühnen-Bürde: Jedes Kind erlebt familiäre Machtgefälle. "Die Übriggebliebenen" erzählt von solchen als Bürde, vom angstvollen Blick in die Zukunft. Das Stück setzt sich zusammen aus Geschichten von Familien, die geprägt sind von "exzessivem Infantilismus" und Todesnähe zugleich. Seine Protagonisten verfallen autoritär-patriarchalen Weltbildern – und wirken damit erschreckend aktuell.

Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Premiere Sa, 19.30 Uhr, ab 15 Euro

Hamburger Schnack

Im Schnellbus 37 Richtung Altona. Der Bus hält an der Haltestelle St. Michaelis. Eine ältere Dame mit Rollator steigt ein, sehr umständlich, weil sie sich dabei das Mobiltelefon ans Ohr hält. Sie stellt sich mit dem Rollator an den Platz für Rollstuhlfahrer und hält sich weiter mit einer Hand daran fest. Der Busfahrer sagt im breiten Hamburger Slang über die Lautsprecher: "Die Dame mit dem Rollator, die am telefonieren ist, möchte die sich nicht setzten? " Die Dame setzt sich umständlich ohne das Telefon wegzulegen auf einen Sitzplatz. Nochmal der Busfahrer: "Jo. Ist ja besser für alle, ne." Gehört von Ina Huber

Meine Stadt

Michel in Pastell © Sebastian Hofer

