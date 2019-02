Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

so viel wird in Berlin sonst selten über Hamburg geredet – auf der Berlinale hat die Stadt jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und was für einen! Unsentimental, trostraubend, brutal, schmutzig, unerträglich, quälend, düster, grausam, mitunter eklig, jedenfalls nicht für schwache Nerven, so urteilen die Kritikerinnen und Kritiker über Fatih Akins neuestes Werk "Der Goldene Handschuh", das gerade auf der Berlinale erstmals gezeigt wurde. Entstanden ist der Film bekanntermaßen nach dem gleichnamigen Buch von Heinz Strunk, das wiederum nach der Kiezkneipe benannt ist, in der Serienmörder Fritz Honka in den Siebzigern seine Opfer kennenlernte. Eine echte Hamburggeschichte also. Eine allerdings, von der man wünschte, sie wäre nicht nach realen Ereignissen in der eigenen Stadt erzählt. Wenn Fatih Akin mit seinem Film am Samstag zum zweiten Mal den Goldenen Bären gewinnen sollte, freuen wir uns aber natürlich trotzdem, oder?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

Rechnungshof bemängelt Arbeit des Senats

© Axel Heimken/dpa

In anderen Bundesländern sind Rechnungshofberichte gefürchtet – als finale Abrechnung mit der (vermeintlichen) Inkompetenz der Regierung. In Hamburg folgt die Vorstellung des jährlichen Berichts der städtischen Rechnungsprüfer dagegen einem sehr hanseatischen Ritual. Rechnungshof-Präsident Stefan Schulz lädt die Journalisten ins Rathaus ein und liest ein mindestens zehn Seiten langes Manuskript vor, das er vorher verteilen lässt. In gewählten Worten erklärt er, wo die Verwaltung sich im Vorjahr verrechnet habe. Im Anschluss wird er gefragt, welche Mängel er denn besonders wichtig finde, woraufhin er ernst erklärt, dass alle Mängel beachtenswert seien. Angesichts der Präsentation kann man schnell die Relevanz dessen aus den Augen verlieren, was der Rechnungshof macht. Denn die obersten Rechnungsprüfer der Stadt zeigen in ihrem 203 Seiten langen Bericht durchaus gravierende Mängel auf: Das neue Rechnungswesen der Stadt hakt auch drei Jahre nach der vollständigen Einführung noch an vielen Stellen. Und auch die Auslagerung vieler Tätigkeiten in Tochterunternehmen ist bedenklich. Was das im Detail bedeutet, können Sie auf ZEIT ONLINE nachlesen.



Folko Damm



Beschäftigte der Bezirksämter klagen über hohe Arbeitsbelastung

Rund 6500 Beschäftigte arbeiten in den sieben Bezirksämtern – etwa 2500 von ihnen haben gestern bei einer Personalversammlung Alarm geschlagen. Ihre Forderungen: "Anerkennung, Wertschätzung, mehr Geld, mehr Personal", so Sieglinde Frieß von der Gewerkschaft ver.di nach der nicht öffentlichen Versammlung. "Die Kollegen haben momentan wenig Vertrauen und erwarten von Herrn Dressel, dass er das Ruder herumreißt." Der für die Bezirke zuständige Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hatte zuvor zu den Beschäftigten gesprochen. Dem Senat fehle ein Konzept, wie die öffentliche Verwaltung auf die Anforderungen der wachsenden Stadt reagieren könne, kritisierte Thomas Auth-Wittke, Sprecher der Personalräte der Bezirksämter. Für kommenden Montag, 18. Februar, hat ver.di die Belegschaften der Bezirksämter zu einem Warnstreik aufgerufen – dies allerdings im Rahmen der ohnehin laufenden Tarifverhandlungen. Was die Mitarbeiter der Bezirksämter beschäftigt, lesen Sie unten im Reingehorcht oder auf ZEIT ONLINE.

In einem Satz

Die in Hamburg ansässige Betreiberfirma des Karrierenetzwerks Xing will nicht mehr Xing heißen, sondern New Work +++ Nach dem Brand einer Sauna im Schwimmbad Bondenwald in Niendorf musste gestern eine benachbarte Schule evakuiert werden +++ Ein 38-Jähriger ist wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er im August in Schnelsen im Drogenrausch eine 79-Jährige in ihrer Wohnung überfallen hatte +++ In Langenhorn haben zwei Maskierte ein Hotel überfallen

Was heute auf der Agenda steht

Nach der ergebnislosen zweiten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder hat der Beamtenbund Beschäftigte unter anderem von Polizei, Verwaltung, Finanzämtern und Sozialer Arbeit aufgerufen, heute den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen +++ Die Krankenkasse DAK stellt eine Studie zu Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen in Hamburg vor +++ Schulsenator Ties Rabe (SPD) präsentiert die aktuelle Schuljahresstatistik +++ Ex-Bürgermeister Ortwin Runde feiert 75. Geburtstag

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Schulsekretärin

"Der letzte Sturm hat Spuren in den Bäumen auf dem Schulhof hinterlassen. Deshalb ist heute eine Fachfirma da, um das Totholz aus den Bäumen zu schneiden. Kurz nach Beginn der ersten Hofpause kommt einer der Facharbeiter zu mir und beschwert sich, dass Kinder die Absperrung ›durchbrochen‹ hätten und seinen Kollegen und ihn am Weiterarbeiten hinderten. Ich folge dem Mann nach draußen, wo mittlerweile auch schon die Pausenaufsicht bei dem Pulk Kinder angelangt ist, der den Steiger der Arbeiter belagert. Nach kurzem Gespräch klärt es sich auf, dass die Kinder dachten, der Baum würde gefällt werden. Auf meine Nachfrage, warum sie denn die Absperrung missachteten, erwidert ein Kind etwas kleinlaut: ›Das war meine Idee. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Da haben das auch ganz viele Leute gemacht, weil da ein Wald kaputt gemacht wurde.‹"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Das ist übrigens ein Kunstmuseum

© Bodo Marks/dpa

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat mit der Hamburger Kunsthalle große Pläne: Er halte mittelfristig 400.000 Besucher pro Jahr für realistisch, sagte Brosda in einem Gespräch über die Zukunft von Hamburgs wichtigstem Museum mit unserem Kulturredakteur Florian Zinnecker. Dies wären mehr Besucher als etwa im Städel-Museum in Frankfurt, in der Alten Nationalgalerie in Berlin oder in der Alten Pinakothek in München. Dafür wäre in der Kunsthalle ein Kurswechsel nötig: 2018 zählte das Museum, das diesen Sommer 150. Jubiläum feiert, so wenige Besucher wie lange nicht. Die Strategie: Das Haus soll bekannter werden, international wie in Hamburg selbst. Als erste Maßnahme wurden nun an der Fassade Banner mit der Jubiläumskampagne angebracht – um darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Bau neben dem Hauptbahnhof um ein Kunstmuseum handelt.

Reingehorcht: Warum die Mitarbeiter in den Bezirksämtern so unzufrieden sind

© Folko Damm

Sarah Falkenthal (25) arbeitet seit drei Jahren in der Abteilung Grundsicherung des Bezirksamts Eimsbüttel. Unser Kollege Folko Damm hat sie nach der Personalversammlung der Bezirksämter gefragt, warum sie nicht mehr gern zur Arbeit geht.

"Ich bin für die Bearbeitung von Anträgen der Grundsicherung zuständig. Ich mache meine Arbeit an sich sehr gern – aber nicht mehr unter den aktuellen Bedingungen. Wir sind einfach zu wenige Kollegen. Grundsätzlich gilt in der Grundsicherung, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin etwa 170 Fälle verantwortungsvoll bearbeiten kann. Aktuell liegen wir im Schnitt aber bei 230 bis 250.

Viele Kollegen gehen mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit, viele haben Angst, Fehler zu machen. Unsere Stellen sind nicht besonders gut bezahlt, deshalb gibt es viele Wechsel. Das ist ein großes Problem, denn die Einarbeitung dauert sechs Monate, viel länger bleibt kaum einer. Wir müssen deshalb permanent Lücken stopfen und können dann oft nur noch die dringendsten Notfälle bearbeiten.

Dabei ist die Arbeit in der Grundsicherung sehr sensibel. Zu uns kommen Menschen, die auf uns angewiesen sind. Letztlich machen wir auch ein Stück weit Sozialarbeit. Wenn ein verwahrloster Mensch zu uns kommt, können wir davor nicht die Augen verschließen, sondern müssen darauf hinweisen, dass er vielleicht eine Haushaltshilfe braucht.

Der größte Druck herrscht während der Sprechzeiten. Ich erinnere mich an einen Tag, da waren wir fünf Kollegen statt zwölf. Ein Kunde nach dem anderen kam rein, und danach mussten wir aufarbeiten, was liegen geblieben war. So etwas geht dann nur noch mit Überstunden."

Einen Bericht über die Personalversammlung und ein weiteres Protokoll eines Mitarbeiters vom Jugendamt finden Sie auf ZEIT ONLINE.

So sah das aus: Valentinskamp, 1904

© Staatsarchiv Hamburg, mit besonderem Dank an Joachim Frank

Zigarrengeschäfte, Cafés und feine Leute auf dem Trottoir: Der Blick entlang des Valentinskamps vom Gänsemarkt zur Caffamacherreihe vermittelt Wohlstand und Ordnung. Doch die Fassaden und Schaufenster spiegeln nur eine Seite der Hamburger Gesellschaft um die Jahrhundertwende: Wenige Meter dahinter lagen die Gängeviertel der nördlichen Neustadt. Hier lebten Arbeiter und Tagelöhner auf engstem Raum, viele Familien vermieteten ihre Betten an wohnungslose "Schlafgänger": Brach der eine zur Schicht auf, legte der andere sich hin. Weniger als das Elend des Proletariats irritierte jedoch dessen kommunistische Gesinnung. An der Wexstraße wurde daher auf Privatinitiative von Immobilienspekulanten schon in den 1860er-Jahren gründlich gentrifiziert. Die Viertel am Valentinskamp blieben so lange unter dem Radar, bis nächtliche Straßenschlachten zwischen Links- und Rechtsradikalen auf dem Gänsemarkt in den 1930er-Jahren überhandnahmen. Das Bürgertum hielt sich derweil fern und verriegelte Fenster und Türen, wenn die Gaslaternen ausgingen.

Annabel Trautwein

Wer wir sind

© Maria Feck

Ich bin Marc Widmann und leite gemeinsam mit Kilian Trotier die Hamburg-Redaktion. Seit 2014 bin ich bei der ZEIT, davor war ich Redakteur und politischer Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung". Meine Haltung: In Zeiten, wo an schneller Meinung kein Mangel herrscht, sollten Journalisten vor allem gewissenhaft und ergebnisoffen recherchieren. Und mit ihren Texten die Leser in die Lage versetzen, sich selbst eine fundierte Meinung zu bilden.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause

Gemütlich und köstlich Die Pauline auf St. Pauli, schräg gegenüber vom Millerntor gelegen, entspricht ganz ihrem Stadtteil. Entspannt, mehr shabby als chic, aber überaus gemütlich kann man hier nachmittags zu einem Kaffee oder Tee einkehren. Wer eine große Auswahl an Kuchen möchte, der muss bis zum Wochenende warten, dann stehen veganer Himbeer-Schokolade-Kuchen, nach Lebkuchen schmeckender Quark- oder Kirsch-Streusel-Kuchen, Brownies, Muffins und anderes mehr zur Auswahl (pro Stück um die 3 Euro). Die Zitronentarte ist ein Traum: Die überraschend cremige und dennoch fruchtige Mitte wird von einer ins Säuerliche tendierenden Fruchtglasur getoppt, unten findet sich ein nussiger Boden, der an manchen Stellen klebrig, an anderen knusprig ist. Absolut überzeugend! Auch der Cappuccino (2,80 Euro) ist sehr gut, schön herb und weich zugleich. Die 120 Jahre alten Räumlichkeiten einer ehemaligen Fleischerei sind lang gezogen und Mint der Farbklecks, der die Räume belebt und sich auch im Logo findet. "Essen. Trinken. Sein." lautet das Motto, und das kann man hier, auch mal einen ganzen Nachmittag lang. Pauline; St.Pauli, Neuer Pferdemarkt 3, Mo–Fr ab 8.30 Uhr, Sa ab 9 Uhr, So ab 10 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Kanadas Punks: Sie versprühen "den Vibe der Pixies, schreien die Wut von Hole heraus, durchleiden die Verzweiflung eines Kurt Cobain", kündigt das Molotow Dilly Dally an. Sängerin Katie Monks heult und wütet, begleitet von Riffs und Drums, aber auch erstaunlich melodischen Klängen.

Molotow, Nobistor 14, 19 Uhr, 18 Euro

Kästner-Abend: Der Atrium Verlag gründete sich für einen einzigen Autor, Erich Kästner. Verlagsleiter Tim Jung erzählt aus dem Leben und Schaffen des großen Schriftstellers, dazu liest Schauspieler Jonas Minthe ausgewählte Texte. Geschichtenabend: "Erich Kästner und sein Verlag".

stories! im Falkenriedquartier, Straßenbahnring 17, 19.30 Uhr, 5 Euro

Junge Orgel:Nicola Procaccini gilt als einer der talentiertesten Nachwuchskünstler seiner Generation. Der gebürtige Italiener gewann 2018 den Buxtehuder Orgelwettbewerb, füllt die Konzertreihe "Podium der Jungen" mit Klängen von Bach über Frescobaldi bis zu Steigleder.

Hauptkirche St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20–21 Uhr, 10 Euro

Meine Stadt

Lost and found © Norbert Fliether

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Wo die Hamburger Verwaltung besser werden muss. Der Rechnungshof hat auf mehr als 200 Seiten dargelegt, wo sich Senat und Behörden verrechnet haben. Die wichtigsten Kritikpunkte im Überblick

Viele Kollegen gehen mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit. 2500 Beschäftigte der Hamburger Bezirksämter haben auf einer Personalversammlung einen Hilferuf an den Senat gesendet. Wir haben mit zwei Mitarbeitern gesprochen.

Sie bekommt zu wenig Besuch. Die Kunsthalle wird 150 Jahre alt. Ausgerechnet jetzt hat sie keinen Direktor. Und die Menschen bleiben weg.