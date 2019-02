Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

erinnern Sie sich noch an Michael Neumann? Als SPD-Fraktionschef war Neumann von 2004 an Oppositionsführer im Rathaus und ab 2011 schließlich Innensenator, bis er 2016 nach dem verlorenen Olympia-Referendum zurücktrat. Anschließend schrieb er an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr seine Doktorarbeit. Doch die hat es in sich: Passagenweise soll Neumann aus Wikipedia abgeschrieben, an Dutzenden Stellen Quellen nicht korrekt angegeben haben, berichtete im vergangenen Sommer der NDR. Damals hieß es, die Doktorarbeit würde von der Universität geprüft. Was ist aus dieser Prüfung geworden? Dazu will die Universität auf unsere Nachfrage hin keine Auskunft geben – und auch nicht zu der Frage, in welcher Funktion Neumann inzwischen eigentlich an der Universität arbeitet. Selbst nach der ausdrücklichen Bitte der Wissenschaftsbehörde bleibt die Universität dabei. Die Begründung: Man könne kein öffentliches Interesse an diesem Fall erkennen. Das sehen wir anders – und möchten diese Frage darum hier zur Diskussion stellen. Interessiert Sie das Ergebnis der Prüfung? Immerhin geht es ja um einen Mann, der zwölf Jahre lang im Rathaus in Ihren Diensten tätig war. Oder finden Sie, ehemalige Politiker sollten lieber verschont werden von solchen Fragen?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Sebastian Kahnert/dpa

Kinder in Hamburg sind häufiger fettleibig als anderswo

Hamburger Kinder und Jugendliche sind häufiger stark übergewichtig als ihre Altersgenossen in anderen Großstädten, dafür haben sie bessere Zähne: Auf Basis von Abrechnungsdaten von 600.000 Minderjährigen, die bei der Krankenkasse DAK versichert sind, haben Forscher der Universität Bielefeld analysiert, wie gesund Kinder und Jugendliche in Deutschland im regionalen Vergleich sind. Insgesamt sind die 17.000 erfassten Minderjährigen in Hamburg etwas gesünder als ihre Altersgenossen im Rest von Deutschland, resümieren die Wissenschaftler. An häufigen Kinderkrankheiten leiden sie beispielsweise seltener. Sie haben weniger Karies, seltener grippale Infekte, und weniger Kinder sind verhaltensauffällig. Überdurchschnittlich oft leiden die Hamburger Minderjährigen dagegen an Adipositas und Depressionen. Warum das so ist, können die Wissenschaftler nicht beantworten. Die DAK will die Analyse nun regelmäßig wiederholen. Mehr zu den Ergebnissen lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

Folko Damm

© Frank Molter/dpa

Babyboom wird zu Platzmangel an Schulen führen

Die Zahl der Geburten in Hamburg steigt seit Jahren, das wird schon bald an den Schulen Folgen haben: Im Jahr 2024 werde es 20 Prozent mehr Erstklässler als heute geben, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern. Insgesamt werde die Zahl der Schüler in den kommenden fünf Jahren wohl um 10 Prozent steigen. Alleine 35 bis 40 neue Grundschulen würden deswegen rechnerisch gebraucht. Eine Herausforderung wird das vor allem dort, wo schon jetzt die Probleme der wachsenden Stadt besonders spürbar sind: in den eng bebauten Innenstadtvierteln. Es sei leider nicht einfach, dort überhaupt noch Baulücken für Schulen zu finden, sagte Rabe. Deswegen müssen auch viele bestehenden Schulen erweitert werden. Das stößt nicht überall auf Freude. In Altona, wo die Situation besonders angespannt ist, protestiert derzeit etwa die Max-Brauer-Schule lautstark gegen eine Erweiterung. Rabe verteidigte die Pläne: In Altona würden zwei neue Grundschulen gebaut, die bestehenden sieben Grundschulen müssten alle erweitert werden, um genügend Platz für alle Schüler zu haben.

Autofahrer verlieren weniger Zeit im Stau

Stehen die Hamburger dauernd im Stau? Oder ist die Verkehrssituation besser geworden? Wie unterschiedlich sich ein Datensatz deuten lässt, kann man an einer Studie sehen, die gestern das Datenunternehmen Inrix veröffentlicht hat. Darin wurde der Straßenverkehr in verschiedenen Städten verglichen. Die Hamburger CDU sieht in dem Ergebnis den Beweis ihrer These vom "Hamburger Dauerstau". Inrix selbst beobachtet in Hamburg und anderen deutschen Städten dagegen einen positiven Trend: Es sei "in die Infrastruktur für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr mehr und länger investiert" worden, das entlaste die Straßen. Laut Inrix haben Autofahrer in Hamburg 2018 verglichen mit dem Vorjahr drei Prozent weniger Zeit auf überlasteten Straßen verloren. Zu diesem Ergebnis war zuletzt auch eine Recherche der ZEIT gekommen. In der Rangfolge, die Inrix mit dem irreführenden Begriff "Stauhauptstadt" bezeichnet (tatsächlich werden Geschwindigkeiten im Stoßverkehr und bei freier Strecke verglichen), liegt Hamburg in Deutschland übrigens hinter Berlin und München auf Platz 3.

Frank Drieschner

© Axel Heimken/dpa

Polizisten und Feuerwehrleute finden, ihnen steht das Wasser zum Hals

Unter dem Motto "Der öffentliche Dienst geht baden" sind gestern Polizisten, Feuerwehrleute und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in die Alster gesprungen. Die Aktion war Abschluss einer Kundgebung des Beamtenbundes dbb auf dem Rathausmarkt, der etwa 1000 Beschäftigte folgten. In den aktuellen Tarifverhandlungen mit den Ländern fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Die Länder lehnen die Forderung ab, bei der zweiten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche hatten sie aber kein eigenes Angebot vorgelegt. Für Montag kommender Woche ruft ver.di die Mitarbeiter der Hamburger Bezirksämter zum Warnstreik auf. Weitere Arbeitsniederlegungen soll es laut Gewerkschaft in den darauffolgenden Tagen an Schulen und Hochschulen sowie im sozialen Bereich geben.

In einem Satz

Die Verwaltung des Friedhofs Ohlsdorf prüft eine weitere Einschränkung des Autoverkehrs auf der 400 Hektar großen Grünanlage, möglicherweise sollen Schranken oder Poller aufgestellt und Gebühren erhoben werden +++ Ein Gesetz soll Besucher von Shisha-Bars besser vor Kohlenmonoxid-Vergiftungen schützen, das hat der Senat gestern beschlossen

Was heute auf der Agenda steht

Mit dem Bau eines Unterwasserdamms, der eine Fläche für die Ablagerung von Baggergut begrenzt, beginnen heute in der Elbe vor Brokdorf die Bauarbeiten für die Elbvertiefung +++ Die Bürgerschaft tagt, auf der Tagesordnung steht unter anderem die Mietpreisentwicklung, eine mögliche Verlängerung der U4 auf den kleinen Grasbrook und die Vermittlung des Grundgesetzes in Schulen +++ Das städtische Wohnungsbauunternehmen Saga und der Projektentwickler Hamburg Team präsentieren die ersten Pläne für das südliche Hamm

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Bäckereifachverkäuferin am Hauptbahnhof

"Ein Mann kommt auf unseren Stand zugelaufen. ›Ihr habt in meinen Kaffee gespuckt!‹, schreit er mich und meine Kollegin an, nimmt das Glas mit dem Trinkgeld vom Tresen und schmeißt es nach uns. Ich ducke mich, meine Kollegin auch, uns passiert nichts. Der Typ hämmert von außen an die Scheibe und schreit: ›Ich bin Batman, ich mach euch alle fertig!‹ Mir reicht’s. Zum Glück habe ich bei so was keine Angst, sondern werde einfach nur wütend. Ich renne raus und schreie ihn an: ›Was denkst du? Weil wir Frauen sind, kannst du hier alles machen?‹ Er hält mich fest, aber im nächsten Moment kommen schon Sicherheitsleute von der Bahn. Und Kolleginnen aus den anderen Läden, die mir sagen: ›Das hast du gut gemacht! Wir sind stolz auf dich!‹"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wirbel um Brandbrief von AfD-Gründer Bernd Lucke

Vor zwei Wochen machte Bernd Lucke international Schlagzeilen, als er im Interview mit der ZEIT:Hamburg die AfD, seine Ex-Partei, als Fall für den Verfassungsschutz einstufte. Nach wütenden Reaktionen aus AfD-Kreisen legte der Hamburger Ökonom gestern nach: In einem lesenswerten offenen Brief "an die nicht rechtsextremen Mitglieder der AfD" forderte er: "Brechen Sie mit den Rechtsextremisten!" Dass er damit viel erreicht, glaubt Lucke aber wohl selber nicht.

Stefan Schirmer

© Thienemann Esslinger Verlag

Rainer Moritz gratuliert Sybil Gräfin Schönfeldt zum Geburtstag

Wer ein gewisses Alter erreicht hat, sollte nicht auf runde Geburtstage warten müssen, um gewürdigt und gepriesen zu werden, findet Literaturhaus-Chef Rainer Moritz. Deswegen war es ihm ein Anliegen, der ehemaligen ZEIT-Autorin Sybil Gräfin Schönfeldt heute zum 92. Geburtstag zu gratulieren. Die Gräfin zähle schließlich "zu den herausragenden Figuren der deutschen Publizistik und denkt auch im gesetzten Alter nicht daran, die Hände in den Schoß zu legen". Das finden wir natürlich auch. Moritz‘ Würdigung lesen Sie hier.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Geschmacksexplosion auf kleinstem Raum Als das 20 Quadratmeter aus dem ebenso großen Laden im Karoviertel auszog, waren viele Gäste traurig, aber das Cai Kitchen ist ein würdiger Nachfolger. Die Wände sind immer noch unverputzt, der Fußboden aus alten Holzbohlen, die schwarz-weißen Fliesen und antike Elektroarmaturen lassen an vergangene Zeiten denken. Die freundlichen und offenen jungen Besitzer Fan und Lidong bereiten umwerfend aromenreiche, scharfe und perfekt komponierte vegane Köstlichkeiten aus ihrer Heimat China, genauer aus Szechuan, zu. Die eingelegten säuerlich-scharfen Gemüse der kleinen, feinen Karte sind hausgemacht, ebenso die Sojasoßenreduktion und das Chiliöl, beides gibt es auch zu kaufen. Zum Niederknien sind die Dumplings nach Zhong-Art (6 Euro) und die scharfe Nudel-Wantan-Suppe mit Gemüseeintopf und Pickles für 7,90 Euro, die zusammen mit einer hausgemachten Hibiskusblüten-Limonade sanfter wird. Glücklich und im besten Sinne erfüllt wird der Plan gefasst, sich schnellstens einmal durch alle acht Speisen zu schlemmen. Karolinenviertel, Cai Kitchen , (im Aufbau) Glashüttenstraße 85a , Mo–Fr, 12–15.30 Uhr und 17–20 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Rock-Melancholie: Mittlerweile gelten sie als Südafrikas berühmteste Rockstars, begonnen aber hat der Erfolg von Prime Circle in den Garagen der Eltern. Ihr Markenzeichen sind Rockballaden und -hymnen, versehen mit melancholischen Titeln wie "Time Kills Us All" und "If You Don’t You Never Will". Mojo, Reeperbahn 1, 19 Uhr, VVK 24,90 Euro

Mirella liest: Im Internet sehen alle megagut aus, sind superglücklich und voll die Umweltschützer. Verkommen Achtsamkeit, ein bewusstes Leben und Body-Positivity heute zu bloßen Floskeln? Mirella vom YouTube-Kanal Mirellativegal hält dagegen: "Die beste Waffe gegen Negativität von außen ist, sich selbst gut leiden zu können." Autorenlesung: "Kann man mal machen". Thalia Hamburg, Spitalerstraße 8, 20.15 Uhr, 12 Euro

Kino gegen das Vergessen: Wie junge tschechische Frauen von Nazis verschleppt wurden, erzählt "Forgotten Transports". 1942 gingen sie von Theresienstadt "auf Transport" ins Baltikum. Während ihre Angehörigen Massenmorden zum Opfer fielen, erlebten die Frauen ein Martyrium durch Arbeitslager, Haftanstalten und KZs – bis sie 1944 in Langenhorn ankamen, in den "Hanseatischen Kettenwerken". Filmemacher Lukáš Pibyl hat Überlebende interviewt; Deutschlandpremiere im Rahmen der Woche des Gedenkens. Informationszentrum Zwangsarbeit in Hamburg, ehemalige Zwangsarbeiterbaracke, Wilhelm-Raabe-Weg 23, 19 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Im Bus 162 von Rahlstedt zum Wandsbeker Markt. Freitagsfeierabend. Entsprechend voll ist es. Mittig, da wo das Busgelenk Falten schlägt, stehen zwei junge Frauen und unterhalten sich. Die Gesprächsthemen sind vielschichtig wie das Leben. Irgendwann sagt eine von ihnen: »Ich bin ma in ein Bus gefahrn, der war ganz anners. Ich dachte so: Der is ja richtig krass anners. Und da war der auch so ganz krass anners. War ja auch ne ganz annere Strecke, also wo der Bus gefahrn is.« Gehört von Margret Silvester

Meine Stadt

© Hans Appell

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Hamburger Kinder sind überdurchschnittlich oft depressiv und übergewichtig. Bielefelder Wissenschaftler haben auf Basis von Krankenkassendaten zum Gesundheitszustand des Hamburger Nachwuchses geforscht. Die Ergebnisse geben zu denken.

Die Wahrheit liegt auf der Straße. Verursachen die Baustellen Chaos? Schaden neue Radwege den Autofahrern? Leidet die Wirtschaft? Die Navis moderner Fahrzeuge liefern Daten, die Antworten ermöglichen. Für Abonnenten.

Wo haben sie sich verrechnet? Drei Hamburger Ökonomen und Ex-Manager haben die AfD groß gemacht, dann entglitt ihnen das Projekt. Jetzt reden sie darüber – aber an zwei getrennten Tischen. Für Abonnenten.

Autorin am Herd, Köchin am Schreibtisch. Der Chef des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz, gratuliert Sybil Gräfin Schönfeldt zum zweiundneunzigsten Geburtstag