Liebe Leserin, lieber Leser,

kein Thema der vergangenen Wochen hat so viele von Ihnen bewegt wie die Doktorarbeit von Ex-Innensenator Michael Neumann (SPD). Mehr als 70 Mails haben wir gestern erhalten. Viele Leser sind verwundert, dass die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr auf unsere harmlose Frage nicht antwortet, wie die Prüfung des Vorwurfs, die Arbeit sei ein Plagiat, nun ausgegangen sei. Herrscht an der Uni ein falscher Korpsgeist? Hat man womöglich etwas zu verbergen? Erst die Weigerung werfe doch Fragen auf! Vor allem den Wissenschaftlern unter Ihnen scheint es wichtig, dass Plagiatsvorwürfen nachgegangen wird, das sei schließlich kein Kavaliersdelikt – ganz unabhängig von der Position oder der Vorgeschichte einer Person. Einige Leser finden dagegen, allein unsere Frage nach dem Ergebnis der Überprüfung öffentlich zu stellen, sei auf dem Niveau der Regenbogenpresse. Die Promotion sei Neumanns Privatsache, er habe sich schließlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Andere finden, kleine Schummeleien seien menschlich und interessierten niemanden. Manche Leser wittern gar eine Hetzjagd gegen Neumann, dessen guter Ruf werde zerstört. Dem würde ich allerdings widersprechen. Die Universität hätte es mit einer Veröffentlichung ihrer Überprüfung ja in der Hand, den Ruf des Ex-Innensenators komplett wiederherzustellen. Warum tut sie es nicht?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

Bürgerschaftspräsidentin: "Belastungsgrenze ist absolut erreicht"

Eines kann man Hamburger Politikern nicht vorwerfen: dass sie faul wären. In 21 Sitzungen hat die Bürgerschaft im vergangenen Jahr 177 Themen debattiert, zudem haben die Teilzeitparlamentarier 635 Stunden in 255 Ausschusssitzungen über den Problemen der Stadt gebrütet. Das waren so viele Ausschusssitzungen wie in keinem anderen Bundesland. Diese Zahlen hat Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) gestern vorgestellt und betont: Die Arbeitsbelastung für die 121 Abgeordneten sei damit noch einmal gestiegen. "Die Belastungsgrenze ist absolut erreicht", sagte Veit. Noch vor der Wahl im kommenden Februar wollen sich die Fraktionen deswegen nun noch einmal zusammensetzen und erörtern, wie die Parlamentsarbeit besser gestaltet werden kann. Ob dabei was rauskommt, bleibt allerdings fraglich. Die Bürgerschaft diskutiert permanent über das Thema – dazu gehört auch die Frage, ob nicht ein Vollzeitparlament angemessener wäre, in dem die Abgeordneten nicht noch normalen Berufen nachgehen. "Wir sind in Wahrheit längst ein Vollzeitparlament, wir nennen uns nur nicht so", sagte Veit dazu.

Hochbahn schafft Wasserstoffbusse wieder ab

Wie ein Versprechen auf eine bessere Zukunft fuhren sie durch Hamburg, nun zeigt sich: Die silbernen und grünen Wasserstoffbusse der Hochbahn waren ihrer Zeit etwas zu weit voraus, die Hochbahn schafft sie wieder ab. Die Technik hat sich jedenfalls beim gegenwärtigen Stand ihrer Entwicklung einstweilen nicht bewährt, die batteriebetriebene Konkurrenz ist überlegen. Die Busse, die in Hamburg erprobt wurden, eigneten sich offenbar nicht für die Serienproduktion, zudem machte die Speicherung des hochexplosiven Wasserstoffs Probleme. Als die Busse 2011 angeschafft wurden, hatte das Bundesverkehrsministerium die Hälfte der Kosten trug – im Gegenzug sollte die Hochbahn die Vor- und Nachteile der Technologie bewerten. Nun ist klar: Die Nachteile überwiegen. Dennoch, das Projekt, das schon zu Zeiten der CDU-Regierung unter Ole von Beust eingeleitet wurde, hat die Entwicklung alternativer Antriebe vorangebracht. Und die Hochbahn betont: Man behalte die Wasserstofftechnologie weiter im Auge.

Frank Drieschner

In einem Satz

Die ehemalige Staatsrätin Elke Badde muss sich wegen der Rolling-Stones-Freikarten-Affäre demnächst vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten, berichtet NDR 90,3 +++ In Hamm sollen in einem neuen Wohnquartier mit dem Namen "Osterbrookhöfe" 800 Wohnungen entstehen, dafür müssen 30 Kleingärten und ein Sportplatz umziehen +++ Eine etwa 300 Meter lange Dieselspur auf St. Pauli hat am Mittwoch die Hamburger Polizei, Feuerwehr und Stadtreinigung in Atem gehalten +++ Mit einer Bundesratsinitiative geht Hamburg gemeinsam mit Thüringen gegen die Verwendung von Mikroplastik in Kosmetika vor +++ Beim Metallkonzern Aurubis haben Produktionspausen durch ungeplante Wartungen unter anderem im Hamburger Werk zum Start ins Geschäftsjahr den Gewinn halbiert

Was heute auf der Agenda steht

Der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende des Kinderhilfswerks Plan International bekommt von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) das Bundesverdienstkreuz verliehen +++ Kultursenator Carsten Brosda und Schulsenator Ties Rabe (beide SPD) stellen einen neuen Fonds für gemeinsame Projekte von Künstlern und Schulen vor +++ NDR Inforadio und die Hamburg Media School diskutieren auf einer Fachtagung über konstruktiven Journalismus

Alltagsreporter: Die Hebamme

"Männer bringen sich unterschiedlich ein in den ersten Wochen, klar. Die krasseste Begegnung hatte ich noch als Praktikantin. Ich war zusammen mit einer anderen Hebamme bei der Nachsorge bei einer Frau, die mit ihrem Partner nicht zusammen war. Der Vater kam rein, als wir drei Frauen beim Wickeln waren. Mit einem Blick auf das Baby meinte er zu mir: ›Hast du Kinder? Willst du welche? Ich bin gut darin!‹ Das war so was von daneben."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Warum die Diskussion um die Akustik der Elbphilharmonie arrogant ist

Seit der Münchner Tenor Jonas Kaufmann in der Elbphilharmonie Gustav Mahlers "Lied von der Erde" sang, diskutieren die Kollegen in den überregionalen Feuilletons wieder einmal über die Akustik des Großen Saals. Wobei "Diskussion" fast zu viel gesagt ist: Die Lösung, die Yasuhisa Toyota für Hamburg kreiert hat, wird im Vergleich mit anderen Sälen auf der ganzen Welt einhellig für mangelhaft befunden. Viele Konzertbesucher sind jedoch begeistert. Wer hat recht? Es lohnt in jedem Fall, in der Debatte einen Blick auf die vorgebrachten Argumente zu werfen und darauf zu achten, wer als Experte herbeigezogen wird. Unser Kulturredakteur Florian Zinnecker, ein häufiger Gast im Großen Saal, hat auf ZEIT ONLINE die Debatte eingeordnet – sein Eindruck: eine frappierend arrogante Diskussion.

Airbus-Chef: Hamburger müssen akzeptieren, dass Toulouse die Firmenzentrale ist

Der Flugzeugbauer Airbus ist der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt. 15.000 Mitarbeiter bauen im Werk auf Finkenwerder unter anderem Flugzeuge der A320-Klasse zusammen. Legendär ist bei dem europäischen Gemeinschaftskonzern die Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich, bei vielen Mitarbeitern in Hamburg ist von jeher die Angst groß, nur Anhängsel der Firmenzentrale in Toulouse zu sein. Nun tritt der Deutsche Thomas Enders nach 19 Jahren an der Konzernspitze ab, sein Nachfolger wird der Franzose Guillaume Faury. Was das für Hamburg bedeutet, hat Wirtschaftsredakteur Claas Tatje Enders im Abschiedsinterview in Toulouse gefragt. Seine Antwort dürfte vielen Hamburger Mitarbeitern nicht gefallen: "Hamburg ist unser zweitgrößter Standort im Konzern und spielt somit eine sehr wesentliche Rolle. Aber die Zentrale von Airbus ist nun mal in Toulouse, unserem größten Produktionsstandort. Das müssen auch die Hamburger akzeptieren, und das scheint manchen dort immer noch schwerzufallen." Wie Enders die Zukunft seines Konzerns einschätzt, was er von Flugtaxis hält und ob er in Toulouse wirklich in einer Art Studentenbude haust, können Sie als Abonnent hier nachlesen.

Wie kann Hamburg besser werden, Frau Vehling?

"Als Hundebesitzerin fällt mir auf, dass viele Hundehalter ihre Tiere einfach rücksichtslos auf andere Menschen und angeleinte Hunde zurennen lassen, ohne sie zurückzurufen oder ohne in der Lage zu sein, sie zurückzurufen. Warum lassen sie ihren Hund frei laufen, wenn der Rückruf nicht sitzt? Das macht unnötigen Ärger, gefährdet Mensch und Tier (der Hund könnte auch auf die Straße rennen) und bringt all die vielen Hundebesitzer in Misskredit und unter Generalverdacht, die sich achtsam gegenüber anderen verhalten. Ich wünsche mir, dass Hundebesitzer über den richtigen Umgang miteinander aufgeklärt werden. Wieso gibt es keinen Hundeknigge, 10 Regeln für den Hund in der Stadt, den jede Hundehalterin und jeder Hundehalter zur Kenntnis nehmen und unterschreiben muss?"

Inga Vehling war am Montag beim "Hamburg besser machen"-Kneipenabend in Eppendorf dabei. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstalten wir in den kommenden Wochen mehr als 30 Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

Mittagstisch

Ordnung muss sein Als man mit einem Getränk aus dem Kühlschrank und einem Glas zu seinem Tisch zurückkehrt, ist die Handtasche verschwunden. "Handtaschen gehören hier nicht auf den Tisch", lautet die Auskunft, sie hängt ordentlich an einem Haken unter dem Tisch. Bis 2008 betrieb Margot Lafrenz-Harbeck das Emma One Deli. Nach einigen Jahren in Rente beschloss sie 2013 gemeinsam mit ihrer Tochter, das Harbeck’s Henkelmann zu eröffnen, einen hübschen, kleinen und sehr ordentlichen Laden im Mittelweg. Viele der Gäste werden mit Vornamen begrüßt. Neben hausgemachten Spezialitäten im Glas steht ein täglich wechselnder Mittagstisch (um die 9 Euro) im Angebot, darüber hinaus gibt es Salate, Würstchen, Schnitzel. Das Tagesgericht ist ein Wildschweinburger mit Gorgonzolasauce, Birne und Rotkohlsalat. Das Fleisch ist sehr weich, passt aber gut zu Brötchen und Sauce, mit dem Rotkohlsalat erinnert es eher an eine Neuinterpretation eines Wildbratens. Interessant. Absolut überzeugend: der Nachtisch (2 Euro) in Form eines Klackses Quarksahne mit frischen Früchten im Gläschen. Harbeck’s Henkelmann; Rotherbaum, Mittelweg 31, Mittagstisch Mo–Fr ab 12.15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Rassismus im Museum: Wie lassen sich in Ausstellungen Methoden und Bilder der "Rassenkonstruktion" zeigen, ohne deren rassistische Wirkung zu wiederholen? Vortrag von Susanne Wernsing und Lawrence Oduro-Sarpong: "Rassismus ausstellen, nicht reproduzieren".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, 18 Uhr, Eintritt frei

Was kommt

Liebessegen: Rosen, Rüschen, Ringe – die Klassiker am heutigen Valentinstag sind nicht jedermanns Sache. Der Kleine Michel bietet ein Alternativprogramm: Paare holen sich im Gottesdienst ihren persönlichen "Valentinssegen" ab, lauschen dabei "Holy Roman(tics) Songs for the loved and unloved".

Kleiner Michel, Michaelisstraße 5, So, 19 Uhr

Tipps für Kids

Mini: Peter will den Wolf fangen und in Hagenbecks Tierpark bringen. Eine knifflige Aufgabe, bei der ihm seine Wichtelfreunde und ein Vogel helfen. Elbwichtelkonzert der Hamburger Camerata für Kids zwischen drei und sechs Jahren: "Klein-Peter und der Wolf, ein musikalisches Märchen".

New Living Home, Julius-Vosseler-Str. 40, So, 11 und 15 Uhr, 11 Euro

Medi: Gelehrte im alten Korea umgibt etwas Mysteriöses. Sie scheinen weise und klug, mächtig und stark gewesen zu sein. Was waren ihre Geheimnisse? "Hallo Objekt: Der vornehme Gelehrte" für Kids ab acht Jahren.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, Sa, 15–16 Uhr, 4 Euro

MediMaxi: Das "Mo & Friese Kurzfilmfestival" sucht Kinofreunde, die im Juni als Juroren Filme bewerten. Drei verschiedene Jurys gehen an den Start: Für den Friese-Preis werben sie um Kids zwischen 8 und 10 Jahren, für den Mo-Preis um Kinder zwischen 11 und 13 Jahren, von 14 bis 18 Jahre alt sollen Juroren für den Freischwimmer-Preis sein. Voraussetzung: Ihr müsst Filme lieben und im Juni Zeit haben.

Mo & Friese Festival, 2.–6.6., Bewerbungen bis zum 20.4. an kinder@shortfilm.com

Hamburger Schnack

Montagabend im 17er-Bus. Lautstark spricht ein junger Mann in sein Handy: "Ja, okay, dann gebe ich dir das Passwort: Brownie. Hast du gehört? Schreib es auf: großes B und dann klein r, o, n, y." Gehört von Etta Weiner

Meine Stadt

Klingt ziemlich traurig. Mag sein, dass die glasklare Akustik in der Elbphilharmonie nicht jedermanns Sache ist. Wer sie zum Problem erklärt, muss aber damit rechnen, dass man die Untertöne hört

Ein wahrer Schleudersitz! Nach 19 Jahren an der Konzernspitze tritt Airbus-Chef Thomas Enders im Frühjahr ab. Ein Gespräch über die Zukunft des Fliegens und einsame Entscheidungen. Für Abonnenten.