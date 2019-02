Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

für die Frühaufsteher unter Ihnen ein Leichtes: Heute starten wir mal ganz nüchtern in den Tag. "Im Geschäft dürfen wir unsere Entscheidung nicht auf Basis von Gefühlen oder Wünschen treffen, sondern basierend auf Fakten." So begründet der scheidende Airbus-Konzernchef Tom Enders den Entschluss, die Produktion des A380 einzustellen. Der Hintergrund ist dann auch tatsächlich recht einfach auf den Punkt zu bringen: Auftragsmangel. Den Riesenvogel, in dessen Entwicklung der Konzern Schätzungen zufolge schlappe 25 Milliarden Euro steckte, wollte kaum jemand kaufen. Bis heute wurde das immerhin größte Passagierflugzeug der Welt nur 313-mal bestellt, 234 Exemplare wurden bislang ausgeliefert, 232 fliegen derzeit um die Welt. War die Idee mit dem A380 von Anfang an größenwahnsinnig? Unser ZEIT-Luftfahrtexperte Claas Tatje meint: Sie war vor allem eine historische Wette – die Airbus nun verlor. Doch wie sagte Enders gestern auch noch? "Hinterher ist man immer schlauer."

AKTUELLES

Diesel-Fahrverbote auf dem Prüfstand

Sie sind arg umstritten und könnten womöglich bald wieder abgeschafft werden: die Diesel-Fahrverbote in Altona. Die Bundesregierung plant, das Bundesemissionsschutzgesetz zu ändern, Verbote könnten dann erst ab einer Belastung von 50 Mikrogramm Stickoxid als verhältnismäßig zugelassen werden. Die EU-Kommission gab nun grünes Licht: Sie hätte nichts dagegen, wenn Deutschland flexibel mit dem EU-weit gültigen Schadstoff-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft umgehen würde. Jener Wert ist die Grundlage für die hiesigen Kontrollen. Die EU-Entscheidung habe noch keine direkte Auswirkung auf Hamburg, hieß es gestern allerdings von der Umweltbehörde. Von Interesse sei nur die Gesetzgebung des Bundes. Über die Initiative gegen die Fahrverbote wird die Bundesregierung kommende Woche verhandeln. Für reinere Luft sorgen die Hamburger Verbote bislang nicht, wie Messungen der ZEIT:Hamburg zeigten.

Hamburg macht Theater – früher als sonst

Kaum drei Monate liegt das letzte Hamburger Theaterfestival zurück, schon startet der Vorverkauf für die Neuauflage. Das Festival findet 2019 erstmals im Frühjahr und nicht im Herbst statt. Wieso das? Im Herbst startet wieder die Theatersaison, und mit ihren eigenen Premierenterminen kommen die Hamburger Häuser einander schon oft genug in die Quere. Ein Festival, das dann auch noch herausragende Produktionen auf die Bühnen bringt, führte eher zu Überlastung denn zur Belebung. Also wich man aus: Zwischen dem 6. Mai und dem 13. Juni gastieren nun die Produktionen "Die Orestie" und "Medea" des Wiener Burgtheaters, "Heilig Abend" des Münchner Residenztheaters, der René-Pollesch-Abend "Cry Baby" des Deutschen Theaters Berlin und "Der einsame Weg" des Wiener Theaters in der Josefstadt auf den Hamburger Bühnen, außerdem gibt es Abende mit Olli Dittrich und Ulrich Matthes. Eine Neuerung: Auf Kampnagel erarbeiten Matthias Hartmann, Cathrin Striebeck und Oliver Masucci ein Shakespeare-Projekt als erste Eigenproduktion, mit der das Festival wiederum selbst auf Reisen geht. Hier gibt es alle Termine und Tickets. Florian Zinnecker

In einem Satz

SPD und Grüne planen, die Gültigkeit des HVV-Seniorentickets auf die Morgenstunden zwischen 6 und 9 Uhr auszuweiten, berichtet das "Hamburger Abendblatt" +++ In Bahrenfeld wurde das DESY Innovation Village, ein Zentrum für Start-ups, eröffnet +++Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit Sportchef Uwe Stöver vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert +++ +++ Die Schul- und Kulturbehörde haben den 525.000 Euro schweren Projektfonds "Kultur&Schule" vorgestellt, mit dem Schulen und Künstler gemeinsame Kulturprojekte auf die Beine stellen sollen +++ Die Saga hat die Großunterkunft für Flüchtlinge am Mittleren Landweg in Billwerder vom Investor, der Grundstücksgesellschaft Fewa, gekauft und will nun einen Teil der Wohnungen in regulären Wohnraum umwandeln



Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Im Prozess gegen den 34-Jährigen, der im April am S-Bahnhof Jungfernstieg seine Ex-Partnerin und seine einjährige Tochter getötet haben soll, wird heute das Urteil erwartet +++ In der Handwerkskammer beginnt heute der Asklepios Krebskongress mit dem Schwerpunkt "Krebs und Lebensalter" +++ Der FC St. Pauli spielt morgen ab 13 Uhr gegen Erzgebirge Aue, der HSV tritt parallel beim 1. FC Heidenheim an +++ In der KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird morgen die Sonderausstellung "Geraubte Kinder – vergessene Opfer" eröffnet +++ In der Nacht zu Sonntag wird der Elbtunnel komplett gesperrt, Grund ist ein Test für die neue Schaltzentrale

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Studentin

Letztens hatten wir eine Seminarsitzung zum Thema Klimagerechtigkeit. Es ging darum, dass die Länder, die den Klimawandel am wenigsten verantworten, am meisten von den Konsequenzen betroffen sind. Europa und die USA zum Beispiel haben mit die höchsten Emissionsraten, im Vergleich zu Ländern im globalen Süden sind sie aber nicht so sehr betroffen von Klimaschäden wie Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürmen. Wegen des hohen Energieverbrauchs in den Industriestaaten treten andernorts vermehrt Naturkatastrophen auf, die nicht zuletzt zu Fluchtursachen wie Hungersnöten und Dürren führen können. Es ist gar nicht so einfach, die komplexe Systematik dahinter zu verstehen – und dabei doch so wichtig.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Trump muss weg!"

… nein, das ist jetzt kein Aufruf, US-Präsident Donald Trump zu entmachten. Würden wir natürlich nie wagen. Doch wenn Sie diese Geschichte aus der aktuellen ZEIT:Hamburg-Printausgabe lesen, werden Sie verstehen, wie die Parole (zumindest an dieser Stelle) gemeint ist. Trumps Wurzeln liegen bekanntermaßen in Hamburg. Na gut, nicht ganz. Trumps Vorfahren stammen bekanntermaßen aus der Pfalz. Ihr Weg in die USA führte allerdings über Hamburg. Trumps Großvater Frederick überquerte 1905 mit einem Schiff der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd den Atlantik. Dabei hatte er kurz zuvor bereits sein Glück in den USA versucht. Warum er zurückkehrte und dann doch wieder ging? Warum Hamburg für die Trumps zu einem Ort der Demütigung wurde? Das lesen Sie auf der Geschichtsseite in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Printausgabe – als Digitalabonnent gleich hier.

"Nach dem Arzttermin zur Belohnung zu McDonald’s"

Hamburger Kinder und Jugendliche sind häufiger übergewichtig und depressiv als ihre Altersgenossen im Rest des Landes. Außerdem sind Kinder von Eltern mit geringer Bildung öfter krank als andere. Das geht aus einer DAK-Studie hervor, über die wir am Mittwoch berichtet haben. Wie kann das sein? Die Studie lässt die Ursachen offen, wir haben daher Susanne Epplée um eine Einschätzung gebeten. Die Kinder- und Jugendärztin aus dem Sozialpädiatrischen Zentrum in Billstedt hat uns erzählt, was sie tagtäglich bei ihrer Arbeit erlebt. Sie beschreibt ganz konkret, wie Armut krank machen kann.

Elbvertiefung: Frau Epplée, Hamburger Kinder sind häufiger übergewichtig und depressiv als Kinder im Rest von Deutschland. Erleben Sie das auch?

Susanne Epplée: Wir haben in unserem Institut überdurchschnittlich viele Fälle von Adipositas, also von krankhaftem Übergewicht. Das beschäftigt uns oft. Wir bringen die Kinder in Programme und mehrtägige Kurse, um ihnen zu helfen, falsche Lebensgewohnheiten umzustellen. Das Ernährungsverhalten zu verändern kann aber nur unter Einbeziehung der Eltern passieren, sonst funktioniert das nicht.

EV: Warum gibt es gerade in diesem Stadtteil so viele übergewichtige Kinder?

Epplée: Es gibt in Billstedt einige entwicklungsverzögerte Kinder, die zudem oft unter Bewegungsmangel leiden, bei denen die Sozialisierung ausschließlich auf dem Pausenhof stattfindet, weil zu Hause kein Platz für Verabredungen oder bewegungsbetonte Spiele ist. Ich erlebe immer wieder, dass einige nach dem Arzttermin zur Belohnung zu McDonald’s dürfen. Wenn beide Eltern im Schichtdienst arbeiten und das Kind ganztags beschult ist, gehen die Wenigsten abends noch zum Sportverein. Müdigkeit und mangelnde Motivation aus der Erschöpfung heraus bremsen die Aktivitäten. Die therapeutischen Bewegungsangebote, die wir den Kindern im Zentrum anbieten können, sollen Kindern den Spaß an der Bewegung vermitteln. Sie decken aber bei Weitem nicht den Bedarf unserer Patienten.

EV: In Ihrem Institut werden Kinder und Jugendliche von Null bis 18 Jahren untersucht und behandelt, wenn sie medizinisch auffällig sind. Um welche Erkrankungen geht es?

Epplée: Rund ein Viertel unserer Patienten erhält die Diagnose ADHS, hat also eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung. Rund 15 Prozent der Kinder leiden unter Adipositas. Zudem stellen wir in sehr vielen Fällen Entwicklungsstörungen fest, vor allem Störungen der Koordination, der Feinmotorik und des Sprachvermögens. Darüber hinaus diagnostizieren wir häufig Behinderungen.

Welche Herausforderungen sich im Umgang mit Eltern stellen und was die Politik tun kann, lesen Sie im ausführlichen Interview Susanne Epplée auf ZEIT ONLINE.

Wie kann Hamburg besser werden, Frau Christ?

© Tina Pokern

"Ich wünsche mir, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird, denn ich habe das Gefühl, dass das Miteinander bröckelt – nicht nur zwischen Jungen und Alten oder Gesunden und Kranken. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schaffung von mehr Begegnungszentren helfen würde. Dort könnten in einer Art Vermittlungsbörse die Menschen einander nähergebracht und miteinander vernetzt werden. Niedrigschwellige, für alle gut erreichbare Angebote wie die Horner Freiheit oder das Haus am See in Jenfeld sollte es bestenfalls in allen Stadtteilen geben."

Myriam Christ (42) war am Mittwoch beim "Hamburg besser machen"-Kneipenabend in Rahlstedt dabei. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstalten wir in den kommenden Wochen mehr als 30 Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... KinderbuchEine neue skurril-schrullige Tiergedichte – oder sind es eher Minigeschichten? – des bewährten Schweizer Duos. Eine Kostprobe: "Ich kannte eine Gämse, die hatte keine Bremse, sie lief am Morgen los, durchquerte rasch Davos, und kam der Abendstern – da war sie schon in Bern." Franz Hohler (Text) und Kathrin Schärer (Illustration): Am liebsten aß der Hamster Hugo Spaghetti mit Tomatensugo;Hanser, 14 Euro, für 5- bis 7-Jährige Biografie Annie Ernaux, heute 78, blickt zurück auf das 17-jährige Mädchen, das sie einmal war. Als Betreuerin in einem Ferienlager fühlt sie zum ersten Mal "Freiheit". Hals über Kopf lässt sie sich auf ein sexuelles Abenteuer ein – und erfährt eine Demütigung, die ihr Leben begleiten wird. Annie Ernaux: Erinnerung eines Mädchens;aus dem Französischen von Sonja Finck, Suhrkamp, 20 Euro Sachbuch Aberwitzig ist es, dass sich Menschen freiwillig und für Geld die eigene "Wanze" ins Haus holen! Bröckers sagt: "Schnauze, Alexa!" Ein freches, deutliches Pamphlet gegen den größten Händler und Datensammler unserer Zeit. Lesen Sie’s, bevor Sie heute Abend wieder genussvoll im Netz shoppen! Johannes Bröckers: "Schnauze, Alexa!" – Ich kaufe nicht bei Amazon; Westend, 7,50 Euro … ausgewählt von Cathrin Stenzel und Hiltrud Klose; Buchhandlung Kortes; Blankenese

Was geht

Cello in der Elphi (oder auf dem Sofa): Im Großen Saal der Elbphilharmonie ist heute der Cellist Nicolas Altstaedt zu hören, in dieser Saison Artist in Residence des NDR Elbphilharmonie Orchesters (was er da so vorhat, lesen Sie hier im Portrait). Auf dem Programm steht heute unter anderem die Uraufführung eines Cellokonzerts des finnischen Komponisten Sebastian Fagerl und ein Konzert, das Altstaedt eigens für diesen Abend in Auftrag gegeben hat. Erwartungsgemäß ist der Abend längst ausverkauft, das Konzert wird aber ab 20 Uhr live auf NDR Kultur übertragen.

Premiere mit Frischfleisch: Echte Staatsgeschäfte macht man beim Essen. Häuptling Abendwind ist deshalb verzweifelt auf Frischfleischsuche, um den Staatsgast Häuptling Biberhahn bewirten zu können. Ins Visier gerät ein schiffbrüchiger Friseur. "Häuptling Abendwind" von Johann Nepomuk Nestroy; die Premiere ist ausverkauft, für die Vorstellungen morgen und Montag gibt es noch Karten.

Schauspielhaus, MalerSaal, Kirchenallee 39, heute, 19.30 Uhr, Sa/Mo, 20 Uhr, 22 Euro

New-Wave-Doppel: Schon 1979 sprangen No More zu Punk und New Wave über die Bühne, lösten sich allerdings knapp zehn Jahre später auf. 2018 sind Tina Sanudakura und Andy Schwarz zurück und touren mit einer Mischung aus Post-Punk, Pop und Electronica durch Europa. Die Band Invisible Limits tut es ihnen gleich, sie meldet sich nach ruhigen Jahren mit Synth-Wave zurück.

Hafenklang, Goldener Salon, Große Elbstraße 84, 20 Uhr, 15 EurO



Was kommt

Rock-Wolf: Kritiker beschreiben James Leg als Mix aus Howlin’ Wolf und Iggy Pop. Bekannt als Leadsänger der Heavy-Bluesrock-Band Black Diamond Heavies, verspricht er solo brachiale, unvorhersehbare Bluesrock-Shows.

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, 20 Uhr, VVK 12 Euro

Rohrblatt-Musik: Ein "Trio d’anches", zu Deutsch: Rohrblatt-Trio, ist ein Ensemble aus Oboe, Klarinette und Fagott. Es zählt zu den wichtigsten kammermusikalischen Besetzungen für Holzbläser. Im Gesprächskonzert "Moments Musicaux – Musik für Trio d’Anches" erklingen Werke von Mozart, Piazzolla und Tarkmann, zwischendurch analysiert von Professor Andreas Nicolai Tarkmann und Stefan Schäfer.

Goßlerhaus, Goßlers Park 1, So, 16 Uhr, 20 Euro

Hamburger Schnack

Besuch beim Kunsthandwerkermarkt. Ich will eine Umhängetasche kaufen. Kunsthandwerkerin: "Soll ich den Riemen kürzer machen? Sie sind ja recht klein." Ich: "Ich geh mal ein paar Schritte hier auf dem Gang hin und her." Mein Mann: "Ich bleibe so lange als Pfand hier." Kunsthandwerkerin: "Nee, lassense man. Ich hab schon den ganzen Keller voller Männer – die werden ja nie abgeholt." Gehört von Eva Grambow

Meine Stadt

Feuer rund ums Feuerschiff »Elbe 3«. © Frank Hofmann

