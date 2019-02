© Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

nur für den Fall, dass Sie heute etwas Wichtiges in einem der sieben Bezirksämter zu erledigen haben: Schieben Sie es lieber auf. Obwohl das leicht dahingesagt ist, einen neuen Reisepass holt man ja nicht gerade zum Vergnügen ab. Schon gar nicht an einem Montagmorgen. Doch da die Gewerkschaft ver.di die Belegschaften ab 6.30 Uhr zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen hat, dürfte heute alles etwas länger dauern als sonst. Die Mitarbeiter hatten vergangene Woche schon bei einer Personalversammlung Alarm geschlagen – was sie an der Arbeit stört, lesen Sie hier. Was war noch? Fatih Akins "Goldener Handschuh" ging bei der Berlinale leer aus, dafür wurde Nora Fingscheidts Debüt-Drama "Systemsprenger" mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. In dem Film geht es um ein neunjähriges Mädchen, das durch alle Raster der Kinder- und Jugendhilfe fällt. Fingscheidt kommt zwar nicht aus Hamburg, lebt aber hier und hat den Großteil des Filmes in der Hansestadt gedreht. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, nun einer RegisseurIN gratulieren zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Woche,

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

© Thomas Warnack/dpa

Erstklässler-Rekord

Hamburg ist auf Wachstumskurs, das macht sich auch bei den Schülerzahlen bemerkbar. So viele Erstklässler wie in diesem Jahr gab es noch nie. 15.437 Kinder wurden für die Klassenstufe 1 an den staatlichen Grund- und Stadtteilschulen angemeldet. Das sind 771 Kinder mehr als im Vorjahr. Die Schulbehörde begründet den Trend damit, dass Hamburg nicht nur eine attraktive, sondern auch eine familienfreundliche Stadt sei. Mit den Folgen des Flüchtlingszuzugs habe dies indes nichts zu tun, sagte Schulsenator Ties Rabe, schließlich stiegen die Schülerzahlen schon seit längerem an, genauer: seit 2011 um rund zehn Prozent. Und nun? Wächst der Bedarf an Lehrern und Schulgebäuden – zumal auch die Geburtenrate steigt (wir berichteten). Seit 2011 gebe es 30 Prozent mehr Lehrer, die Investitonen in den Schulbau seien um 130 Prozent angehoben worden, sagte Rabe.

Drogenfunde im Gefängnis

42 Messer und Klingen, 147 Handys und USB-Sticks, 810 Gramm Cannabis, knapp 40 Gramm Kokain: Diese verbotenen Gegenstände wurden 2018 bei Kontrollen in Hamburger Gefängnissen sichergestellt, wie eine Kleine Anfrage der CDU ergeben hat. Im Jahr davor sah die Bilanz sehr ähnlich aus, nur die Menge an gefundenem Cannabis hat sich seither verdoppelt. Die meisten Messer, Handys und Drogen wurden im Gefängnis "Santa Fu", der JVA Fuhlsbüttel, gefunden. Auch im Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis wurden die Beamten oft fündig. Die CDU fordert nun mehr Kontrollen, laut Justizbehörde seien diese aber bereits verstärkt worden. Das Einschmuggeln von Drogen und Handys ließe sich nie ganz ausschließen. In Hamburg sitzen derzeit etwa 1900 Menschen hinter Gittern.

Lebenslang für Jungfernstieg-Mord

Lebenslange Haft: So lautet das Urteil für den 34-jährigen Mado M., der vergangenen April seine Ex-Freundin und die gemeinsame Tochter am S-Bahnhof Jungfernstieg mit einem Messer getötet und die Tat später gestanden hatte. Das Landgericht Hamburg stellte am Freitag außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Somit ist praktisch ausgeschlossen, dass M. bereits nach 15 Jahren entlassen wird. Hintergrund der Tat war nach Überzeugung des Gerichts ein Sorgerechtsstreit. Die Tochter war das einzige gemeinsame Kind des Paares, das sich im Sommer 2017 getrennt hatte. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner war bei der Urteilsverkündung dabei – ihren Prozessbericht lesen Sie hier.

In einem Satz

Die Sozialbehörde schafft ab April fünf Stellen für ein Einzugs- und Begleitteam, das Obdachlose stärker bei der Wohnungssuche unterstützen soll, berichtet der NDR +++ Zwei Elfjährige haben am Sonnabend in Eppendorf mit einem Magneten eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Alster geangelt, der Kampfmittelräumdienst sprengte den Blindgänger +++ Der Tabellenführer HSV hat sich beim 2 : 2 gegen den 1. FC Heidenheim einen Punkt erkämpft, der FC St. Pauli ging beim 1 : 2 zu Hause gegen Erzgebirge Aue leer aus +++ Im Rahmen der bundesweiten Aktion "Bunte Westen" haben am Sonnabend 140 Menschen für Frieden und soziale Gerechtigkeit demonstriert +++ Rüdiger Kowalke, Gründer des "Fischereihafen"- Restaurants, ist am Sonnabend im Alter von 71 Jahren gestorben

Was heute auf der Agenda steht

Der Hamburger Hafen informiert über den Seegüterumschlag im Jahr 2018 und Herausforderungen für die Hafenwirtschaft +++ Innensenator Andy Grote und Polizeivizepräsident Wolfgang Brand nehmen zwei von sechs geplanten mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Betrieb +++ Die Asklepios Klinik Nord eröffnet gemeinsam mit Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks ein neues Klinikgebäude für die Psychiatrie in Wandsbek

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

Neulich kam einer in den Laden, pikierter Blick, der meckerte gleich los: Was das denn für ein Durcheinander wär, keine Struktur, zu eng, zu wenig Licht, das ginge ja gar nicht! Hat mir angeboten, meinen Kiosk umzugestalten, faselte was von "verkaufen hat mit Psychologie zu tun". Ach nee! Hab den Spinner direkt abgewimmelt. Mag sein, dass Supermärkte heute aussehen wie Edelboutiquen, aber mein Laden soll bleiben, wie er ist. Ich hab eben keinen Feinkostladen und keinen Teesalon, sondern einen bunten, gemütlichen Kiosk. Bisschen viel Kram überall, aber ich find mich zurecht. Man muss auch nicht immer alles wollen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Staatsoper: Top-Hits statt Experimentierfreude

Die Staatsoper geht im Herbst in die fünfte Spielzeit, am Freitag wurde das neue Programm vorgestellt. Ein kleiner Ausblick auf die Saison:

Los geht es am 7. September mit einer Inszenierung der Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier. Sie bringt Dmitri Schostakowitschs Action-Oper "Die Nase" auf die Bühne. Der personelle Schachzug, der andernorts nach Provinzialität röche, verhilft der Staatsoper zur womöglich spannendsten Produktion im Programm. Spannend auch deshalb, weil Beier noch gar nicht so viel Opernerfahrung gesammelt hat. Der übrige Spielplan setzt eher auf Top-Hits anstatt auf Experimentierfreude – und darauf, die Hamburger auf hohem Niveau zu unterhalten, statt überregional Aufmerksamkeit zu erregen, etwa mit "Don Giovanni" mit Jan Bosse (Regie), dirigiert von Adam Fischer, Calixto Bieito inszeniert "Falstaff" und Dmitri Tschernjakow "Elektra". Yona Kim, die zuletzt mit der Regie der Uraufführung "Benjamin" Eindruck gemacht hat, kehrt mit "Norma" zurück. Und es gibt noch einen Rückkehrer: Plácido Domingo, der einst sein Deutschland-Debüt in Hamburg gab, gastiert dreimal als Simon Boccanegra. In der Elbphilharmonie leitet Kent Nagano die Oper Saint François d’Assise unter anderem mit Johannes Martin Kränzle und Anna Prohaska.

Florian Zinnecker

© Maurice Kohl

Mama Blume: Wer war die Wahrsagerin vom Hamburger Dom?

Grelle Lichter, Zuckerwatte, Achterbahn: All das ist der Hamburger Dom, ein Ort, über den wir eher selten schreiben. Doch der Dom, das sind auch die Menschen, die dort arbeiten, viele schon seit Generationen. So wie Hilde Rosenberg, besser bekannt als Wahrsagerin "Mama Blume". Über Jahrzehnte saß sie in ihrem kleinen, mit Samt ausgekleideten Wohnwagen, las aus Händen und legte Tarotkarten. Die Kunst des Wahrsagens hatte Rosenberg einst als kleines Mädchen von ihrer Mutter gelernt, erzählte sie 2014 der ZEIT. Das war, bevor die Nazis sie ins KZ Bergen-Belsen brachten. Anfang Februar starb Hilde Rosenberg. Wer war diese Frau, die den Holocaust überlebte und im Leben vor allem eines wollte: anderen helfen? Eine Frau mit einem sehr großen Herzen, schreibt unsere Autorin Tania Kibermanis. Ihren Nachruf auf "Mama Blume" finden Sie hier.

Wie kann Hamburg besser werden, Herr Ziegenbalg?

© Frank Drieschner

"Die Billstedter Hauptstraße, die quer durch unseren Stadtteil führt, ist eine scheußliche, in weiten Teilen vierspurige Straßenschlucht, die in dieser Breite für den Autoverkehr überhaupt nicht gebraucht wird. Nun soll sie endlich neu gestaltet werden, aber die bisherigen Vorschläge gehen nicht weit genug. Wir von der Geschichtswerkstatt haben schon vor Jahren einen Architekten dafür bezahlt, eine echte Neugestaltung mit viel Platz für Fußgänger, Radfahrer und Straßenbäume zu entwerfen. Leider wird unser Vorschlag nicht aufgegriffen. Genauso wenig wie unsere zweite Idee: Billstedt liegt an der Bille, aber der Fluss ist für uns fast unerreichbar, seit am Ufer die Bundesstraße 5 verläuft. Sie sollte überdeckelt werden, bei der A 7 geht das schließlich auch. Wenn Billstedt seinen Fluss zurückbekäme, könnten am Ufer Spazierwege und attraktiver Wohnraum entstehen, das würde den ganzen Stadtteil voranbringen."

Ralph Ziegenbalg, 50, IT-Experte und Initiator der Billstedter Geschichtswerkstatt, war am Dienstag beim "Hamburg besser machen"-Kneipenabend in Billstedt. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstaltet DIE ZEIT in den kommenden Wochen mehr als 30 Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de. Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch:

Mehr Happening als Lunch Ein Haus am Herrengrabenfleet, die kleine, steile Treppe führt hinab, ein Durchbruch zum Nachbarhaus, und man taucht ein in eine andere Welt. Vor den alten, großen Fenstern das Fleet, alte Dielen geben dem großen Raum ebenso Charakter wie die Strahler, die lang gezogenen cremefarbenen Bänke, weißen Tischtücher und Schwarz-Weiß-Porträts an den Wänden. Die Gäste: eine Ballung an Eloquenz und Eleganz, Frauen in Jankern, Männer in maßgeschneiderten Anzügen mit Einstecktüchern. Der Lautstärkepegel ist hoch. Schade, dass die Speisen nicht mithalten können. Das Businesslunch (3 Gänge, 19 Euro) wird mit einer Lauch-Cremesuppe eröffnet, die so versalzen ist, dass man sie zurückgehen lassen muss. Später wird sie nicht auf der Rechnung auftauchen, immerhin. Der Rinderschmorbraten mit Jus und Rotkohl kommt dann nicht wie angekündigt mit Serviettenknödeln, sondern mit Kartoffeln. Und so gelingt es erst dem Trifle, dessen Bittermandelnote der zerstoßenen Amarettini wunderbar mit der Süße der Ricottacreme korrespondiert, den Gast wieder zu versöhnen. Neustadt, Rialto , Michaelisbrücke 3 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung: Die Blaue Stunde

Fünf Tage mit den erfolgreichsten Podcasts in Deutschland: das ist das Podcastfestival Hamburg, präsentiert von N-JOY! Vom 24. bis 28. Februar können Sie die Protagonisten Ihrer Lieblingspodcasts live im Grünspan, Grünen Jäger oder Schmidtchen erleben. Mit dabei sind Gemischtes Hack, Die Blaue Stunde, Talk ohne Gast, Radio Nukular und viele weitere Podcasts. Wir verlosen 2x2 Karten für das Event "Die Blaue Stunde" mit Serdar Somuncu am 25. Februar 2019 ab 20 Uhr im Grünspan. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr eine E-Mail an hamburg@zeit.de, Betreff "Die Blaue Stunde". Viel Glück!

Was geht

Abschluss-Klassik: Seit 1950 zählt die Hamburger Hochschule für Musik und Theater zu den großen Kunsthochschulen Deutschlands. Ihre Absolventen brillieren mit Abschlussprüfungen in der Laeiszhalle; heute Phillip Wentrup am Violoncello.

Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz, 20 Uhr, Eintritt frei

Asi-Kino: Er hat mit Lemmy von Motörhead gesoffen und war im Knast. Er war Straßenmusiker, Tunte und vor allem Rebell – Jürgen Zeltinger ist eine Kölner Ikone. Mit seiner Band coverte er in den Achtzigerjahren die Ramones auf Kölsch, seine kritischen Lieder wie "Sozialamt" gröhlen viele noch heute mit. "Asi mit Niwoh" – Heimatfilm.

3001 Kino, Schanzenstraße 75, 21.15 Uhr, 9 Euro

Was kommt

Kabarett aus der Fabrik: Sex-Appeal und Dekadenz, Travestie, Drama und Humor: An diesen Pfeilern entlang schlängelt sich die Berliner "Kurt Weill Factory" durch die menschliche Seele. Mezzosopranistin Helene Lang und Tenor Valdemar Villadsen fragen immer wieder: Was stellt die Zeit nur mit der Liebe an?

Allee Theater, Max-Brauer-Allee 76, Do, 19.30 Uhr, ab 15 Euro

Drama der Mittelschicht: Als Beverly verschwindet, schart Violet aus Sorge um ihren Mann die Familie um sich. Bald entfacht sich ein Lauffeuer psychischer Extremzustände; "Eine Familie" bringt ein westliches Mittelschichts­panorama auf die Bühne, entlarvt Menschen zwischen Generations- und Statusfragen, Midlife-­Crisis und Abhängigkeit.

Thalia Theater, Alstertor, Premiere Sa, 19.30 Uhr, ab 15 Euro

Hamburger Schnack

Neulich bei der Neueröffnung eines piekfein renovierten Supermarktes in Poppenbüttel: Zwei ältere Damen mit Rollator stehen etwas ratlos vor den neu sortierten Regalen. Die eine: "Wo steht denn jetzt die Marmelade?" Antwort der anderen: "Das heißt jetzt Konfitüre, Frau Köhler, Konfitüüüüüre!" Gehört von Nicola Schoett

Meine Stadt

Die Hamburger mögen klare Verhältnisse, auch beim Parkraum-Management © Horst-Dieter Martinkus

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

"Tödlicher Machtanspruch": Prozessbericht zum Urteil nach Jungfernstieg-Mord

Nachruf auf "Mama Blume", die verstorbene Wahrsagerin vom Hamburger Dom

"Alles nur Schau": Schausteller vom Hamburger Dom im Porträt