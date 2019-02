Sigrid Neudecker © Gretje Treiber

Liebe Leserin, lieber Leser,

zur Frage, wie groß Hamburgs Schulen sein sollten, haben Sie uns bislang mehr als 100 Mails geschickt. Vielen Dank! Allerdings hat sich gestern der Tenor Ihrer Meinungen etwas verlagert. Anlass war der Kommentar einer Leserin, die sich in unserer gestrigen Ausgabe über die Parkplatznot vor den Schulen beschwerte, das Abholen zu Stoßzeiten sei "eine echte Katastrophe", wie sie schrieb. Wir hatten die Problematik der Elterntaxis hier ja bereits öfters behandelt. Dass sie mehr Probleme bereiten als lösen, darüber sind sich die meisten einig. Nun wollen wir den Spieß einmal umdrehen. Wir würden gern von all jenen unter Ihnen, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, erfahren: Wieso tun Sie das? Warum können Ihre Kinder nicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule gelangen? Gibt es tatsächlich Gründe, die dies verhindern? Oder sind es nur, wie unsere Kollegin Kathrin Fromm etwas weiter unten im "Reingehorcht" erfragt hat, Ausreden? Am Montag startet Bürgermeister Peter Tschentscher übrigens eine neue Verkehrssicherheitskampagne mit dem Titel "Hamburg gibt Acht". In deren Rahmen sollen "acht übergreifende Verhaltensweisen für die Teilnahme im Straßenverkehr zusammengetragen" werden, für "mehr Miteinander im Straßenverkehr".

Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes, sicheres Wochenende!

Ihre Sigrid Neudecker

AKTUELLES

Ringen um Zukunft der Zinnwerke geht weiter

© Selim Sudheimer / Hamburg Kreativ Gesellschaft

Am Mittwochabend präsentierte die Kreativ Gesellschaft Leitideen für die Wilhelmsburger Zinnwerke, die aus dem umstrittenen Prozess hervorgegangen waren. Darunter ein "Musik Village Wilhelmsburg", ein Forschungsinstitut oder ein "BauKulturOrt". Geschäftsführer Egbert Rühl (im Bild oben) zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden – auch, weil sich die Kritiker des Verfahrens doch noch beteiligten. Denn die heutigen Nutzer der Zinnwerke stellten ebenfalls vor, was sie sich für Haus und Hof wünschen und was sie dort bereits verwirklichen. Ihre Forderung: Man möge sie einfach machen lassen, und zwar uneingeschränkt und mit Bestandsgarantie. Mit diesem Ziel treten die Nutzer seit Kurzem als "Zinnwerke e.V." auf. Welchen Interessen der Verein dienen wird, bleibt noch abzuwarten. Den Stand der Auseinandersetzung fasst Annabel Trautwein auf ZEIT ONLINE zusammen und verrät auch, welchen kleinen Sieg die Zinnwerker schon verbuchen konnten.

Datenschützer mit Personalnot

Hamburgs Datenschützer haben mehr zu tun, als sie bewältigen können. Das beklagte der Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar gestern bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichts 2018. Seit die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, haben sich die Eingaben bei der Behörde verdoppelt. 3328 waren es im vergangenen Jahr, davon 1898 Beschwerden – in erster Linie in den Bereichen Tele- und Mediendienste, Finanzen und Vorsorge, Gesundheitswesen und Online-Handel. Daran zeige sich, dass sich das Bewusstsein der Bürger für den Schutz ihrer Daten verbessert habe. Mehr als ein Drittel der Eingaben ist jedoch noch unbearbeitet. "Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, wann die bearbeitet werden", sagte Caspar. Es fehle an Personal. Besserung sei nicht in Sicht.

Bundespolizei kümmert sich um Blutegel

Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, wurden am Mittwoch zwei Blutegel als Fundsache abgegeben. Ein Reisender hatte sie in einem Glas außerhalb des Bahnhofs Harburg gefunden. Die herrenlosen Egel wurden nach Absprache mit dem Hamburger Tierschutzverein in ein Tierheim gebracht.

In einem Satz

Vergangenes Jahr sind in Hamburg 16 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen, gab die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft gestern bekannt, im Vorjahr waren es nur 5 Tote +++ Ab sofort können sich Bildungs- und Kulturprojekte für junge Menschen für den Holger-Cassens-Preis bewerben, der in Kooperation mit der Patriotischen Gesellschaft verliehen wird +++ Die AfD fordert eine öffentliche Toilette auf dem Domplatz

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Heute gehen um 10.30 Uhr auf dem Hachmannplatz erneut Schüler, Schülerinnen und Studierende an ihrem "Friday For Future" auf die Straße +++ Am Samstag findet im Rathaus vor 500 Fans, die bei einem Gewinnspiel gewonnen haben, eine Lesung der neuen, sechsten Folge der "Alster-Detektive" statt +++ Der Weinberg der Bürgerschaft am Stintfang wird am Sonntag um 12 Uhr gerodet, die Rebstöcke werden an Fans des Weinbergs verschenkt +++ In der Elbphilharmonie findet am Samstag ein Festakt zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt statt, der NDR strahlt eine Aufzeichnung der Feier am Sonntag um 12.40 Uhr aus +++ John Neumeier, der Leiter des Hamburg Ballett, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Polizist

Ich habe einmal eine Frau im Auto angehalten, die nicht angeschnallt war. Sie hatte ein ärztliches Attest dabei, das sie von der Gurtpflicht befreite. Der Grund: frisch gemachte Brüste. Ich war sprachlos, aber ließ die Frau weiterfahren. Besser als wenn die Dinger wegen mir wieder aufplatzen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Es bedarf Arbeit, die Geige zum Sprechen zu bringen"

© Jann Wilken

Von Stradivari bis Guarneri: Am Wochenende musizieren 60 Nachwuchsstreicher im Spiegelsaal des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe, um jahrhundertealte, kostbare Meisterinstrumente zu erspielen – als Leihgabe. Möglich macht das die Deutsche Stiftung Musikleben. Leonard Fu spielt seit beinahe zehn Jahren auf Leih-Geigen des Musikinstrumentenfonds. Er hat uns erzählt, warum es dauern kann, bis Spieler und Geige einander verstehen.

Elbvertiefung: Seit Sie zwölf Jahre alt sind, spielen Sie auf Geigen der Deutschen Stiftung Musikleben. Wie war es für Sie, das erste Mal ein solch besonderes Instrument in der Hand zu halten, Herr Fu?

Leonard Fu: Das Potenzial einer solchen Geige kann man sofort erspüren, man merkt, welche Möglichkeiten in ihr stecken. Und dann geht’s darum, dieses Potenzial aufzuspüren und zu erkunden. Es ist ein ganz großes Geschenk, auf so einem hochwertigen Instrument spielen zu dürfen.

EV: Bestimmt die Qualität der Geige über die Qualität des Spiels?

Fu: Man kann auch ein extrem guter Spieler auf einem einfachen Instrument sein, dafür gibt’s viele Beispiele. Aber es wäre gelogen, würde man sagen, dass man bei solchen Wettbewerben mit jeder Geige brillieren könnte. Dafür haben minderwertige Geigen einfach zu begrenzte Möglichkeiten. Die Ausdruckskraft ist geringer. Bei Wettbewerben trägt ein gutes Instrument zum Gesamteindruck bei, aber die Geige entscheidet nicht darüber, wie man abschneidet.

EV: Aktuell spielen Sie eine Leih-Violine von Carlo Ferdinando Landolfi. Beim Wettbewerb bewerben Sie sich jetzt aber um ein neues Instrument, warum?

Fu: Die Landolfi hat ein wunderbares Klangspektrum und ist besonders schön in den höheren Klangfarben. Trotzdem würde ich gern ein Instrument mit einer dunkleren Klangseite kennenlernen. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Gerade in den letzten Monaten habe ich viel an den Einstellungen der Geige geändert, zuletzt war ich richtig froh über den Klang. Ich habe aber während meiner Forschungen mit dem Instrument auch erfahren, welche Macken es hat und dass es ein wenig mehr Arbeit bedarf, die Geige zum Sprechen zu bringen.

Warum die Arbeit zwischen Geiger und Geige Teamwork ist und warum nicht jede Meistergeige zu jedem Meistergeiger passt, lesen Sie im vollständigen Interview unserer Kollegin Tina Pokern auf ZEIT ONLINE.

Reingehorcht: Wie eine Mutter gegen Elterntaxis kämpft

© Ralf Hirschberger/AP/dpa

Ihre drei Kinder gehen zu Fuß zur Schule oder fahren mit dem Rad. Eine Mutter erklärt, warum sie sich in der Verkehrs-AG an einer Grundschule im Norden der Stadt gegen Elterntaxis engagiert.

"Jeden Morgen das gleiche Bild: Eltern, die ihre Kinder bis vors Schultor fahren. Dann wenden sie ihre großen Autos auf den kleinen Straßen, fahren Ausweichmanöver über den Gehweg, während andere Kinder zu Fuß oder auf Fahrrädern zum Unterricht kommen. Das ist irrsinnig und gefährlich! Die Kinder können nicht einschätzen, ob ein Auto vorwärts oder rückwärts fahren will.

Unsere Schule liegt in einem Innenhof mit drei Zufahrtswegen, zwei davon sind Sackgassen. Es ist völlig unnötig, die Kinder bis ans Tor zu fahren. An jedem der drei Wege gibt es eine Kiss-and-Go-Zone. Da können die Eltern kurz anhalten, um ihr Kind rauszulassen. Von da sind es noch 80 Meter bis zum Schulhof, ohne weitere Kreuzung. Das schafft jeder Grundschüler allein! Für die Eltern ist es auch stressfreier. Sie sind sogar schneller, weil sie sich das mühsame Hin und Her im Wendehammer ersparen.

Trotzdem gibt es Eltern, die weiter bis ans Schultor fahren. Das sind die Unbelehrbaren. Die machen vielleicht 10 bis 15 Prozent aus. Allein sind wir mit unseren Problemen nicht. Elterntaxis kennen eigentlich alle Schulen. In der Innenstadt ist es meistens noch schlimmer als hier im Wohnviertel."

Welche Ausreden die Elterntaxi-Fahrer haben und wann die Situation besonders extrem ist, lesen Sie im ausführlichen Protokoll auf ZEIT ONLINE.

Kathrin Fromm

Wie kann Hamburg besser werden, Frau Mortola?

© Marc Widmann

"Wir brauchen mehr Gemeinschaftsräume in Dulsberg, mehr Orte für gemeinschaftliche Aktionen, wo sich Leute aus verschiedenen Generationen kennenlernen können. Um gemeinsam zu kochen, zu diskutieren, Theater oder Karten zu spielen. Warum nicht die Bauordnung ändern und die Hausbesitzer dazu verpflichten, ab einer bestimmten Anzahl von Wohnungen einen Gemeinschaftsraum einzurichten?"

Gloria Mortola, 26, Sozialarbeiterin, war am 20. Februar im Dulsberger Café May. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstalten wir in den kommenden Wochen mehr als 30 Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was besser laufen könnte in Hamburg.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... Roman Ismael, Ajo und Enana sind noch halbe Kinder, aber das erfolgreichste Einbrechertrio von Buenos Aires. Ein gekipptes Kellerfenster reicht, und die drei sind im Haus. Spannend zu lesen, wie sie der harten Realität ihre uneingeschränkte Freundschaft entgegensetzen. Lucía Puenzo: Die man nicht sieht; Aus dem argentinischen Spanisch von Anja Lutter, Wagenbach, 20 Euro Kinderbuch Der kleine Elias wird im Schlaf vom Traumwolf mit den großen Zähnen verfolgt und fliegt plötzlich mit seinem Plüsch-Pinguin hoch in die Wolken. Wie gut, dass Stefan Klein erklären kann, warum wir träumen und wofür das gut ist. Und noch besser, dass Stefanie Harjes mit ihren buntchaotischen Zeichnungen und Collagen das Buch Der Traumwolf traumhaft illustriert hat. Sauerländer, 17 Euro, ab 4 Jahren Sachbuch Der französische Historiker Jacques Semelin geht in seiner Studie der Frage nach, wie es dazu kam, dass 75 Prozent der Juden in Frankreich den Holocaust überlebt haben. Das ist eine Quote, die in anderen von Nazideutschland besetzten Ländern nicht annähernd erreicht wurde. Jacques Semelin: Das Überleben von Juden in Frankreich 1940–1944; Aus dem Französischen von Susanne Wittek, Wallstein, 34,90 Euro … ausgewählt von Torsten Meinicke und Gerlinde Schneider; Buchladen Osterstraße; Eimsbüttel

Verlosung

Filmpremiere: Auf den Zauberberg verschlägt es nicht nur Hans Castorp, sondern auch die zukünftige Elite. Der Dokumentarfilm "Die Schule auf dem Zauberberg" setzte sich mit dem Erwachsenwerden an einem der schönsten, exklusivsten und privilegiertesten Orte der Welt auseinander. Am Montag feiert der Film seine Premiere in Hamburg und wird von Regisseur Radek Wegrzyn im Abaton präsentiert. Kinostart ist der 28. Februar 2019.

Wir verlosen 3x2 Karten für die Premiere von "Die Schule auf dem Zauberberg" am Montag, den 25. Februar ab 20 im Abaton. Senden Sie uns bis heute, 12 Uhr, eine E-Mail an hamburg@zeit.de, Betreff "Zauberberg". Viel Glück!

Was geht

Krieg der Bälle: Wenn Hanseaten gegen Wikinger zu Felde ziehen, fliegen die Fetzen – oder die Bälle. Der Handball Sportverein Hamburg empfängt in der zweiten Bundesliga die HC Rhein Vikings.

Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 20 Uhr, ab 17 Euro

Arabischer Techno: Das Clubformat "Dub-ke" erkundet arabische Technokultur und schlägt eine Brücke zum Bosporus. "Wer noch nie an einem heimlichen Rave in der Wüste teilgenommen hat", versichern die Macher, "kriegt zumindest einen musikalischen Eindruck – wenn auch ohne Sand in den Schuhen".

Kampnagel, Jarrestraße 20, ab 22 Uhr, Spenden erbeten

Was kommt

Lustig überleben: Ohne asiatische Tattoos kein Arschgeweih, ohne südamerikanische Kartoffeln kein McDonalds. Was hat die Gesellschaft den Matrosen nicht alles zu verdanken? Einst waren sie die mutigsten Pioniere, erkundeten die tosende See, überlebten Menschenfresser und Geschlechtskrankheiten. "Nagelritz: Expedition Mond", Comedy, Musik und Tierdressur.

Zinnschmelze, Maurienstraße 19, Sa, 20–22 Uhr, 15 Euro

Kaffeefreu(n)de: Beim "Hamburg Coffee Festival" dreht sich alles um die schwarze Bohne; Barristas zaubern cremige Kunstwerke, Röstereien aus der Hansestadt und zahlreichen anderen Städten präsentieren Krönungen.

Museum der Arbeit, Alte Fabrik, Wiesendamm 3, Sa, 10–18 Uhr, So, 10–17 Uhr, Tagesticket 14 Euro, Eintritt frei für Kinder unter 12 Jahren

Hamburger Schnack

Wie so häufig mache ich meine Runde durch die Kleingärten in Reinbek Ost, um mich mit schnellem Schritt fit zu halten. Auf dem Hinweg grüße ich einen Kleingärtner. Als ich nach einigen Kilometern wieder zurückkomme, meint er: "Nun ist aber gut mit dem Gassigehen." Ich erwidere: "Ich muss mich ja fit halten, sonst roste ich ein." Seine Antwort: "Dann musst du aufhören, Wasser zu trinken." Gehört von Claus Schröder

Meine Stadt

Vorne hui, hinten pfui auf dem Spielbudenplatz © Hans Appell

