Sigrid Neudecker © Gretje Treiber

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute Abend sendet der NDR eine Dokumentation, die der Frage nachgeht: "Was atmest du?" Darin geht es nicht nur um die vom Autoverkehr produzierten Stickoxide (die haben wir im Oktober gemessen), sondern auch und vor allem um den stark gesundheitsgefährdenden Ultrafeinstaub. Der entsteht ebenfalls im Straßenverkehr (auch das haben wir bereits selbst nachgemessen, aber in noch größerem Ausmaß in der Landwirtschaft sowie durch Holzöfen. Diese kuschelig Komfortkamine genannten "Luftverpester" (ich zitiere aus dem NDR-Film) produzieren pro Jahr mehr Feinstaub als alle Pkw und Lkw zusammen. Wenn es aus einem Schornstein in Ihrer Nachbarschaft herausraucht, dann können Sie davon ausgehen, dass die Luft, die Sie einatmen (müssen!) noch stärker belastet ist als direkt an einer einigermaßen gut befahrenen Straße. (Mehr dazu lesen Sie im Interview weiter unten und auf ZEIT ONLINE.) Das ist für Menschen wie mich, die stundenlang ins Kaminfeuer starren können, eine tatsächlich sehr unbequeme Wahrheit. Beim nächsten Ferienaufenthalt an der schönen Schlei mit ihrer sauberen Landluft bleibt bei mir, so schwer es mir auch fallen wird, jedenfalls ab sofort der Ofen kalt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Verkehrssicherheit 2018: Weniger Unfälle, mehr Tote und Verletzte

© Daniel Bockwoldt/dpa

Am Freitag präsentierten Innensenator Andy Grote und Polizeivizepräsident Wolfgang Brand die Verkehrssicherheitsbilanz 2018. Vergangenes Jahr gab es laut Statistik 67.537 Unfälle und somit um 351 weniger als 2017, dafür stiegen die Unfälle mit Personenschaden um 102 an, somit ein Zuwachs von 1,3 Prozent. Von den insgesamt 29 Toten (einer mehr als 2017) waren 14 Fußgänger, sechs Autoinsassen, vier Motorradfahrer, zwei Lkw-Fahrer, zwei Radfahrer sowie jene Frau, die im September bei dem Kutschunglück auf dem Ohlsdorfer Friedhof ums Leben gekommen war. Obwohl erst in den vergangenen Tagen zwei Kinder bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden waren, betont der Bericht, dass das Risiko für ein Kind, bei einem Verkehrsunfall in Hamburg verletzt zu werden, so gering wie nie sei. Der lange Sommer führte allerdings zu einer Zunahme der Verkehrsunfälle mit Radfahrern um acht Prozent sowie jener mit Motorrädern um 7,4 Prozent. Hauptunfallursachen blieben überhöhte Geschwindigkeit, mangelnder Sicherheitsabstand und Verstöße gegen die Vorfahrtsregeln.

In einem Satz

Die ersten Führungen durch das ehemalige Wohnhaus von Helmut und Loki Schmidt in Langenhorn waren am Samstag binnen fünf Minuten ausgebucht, allerdings gibt es auch nur 24 Plätze pro Monat +++ Ein Betrunkener ist am frühen Sonntagmorgen auf St. Pauli vor eine U-Bahn gestürzt und tödlich verletzt worden +++ Die 23-jährige Hamburger BWL-Studentin Pricilla Klein wurde in der Nacht zum Sonntag Vize-"Miss Germany" +++ Der FC St. Pauli hat zu Hause gegen Ingolstadt 1:0 gewonnen, der HSV beim SSV JahnRegensburg 1:2 verloren +++

Was heute auf der Agenda steht

Die U3 fährt nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zwischen Berliner Tor und Rathaus +++ Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund haben zu flächendeckenden, ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen +++ Der Künstler Johannes Duwe überreicht Bürgermeister Peter Tschentscher das Porträt von Ex-Bürgermeister Ortwin Runde

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Hebamme

Ein rosa Anzug aus Nicki-Stoff mit Rüschen an den Schultern. Mit entsetztem Blick zeigen mir junge Eltern oft die vermeintlich schönen Geschenke von Nachbarn oder entfernten Bekannten der Großeltern. Häufig wird das gute Stück dann einmal für ein Foto angezogen – und verschwindet dann ganz unten in der Klamottenschublade.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Reingehorcht

© Tina Pokern

Gestern wurde am Stintfang der Weinberg der Bürgerschaft gerodet. Er fällt dem Umbau der U-Bahn-Station Landungsbrücken zum Opfer – vorübergehend, wie ein Sprecher der Bürgerschaft betont. Rund 150 Menschen standen Schlange, um ein Stück Holz zu ergattern. Einer von ihnen war Dieter Lang, der extra aus Glinde gekommen ist, um sich ein Andenken vom Weinberg zu sichern. 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, dann könnten neue Reben angepflanzt werden.

"Ich arbeite bei der Hamburger Stadtreinigung im Vertrieb und habe das Stuttgarter Weindorf am Rathausmarkt jahrelang mitbetreut. Das Holzstück vom Rebstock ist für mich daher nicht nur ein Stück Hamburg. Es ist auch ein nostalgisches Andenken an das Weindorf, das leider nicht mehr stattfindet. Schließlich wurden die Rebstöcke damals von den Veranstaltern des Weindorfs gesponsert.

Ich war schon eine Stunde bevor es anfing hier, um ein Stück zu bekommen. Manche der Stöcke sind 25 Jahre alt, entsprechend schwer wiegt das Holz, das ich heute mit nach Hause nehme. Ich werde es schön dekorativ an meinem Gerätehaus positionieren, das an meinem eigenen kleinen Weinberg steht. Auf meinem Grundstück habe ich drei Weinstöcke. Das ist nur ein Hobby, aber ich habe schon etliche Trauben ernten können.

Gelegenheit, den Wein, der von den Trauben am Stintfang gekeltert wurde, zu probieren, habe ich leider nie gehabt."

"Diese Komfortöfen sind ein wachsendes Problem"

© Lucas Stratmann

Heute strahlt der NDR um 21 Uhr die Dokumentation "Was atmest du?" aus. Daran beteiligten sich rund 1.000 Zuschauer aus ganz Norddeutschland, indem sie an ihren Wohnorten Messröhrchen für Stickstoffdioxid anbrachten. Doch eine viel gefährlichere Schadstoffquelle steht in immer mehr Wohnzimmern. Lucas Stratmann, der gemeinsam mit Nils Casjens die Dokumentation gedreht hat, erzählt, welche das ist.

Elbvertiefung: Sie haben für Ihre Dokumentation die NDR-Zuschauer Stickstoffdioxid an ihren Wohnorten messen lassen. Welche Erkenntnisse haben Sie aus dieser Aktion gewonnen?

Lucas Stratmann: Von den rund 1.000 Messröhrchen haben wir knapp 100 in Hamburg verteilt. Hier war das Interesse besonders groß. Erhöhte Stickstoffdioxidwerte haben wir in einigen norddeutschen Städten gemessen, darunter Hannover, Bremen und Lübeck, aber die 13 Grenzwertüberschreitungen waren alle in Hamburg.

EV: Sie haben aber auch, wie das die ZEIT:Hamburg 2017 schon einmal getan hat, die Ultrafeinstaubwerte gemessen, und zwar unter anderem in einem kleinen Ort im Harz. Dort haben Sie im Freien 20.000 Partikel pro Kubikzentimeter Atemluft vorgefunden, verursacht von Holzöfen. Sind diese Werte nicht viel beunruhigender als die Stickoxide?

Stratmann: Ja, denn zum einen wissen wir aus Gesprächen mit Toxikologen und Epidemiologen, dass Ultrafeinstaub sogar als schädlicher eingestuft wird als Stickstoffdioxid. Zum anderen stammt er aus vielfältigeren Quellen, nicht nur dem Autoverkehr, sondern auch der Landwirtschaft, aus der Tiermast, aber eben auch aus den Komfortkaminen.

EV: Haben Sie auch in Blankenese gemessen?

Stratmann: Dort nicht, aber es ist völlig klar, dass ein Holzofen mit veralteter Filteranlage sofort erhöhte Belastungen durch Ultrafeinstaub auslöst. Diese Komfortöfen sind ein wachsendes Problem.

Ob neue Öfen sauberer verbrennen, wie man erkennt, ob der Nachbar mit einem Holzofen heizt, und wer etwas dagegen unternehmen kann, erzählt Lucas Stratmann im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Alles so schön bunt hier Vor lauter Ablenkung kann man sich hier gar nicht aufs Essen konzentrieren. Das Seoul 1988 ist kunterbunt ausgestattet mit koreanischen Artefakten aus den späten Achtzigerjahren: Regale mit VHS-Cassetten und Manga-Comics, eine Vitrine mit koreanischen Produkten, ein knallrotes Telefon, zwei schrillbunte Arcade-Spielautomaten, koreanische Graffiti und Filmplakate an den Wänden, Fake-Schiebetüren und vieles Zerstreuende mehr. Die meisten Tische verfügen über eine Gas-Kochstelle in ihrer Mitte, worauf abends koreanisches Barbecue gegrillt werden kann. Besteck und metallene Stäbchen liegen in einer im Tisch integrierten Schublade bereit, die sehr freundlichen, wenn auch nicht immer des Deutschen mächtigen Kellnerinnen können per Knopfdruck gerufen werden. Auf der Karte stehen das derzeit angesagte Reisgericht Bibimbap, Eintopf oder Brühe, jeweils in vielen verschiedenen Varianten und mit diversen Beilagen zu Preisen zwischen 6,90 und 11,50 Euro. Die Qualität ist okay, aber nicht weltbewegend. Einen Besuch ist das Seoul 1988 trotzdem wert – wegen der Inneneinrichtung. Seoul 1988; Altstadt, Hopfensack 8, Mittagstisch Mo–Fr, 11.30–15.00 Thomas Worthmann

Was bleibt

Sprung ins Digitale: In der virtuellen Welt spielt das Alter keine Rolle. Wie aber gehen Menschen ab 50 Jahren erste Schritte, um digitale Möglichkeiten zu nutzen? Gemeinsam mit der Volkshochschule erkunden sie Virtual-Reality-Brillen, Stop-Motion-Filme und den Bau von Feinstaubsensoren. Aktionswoche zum Thema Alter und Digitalisierung: "Eingeloggt!".

Bücherhalle Bergedorf, Alte Holstenstraße 18, heute–Sa, Eintritt frei

Fotos im Höhenflug: Elegant schmiegen sich Straßen an Berge, ziehen sich wie Flüsse durch Gebirge. Fotograf und Rennradfahrer Quirin Leppert hat sie für die Serie "Passfotos" festgehalten; Ausstellung.

Galerie Julius Neu, Arnoldstraße 16, heute–30.6.

Was kommt

Amazone im Theater: Vom Schicksal auserkoren, muss Penthesilea den Heeresführer Achilles erobern. Nur als Kriegsbeute kann die Amazone ihn auch als Mann gewinnen; doch der Rausch endet tödlich. "Ein Schlachtfeld der Worte, der Gefühle und des Unsagbaren", verspricht das Thalia Theater.

Thalia Theater, Alstertor, Premiere Mi, 20 Uhr, ab 15 Euro

Forschen & fideln: Naturwissenschaft und Musik – Gegensatz oder Liebespaar? Physiker Brian Foster versucht das seit 2011 herauszufinden und organisiert an der Universität Hamburg das "Science and Music Festival". Donnerstag erklingen unter anderem Robert Schumanns Klavierquartett Es-Dur op. 47 und Frank Bridges "Fantasie".

Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz, Do, 20 Uhr, Freitickets unter avh.veranstaltungen@desy.de und an der Abendkasse

Hamburger Schnack

Vater und Sohn (8) haben in der U3 auf St. Pauli eine kleine Auseinandersetzung. Vater: "Wenn du so weitermachst, nehme ich dich nicht mehr mit zum Pauli-Spiel, dann kannst du dich in die Nordkurve beim HSV stellen." Gehört von Thomas Reddig

Meine Stadt

Man könnte schon vom Hamburger Sommer sprechen © Lars Gellermann

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Welche Schadstoffe Holzöfen in die Luft blasen.