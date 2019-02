© Maria Feck

Michelin kürt neue Sterne-Restaurants

Hamburg ist um drei Sterne-Restaurants reicher. Der eben erschienene Guide Michelin 2019 hat gestern in Berlin das 100/200 an den Elbbrücken, das Bianc in der HafenCity und das Lakeside im Hotel Fontenay (Bild oben) ausgezeichnet. Damit gibt es jetzt 13 Sterne-Lokale. Alle drei Neuzugänge haben erst im letzten oder vorletzten Jahr eröffnet (mehr dazu hier) und machten mit einfallsreichen Kreationen auf sich aufmerksam – von "Mamas Pausenbrot" im Bianc über den Rotkohl-Meerrettich-Macaron im Lakeside bis zum "Resteessen" vom Hühnerklein in Thomas Imbuschs 100/200. Vom neuen Hamburger Küchenwunder sollte man trotzdem nur mit Vorsicht reden. Lediglich Imbusch arbeitet nämlich schon seit Längerem in der Stadt. Seine Kollegen Cornelius Speinle (Lakeside) und Matteo Ferrantino (Bianc) trugen bereits vor Jahren Sterne: in der Schweiz und in Portugal.

Michael Allmaier

German Open versuchen neuen Aufschlag als Tennis-EM

Das Turnier am Rothenbaum war in den vergangenen Jahren eines der unwichtigeren im Tenniskalender. Es gewannen Spieler, die nur Nerds der Branche kennen (im Bild der Vorjahressieger Nikolos Bassilaschwili). Das ärgert natürlich die Verantwortlichen. Und deshalb soll jetzt einiges anders werden. Wie nun bekannt wurde, soll es mehr Geld geben für das Turnier, allerdings nicht mehr Preisgeld für die Sieger. Künftig solle es nicht mehr German Open, sondern Hamburg Open heißen, weil der Name der Stadt eine Strahlkraft habe, sagt Turnierdirektorin Sandra Reichel. Wichtiger noch: Es wird nun als "Europameisterschaft" vermarktet. Einen solchen Wettbewerb gab es bislang im Tennis nicht. Das klingt spannend, ist bei genauerem Hinsehen aber eher ein Etikettenschwindel. Zur Europameisterschaft dürfen Athleten aus allen Ländern der Welt antreten, was die Bezeichnung ad absurdum führt. Und da der Termin weiterhin im Sommer liegt, der Belag, auf dem gespielt wird, weiterhin Sand ist, die Sandplatzsaison für die Profis zu diesem Zeitpunkt aber schon so gut wie beendet ist, werden wohl auch zukünftig die Besten der Besten nicht nach Hamburg kommen – egal, ob sie mit einem schönen neuen Titel gelockt werden oder nicht.

Kilian Trotier

In einem Satz

Dank einer neuen Funktion kann man im Geodatenportal Geo-Online nun abfragen, wie viele Menschen in einer Straße wohnen +++ Mit "Mischka" verlässt der zweite von vier jungen Sibirischen Tigern in den kommenden Wochen den Tierpark Hagenbeck +++ Der Kartenvorverkauf für ein geplantes Hamburg-Konzert des US-Sänger R. Kelly wurde gestern gestoppt, da der Künstler in den USA vor Gericht steht

Was heute auf der Agenda steht

Die Bürgerschaft debattiert über gesetzliche Regelungen für einen festgelegten Frauenanteil in den Parlamenten +++ Der Dammtorbahnhof bekommt einen neuen Namenszusatz, laut "Abendblatt" soll er nun zusätzlich "Universität" heißen +++ Beiersdorf stellt die erste Bilanz unter dem neuen Konzernchef Stefan de Loecker vor

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Wenn ich früher Notdienst hatte, konnte ich bei meinem damaligen Chef übernachten. Einmal war eine Freundin seiner Frau zu Besuch. Als ich zu einem Notfall gerufen wurde, erklärte die unternehmungslustige ältere Dame kurzerhand, dass sie mitkommen will. Der Chef widersprach nicht, was sollte ich machen? Sie zog sich Arbeitskleidung an, dazu ein Paar schneeweiße Baumwollhandschuhe. Ich hob nur die Augenbrauen. Am Einsatzort angekommen, stellte ich fest, dass zusätzlich zu Dunkelheit und Nieselregen reger Publikumsverkehr die Arbeit erschweren würde. Jetzt kam der Auftritt meiner Begleiterin: Blitzschnell erkannte sie die Situation, platzierte sich strategisch günstig, schlüpfte in ihre Baumwollhandschuhe und wedelte mit den Händen. Während ich weit entfernt ungestört meine Arbeit verrichten konnte, bremste sie Fahrradfahrer und hielt Passanten ab. Wenn ich in ihre Richtung schaute, sah ich die schneeweißen Handschuhe im Dunkeln aufblitzen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Inklusive Rockband Station 17 feiert 30. Jubiläum



Professionell Musik machen mit Behinderung – wie funktioniert das? Auch 30 Jahre nach ihrer Gründung schwebt diese Frage über der inklusiven Rockband Station 17. Dabei spricht ihr Werk für sich: Am 1. Februar erschien das elfte Album, sie arbeiten mit Größen wie Fettes Brot, Andreas Dorau oder Faust zusammen und bewegen sich lässig durch die Genres, von Krautrock bis Pop. Annika Lasarzik hat Station 17 im Proberaum in Ottensen besucht. Sie traf auf gut gelaunte junge Männer, die einander helfen, wenn es nötig ist, sich aber auch mal auf die Schippe nehmen können. Gute Freunde eben, die leidenschaftlich gut Musik machen. Und die manchmal genervt davon sind, über Inklusion zu reden, es dann aber doch tun, weil es sein müsse, wie sie sagen: "Inklusion ist nicht mehr en vogue, die Berührungsängste nehmen wieder zu."

Die Reportage lesen Sie bei ZEIT ONLINE.

Mittagstisch

Sterntaler trifft Nussknacker Die aus Lübeck stammende Burgergrill-Kette Peter Pane bewirbt ihre durchgestylten Läden mit hehren Versprechungen. Bei wiederholten Testessen wurden sie aber jedes Mal tatsächlich eingelöst. Die Soßen sind alle hausgemacht, die Zutaten regional, es gibt einfallsreiche Kombinationen und öfter mal was Neues dank der Saisonkarten. Aktuell ist der vegetarische Burger »Nussknacker« (8,90 Euro) im Angebot, ein Walnuss-Bratling auf Sauerteigbrot, das aus dem Steinofen kommt: kross und fluffig zugleich, dazu gibt es Kürbis-Apfel-Chutney, Blauschimmelkäse und Feldsalat. Sehr gut! Mittags legt man nur 5,50 Euro auf den Burgerpreis drauf und bekommt von der zuvorkommenden Bedienung zusätzlich einen gut angemachten Salat, ein Glas hausgemachte süß-säuerliche Limonade und einen Espresso. Die verheißungsvoll benannten »Sterntaler« – Churros mit Vanillecreme, Mandarinen-Apfel-Kompott und Kokoseis – locken sehr, passen aber nicht mehr rein. Nächstes Mal sitzt man dann vielleicht schon bei schönem Wetter draußen im Innenhof. Winterhude, Peter Pane , Goldbekplatz 1 , Mittagstisch täglich bis 17 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Kulturcafé: Mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug ist die Schweizer Sängerin Sarah Buechi seit Jahren erfolgreich unterwegs. Für ihre neue Platte "Contradiction Of Happiness" fügt sie dem Quartett ein kleines Streichensemble hinzu. Jazz im Kulturcafé: Sarah Buechi.

Elbphilharmonie Kulturcafé, Barkhof 3, 18 Uhr, Eintritt frei

Big Brother: Was passiert, wenn technische Innovationen wie das Internet zum Gegenstand politischer Handlungen werden? Und wenn umgekehrt politische Aktivitäten durch technische Mittel verfolgbar sind? Ausgehend von der Snowden-Affäre, untersucht die Wissenschaftlerin Laura Fichtner digitale Kontrolle im Internet. Vortrag: "Politiken der Überwachung".

W3, Nernstweg 32–34, 19 Uhr, Spenden erbeten

"Muslim Men": Über muslimische Männer wird viel geredet, selten aber kommen sie selbst zu Wort. Autorin Sineb El Masrar hat sie befragt und ihre Sichtweisen aufgeschrieben in "Muslim Men – Wer sie sind, was sie wollen". Ihr gelinge ein "kritischer und zugleich optimistischer Blick auf das Thema", schreiben Kritiker.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 19 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Nachdem unser syrischer Freund mittlerweile ziemlich perfekt Deutsch spricht, fehlte ihm offensichtlich doch noch etwas, um sich so richtig zugehörig zu fühlen. Neulich sagte er: »Ich bin jetzt Deutscher! Ich habe jetzt einen Kalender!« Gehört von Michaela Kaiser

Meine Stadt

Am Altonaer Balkon © Ina Raab

