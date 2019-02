© Maria Feck

1500 unbearbeitete Akten stapeln sich allein im Amtsgericht Altona. Anwälte sprechen bereits von einem "Stillstand der Rechtspflege". Seit ein neues Gesetz zur Kranken- und Altenpflege erlassen wurde, rollt eine Klagewelle vor allem über das Sozialgericht hinweg. Die gesamte Hamburger Justiz ist überfordert. Wie sehr und mit welchen Auswirkungen für die Betroffenen, hat Sebastian Kempkens wochenlang für die neue Ausgabe der ZEIT:Hamburg recherchiert, die heute erscheint. In seinem Report erzählt er zum Beispiel die Geschichte von Hannes Pastell. Der 46-Jährige leidet an Multipler Sklerose und bräuchte eine elektrische Apparatur, um sich mit seinem Rollstuhl wenigstens auf der Straße fortbewegen zu können. Die Krankenkasse lehnte seinen Antrag ab, wogegen Pastell vor dem Sozialgericht klagte. Das war im Juli 2017. Seitdem ist nichts passiert, und Pastell muss in seiner Wohnung bleiben. Kempkens erzählt von kniehohen Aktenbergen, haufenweise unbearbeiteter Post und Gewalttätern, die freigelassen werden müssen. Über das ganze Ausmaß des Chaos und was Justizsenator Till Steffen damit zu tun hat, lesen Sie in der neuen Ausgabe der ZEIT:Hamburg oder als Digitalabonnent gleich hier.

Greta Thunberg streikt in Hamburg mit

Morgen wird die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in Hamburg beim "Fridays for Future"-Marsch mitmachen. "Sie ist auf dem Heimweg von Paris und wollte bei dieser Gelegenheit gern mit uns streiken", sagte gestern Julia Oepen, Mitorganisatorin der Hamburger "Fridays for Future"-Gruppe. Thunberg (im Bild zu sehen bei einem Streik in Paris) demonstriert seit dem vergangenen August vor dem Stockholmer Reichstag für mehr Klimaschutz. Nach ihrem Vorbild gehen mittlerweile Zehntausende Schüler in verschiedenen Ländern freitags nicht mehr zur Schule, sondern auf die Straße. Ob es beim Zwischenstopp in Hamburg auch Möglichkeit zu einem ausführlicheren Austausch mit der Initiatorin der Bewegung geben wird, konnte Oepen nicht sagen. "Das wird sich zeigen, alles hat sich relativ kurzfristig entschieden." Thunberg wird am Freitagmorgen direkt zum Treffpunkt am Gänsemarkt kommen.

Bürgerschaft streitet über Parité-Gesetz

Hitzig haben die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft über den Sinn eines Parité-Gesetzes debattiert. Die Idee stammt von den Grünen, die alle Parteien verpflichten wollen, gleich viele Frauen wie Männer zur Wahl zu stellen. Auch die Linke will so der Unterrepräsentanz von Frauen im Parlament entgegenwirken. Die Sozialdemokraten sind noch unschlüssig, ob ein Gesetz das richtige Mittel ist. Entschieden dagegen sind CDU und FDP, die darin eine Bevormundung sehen. Die AfD hält die Debatte für überflüssig: Frauen interessierten sich ohnehin weniger für Politik als Männer. Breite Zustimmung bekamen SPD und Grüne im Anschluss an die Debatte für ihren Plan, Schulsporthallen bis 24 Uhr sowie in den Sommerferien für Vereine zu öffnen. Im Sommer soll in allen Bezirken ein Praxistest starten. Ebenfalls beschlossen wurde eine Erhöhung der Abgeordneten-Diäten um 450 Euro pro Monat, gültig ab Februar nächsten Jahres.

Das HVV-Seniorenticket soll nach Beschluss der Bürgerschaft spätestens ab 1. Januar 2020 ganztägig gelten +++ Am Landgericht hat der Prozess gegen ein Ex-Mitglied der Hells Angels und seine Freundin wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung an einem Rockerboss begonnen +++ Betrunkene Streithähne haben in einem Lohbrügger Kleingartenverein nach Schüssen aus einer Schreckschusspistole einen Polizeieinsatz mit 24 Streifenwagen ausgelöst +++ Der Konzern Beiersdorf will auf Rendite verzichten, um in neue Märkte investieren zu können

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) besucht ein Bürgerbeteiligungsforum zum Bau der U5 im Foyer des Hühnerpostens +++ Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) gibt den Startschuss für das Projekt ELBE, das den An- und Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge an Wohn- und Gewerbegebäuden fördern soll +++ Am Eidelstedter Bollweg wird der Grundstein für ein Azubi-Wohnheim gelegt

Alltagsreporter: Der Oberarzt

Ich bin Gynäkologe. Selten genug, dass ein Mann vor mir sitzt. Nun aber hatte ich einen älteren Herren mit leichtem Brustwachstum vor mir. "Gynäkomastie" lautet der Fachbegriff. Er hatte eine endlos lange Krankengeschichte, und ich notierte mir die vielen Operationen, die er schon durchgemacht hatte. Eine war risikoreicher als die andere. Ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie die Eingriffe aus ihm heraussprudelten. Schließlich zählte er mir noch die vielen Medikamente auf, die er nahm. Die Liste war ähnlich lang und bedenklich. Brav schrieb ich alles auf, was er mir diktierte. Plötzlich stutze ich. Las noch einmal nach. Da stand: "Pfefferminzbonbons". Das hatte er mir diktiert, und ich war so im Fluss, dass ich alles mitgeschrieben hatte. Ich muss ihn ziemlich verdattert angesehen haben, denn er zwinkerte mir durch seine Brille zu und sagte: "Ein bisschen Spaß muss sein – sonst kommt keiner zur Beerdigung."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Nora Fingscheidt ist "Mensch des Monats" im März

Gleich mit dem Spielfilmdebüt zur Berlinale eingeladen zu werden und dann auch noch den Silbernen Bären zu gewinnen: Das ist eine kleine Sensation. Die Filmemacherin Nora Fingscheidt, unser "Mensch des Monats", trägt den Rummel mit Fassung. Ihr Film "Systemsprenger", an dem sie mehrere Jahre lang gearbeitet hat, war ihr ein Herzensanliegen. Was der Silberne Bär für sie ändert? Er erhöhe die Wahrscheinlichkeit, auch einen nächsten Film finanziert zu bekommen, sagte Fingscheidt unserem Redakteur Florian Zinnecker, der sie für die neue ZEIT:Hamburg-Ausgabe zum Gespräch traf. Bevor sie mit der Arbeit am neuen Projekt beginnt, hat sie zunächst aber andere Pläne. Hier geht es zum vollständigen Text für Abonnenten.

"Jeder Abend ist ein Sprung in ein unbekanntes Gewässer"

Die Schauspielerin Sandra Hüller war mit "Toni Erdmann" für den Oscar nominiert. Seit gestern steht sie als Penthesilea (im Bild mit ihrem "Achilles" Jens Harzer) auf der Bühne des Hamburger Thalia Theaters. Mit Florian Zinnecker hat sie schon vorab über das Stück und ihr Verhältnis zu Hamburg gesprochen.

Elbvertiefung: Die Premiere von "Penthesilea" bei den Salzburger Festspielen ist sehr euphorisch besprochen worden. Merken Sie, mit welcher Erwartung das Hamburger Publikum dem Abend begegnet?

Sandra Hüller: Gar nicht mal so sehr, zum Glück. Ich habe vorhin erfahren, dass es für die erste Vorstellung fast keine Tickets mehr gibt. Das finde ich bemerkenswert, es ist ja ein großes Haus mit ungefähr tausend Plätzen – es ist sogar fast beängstigend. Aber das ist das Einzige, woran man es merkt.

EV: Spüren Sie auf der Bühne einen Unterschied, in welcher Stadt Sie spielen?

Hüller: Man spürt, ob man die Leute im Publikum erreicht und ob sie sich erreichen lassen. Und man spürt auch, ob sie sich auf den Abend freuen oder nicht. Jeder Raum ist anders, jedes Publikum ist anders. Hamburg ist eine Nummer größer als die Städte und Häuser, in denen wir vorher gespielt haben. Das ist toll, aber es beschäftigt mich auch.

EV: Geht das denn überhaupt so einfach – ein Stück, das Sie an einem bestimmten Haus in einer bestimmten Stadt erarbeitet haben, in eine neue Umgebung umzutopfen?

Hüller: Einfach ist es nicht. Das Bühnenbild ist natürlich so konzipiert, dass man es relativ einfach transportieren und auf einer anderen Bühne aufbauen und nutzen kann – das Stück war ja von Anfang an als Co-Produktion dreier Häuser geplant. Aber jeder Abend ist ein Sprung in ein unbekanntes Gewässer. An Hamburg habe ich eine besondere Erinnerung, ich habe hier mal eine "Medea" gespielt – das war sehr, sehr toll.

Wieso Sandra Hüller lieber in "alten Gemäuern" spielt, was sie über Heinrich von Kleists Sprache denkt und wie sie sich am Ende einer Vorstellung fühlt, lesen Sie im kompletten Interview auf ZEIT ONLINE.

Ungewöhnlich und spannend Ein reduzierter Ort, wie man ihn am Ende der wuseligen Lindenstraße nicht erwartet. Der Raum hoch, in hellem Grau gestrichen, warme Holzmöbel und schöne Dielen, am Kopfende ein Tresen mit dahinter liegender offener Küche sowie zwei riesige Fensterfronten, durch die das helle Mittagslicht strömt. Da der Frühling schon im Winter beginnt und es warm ist, nimmt man an einem der beiden Tische vor der Tür Platz. Das Fräulein Fritz bietet mittags zwei Gerichte für jeweils 9 Euro sowie Suppe (3,50 Euro). Am Tag des Besuchs sind es herrliche Rinderhackbällchen mit Pilzrahmsoße und Reis, die Begleitung isst Kichererbsentofu mit Salat aus Glasnudeln, die mit Rotkohl gefärbt wurden. Spannend und ganz eigen! Die Portionen lassen Platz für den Nachtisch, und die im Weckglas servierte weiße Schokomousse mit Rhabarberkompott (3,50 Euro) schmeckt ebenso großartig wie der Cappuccino (2,20 Euro). Eigentlich, erzählt die Inhaberin, habe sie einen Pommesladen aufmachen wollen. Aber das habe nicht zu dem Ambiente gepasst. Was für ein Glück! St. Georg, Fräulein Fritz , Lindenstraße 21 , Mo–Fr 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Asia-Flimmern: Qiao liebt Bin, einen Gangster. Als seine Frau genießt sie Respekt, muss aber auch selbst zur Waffe greifen und landet im Gefängnis. Danach ist ihr Liebster verschwunden. Das Land, das Qiao auf der Suche nach ihm durchquert, ist ihr fremd geworden. Mandarin mit Untertiteln: "Asche ist reines Weiß".

3001 Kino, Schanzenstraße 75, 9 Euro, 21 Uhr

Waldgeschichten: Das Gebäude ist heruntergekommen, irgendwo im Nirgendwo, mit 150 Jahren steinalt. Liebe auf den ersten Blick: Seit Franziska Jebens und ihr Mann im Forsthaus ohne Wasseranschluss und Heizung leben, vermissen sie die Großstadt überhaupt nicht mehr. Statt Cocktails und Kino gibt es jetzt "Kaffee mit Käuzchen"; Lesung.

stories im Falkenriedquartier, Straßenbahnring 17, 19.30 Uhr, 5 Euro

Kunstmusikkunst: Was passiert, wenn Musiker sich an Ideen der Kunstwelt orientieren? Und was, wenn Maler sich von Musik treiben lassen? Am Leben der anderen interessiert zu sein, ihr Wirken in die eigene Arbeit einfließen zu lassen, davon handelt die Ausstellung "Hyper! A Journey into Art and Music". Zur Eröffnung spielt "Freiwillige Selbstkontrolle" unter dem Motto: "Ein Haufen Scheiß und ein zertrümmertes Klavier".

Halle für aktuelle Kunst, Deichtorstraße 1–2, Eröffnung heute, 19 Uhr, Eintritt frei; Ausstellung bis zum 4.8.19

MiniMedi I: Dominik wohnt neben dem Zoo und hat am selben Tag Geburtstag wie die Giraffe Raff. Als der Junge eingeschult wird, erfahren die beiden, dass Tiere an der Schule nicht gestattet sind. Was nun? "Mein Freund, die Giraffe", Spielfilm für Kids ab fünf Jahren.

Haus Drei, Hospitalstraße 107, So, 11 Uhr

MiniMedi II: Wie haben sich Elefant, Hirsch und Walfisch bloß im Klavier versteckt? Auf spielerische Weise erklären Experten Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren das Instrument, bringen seine Saiten zum Klingen, basteln aus Klavierteilen Giraffen. Workshop: "Die Kleinen Klavierbauer".

C. Bechstein Centrum, Chilehaus, Pumpen 8, Sa, 14.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter hamburg@bechstein.de

Maxi: Für Mio Sasaki und Mai Adachi öffnet sich die Welt der großen Bühnen; heute spielen sie Violine und Klavier, lassen Werke von Bach, Schumann und Wieniawski erklingen. "Rising Stars: Junge Künstler geben ihr Debüt im Goßlerhaus".

Goßlerhaus, Goßlers Park 1, heute, 19.30 Uhr, 10 Euro

