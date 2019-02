Die schiere Masse an Daten ist beeindruckend: Wissenschaftler des Lehrstuhls für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement der Universität Bielefeld haben die Abrechnungsdaten von 16.631 bei der Krankenkasse DAK versicherten Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren analysiert – und deutschlandweit sogar die Daten von 600.000 Minderjährigen.



Dadurch können sie die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Regionen vergleichen – aber vor allem ein bisher nicht dagewesenes Bild der Erkrankungen von Heranwachsenden geben. Weil die Untersuchung nicht wie die meisten anderen Studien auf freiwilliger Teilnahme beruht, sondern auf Abrechnungsdaten der DAK, sind auch Bevölkerungsgruppen erfasst, die sonst oft aus den Erhebungen fallen.



Was die Bielefelder Forscher auf dieser Grundlage zutage förderten, sei allerdings teilweise betrüblich, sagte die Leiterin der Landesvertretung der DAK, Katrin Schmieder, bei der Vorstellung des Reports am Dienstag im Gesundheitskiosk Billstedt/Horn: "Mich hat überrascht, wie hoch der Anteil an Depressionen ist. Das gibt uns zu sehr denken."



Der Studie zufolge gab es in Hamburg im Jahr 2016 im Vergleich zu anderen Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohner bei Minderjährigen 28 Prozent mehr Fälle von diagnostizierter Depression. Dies habe teilweise zu Krankenhausaufenthalten von bis zu 40 Tagen geführt, erläuterte die DAK-Leiterin. Acht Prozent der Hamburger Heranwachsenden hatten demnach eine psychische Erkrankung, die das Potenzial besitzt, chronisch zu verlaufen. Chronische körperliche Erkrankungen wie Asthma, Neurodermitis, Heuschnupfen und Darmentzündungen traten sogar bei rund einem Viertel (26 Prozent) auf.

Deutlich weniger Viruserkrankungen und Karies

Über dem großstädtischen Durchschnitt lag die Jugend der Hansestadt nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei Fettleibigkeit: Die Wissenschaftler verzeichneten acht Prozent mehr Fälle von Adipositas. Dagegen traten Viruserkrankungen, Zahnkaries, grippale Infekte und Verhaltensstörungen seltener auf als in anderen Großstädten.



Das Ranking der häufigsten Leiden von Hamburger Kindern und Jugendlichen führten Erkrankungen der Atemwege mit 54 Prozent an, gefolgt von Infektionen (37 Prozent), Erkrankungen an den Augen (29 Prozent), der Psyche (26 Prozent), an der Haut (24), an den Ohren (19 Prozent), am Verdauungsystem (16 Prozent), Muskel-Skelett-Apparat-Erkrankungen (15 Prozent), angeborene Fehlbildungen (14 Prozent) sowie Stoffwechselkrankheiten (10 Prozent).



Trotz dieser Zahlen hielt Julian Witte, Co-Autor der Studie, aus hiesiger Sicht Erfreuliches fest: "Hamburger sind etwas gesünder als im Bundesdurchschnitt. Sie leiden seltener an den insgesamt am häufigsten auftretenden Erkrankungen."



Wie sich die Zahlen genau erklären, besonders die signifikant höheren Werte etwa bei Depressionen und Adipositas, bleibt vorerst unbeantwortet. "Diese Studie schafft einen Befund, sie sagt erst mal nichts aus über Kausalitäten. Das müssen Vergleiche mit den nächsten Jahren zeigen", sagte Witte. Dass diese für eine schlüssige Interpretation der Daten notwendig werden, zeigte er am Beispiel Depressionen auf. So wiesen Großstädte generell einen Trend zu mehr diagnostizierten Depressionen auf als der Rest des Landes. Das könne Zufall sein oder eben daran liegen, dass in Großstädten die medizinische Versorgunsdichte höher sei.



DAK-Leiterin Schmieder kündigte an, dass die Krankenkasse den Kinder- und Jugendreport als Serie fortführen will, die Längsschnittanalsyen ermöglichen soll. Ziel seien "noch belastbarere Aussagen". Denn: "Wir wollen nicht mit den Daten spielen, sondern ein Signal an die Politik senden. Es muss eine Diskussion über die gesundheitliche Situation von Kindern stattfinden."

