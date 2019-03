Sigrid Neudecker © Gretje Treiber

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor wenigen Tagen berieten eine Freundin und ich, ob wir uns noch um Karten für den genialen österreichischen Schlagwerker Martin Grubinger in der Elbphilharmonie bemühen sollten. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Es ging nicht darum, ob wir Grubinger hören wollten. Sondern darum, ob wir ihn hören würden. So sehr wirkt die Debatte über die schwierige Akustik des Großen Saals, die der Auftritt von Jonas Kaufmann vor einigen Wochen ausgelöst hat, immer noch nach. Auch hier haben wir sie ja bereits geführt. Wer – so wie meine Freundin und ich – zögert, für welchen Künstler sie oder er sich noch Elbphilharmonie-Tickets leisten möchte, dem empfehle ich den Artikel meines Kollegen Florian Zinnecker in der aktuellen ZEIT:Hamburg (für Digitalabonnenten hier zu finden), der ein für alle Mal erklärt, von wem die Kritik überhaupt kam, was davon ernst zu nehmen ist und wie man in der Elbphilharmonie sehr wohl gut gehört wird. Wegen Martin Grubingers morgigem Konzert mache ich mir jedoch keine Sorgen. Er hat bereits 2017 hier gespielt. Damals hat sich jedenfalls niemand beschwert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

AKTUELLES

Tausende Schüler demonstrieren mit Greta Thunberg für den Klimaschutz

© picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa

Wie erwartet, machten am Freitag Tausende Schülerinnen und Schüler blau, um gemeinsam mit der schwedischen Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg (16, im Bild oben) in Hamburg für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Es war die erste deutsche "Fridays For Future"-Demo, an der die Gründerin der Bewegung teilnahm. "Politiker und Leute an der Macht sind schon zu lange damit durchgekommen, nichts zu tun, um die Klimakrise zu bekämpfen", sagte Thunberg in ihrer Rede auf dem Rathausmarkt. Laut Polizei kamen 3800 Menschen zusammen, die Veranstalter sprachen von 10.000 Teilnehmern. Nachdem die Schulbehörde die Schüler am Donnerstag noch vor der Teilnahme gewarnt hatte (wir berichteten), klang Schulsenator Ties Rabe (SPD) dann doch nachsichtig: "Am letzten Tag vor den Ferien sollten wir mit Augenmaß darauf reagieren, wenn jemand aus diesem Grund ein einziges Mal nicht zur Schule geht", ließ er verlauten. Wie unsere Leserschaft darüber denkt, erfahren Sie weiter unten.

Arsen verschlechtert Atemluft auf der Veddel

Im Stadtteil Veddel liegt zu viel Arsen in der Luft. Die Messstation des Hamburger Luftmessnetzes verzeichnete für 2018 einen Durchschnittswert von 7,8 Nanogramm pro Kubikmeter. Wie die Umweltbehörde mitteilte, wurde damit der sogenannte Zielwert von 6 Nanogramm pro Kubikmeter Luft "geringfügig überschritten". Der Zielwert des krebserregenden Stoffes basiert auf einer Einschätzung der WHO. Wenn 100.000 Menschen über 70 Jahre lang kontinuierlich einer Arsenbelastung von 6 Nanogramm pro Kubikmeter Luft ausgesetzt seien, könne das ein bis zwei Fälle von Lungenkrebs hervorrufen. Verantwortlich für die Arsenbelastung auf der Veddel ist offenbar der Kupferproduzent Aurubis. Man sei bereits im Gespräch, teilt die Umweltbehörde mit. Der Konzern habe versprochen, die Immissionen schnellstmöglich zu reduzieren.

In einem Satz

Hamburg will den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst der Länder übernehmen, was nach Angaben der Finanzbehörde zu Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 421,2 Millionen Euro bis 2021 führen wird +++ Die Bezirksversammlung Altona hat die Finanz- und Gleichstellungsbehörde aufgefordert, einen Leitfaden für gendergerechte Sprache in den Bezirken zu entwickeln +++ Nach der Festnahme von 14 Jugendlichen betrachtet die Polizei eine Raubserie, die sich im Januar rund um die Binnenalster zutrug, als "vollumfänglich aufgeklärt" +++ Fünf Festnahmen gab es im Umfeld des Millerntor-Stadions, nachdem gewaltbereite Fußballfans auf Zivilpolizisten losgegangen sein sollen +++ Der FC St. Pauli hat am Samstag im Auswärtsspiel beim SC Paderborn mit 1:0 gewonnen +++ Mit dem Spielfilm "Rocca verändert die Welt" der Regisseurin Katja Benrath feierte am Sonntag eine moderne Pippi-Langstrumpf-Geschichte aus Hamburg Weltpremiere

Was heute auf der Agenda steht

Bauarbeiten zur Fahrbahnsanierung und zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und Fußwegen schränken den Straßenverkehr auf dem Ring 2 zwischen Habichtstraße und Wandsbeker Allee ein +++ Die Berufsfeuerwehr Hamburg und Innensenator Andy Grote starten eine Kampagne, um neue Kollegen anzuwerben +++ Im Prozess um einen mutmaßlichen Mord an einem 78-Jährigen, der mit seinem Bademantelgürtel erwürgt worden sein soll, wird das Urteil erwartet +++ Am Sievekingplatz wird der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler eröffnet, der mit dem Verkauf von Kokain, Amphetaminen und Marihuana rund 35.000 Euro erwirtschaftet haben soll +++Der HSV empfängt um 20.30 Uhr die Spielvereinigung Greuther Fürth

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Pastor

Neulich kam mein Sohn (9) mit einem selbst gebastelten Portemonnaie aus dem Kindergottesdienst. Darin waren sechs Euro. Er sagte, die hätten ihm die Mitarbeiter geschenkt. Sie hatten unterschiedliche Beträge an die Kinder verteilt, damit es wie im echten Leben ist, wo auch nicht alle gleich viel haben. Er hatte den höchsten Betrag erwischt und erzählte mir: "Ich habe 6,30 Euro bekommen. Wir sollten überlegen, ob wir das Geld behalten wollen oder für ›Brot für die Welt‹ spenden. Da habe ich 30 Cent für ›Brot für die Welt‹ gegeben." Na ja, denke ich. Da haben wir noch einen Weg vor uns. Er weiß noch nicht, wie gut er es hier hat.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Ein großes Leben, erzählt in zweieinhalb Musical-Stunden

© Manuel Harlan

Es ist die Geschichte einer Frau, die sich mühsam gegen eine Reihe männlicher Schwächlinge durchsetzen musste. Und es ist zugleich die Geschichte einer schwarzen Sängerin, die sich in einer weiß geprägten Musikwelt bis an die Spitze kämpfte: Im Operettenhaus hatte gestern Abend das Musical "Tina" über das Leben der Rockröhre Tina Turner Deutschlandpremiere. Ein Abend, der nicht nur dank ihrer Hits wie "Simply the Best" und "Private Dancer" funktioniert, befand unser Kulturredakteur Florian Zinnecker nach der Vorpremiere am Samstag, sondern auch, weil das Musical nur sehr wenige Musical-Klischees erfüllt. Um welche es dann leider doch nicht herumkommt, lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

Dürfen Schüler für die Umwelt streiken? Das sagen die Leser

Sollen Schülerinnen und Schüler bestraft werden, wenn sie während der Schulstunden für mehr Klimaschutz demonstrieren? Diese Frage aus unserem Freitagsnewsletter spaltete unsere Leser. Demonstrationen während der Unterrichtszeit könne Leser Gerd A. "nicht ernst nehmen, denn sie setzen kein wirkliches Engagement voraus". Im Gegenteil, die Schüler würden sich "sehr leicht für irgendwelche Zwecke von wenigen Aktivisten manipulieren" lassen, nur um der Schule zu entkommen. Auch Oliver B. forderte: "Allen engagierten und den sicher nur mitlaufenden, eventorientierten Schülern muss man ganz klar die Grenzen setzen und zeigen, dass es neben der Freiheit auch Pflichten gibt." Doch die Mehrheit begrüßte den Einsatz der Jugendlichen. "Umweltzerstörung findet schließlich auch nicht nur an den Wochenenden oder nachmittags statt", schrieb Margret S. Andreas V. ergänzte: "So ignorant wir mit dem eigentlichen Skandal, der permanenten (und endlichen) Umweltbelastung umgehen, so wenig gelassen und mit umso größerer Kritikbereitschaft widmen wir uns dem Protest dagegen. Verkehrte Welt." Und Steffen P. meinte zur Forderung, die Schüler sollten in ihrer Freizeit streiken: "Das ist ungefähr so sinnfrei wie Streik nach Schichtende, um die Produktion des Betriebs nicht zu beeinträchtigen."

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Feine, aber sehr kleine Portion Zum Herstellen der Sandwiches streift die Frau zwei blaue Handschuhe über, sie leuchten, als sie das vorgeschnittene Brötchen mit dem Messer auseinander drückt und mit vietnamesischer Paté und anderen Zutaten befüllt. Die beiden Gua Bao Moc Dau (5,90 Euro) mit Gurke, Koriander, knusprigem Tofu und süßer Mangosoße sind dann auch schön anzusehen und durchaus interessant in ihrer Zusammenstellung. Doch danach überlegt man, ob man nicht besser das belegte Baguette (4,90 Euro) hätte nehmen sollen, dann wäre man vielleicht ein wenig satter. Denn die kleinen gedämpften Hefefladen erinnerten mengenmäßig eher an eine Vorspeise als an ein Hauptgericht. Auswahl für einen Nachschlag wäre vorhanden, denn das vor gut fünf Monaten in der Langen Reihe eröffnete MỘC zeigt, wie vielfältig die vietnamesische Küche ist. Hier gibt es Sommerrollen, Pho und Reisnudeln (3,90 bis 7,90 Euro) sowie verschiedene Teespezialitäten wie Milchtee mit Gelee oder Icetea mit Lychee-Wassermelonen-Geschmack. Sonne fällt durch die offene Tür, und im hinteren Teil des länglichen Raumes beginnt der Koch beim Zutatenschnibbeln zu pfeifen. Eigentlich ganz hübsch hier, wär man nur nicht so hungrig. MỘC; St. Georg, Lange Reihe 47, täglich ab 10.30 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Erzählcafé im Park: Der Hamburger Stadtpark gilt als bestes Beispiel für die Wandlung des deutschen Garten- und Landschaftsbaus – vom Volksgarten zum Volkspark. Beim Erzählcafé im Sierichschen Forsthaus berichten Gastgeber und Gäste aus dem Leben mit, am und im Park.

Sierichsches Forsthaus, Otto-Wels-Straße 3, 16–18 Uhr, Eintritt frei

Rock die Fiedel: In Musikvideos spielen BartholomeyBittmann schon mal in Badehose am Pool, fiedeln inmitten einer Baustelle oder rocken auf einem Spielplatz. So lebendig wie ihre Bildsprache klingt auch die Musik: Sie verbinde "klassische österreichische Streicher-Tradition mit Jazzimprovisation und kraftvoller, rockiger Fusion", urteilen Kritiker.

Halle 424, Stockmeyerstraße 43, 20 Uhr, 25 Euro

Was kommt

Stella liest: 1942 vergisst Friedrich an der Seite von Kristin den Krieg; bis sich herausstellt, dass sie Stella heißt und Jüdin ist. Eine heftig diskutierte Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, über die Entscheidung, sich selbst zu verraten oder seine Liebe. Autorenlesung mit Takis Würger: "Stella".

Zentralbibliothek, Veranstaltungsbereich, Ebene 1, Hühnerposten 1, Do, 20 Uhr, 14 Euro

Gottgleiche Oper: Jerusalem ist besetzt, der Tempel zerstört, das hebräische Volk verschleppt. Im Exil geht der Kampf weiter, um Land, Glaube und Freiheit. Wird Babylonierkönig "Nabucco" untergehen oder gottgleiche Herrschaft erlangen? Weil alle Frühjahrsvorstellungen ausverkauft sind, gibt es schon ab heute Tickets für Termine im Herbst.

Staatsoper, Großes Haus, Dammtorstraße 28, ausverkaufte Premiere So; Herbstvorstellungen: 19./27.9., 2./5.10., je 19.30 Uhr, 22.9., 16 Uhr

Hamburger Schnack

Unlängst in der Frühlingssonne. Zwei junge Männer am Berliner Tor. Einer reißt sich die Jacke runter: "Voll warm, Alda!" Darauf der andere: "Jo, voll cool, ey!" Gehört von Nicola Schoett

Meine Stadt

Vier Jahreszeiten in Oberbillwerder © Manfred Stempels

