Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

wird irgendwo in der Stadt heute eigentlich der Veilchendienstag begangen? Oder ist es für Hamburger undenkbar, so etwas wie Fasching, Karneval, Fastnacht zu feiern? Wenn Ihnen heute auf der Mönckebergstraße ein sehr bunt gekleideter Mensch mit einer Clownsnase begegnen sollte, könnte das mein Kollege X sein. Vorsichtshalber nenne ich ihn hier nicht beim Namen, denn ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, was er tut. X, gebürtig aus einer eher faschingsaffinen Gegend Deutschlands, hat sich jedenfalls vorgenommen, zum Ende der sogenannten närrischen Jahreszeit die hanseatische Narrhalla- und Kamelle-Verträglichkeit zu testen. Ich habe ihm aus Gründen der Selbstachtung davon abgeraten, ihm flehend versucht zu erklären, dass die Hamburger, die momentan nicht in den Skiferien weilen dürfen, womöglich wirklich nicht zu Späßen aufgelegt sind. Aber er bleibt dabei, X findet, es gibt ein Menschenrecht auf Fasching, und hofft inständig, Gleichgesinnte zu finden. Können Sie ihm vielleicht helfen?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

Alle Hotels zum Hafengeburtstag bereits ausgebucht

© Daniel Bockwoldt/dpa

In neun Wochen feiert die Stadt den 830. Hafengeburtstag. Und schon jetzt gibt es keine freien Hotelzimmer mehr in der Stadt. Mehr als eine Million Menschen werden vom 10. bis zum 12. Mai zu den Feiern rund um die Landungsbrücken, Speicherstadt, HafenCity, den Fischmarkt und den Museumshafen Oevelgönne erwartet. Gestern wurde das Programm vorgestellt, das neben Paraden und Schlepperballett auch Veranstaltungspremieren vorsieht. Dazu gehören die Hamburg Active City Championships im Grasbrookhafen, bei dem Sportarten von Beachvolleyball bis Segeln ausprobiert werden können. Rund 300 Schiffe aus aller Welt werden erwartet, dazu zählen Museumsschiffe und Windjammer, Eisbrecher und Kreuzfahrtschiffe, aber auch der Hightech-Katamaran "Energy Observer". Länderpartner ist diesmal die südfranzösische Region Okzitanien. Mehr zum Programm lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

Falscher Student kassiert mit 14 Bafög-Anträgen 68.000 Euro

Ein Betrüger soll sich in Hamburg als falscher Student Tausende Euro Bafög erschlichen haben. Der Mann habe sich an der Universität Hamburg, an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und an der HafenCity Universität eingeschrieben, bestätigte die Polizei einen Bericht der Bild. Anschließend soll er insgesamt 19 Bafög-Anträge beim Studierendenwerk Hamburg gestellt haben, von denen 14 bewilligt wurden. Die Polizei ermittelt wegen des Erschleichens von Förderleistungen. Insgesamt soll der Mann 68.000 Euro Bafög kassiert haben.

In einem Satz

Die Berufsfeuerwehr wirbt mit einer Kampagne unter dem Titel "Feuer im Herzen" um Nachwuchs +++ Jedem dritten Hamburger machen laut einer NDR-Umfrage steigende Mietpreise Sorgen +++ Die Polizei hat neun Jugendliche festgenommen, die im Januar am Jungfernstieg und um die Binnenalster immer wieder andere Jugendliche ausgeraubt haben sollen +++ Die Ausstellung "100 Jahre in 100 Bildern" über Altkanzler Helmut Schmidt im Helmut-Schmidt-Forum wird verlängert +++ Ausgerechnet beim Musical über das Leben des Meisterdetektivs Sherlock Holmes in Altona wurden die Vorhänge geklaut, als sie gerade auf einen Lastwagen geladen werden sollten

Was heute auf der Agenda steht

Das städtische Unternehmen Fördern und Wohnen stellt den Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs für das neue Wohnquartier "Hafenbahnpark" vor, dabei geht es um 350 Wohnungen zwischen der Veddel und Wilhelmsburg +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht auf der Gala zum 125. Jubiliäum des Hansa Theaters ein Grußwort

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Polizist

Schanzenfest. Zusammen mit einem Punk erkläre ich einem Krawalltouristen aus dem Umland, warum er eigentlich das Problem ist – er und die Leute, die hier die Häuser aufkaufen. Wir haben uns fast verbrüdert in der Situation. Zehn Minuten später sehe ich, wie der Punk Flaschen auf meine Kollegen wirft. Das ist eben sein Lifestyle, meiner ist anders. Ich trage Helm und bin Teil der Polizeikette.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Diese Abende sind eine Qual"

© Peter Meisel

Viele haben sich in der Debatte um die Akustik der Elbphilharmonie schon geäußert: Akustiker, Konzertveranstalter, Musikkritiker, andere Journalisten. Aber wie geht es eigentlich den Künstlern auf der Bühne? Wir haben den Pianisten Igor Levit gefragt, der als einer der Ersten auf den ZEIT-ONLINE-Beitrag "Klingt ziemlich traurig" reagiert hat und die Debatte aufmerksam verfolgt.

Elbvertiefung: Herr Levit, zwei Monate nach Eröffnung der Elbphilharmonie hatten Sie dort ein umjubeltes Debüt – unter schwierigen Umständen, nämlich als Einspringer für Lang Lang. Sind Sie als Pianist schon einmal an einem Konzertsaal gescheitert?

Igor Levit: Es gibt misslungene Säle, keine Frage. Aber so groß ist unsere Welt nicht, dass man das als Künstler nicht vorher weiß. Wenn man trotzdem dort auftritt und einen Abend hat, der nicht ganz gelungen ist, finde ich es hoch problematisch, das auf den Saal zu schieben.

EV: Aber es gibt Abende, die misslingen, ohne dass Sie etwas dafürkönnen.

Levit: Natürlich gibt es schwierige Abende. Ein Beispiel, das regelmäßig vorkommt: Ich fange an zu spielen, dann klingelt das erste Handy, dann das zweite Handy, dann das dritte Handy. Das bringt mich raus. Diese Abende werden eine Qual. Ich finde, das darf man ansprechen, einige Kollegen haben auch schon das Konzert abgebrochen deshalb. Aber das ist eine Sondersituation, es geht ja um einen Störfaktor, der nicht nur mich, sondern auch den Großteil des Publikums beeinflusst. Aber sich nach einem schwierigen Abend hinzustellen und zu sagen, das Publikum ist schuld – das finde ich vollkommen daneben.

EV: Noch einmal zum Verständnis: Welche Rolle spielt der Konzertsaal für einen Künstler auf der Bühne?

Levit: Eine immens große. Ein toller Saal kann mich ungeheuer beflügeln. Aber mein Mantra ist: Wir Menschen geben dem Raum Leben und nicht umgekehrt. Das ist meine Meinung.

EV: Aus Ihrer Erfahrung: Ist die Elbphilharmonie ein toller Saal?

Levit: Der Große Saal ist fantastisch. Er hat seine Tücken, daran gibt es für mich keinen Zweifel. Und jetzt kommt das große "Aber": Da gehen Menschen hin, die einen wunderschönen Abend haben wollen – und das sage ausgerechnet ich, der ich sonst keine Gelegenheit auslasse, den Bezug zwischen Kunst, Politik und realem Leben herzustellen. Aber die Menschen, die ins Konzert gehen, wollen Musik hören und sich von der Musik berühren lassen. Wollen wir denen wirklich sagen: Geh da nicht hin, der Raum ist blöd? Jeder Mensch ist frei, nicht hinzugehen. Aber wenn du hingehst, bist du verpflichtet, mit dem Raum auch umzugehen. Was gab es nicht schon für bedeutende Aufführungen in fürchterlichen Sälen – Bruckners Achte unter Celibidache im Münchner Gasteig! Der Abend ist bis heute unvergessen. Diejenigen, die da waren, sprechen heute noch davon. Deshalb finde ich es vermessen und arrogant, sich so über einen Raum zu erheben.

EV: Wie haben Sie die Diskussion um die Akustik der Elbphilharmonie bislang erlebt?

Levit: Ich weiß noch, wie ich am Abend der Eröffnung in Berlin saß. Ich glaube, es war Berlin, es könnte auch jede andere Stadt gewesen sein. Und ich habe gelesen, wie ein paar Journalisten diskutieren: Ach, der Klang in Reihe 16 ist ja so toll. Was, nein, in Reihe 19 ist alles total furchtbar. Und ich dachte: Leute, worüber redet ihr? Für wen schreibt ihr das? Für euch selbst oder für die Menschen in diesem Land? Gibt es nicht so viel Wichtigeres? Die Debatte langweilt mich. Ja, der Große Saal der Elbphilharmonie hat seine Probleme, wie jeder Saal, in dem man hinten und vorn sitzen kann, das weiß man. Und deshalb verstehe ich nicht, worüber wir hier reden: Entweder man entscheidet sich, mit den akustischen Verhältnissen umzugehen, oder man lässt es bleiben. Aber den Saal mit anderen Sälen in anderen Städten zu vergleichen bringt niemanden weiter.

Was aus Levits Sicht den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Saal ausmacht, lesen Sie hier.

Kunsthalle sucht Erinnerungsstücke

Die Hamburger Kunsthalle feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und sucht deshalb nicht nur in ihrem eigenen Archiv nach Zeitzeugnissen. Auch Erinnerungsstücke von Besuchern und Hamburgern werden gesucht. Das dürfen sowohl Postkarten, Fotografien, Briefe, Plakate und Eintrittskarten als auch persönliche Erinnerungen aus der Vergangenheit des Hauses sein. Die Kunsthalle will so herausfinden, welche besonderen Ereignisse die Besucher mit der Kunsthalle verbinden und was sie und ihre Vorfahren seit der Eröffnung 1869 hier erlebt haben. Ein Teil der Objekte und Gedanken soll in die Jubiläumsausstellung "Beständig. Kontrovers. Neu. Blicke auf 150 Jahre" einfließen. Sie wird vom 23. August bis zum 10. November gezeigt.

So sah das aus: Hansa-Theater, um 1955

© Hansa-Theater

"Nie im Fernsehen – nur hier" versprach die Familie Grell in den Fünfzigerjahren und lockte damit nicht nur ein Zerstreuung suchendes Publikum ins rot-goldene Plüschinterieur des Hansa-Theaters. Sie postulierte gleich eine Grundhaltung des Varietés: das ehrliche Bekenntnis zur Nische. Während das Bildungsbürgertum sich im benachbarten Schauspielhaus intellektuell herausfordern ließ, frönten am Steindamm Hans und Franz den leichten Musen. Pudeldressur und Akrobatik, Oben-ohne-Tanz und Puppenspiel – seit seiner Gründung im Jahr 1894 bringt das Hansa-Theater die Stars der kleinen Kunst groß heraus. Hans Albers gab hier sein Bühnendebüt, Josephine Baker provozierte im Bananenröckchen, die kleine Conny Froboess packte die Badehose ein, und zwei Zauberkünstler, die damals noch als "Siegfried und Partner" mit Raubkatze auftraten, nahmen vom Steindamm aus Kurs auf Las Vegas. Ende 2001 wurde es plötzlich still auf der Bühne, bis sieben Jahre später das St. Pauli Theater in die Bresche sprang und die erste Spielzeit einer neuen Zeitrechnung ermöglichte. Heute Abend, genau 125 Jahre nach seiner Gründung, feiert Deutschlands ältestes Varieté seine Geschichte und seine Zukunft als bald ganzjährig bespieltes Haus.

Annabel Trautwein

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause

Café mit hohem Anspruch An Selbstbewusstsein mangelt es hier nicht: "The best coffee in Eppendorf, try us!", steht außen auf einer Tafel angeschrieben, und das Stück Schokotarte mit Himbeeren wird mit den Worten: "Du wirst wiederkommen, ich schwöre!" gereicht. Unweit des Ernst-Thälmann-Platzes an einer der am stärksten befahrenen Kreuzungen Hamburgs gelegen, bietet das Crema und Beans einen schönen Kontrapunkt mit spartanisch-fröhlicher Einrichtung, ruhiger Musik und einer herzlichen Inhaberin, die das Café seit Juli vergangenen Jahres betreibt. Die Tarte ist in der Tat, wenngleich teuer, sehr gut, der Boden hat eine cremig-schokoladige Konsistenz, die Himbeeren darauf sorgen für einen frisch-säuerlichen Kontrapunkt. Alles andere wäre aber auch überraschend gewesen, denn der Kuchen stammt, wie auch die anderen süßen Dinge der Auslage, von der wohlbekannten keine fünf Minuten entfernt gelegenen Confiserie Niko. Ob der Kaffee mit Bohnen der Marke Azzurro wirklich der beste Eppendorfs ist? Wer weiß, für Frühaufsteher gibt es Kaffeespezialitäten noch in dieser Woche zwischen 7.30 und 8 Uhr für 2 Euro. Crema und Beans; Eppendorf, Tarpenbekstraße 61, Mo–Fr, 7.30–17 Uhr; Sa 9–15 Uhr, So 10–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Bücherreise: Vier Hamburger stellen acht literarische Neuerscheinungen vor; heute startet die 15. Runde von "Vorgelesen bekommen". Die Wörterreise entführt von Wien nach Hamburg, von Osaka nach Paris, von Berlin nach Stockholm.

Buchhandlung Lesesaal, Stadthausbrücke 6, 19.30 Uhr, 10 Euro

Rock den Pop: Harter Pop statt Hardrock. Ob die Fans das mitmachen? "Deaf Havana" haben sich gewandelt, bieten auf dem fünften Album "Rituals" zwar noch immer robuste Riffs, aber auch viel mehr Melodien.

Markthalle, Großer Saal, Klosterwall 11, 20 Uhr, VVK 18 Euro

Kubamburg: Zigarrengeruch liegt in der Luft, Musik dringt aus Bars – und dann diese Tänzer! Die Show "Havana Nights" bringt kubanisches Flirren nach Hamburg. Musiker der Havana Queens Company und Artisten des Circo Nacional de Cuba verbinden traditionelle karibische Tänze, Urban Dance und Akrobatik.

Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20 Uhr, VVK ab 57,99 Euro

Hamburger Schnack

Meine Frau präsentiert einen neuwertigen und kleidsamen Kapuzenpullover: "Den habe ich bei Hempels gekauft." Darauf unsere achtjährige Tochter mit einem Grinsen: "So was Schickes findet man unter dem Sofa?" Gehört von Arne Schierau

Meine Stadt

Abstrakte Arkaden an der Alster © Uwe Michelsen

