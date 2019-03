Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

gestern habe ich hier von meinem Kollegen X auf seiner Suche nach dem Närrischen in Hamburg berichtet. Leserin Susanne L. gab uns daraufhin den Tipp, er solle sich doch einfach verkleidet unter die Vierländer Kinder mischen. Die ziehen am Veilchendienstag in Kirchwerder von Haus zu Haus, singen das plattdeutsche Liedchen "Hammer Hü" und klopfen mit Kochbesteck an die Türen, bis die Bewohner ihnen Süßes geben. Ich habe den Hinweis weitergegeben und den Kollegen seither nicht gesehen. Unser Leser Frank W. berichtet unterdessen, dass früher auch in Hamburg mehr Karneval war. Anfang der 1950er-Jahre habe es sogar ein paar Mal einen Faschingszug auf St. Pauli gegeben. Er selbst sei damals als Schneemann hinter einem Coca-Cola-Wagen hergelaufen. Ob dabei Helau, Alaaf oder doch Hamburg Ahoi gerufen wurde? Daran könne er sich leider nicht mehr genau erinnern. Aber nun Schluss mit dem Faschingskram. Heute beginnt die Fastenzeit. Fast zwei Drittel der Deutschen würden der Gesundheit zuliebe eine Zeit lang auf Alkohol, Süßigkeiten oder auf das Handy verzichten, hat eine Umfrage der Krankenkasse DAK ergeben. Ich persönlich würde auch, nur die Sache mit der Umsetzung ist halt nicht so leicht. Verzichten Sie in den kommenden Wochen auf etwas?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

© Hamburger Hochbahn/dpa

Werden diese Pläne doch wieder hervorgekramt?

Wäre der BUND-Vorsitzende Manfred Braasch König von Hamburg, würde er eine Straßenbahn bauen lassen – so kann man ein Interview mit ihm deuten, das gestern im "Abendblatt" erschien. Fraglich ist allerdings, ob die Regentschaft Manfreds I. den Aufstand überstehen würde, den sein Vorhaben hervorriefe. Das Problem der Straßenbahn ist nicht, dass sie unzweckmäßig oder sonderlich teuer wäre. Das Problem ist: Es gibt keine Mehrheit dafür, nicht in der Gesellschaft und darum auch nicht in der Politik. Der letzte Versuch, in Hamburg eine Straßenbahn zu bauen, wurde vor neun Jahren von einer Protestbewegung um eine Handvoll Anwohner der geplanten ersten Linie erstickt, der sich ein Teil der Medien und der Politik anschloss. Und der anschließende Streit um die vergleichsweise triviale Modernisierung der Buslinien, Stichwort "Busbeschleunigung", verlief auch nicht so, dass irgendjemand sich ermuntert fühlen könnte, die nächste verkehrspolitische Großbaustelle einzurichten. Der Stadt fehlt, was der ADAC-Verkehrsexperte Carsten Willms einen "Verkehrsfrieden" nennt: eine überparteiliche Verständigung auf zentrale verkehrspolitische Vorhaben, die zu verwirklichen länger als eine Legislatur dauert. Warum der nötig ist und wo die wirklichen Probleme des Verkehrs in der Stadt liegen, können Sie in der März-Ausgabe der ZEIT:Hamburg lesen. Da streitet Willms mit dem Baustellenkoordinator des Landes, einem Logistiker und einem verkehrspolitisch interessierten ZEIT-Leser um Straßenbau, Radwege und Baustellen.



Frank Drieschner

Verwaltung druckt nur noch 215 Millionen Seiten

Weil weniger ausgedruckt und mehr am Rechner bearbeitet wird, hat die Hamburger Verwaltung ihren Papierverbrauch in zwei Jahren halbiert. 2015 hat die Stadt nach eigenen Angaben 456 Millionen DIN-A4-Blätter und etwa 10 Millionen DIN-A3-Blätter gebraucht, im Jahr 2017 waren es noch 215 Millionen A4-Seiten und 2,7 Millionen A3-Seiten. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Eine gewaltige Menge Papier ist das trotzdem noch: Ein Stapel aller Ausdrucke des Senats wäre 42 Kilometer hoch, hat die CDU ausgerechnet.

Neues Wohnquartier an der S-Bahn-Haltestelle Veddel geplant

© PONNIE/LIN Architekten Urbanisten

Vor allem Senioren, Menschen mit Behinderungen, ehemalige Obdachlose und Migranten sollen bald direkt an der S-Bahn-Station Veddel ein neues Zuhause finden. Bis 2024 will das städtische Unternehmen fördern & wohnen zwischen den Stadtteilen Veddel und Wilhelmsburg das neue Wohnquartier "Hafenbahnpark" bauen. Durchmischt und lebendig soll es dort werden, das verspricht der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs, der gestern vorgestellt wurde. Geplant sind 16 Wohnhäuser in unterschiedlicher Höhe, die in einer Kammstruktur angeordnet sind und an Hamburger Wohnterrassen wie Falkenried erinnern. Insgesamt 350 überwiegend öffentlich geförderte Wohnungen sollen im Hafenbahnpark entstehen. Die Umsetzung soll etwa 100 Millionen Euro kosten. Wenn alles wie geplant läuft, starten Anfang 2020 die Bauarbeiten. Was genau im neuen Hafenbahnpark-Quartier geplant ist, lesen Sie hier.

Tina Pokern

In einem Satz

Die Tarifverhandlungen für die fast tausend Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen sind ergebnislos geblieben, nun drohen neue Streiks +++ Auf der Veddel ist ein vierjähriges Mädchen auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Auto angefahren und verletzt worden +++ Hapag-Lloyd Cruises hat die für April geplante Taufe seines neuen Kreuzfahrtschiffes "Hanseatic nature" wegen Qualitätsproblemen bei der Fertigstellung verschoben +++ Die Baubehörde und die Stiftung Historische Museen verleihen den ersten Georg-Koppmann-Preis für Hamburger Stadtfotografie an den Fotografen Axel Beyer

Was heute auf der Agenda steht

Skiferien

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Lehrer

Ich bin Klassenlehrer von angehenden Bäckereifachverkäuferinnen. Wir hatten Unterricht in zwei Gruppen. Die eine war mit einem Kollegen in der Backstube, die andere hatte bei mir Theorie. Mitten in der Stunde kam der Kollege herein und berichtete davon, dass einer Schülerin ihr Mobiltelefon gestohlen worden sei. Von den acht Azubis der Gruppe wollte keiner etwas damit zu tun gehabt haben. Ich sagte, dass ich beim Hausmeister nachfragen würde, ob wir die Polizei einschalten sollten. Der Hausmeister griff in eine Schublade, nahm einen CD-Rohling heraus, der war leer, aber er gab mir außerdem genaue Anweisungen. Ich ging also hoch in die Backstube und sagte der Klasse: "Hier ist eine CD mit den Aufnahmen. Wenn das Handy nicht in einer halben Stunde da ist, übergeben wir die CD der Polizei." Nach der halben Stunde lag das Handy im Papierkorb.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Die Banalität des Guten

"Du driftest nach rechts" heißt der neueste Song von Fettes Brot, und es gibt nur einen Aspekt, der daran bemerkenswert ist: Die Hamburger Hip-Hopper verabschieden sich damit von all ihren Hörern, die Songs gegen rechts nicht für eine sehr gute Idee halten. Es gibt erstaunlich viele dieser Hörer, wie ein Blick auf die YouTube-Kommentare zeigte, bevor der Kommentarbereich geschlossen wurde. Mit diesen Hörern ist nun kein Umsatz mehr zu machen, und diese "Kein Geld von Nazis"-Strategie ist respektabel und genau richtig. Der Song selbst ist leider trotzdem nicht gut. Denn der Text – wir verzichten hier auf Zitate, hören Sie sich den Song lieber selbst an, er hat, siehe oben, hohe Abrufzahlen verdient – bleibt doch sehr eindimensional, und der Sound gleicht die fehlende textliche Spielfreude auch nicht gerade aus. Wegen seines Inhalts möge er, obwohl er wirklich nicht besonders ist, doch bitte trotzdem ein Hit werden.

Florian Zinnecker

Wenn Lust und Trauer sich nahekommen

© Hendrik Lüders

Die Liebe des Lebens ist gestorben – da sollte Sex das Letzte sein, was sich der trauernde Partner wünscht. Könnte man meinen. Fachleute wissen: Viele Trauernde sehnen sich trotzdem nach körperlicher Nähe. Das Hamburger Lotsenhaus stellt sich dem Tabu und bietet eine Fortbildung zum Umgang mit Sexualität in der Trauer an, die Fachleuten und interessierten Laien beim Helfen helfen soll. Worauf es dabei ankommt, erläutert Trauerbegleiterin Peggy Steinhauser im Interview.

Elbvertiefung: Wieso ist das Thema "Trauer und Sexualität" eines, über das gesprochen werden muss?

Peggy Steinhauser: Beim Thema Trauer gibt es noch viele Tabus. Nach zwölf Jahren Trauerbegleitung im Lotsenhaus wagen wir uns jetzt daran, die anzusprechen. Dazu gehört auch Sexualität in der Trauer. Es gibt in der Gesellschaft sehr klischeehafte Vorstellungen davon, wie Trauer auszusehen hat. Da darf Traurigkeit sein, vielleicht auch Wut. Aber keine Lust! Wir möchten, dass mehr Austausch darüber entsteht, was ein trauernder Mensch jeweils erlebt und braucht.

EV: Ist nach dem Verlust eines geliebten Menschen nicht ohnehin alle Lust auf Sex verschwunden?

Steinhauser: Ein Verlusterlebnis ist sehr verunsichernd. Vieles ist auf einmal anders und neu – auch die eigenen Gefühlsregungen. Manche reagieren auf den Verlust eines geliebten Menschen fast apathisch. Andere werden wütend – mitunter auf die Toten. Es kommt aber auch vor, dass jemand ganz aufgekratzt oder euphorisch ist. Manchmal entwickeln sich eben auch ganz intensive Körpergefühle. Da gibt es eine enorme Bandbreite an Emotionen. Der Umgang damit ist sehr unterschiedlich – auch durch die Altersgruppen. Mir sagen auch Menschen weit jenseits der 70, dass ihnen Intimität fehlt.

EV: Was tun Sie dann als Trauerbegleiterin?

Steinhauser: Einige Menschen brauchen Zeit, um sich zu öffnen. Wenn sie sich trauen, urteilen wir nicht, sondern ermutigen sie, ihre Gefühle und Wünsche ernst zu nehmen. Es ist sehr schön zu sehen, wie erleichtert die Menschen sind, wenn sie merken: Das ist nicht falsch, das gehört auch zu meiner Trauer dazu. Dann können sie es besser nach außen vertreten.

EV: Gilt das auch für das Bedürfnis nach Sex und Nähe?

Steinhauser: Für Trauernde ist das Thema Sex mitunter schambehaftet, weil sie denken, sie dürften nach dem Verlust ihrer großen Liebe gar nicht so empfinden. Und dann kommt noch dazu, dass Freundinnen, Kollegen oder Nachbarn noch eins draufgeben, indem sie signalisieren, dass sie das unangemessen finden. So nach dem Motto: Das kann keine große Liebe gewesen sein, wenn jemand so kurz nach dem Tod des Partners Nähe zu einem anderen sucht.

Welche Reaktionen der Tabubruch im sozialen Umfeld auslösen kann und wie althergebrachte Normen bis heute fortwirken, lesen Sie im kompletten Interview auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Viel für wenig "Sieh ma zu, dass du kein’ an’ Latz kriegst!" – "Hier gibt’s gleich Fratzengeballer!" Die drei Mitarbeiter hinter dem Tresen des "Bistros" in der Edeka-Filiale Struve am Großen Burstah pflegen untereinander einen rüden, wohl kumpelig gemeinten Ton. Der wartende Gast wird mit den Worten "Geht gleich los, irgendjemand wird sich schon um Sie kümmern" für einen Moment vertröstet. Das Speisenangebot umfasst Klassiker der (nord-)deutschen Gastronomie zwischen 3,90 und 6,90 Euro (Erbsensuppe, Bockwurst/Frikadellen mit Kartoffelsalat, Grünkohl, Kartoffelauflauf, Geschnetzeltes, Labskaus, Nudeln mit Soße etc.). Dazu gibt es drei täglich wechselnde Gerichte wie etwa Königsberger Klopse, Tafelspitz oder Matjes. Die eintreffenden Gäste werden selbstverständlich mit "Mahlzeit" begrüßt. Mit der gewählten Bolognese-Penne (4,90) kann das Bistro freilich keinen Blumentopf gewinnen, aber wahrscheinlich erwartet das hier auch niemand. Es gilt: Hauptsache, viel essen für möglichst wenig Geld. Bistro im Edeka Struve; Altstadt, Großer Burstah 31, Mittagstisch Mo–Fr, 11–14.30 Uhr Thomas Worthmann

Verlosung

Es wird früher hell, das Wetter besser, der kalendarische Frühlingsanfang steht bevor. Also raus in die Stadt! Und nach einem Rundgang durch das historische und das moderne Zentrum Hamburgs können Sie einen Abschluss im Ameron Hotel Speicherstadt erleben. Wir verlosen einen Gutschein für ein 3-Gänge Abendessen für zwei Personen in der hoteleigenen cantinetta ristorante, den Sie flexibel einlösen können. Sie haben die Wahl zwischen einem Aperitif oder einem anschließenden Digestif in der cantinetta bar auf der anderen Seite der Fleetbrücke. Senden Sie uns bis morgen 12 Uhr eine E-Mail an hamburg@zeit.de, Betreff "AMERON2019". Viel Glück!

Was geht

Grüner Frieden: Was haben Schlauchboote mit Naturschutz zu tun? Elke Schekahn von Greenpeace Hamburg skizziert Entstehungsgeschichte, Arbeitsweise und Schwerpunkte der Umweltorganisation. Vortrag: "Greenpeace – Engagement für eine lebenswerte Umwelt".



Greenpeace Hamburg, Hongkongstraße 10, 19.30 Uhr, Eintritt frei



Kästners Abend: Erich Kästner ist vielen durch Kinderbücher bekannt, aber sein literarisches Ansehen beruht auf Gedichtbänden. Sie waren repräsentativ für die Zeit der Neuen Sachlichkeit, ebenso sein Roman "Fabian", der ursprünglich den Titel "Der Gang vor die Hunde" tragen sollte. Literarischer Abend: "Erich Kästner – Der Dichter der Neuen Sachlichkeit".



Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2, 20–22 Uhr, 10 Euro



Indie-Pop mit Weite: Es sind die leisen Töne, die "Madison Violet" zum Klingen bringen. Die Ladys aus Kanada singen zweistimmig Indie-Pop, Folk und Rock, und lassen die Weite ihrer Heimat durch den Saal schwingen.



Knust, Neuer Kamp 30, 21 Uhr, VVK 24,10 Euro

Hamburger Schnack

Neulich auf dem Isemarkt. Fischhändler zu einer Kundin: "Guten Tach!" Kundin abwehrend: "Ich guck nur." Fischhändler: "Ich sach auch nur Guten Tach." Gehört von Karl P. Lohmann

Meine Stadt

Vor einem Eppendorfer Fitness-Studio für Frauen © Ani Bal

