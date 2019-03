Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist einer der schönsten Momente jeder Reise für mich, wenn der ICE langsam über die Elbbrücken rollt, wenn durchs Fenster die Lichter des Hafens und die Silhouette der Stadt zu sehen sind und wenn sich dann dieses Gefühl einstellt, wieder nach Hause zu kommen. Als ich gestern, es war schon spät, im Zug an der neuen, gläsernen U-Bahn-Station Elbbrücken vorbeifuhr, dachte ich mir, wie sehr sich Hamburg doch in den vergangenen Jahren verändert hat. Und wie viel sich noch ändern wird. Genau hier zwischen den Brücken soll bis 2026 das höchste Gebäude der Stadt entstehen. Knapp 250 Meter könnte der Elbtower in den Himmel ragen, fast dreimal so hoch wie die Tanzenden Türme, mehr als doppelt so hoch wie die Elbphilharmonie. Unübersehbar. Passt das zu Hamburg? Ausgerechnet in der SPD regte sich zuletzt Widerstand. Mein Kollege Marc Widmann hat in der März-Ausgabe der ZEIT:Hamburg deswegen darüber geschrieben, wie wahrscheinlich der Bau überhaupt noch ist. Ich könnte mir das Tor zu Hamburg auch mit Tower vorstellen, dachte ich mir beim Blick aus dem Zugfenster. Auch ein Zuhause muss sich ja ab und an ein bisschen ändern. Welche Hamburger Orte lösen in Ihnen ähnliche Heimatgefühle aus?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

AKTUELLES

Am Flughafen droht der nächste Streik

Flughafen Der Flughafen könnte noch während der Schulferien durch einen Streik lahmgelegt werden. Das hat die Gewerkschaft ver.di gestern angedroht. Sollte die Stadt sich als Mehrheitseigner des Flughafens nicht in die laufenden Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal einschalten, sei ein weiterer Warnstreik nicht ausgeschlossen. Ver.di fordert für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste (BVD) acht bis zwölf Prozent mehr Lohn, der Einstiegslohn liege derzeit bei 10,76 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeberseite, vertreten durch die Flughafen-Tochter HAM Ground Handling GmbH, hatte nach eigenen Angaben sieben Prozent mehr Lohn angeboten. Die Stadt indes schweigt: Die Wirtschaftsbehörde verwies darauf, dass sie sich grundsätzlich nicht zu Tarifverhandlungen bei städtischen Tochterunternehmen äußern wolle. In fünf Tarifrunden kam es bisher zu keinem Ergebnis. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 20. März angesetzt.

Köhlbrandbrücke nach Verfolgungsjagd im Carsharing-Auto gesperrt

Es begann mit einer simplen Verkehrskontrolle: Auf der Autobahn 1 wollten Beamte einen Mercedes wegen zu hoher Geschwindigkeit stoppen. Doch statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas, flüchtete über die Veddel zum Hafen. Mit hoher Geschwindigkeit lieferte er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch das halbe Hafengebiet, überfuhr dabei diverse rote Ampeln und überholten einen Lkw auf dem Standstreifen. Um die Flucht zu stoppen, errichtete die Polizei vor der Köhlbrandbrücke eine Straßensperre. Dort knallte der Wagen, der von einem Carsharing-Anbieter ausgeliehen war, schließlich gegen einen Bordstein, ein Reifen platzte, und die Beamten konnten den Wagen wenig später stoppen. Aufgeben wollten die drei Insassen aber immer noch nicht. Fahrer und Beifahrer rissen die Tür auf und flüchteten zu Fuß weiter. Den 19-jährigen Fahrer konnte die Polizei fassen, ebenso einen 18-jährigen Mitfahrer, der Beifahrer entkam. In dem Leihwagen fanden die Beamten Drogen und 1200 Euro Bargeld. Die Köhlbrandbrücke war im Bereich der Westrampe mehr als eine Stunde lang gesperrt.

In einem Satz

Hamburg bekommt ein neues Rettungsdienstgesetz, es legt fest, dass der Rettungsdienst Aufgabe der Feuerwehr bleiben soll +++ Die Bundesregierung hat 21 Millionen Euro Fördermittel zur Sanierung des alten Elbtunnels freigegeben, das Geld soll in die Erneuerung der Weströhre fließen +++ Der Schlagermove bleibt auch in Zukunft im Bezirk Mitte, soll aber strengeren Auflagen unterliegen +++ Eine 34 Jahre alte Hamburgerin hat im Restaurant "Schweinske" in Farmsen eine Tochter mit dem Namen Matilda zur Welt gebracht +++ Die Hamburger Wirtschaftsbehörde und die Hochbahn wollen weiter auf Wasserstoff als Antriebstechnik setzen

Was heute auf der Agenda steht

Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) begrüßt Park Nam Choon, den Oberbürgermeister der südkoreanischen Stadt Incheon +++ Das Karrierenetzwerk Xing lädt zu einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit in die Elbphilharmonie

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

Zeitungen kauft keiner mehr. Ich habe hier noch die "Mopo" rumliegen und die "taz", beide verkaufen sich aber schlecht. Die "Bild" würde vielleicht besser weggehen, aber die kommt mir nicht in den Laden. Dass ich überhaupt noch Zeitungen verkaufe, hat mit Nostalgie zu tun: Als wir den Laden aufgemacht haben, vor knapp 20 Jahren, da haben wir noch jeden Morgen dicke Zeitungsbündel auseinandergefaltet und uns erst mal die Titelblätter des Tages angeschaut, das gehörte einfach dazu. Bier, Zigaretten, Zeitungen – das war Standard. Aber heute kaufen sich die Leute lieber spontan ’nen Doseneintopf als die Tageszeitung.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Polizisten in der ZEIT: "Die Angst kommt erst hinterher"

Gäbe es keine Polizisten mehr auf der Welt, wir hätten ein Problem. Denn wer würde anrücken, wenn ein Streit eskaliert oder Diebe die Wohnung aufbrechen? Eben. Ganz ohne Polizei geht es nicht. Doch obwohl wir täglich Polizisten in der Stadt begegnen, wissen wir über ihre Arbeit wenig. Wie ticken sie eigentlich, die Menschen in Uniform? Das wollten ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Marc Widmann und Charlotte Parnack, Redakteurin im Entdecken-Ressort, herausfinden. Sie haben drei Beamten (darunter auch ein Hamburger, der beim G20-Gipfel dabei war) sehr viele Fragen gestellt: Wann haben Sie Angst? Was ärgert Sie im Job? Was denken Sie, wenn Sie beschimpft und bespuckt werden? Beobachten Sie Rassismus in den eigenen Reihen? Die Antworten finden Sie im Interview in der aktuellen ZEIT, am Kiosk oder hier digital.

Gute Frage: Wie gefährlich sind diese Radwege?

Ist es gefährlich, Radwege einfach durch weiße Linien von den Straßen abzutrennen? Dies ist eine der umstrittensten Fragen in der Hamburger Verkehrspolitik. Die jüngsten Unfallzahlen der Innenbehörde, die der CDU-Verkehrspolitiker Dennis Thering erfragt hat, tragen zur Klärung wenig bei. Die weitaus meisten Fahrradunfälle ereignen sich danach nicht auf Schutz- oder Fahrradstreifen, sondern auf Radwegen, die baulich von den Straßen getrennt sind – aber was bedeutet das schon? Schließlich gibt es ja auch viel mehr Radwege der alten Bauart.

Dennoch lässt sich die Frage wenigstens annäherungsweise beantworten: Aus der Verkehrsforschung von Infas und dem Deutschen Luft- und Raumfahrzentrum weiß man, dass Radfahrer in Hamburg insgesamt täglich rund 3,4 Millionen Kilometer zurücklegen, verglichen mit 2008 sind das, grob überschlagen, etwa 30 Prozent mehr. Zugleich ist die Zahl der verunglückten Radfahrer etwas gesunken, nämlich von 2498 im Jahr 2008 auf 2318 im Jahr 2017. Das spricht eher gegen die Vermutung, die neue Art der Radwegeführung habe das Leben der Radfahrer auf den Hamburger Straßen gefährlicher gemacht.

Alles andere wäre auch erstaunlich: Die Hamburger haben den weiß markierten Fahrradstreifen ja nicht erfunden, sondern sie haben ihn eingeführt, weil er sich als besonders sichere Art der Verkehrsführung bewährt hat. Warum sollte das in Hamburg anders sein als anderswo?

Frank Drieschner

"Feminismus ist nicht abgeschafft"

"Wenn wir streiken, steht die Welt still": Mit diesem Slogan wollen am Internationalen Frauentag Tausende Frauen auf die Straße gehen, um gegen ungerechte Arbeitsverhältnisse zu kämpfen. Auch in Hamburg wollen Frauen streiken. Wie das aussehen soll, hat uns Clara Ihring vom Organisationsteam erklärt.

Elbvertiefung: Was ist am Freitag in Hamburg geplant, Frau Ihring?

Ihring: Wir beginnen um 12.30 Uhr mit einer Kundgebung am Rathausmarkt. Dort wird es Rede- und Musikbeiträge geben und stündliche Aktionen. Female Hip-Hop-Artists und diverse Trommelgruppen werden auftreten. Außerdem sind Flashmobs und eine kleine thematische Performance geplant. Wir möchten mit den Aktionen alle Menschen einbeziehen und informieren, die einfach nur so in der Innenstadt unterwegs sind. Ab 16.30 Uhr startet dann ebenfalls am Rathausmarkt der Demonstrationszug. Jeder Mensch, der sich als weiblich definiert, kann auch spontan noch mitmachen. Und wer Solidarität bekunden möchte, kann beispielsweise ein Geschirrtuch oder eine Schürze aus dem Fenster hängen.

EV: Sie wollen nicht nur demonstrieren, sondern streiken – warum?

Ihring: Ganz nach dem Motto "Wenn wir streiken, steht die Welt still" geht es im Grunde darum, dass 50 Prozent der Weltbevölkerung weiblich ist, aber Frauen selbst im Jahr 2019 noch aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden. Auch heute ist es noch wichtig, für Frauenrechte zu kämpfen. Feminismus ist nicht abgeschafft. Mit dem Streik möchten wir feministische Themen sichtbar machen und den Feminismus wieder positiv besetzen. Unsere Themenliste ist lang und reicht von Lohnungleichheit – noch immer verdienen Frauen im Schnitt in Deutschland 22 Prozent weniger als Männer – bis zur Luxussteuer auf Hygieneartikel. Noch immer werden Tampons und Binden mit 19 Prozent versteuert.

EV: Mit wie vielen Frauen rechnen Sie am Freitag?

Ihring: Natürlich ist das wetterabhängig. Da an diesem Tag auch eine Demonstration zur Pflege und ein Migrantinnenmarsch stattfinden, mit denen es am Ende einen Zusammenschluss geben wird, erreichen wir aber insgesamt bestimmt mehr als 10.000 Teilnehmer*innen.

Warum Frauen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie mitmarschieren, und Männer am Freitag in die Dienstleisterrolle schlüpfen, lesen Sie im vollständigen Interview unserer Kollegin Tina Pokern auf ZEIT ONLINE

Im Maßstab: Hamburgs überlastete Justiz

Diese Grafik stammt aus der Märzausgabe der ZEIT:Hamburg. In der Titelgeschichte lesen Sie, warum die Hamburger Justiz völlig überlastet ist und ob sich das bald ändern wird. Für Abonnenten direkt hier.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Amerikanisch-Asiatisches Streetfood Der Weg zum Yoon-Ji eröffnet schöne Ausblicke auf das Nikolaifleet mit den Häusern der Deichstraße und das Theaterschiff an der Holzbrücke. Drinnen ist es eher schlicht, man sitzt dicht an dicht auf kleinen Hockern unter Papierlampions. Wenn es voll ist, wird der Raum auf Straßenebene irre laut, um einiges leiser ist es auf Fleetebene. Das Yoon-Ji folgt dem Trend zum asiatischen Streetfood und verweist auf Einflüsse aus den USA, Korea, Japan und China. Das krosse Fried Chicken (9,80 Euro) in Chili-Knobi-Marinade ist überaus würzig – die Glasnudeln darunter, in denen sich nicht sonderlich viel Gemüse findet, werden schier erschlagen. Die Beilage Spicy Slaw (3,50 Euro) ist schön ausgewogen, die ingwerscharfe hausgemachte Limo für 3 Euro sehr gut, sie kommt dankenswerterweise ohne das übliche Eis. Wer des Umgangs mit Essstäbchen nicht mächtig ist, hat Pech, es steht nichts anderes auf den Tischchen. Kein Problem für die zumeist jungen Gästen: Sie hantieren ebenso gekonnt mit den Stäbchen wie mit ihren Smartphones. Yoon-Ji; Altstadt, Holzbrücke 7, Mo–Fr, 11.30–17 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Webinar: "Kontakte schaden nur denjenigen, die sie nicht haben." Das gilt für Berufsalltag und Jobsuche gleichermaßen. Das Webinar "Networking" bietet einen Überblick über die wichtigsten Netzwerke online und offline. Online-Angebot des Career-Centers – Teilnahme nur möglich mit Adobe Connect.

Virtuelles Klassenzimmer, heute, 14–15.30 Uhr, Zugang online kostenfrei

Party der 68er: Während Inklusion erst in den vergangenen Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit geriet, ist sie seit einem halben Jahrhundert Teil des Club 68. Der Verein bietet behinderten Menschen und Freunden Hilfe zur Selbsthilfe, feiert sein Jubiläum mit Lesung und Party im Goldbekhaus.

Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 19.30 Uhr, 3 Euro

Tipps für Kids

Mini: Albert meldet Sidney beim Wettbewerb "Das beste Monster der Welt" an. Um zu gewinnen, müssen Teilnehmer viele Flöhe haben, stinkig pupsen und Feuer spucken. Zu dumm, dass Sidney lieber ein Schaumbad nehmen will. Faschings-Bilderbuchkino mit verkleideten Gästen ab vier Jahren: "Der beste Letzte".

Bücherhalle Rahlstedt, Amtsstraße 3a, morgen, 9.30–10 Uhr, Eintritt frei

Medi: Wie kommt eigentlich das Ei in das Huhn? Was essen Hühner, welche Art zu leben tut ihnen gut? Beim Ferienprogramm "Ich wünscht’ ich wär’ ein Huhn" entdecken Stadtkinder all das bei kleinen Spielen und Basteleien, vor allem aber im Hühnerstall.

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, heute und Di, 10–12 Uhr, 4 Euro, Anmeldung online

Maxi: Nicht nur Bücher erzählen Geschichten, auch Computerspiele berichten Abenteuer. Was aber macht eine gute Geschichte aus, wie verwandelt man sie in ein Spiel? Ferien-Workshop für Kurzentschlossene zwischen 11 und 16 Jahren: "Textadventures – Geschichten werden zu Computerspielen", keine Vorkenntnisse erforderlich.

Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, heute und morgen, 10–15 Uhr, Sa, 10–12.30 Uhr, 5 Euro, Anmeldung unter info@computerspielschule-hamburg.de

Hamburger Schnack

Im Flieger nach Prag lässt ein junger, bärtiger Mann seine Tasche im Weg stehen. Die Stewardess: "Das ist keine gute Idee." Der Passagier: "Ich hab mal gehört: Wer gut aussieht, muss keine guten Ideen haben." Gehört von Marc Widmann

Meine Stadt

