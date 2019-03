Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich könnte dieser Sonntag ein schöner Tag werden. Zwei Hamburger Fußballteams treffen aufeinander, die beiden populärsten der Stadt. Doch ein harmonisches hanseatisches Sportfest wird es wohl trotzdem nicht geben. Die Polizei zumindest stellt sich beim Spiel des HSV gegen den FC St. Pauli am Millerntor auf Krawalle ein, mit hohem Aufwand will sie beide Fanlager auseinanderhalten. Im Stadion wird ein mobiler Zaun aufgebaut, und Trennnetze werden aufgehängt, damit keine Gegenstände von einem Lager ins andere fliegen können. Pufferbereiche werden eingerichtet, zusätzliche Überwachungskameras aufgestellt. Über 1000 Polizisten werden wohl im Einsatz sein. Und die Reeperbahn wird durch eine hart bewachte Grenze geteilt: HSV-Fans sollen sich südlich um den Hans-Albers-Platz herum aufhalten dürfen, das St.-Pauli-Lager bekommt den Norden. Mit Fußball hat das alles nichts mehr zu tun, mit Liebe zu einem Verein ist der Hass auf den Gegner auch nicht zu begründen. Oder ist die Polizei einfach nur übervorsichtig? Beim Hinspiel im September blieb alles ruhig.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes, entspanntes Wochenende!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

Tanklaster verliert 30.000 Liter Benzin

© JOTO Anton Novoderezhkin/dpa

Wintereinbruch im März? Nein, was hier wie eine dichte Schneedecke aussieht, ist ein Schaumteppich, den die Feuerwehr in Heimfeld ausgelegt hat – zur Sicherheit. Ein Tanklaster hat am Mittwochabend bei einem Unfall mit einem anderen Lkw 30.000 Liter Benzin verloren, ein Auto fuhr mitten durch die Lache, fing Feuer. Beinahe wäre es zur Katastrophe gekommen. Dann aber erloschen die Flammen von selbst. Warum der Fahrer des Tanklastzugs in den Gegenverkehr geraten war, ist unklar.

Senat investiert weiterhin jedes Jahr eine halbe Elbphilharmonie in Schulen

Die Zahl klingt gut: Vier Milliarden Euro will die Stadt bis 2030 in den Schulbau investieren. Das hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern angekündigt. Denn bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler voraussichtlich um 45.000 wachsen, das wäre ein Viertel mehr als bisher. Um diesem Anstieg gerecht zu werden, sollen 30 neue staatliche Schulen gebaut werden. Warum die Zahl der Schüler steigt? Laut Rabe liegt das zu zwei Dritteln an gestiegenen Geburtenzahlen, zu einem Drittel erklärten sich die Zahlen aus dem Zuzug in die Stadt. Bis 2030 sollen nun jährlich wie bisher gut 350 Millionen Euro in Schulen investiert werden, das entspricht etwa einer halben Elbphilharmonie im Jahr. Eigentlich sollten die Investitionen ab 2024 auf etwa 150 Millionen Euro reduziert werden. Die jetzige Ankündigung bedeutet, dass bis zu 1,5 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden. Außerdem ist geplant, das Geld statt in Sanierungen in Neubauten zu investieren. Die Schulbehörde will dafür in den nächsten Monaten einen umfassenden Schulentwicklungsplan erarbeiten – das hatte die Opposition in den vergangenen Monaten immer wieder gefordert.

Polizei will Hansaplatz per Video überwachen

© Christian Charisius/dpa

Wegen der hohen Kriminalität will die Hamburger Polizei den Hansaplatz in St. Georg wieder mit Videokameras überwachen. Ab dem Frühsommer sollen 16 Kameras auf sechs Masten jeden Winkel des öffentlichen Raumes auf dem Platz erfassen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) gestern. Der Hansaplatz habe sich im Bereich der Straßenkriminalität in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot entwickelt. "Eine vergleichbare Konstellation gibt es sonst nur noch im Bereich Reeperbahn", sagte Grote. Die Belastung sei auch den Anwohnern und Gewerbetreibenden nicht länger zuzumuten. An der Reeperbahn und am Jungfernstieg hat die Polizei bereits Videoüberwachungen eingerichtet. Grote berichtete von positiven Effekten. Der Hansaplatz wurde von 2007 bis 2009 schon einmal videoüberwacht. Nach einem Umbau des Platzes war die Überwachung aber nicht wieder aufgenommen worden.

Drei Beamte wegen Rolling-Stones-Ticketaffäre suspendiert

Hat das Bezirksamt Nord dem Veranstalter des Stones-Konzerts vor anderthalb Jahren die Stadtparkwiese zum Spottpreis überlassen? Was die "Mopo" berichtet, würde die großzügige Freikartenverteilung an Verwaltungsmitarbeiter noch dubioser erscheinen lassen: Handelt es sich womöglich um eine Gegenleistung für die niedrige Miete? Wie die ZEIT erfuhr, sind im Bezirk Nord soeben drei Beamte aus der oberen und mittleren Führungsebene wegen der Freikartenaffäre vom Dienst suspendiert worden. Offiziell wird das weder bestätigt noch bestritten. Über das Ausmaß möglicher Verfehlungen der Betroffenen ist damit allerdings noch nichts gesagt. Die Beschuldigten können sich in der Affäre um die vergünstigten Karten für das Konzert nicht öffentlich verteidigen. Die Staatsanwaltschaft kann Anklagen formulieren, sich dazu öffentlich erklären – die Beschuldigten aber müssen schweigen, solange es keine rechtskräftigen Gerichtsurteile gibt. Das jedenfalls würden Strafverteidiger ihren Mandanten raten, völlig unabhängig von deren Schuld oder Unschuld.

Frank Drieschner

Krankenhausbetreiber Asklepios ruft Politik zu Hilfe

Hamburgs größter Krankenhausbetreiber Asklepios wirbt für eine einheitliche Digitalisierungsinitiative im Gesundheitswesen "unter Führung der Stadt". Das sagte Asklepios-Vorstandschef Kai Hankeln gestern. Es geht um verschiedenste Projekte, vom E-Rezept über die elektronische Terminvergabe bis hin zur medizinischen Auswertung von Patientendaten. Für all das gibt es bislang weder bundes- noch hamburgweit einheitliche Standards oder Plattformen, was die Krankenversorgung erschwert und verteuert. Man müsse Konzernen wie Amazon und Google, die derzeit in den Gesundheitsmarkt drängen, eine eigene Digitalisierungsinitiative entgegensetzen, forderte Hankeln. Ganz uneigennützig ist die Forderung nicht: Asklepios hat zuletzt Firmen gekauft, die Teile dieser digitalen Infrastruktur zur Verfügung stellen und davon profitieren würden, andere Kliniken, Kassen oder Ärzte mit ihrem Digitalangebot zu versorgen.

Hanna Grabbe

In einem Satz

Seit gestern liegen die Pläne für das geplante Paloma-Viertel in St. Pauli im Bezirksamt Mitte aus, Interessierte können sie einsehen und ihre Meinung dazu abgeben +++ Allein die Stadt Hamburg hat im Rahmen des Verkaufs der HSH Nordbank 72 Millionen Euro an Berater gezahlt, insgesamt fielen beim Verkauf mehr als 300 Millionen Euro an Berater- und Notarkosten an +++ Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in Wellingsbüttel ist ein 57-jähriger Mann ums Leben gekommen +++ Der Fußball-Oberligist Barmbek-Uhlenhorst muss 1000 Euro Strafe zahlen, weil ein Fan des Vereins einen Spieler des Meiendorfer SV rassistisch beleidigt hatte und daraufhin ein Tumult entstand

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Auf dem Rathausmarkt wird ab dem Mittag anlässlich des Weltfrauentages demonstriert +++ Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank lädt, ebenfalls anlässlich des Frauentags, zum Senatsempfang ins Rathaus ein +++ Am Samstag wird unser Chefredakteur Giovanni di Lorenzo 60 Jahre alt +++ In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wird der Elbtunnel wegen Wartungsarbeiten und der südlichen Erweiterung der A7 voll gesperrt

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Vor Kurzem wurde ich wegen einer Verstopfung in eine noble Adresse an der Elbuferstraße gerufen. Am Eingang eine Vielzahl Überwachungskameras, Anmeldung über die Gegensprechanlage, ein Hausangestellter geleitete mich in die Küche. Dort erwartete mich ein verstopfter Riesenschredder – so ein Gerät kannte ich nur aus US-Filmen. Ich halte mich für unerschrocken, aber vor dieser Monstermaschine hatte ich Respekt. Beim Zerlegen, Reparieren und Wiederzusammenbauen fragte ich mich, was man damit wohl alles zerkleinern kann; ganz sicher nicht nur Gemüseabfälle und Geflügelknochen. Aber Konservendosen, die eine unwissende Küchenhilfe auf diesem Wege entsorgen wollte, blieben dem Schredder dann doch im Halse stecken.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen

© Christian Charisius/dpa

Am Sonntag treten im Millerntorstadion zwei Profifußballmannschaften gegeneinander an, beide mit elf Spielern. Damit haben sich die Gemeinsamkeiten der beiden Teams aber auch schon erschöpft. Denn der FC St. Pauli und der HSV gehen mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in das Derby: St. Pauli ist eine der Überraschungen der Liga. Zu Beginn der Saison konnten die Fans auf einen Platz im oberen Mittelfeld hoffen, nun steckt der Verein im Kampf um die Aufstiegsränge – das schafft Euphorie. Zumal der im Winter verpflichtete 36 Jahre alte Torjäger Alexander Meier trifft und trifft und trifft. Auf der anderen Seite der HSV, auf dem der Druck, aufsteigen zu müssen, schwer lastet. Die Ergebnisse sind halbwegs in Ordnung, aber das Spiel auf dem Platz ist seit der Winterpause selten ansehnlich. Ein Sieg im Auswärtsspiel wäre eine Befreiung. Bei einem Sieg des FC St. Pauli rückt die Spitze der 2. Bundesliga noch enger zusammen – und die nächsten Wochen könnten noch spannender werden.

Premiere eines Himmelfahrtskommandos

© Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/pa

Als ihn der Regisseur Kirill Serebrennikow fragte, ob er Dramaturg bei "Nabucco" an der Hamburgischen Staatsoper werden wolle, dachte Sergio Morabito: Das ist ein Himmelfahrtskommando. Denn Serebrennikow kann die Proben nicht leiten, da er 2000 Kilometer entfernt in seiner Moskauer Wohnung in Hausarrest sitzt, seine beinahe einzige Kontaktperson zur Außenwelt ist sein Anwalt. Diesen Sonntag hat "Nabucco" Premiere – mit welchen Tricks und Hilfsmitteln Serebrennikow seine Ideen trotz der Kontaktsperre vermitteln konnte, hat Sergio Morabito in der ZEIT:Hamburg beschrieben. Die "Nabucco"-Vorstellungsserie in dieser Saison ist übrigens schon ausverkauft, für die Vorstellungen im September und Oktober läuft der Vorverkauf seit dieser Woche.

Mein Schlüssel zum Werk: "Hyper! A journey into art and music"

© Emil Schult

Welches Werk spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Diesen Fragen möchten wir in unserer neuen Serie "Mein Schlüssel zum Werk" nachgehen. Den Anfang macht Max Dax, Kurator von "Hyper! A journey into art and music" in den Deichtorhallen.

"Emil Schult, der einst bei Joseph Beuys und Gerhard Richter studierte, hat viele Plattencover für die Band Kraftwerk gestaltet. Für ›Autobahn‹ (1974) malte er das Rheinland mit seinen industriellen Markierungen: Funkmasten, Stromtrassen und Autobahnen durchziehen die Natur. Für mich ist das Landschaftsmalerei der Gegenwart, Caspar David Friedrich 2.0 – und zugleich ein perfektes Beispiel für die Wechselbeziehung zwischen Musik und Kunst."

Emil Schult, "Autobahn", 1974;Öl auf Leinwand, 200 x 200 cm,

Copyright: Emil Schult

Deichtorhallen, Halle für aktuelle Kunst, Deichtorstraße 1, die Ausstellung läuft bis zum 4. August 2019

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... Roman"Effingers" erzählt ein typisch deutsches Bürgerschicksal in Berlin über vier Generationen hinweg und auch davon, wie aus dem deutschen Schicksal ein jüdisches wird, als der Nationalsozialismus sich breitmacht. Stark! Erstveröffentlichung 1951. Gabriele Tergit: "Effingers";Schöffling Verlag, 28 Euro Kinderbuch Maulwurf, Schnecke, Reh und Hummel teilen sich einen Garten. Jedes Tier hat seine Eigenheit, was aber im Miteinander nie zu einem Problem wird. Im Gegenteil. Das Besondere ist lustig, rührend, manchmal sogar schön. Ab 4 Jahren. Claudia Honecker (Texte) und Sabine Pflitsch (Illustrationen): "Jedes Tier ist einzigartig";14 gereimte Geschichten, Ladislaus Bean Verlag, 21 Euro Sachbuch Eine der wichtigsten Autorinnen Islands erzählt die Geschichte von Heida, einer Schäferin, die allein mit 500 Schafen auf einer abgelegenen Farm lebt und nicht nur Wind und Wetter trotzt, sondern auch einem Energieunternehmen, das in ihrem Tal einen Staudamm bauen will. Steinunn Sigurðardóttir: "Heidas Traum – eine Schäferin auf Island kämpft für die Natur"; aus dem Isländischen von Tina Flecken, Hanser, 22 Euro … ausgewählt von Stephanie Krawehl; Lesesaal Buchhandlung und Café ; Neustadt

Was geht

Tunesiens Frauen: Was hat sich für Frauen nach dem Arabischen Frühling verändert? Tunesien gilt als Vorzeigeland, was Frauenrechte in der Region angeht. Wird es seinem Ruf gerecht? Podiumsdiskussion zum heutigen Weltfrauentag 2019 mit der Ethnologin, Islamwissenschaftlerin und gebürtigen Tunesierin Sameh Dridi.

Kulturschloss Wandsbek, Königsreihe 4, 19 Uhr, Eintritt frei

Picture-Pop: Ihr zweites Indie-Pop-Album heißt "Mdrn Lv", frei interpretierbar in "Modern Live" oder "Love". Kommt bei den vier Jungs von Picture this vielleicht aufs selbe raus, gleicht ihr Leben doch einem Liebestaumel: Medienberichten zufolge sind sie "der derzeit am meisten verkaufende Musik-Act in Irland", ihr erstes Album heimste Dreifach-Platin ein.

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69, 20 Uhr, VVK 15 Euro

Was kommt

Fischkopp-Knockout: Boxen hat in der Hansestadt eine lange Tradition, droht aber in Vergessenheit zu geraten. Die Hamburg Giants kämpfen in der 2. Bundesliga darum, ihren Sport wieder in die Köpfe der Hanseaten zu hämmern. Ihr Gegner heute: die Fishtown Fighters Bremerhaven.

Boxsporthalle, Braamkamp 1, Sa, 19 Uhr

Tanzende Rosen: Flamenco ist leicht und schwer zugleich, verständlich und rätselhaft, modern und zeitlos. So beschreiben die Rosas Negras ihr Werk. Sie erzählen tänzerisch den Kreislauf von Verlust und Sehnsucht, Schönheit und Schmerz.

Sprechwerk, Klaus-Groth-Straße 23, Sa, 20 Uhr, 22 Euro

Hamburger Schnack

Die "Fridays for Future"-Demos scheinen Wirkung zu zeigen, wie diese Beobachtung aus Marienthal zeigt: Ein kleiner Junge, ungefähr acht Jahre alt, steht in unserem Innenhof bei den Mülltonnen, holt die komplette (falsch einsortierte) Pappe aus der schwarzen Restmülltonne raus. Hüpft kurz drauf rum – und wirft sie dann in die blaue Tonne. #SundaysForFuture! Beobachtet von Wiebke N.

Meine Stadt

Naheliegend © Diedrich Dirks

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

"Nur auf der Bühne ist er frei": Der unter Hausarrest stehende russische Regisseur Kirill Serebrennikow inszeniert Verdis Oper "Nabucco". Wie das möglich ist, erklärt hier sein Dramaturg Sergio Morabito