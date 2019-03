Oliver Hollenstein © Maria Feck

am Ende war das Ergebnis brutal eindeutig: 0:4 hat der FC St. Pauli im eigenen Stadion gegen den HSV verloren. Aus spielerischer Sicht verdient, muss man wohl sagen, auch wenn die Höhe vielleicht nicht ganz gerecht ist. Die gute Nachricht aus Sicht des neutralen Hamburgers: Die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Saison wieder eine Hamburger Mannschaft in der Bundesliga spielt, ist damit gestiegen. Für den HSV könnte das Spiel nach ziemlich vergurkten Wochen die entscheidende Motivation für den Endspurt im Aufstiegskampf sein. Und die St. Paulianer? Manch ein frustrierter Fan rettete sich in Zynismus, etwa jener Dauerkartenbesitzer, der im Stadion neben mir stand. Er wolle ja gar nicht in die erste Liga, erklärte er mir nach Abpfiff, da würden nur die Karten teurer, außerdem kämen dann die unerträglichen Erfolgsfans. Leider zeigten sich gestern auch die weniger sympathischen Fußballanhänger in bisher ungekanntem Ausmaß. Mehrfach musste die Partie unterbrochen werden, weil Ultras beider Mannschaften verbotenerweise Pyrotechnik anzündeten. Kurzzeitig sah es gar so aus, als würde das Spiel abgebrochen. Viele Fans im Stadion waren entsetzt. Wie kommt so viel Pyrotechnik eigentlich an den Ordnern vorbei? Es wäre an der Zeit, diese Fußballunkultur zu beenden – dafür sollten sich die Fans einsetzen.

Aktuelles

HSV deklassiert den FC St. Pauli

Mit einem 4:0-Sieg gegen den FC St. Pauli hat der HSV in der Zweiten Bundesliga den zweiten Tabellenplatz hinter dem Spitzenreiter 1. FC Köln verteidigt. Im ersten Derbysieg nach 17 Jahren erzielten Pierre-Michel Lasogga (32., 61. Minute), Khaled Narey (53.) und Douglas Santos (88.) die Tore. Durch den Sieg hat der HSV jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den Stadtnachbarn. Der FC St. Pauli bleibt auf Platz vier.

Wirtschaftssenator Westhagemann auf Hafen-Werbetour in Asien

Für viele Unternehmer in Asien ist es schwer zu verstehen, warum ein Infrastrukturprojekt wie die Elbvertiefung von der Idee bis zur Realisierung mehr als 15 Jahre dauert. Viele dieser Kunden, so erklären Hafenunternehmer seit Jahren, würden inzwischen fast nicht mehr an die Fertigstellung glauben – und deswegen die Konkurrenz Hamburg vorziehen. Aus diesem Grund ist Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) diese Woche auf Werbetour in Seoul, Taipeh und Singapur. Er will Kunden des Hafens persönlich erklären, wie und wann die Arbeiten an der Elbe jetzt fortschreiten.

Flughafen droht im Tarifstreit mit Rückzug aus Geschäft mit Bodenpersonal

Die Gewerkschaft ver.di und der Flughafen wollen Anfang der Woche miteinander über die festgefahrenen Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal sprechen. Die Positionen liegen aber noch sehr weit auseinander. Der Flughafen kritisiert die Forderungen der Gewerkschaft als überzogen, die Bodenverkehrsdienste seien nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, wenn man auf die Forderungen der Gewerkschaft eingehe, erklärt die Flughafengeschäftsführung. An anderen Orten würden Gepäckabfertigung, Flugzeugreinigung und Bustransfer schon gar nicht mehr vom Flughafenbetreiber durchgeführt. Die Gewerkschaft müsse sich entscheiden, ob sie kurzfristig mehr Geld oder langfristig Jobs erhalten wolle. Ver.di fordert für die etwa 1000 Beschäftigten eine Tariferhöhung von acht bis zwölf Prozent, bei einer Laufzeit von 20 Monaten, sowie angemessenere Zeit- und Schichtzuschläge. Die Arbeitgeberseite hat eine Lohnerhöhung von sieben Prozent angeboten, bei 24 Monaten Laufzeit. In fünf Tarifrunden gab es keinen Durchbruch, die nächste Verhandlung ist für den 20. März angesetzt. Die Gewerkschaft könnte mit weiteren Warnstreiks in den Ferien ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Das Gesprächsangebot des Flughafens wertete ver.di allerdings als gutes Zeichen.

In einem Satz

Wegen Sturmtief Eberhard sind gestern zahlreiche Fernverkehrszüge von und nach Hamburg ausgefallen +++ Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat eine externe Arbeitsgruppe mit einer Untersuchung beauftragt, ob Führungskräfte des LKA für die teils unsaubere Ermittlungsarbeit der Sonderkommission "Cold Cases" mitverantwortlich sind +++ In Winterhude haben zwei Männer sich als angebliche Wasserwerker von einer 90-Jährigen in deren Wohnung einladen lassen und Bargeld und Schmuck gestohlen, erst vor wenigen Tagen war in Dulsberg eine 95-Jährige mit der gleichen Masche beklaut worden +++ In Wilhelmsburg haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen 28-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper im Flur gefunden, nachdem sie zuvor einen lautstarken Streit gehört hatten

Was heute auf der Agenda steht

Wegen einer technischen Umstellung bleiben die Kundenzentren der Bezirksämter heute geschlossen +++ Elbfischer in Finkenwerder wollen Pressevertretern den Rückgang der Stintbestände in der Elbe erklären +++ Zum achten Jahrestag der Atom-Katastrophe im japanischen Fukushima startet um 18.30 Uhr am Mönckeberg-Brunnen eine Kundgebung gegen Atomkraft

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

Wenn nicht so viel los ist, höre ich gern Hörbücher bei der Arbeit. Lustig sind die Reaktionen der Kunden: Manche halten sofort inne, erkennen das Buch, und plötzlich quatscht man über Literatur. Andere sind einfach nur irritiert. Neulich war "Der goldene Handschuh" dran, gelesen von Heinz Strunk. Es gibt ein paar echt brutale Stellen in dem Buch, was bei der Geschichte ja auch nicht überrascht. Ich war aber so gefesselt, dass ich gar nicht ans Abschalten gedacht habe. Ein älterer Herr, der in meinen Laden kam, ist dann sofort rückwärts wieder rausgegangen. Ich steige jetzt wieder auf leichtere Kost um.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Als es in Hamburg nur Elektro-Taxis gab

Es war ein sensationeller Lobbyerfolg, den sich Tesla und Co. heute nur erträumen könnten. Um das Jahr 1900 bestimmten die elektrischen Fahrzeuge eines Unternehmens namens Hedag das Taxi-Gewerbe in Hamburg. Hedag stand für Hamburger Elektrische Droschken Automobil-Gesellschaft. Benzinbetriebene Taxis waren auf Hamburgs Straßen damals per polizeilicher Verordnung verboten worden – auf Antrag der Hedag, die damit freie Bahn hatte. Entsprechend schnell wuchs die Elektro-Shuttle-Flotte: 1910 waren 59 Wagen in Betrieb, 1911 waren es schon 154, was wenig klingt im Verhältnis zur Gesamtzahl, damals aber rund ein Zehntel aller Autos ausgemacht haben dürfte. Für die damaligen Beobachter lagen die Vorteile des Elektroantriebs in der Stadt auf der Hand. Warum sich die Technik dennoch nicht durchsetzte, lesen Sie als Abonnent hier auf ZEIT ONLINE.

Serebrennikow zeigt "Nabucco" als das, was es ist: eine Flüchtlingsoper

Mit Spannung war die Premiere von Giuseppe Verdis "Nabucco" an der Hamburgischen Staatsoper erwartet worden. Und die Inszenierung hielt die Spannung bis zur letzten Szene. Schauplatz der Handlung ist das Hauptquartier des UN-Sicherheitsrats, die zentralen Figuren der Handlung sind Politiker, der grausame König Nabucco ist im blauen Anzug mit roter Krawatte unschwer als Trump-Karikatur zu erkennen. Regisseur Kirill Serebrennikow zeigte die Oper, die von Flucht und Vertreibung handelt, ganz konsequent: als Flüchtlingsoper – verlegt ins Hauptquartier der Vereinten Nationen. Zwischen den Akten singt ein syrischer Musiker zur Oud traurige Weisen, und den berühmten Gefangenenchor gibt es gleich zweimal: nach dem echten noch einmal wiederholt von einem Chor aus "echten" Geflüchteten. Eine so brisante, so kluge und so spannende Opernproduktion gab es in Hamburg lange nicht. Eine ausführliche Rezension lesen Sie am Donnerstag im Feuilleton der ZEIT.

Florian Zinnecker

"Der Staat muss die Durchsetzung der Gleichberechtigung fördern"

Sollen auf den Wahllisten der Parteien genauso viele Frauen wie Männer stehen? Das schlagen die Grünen vor, sie wollen so mehr Frauen in die Politik bringen – derzeit vertreten in der Bürgerschaft nämlich 46 Frauen und 75 Männer die Interessen der Hamburger. In den Bezirksversammlungen ist die Quote teilweise noch schlechter. CDU, FDP und AfD sind strikt gegen ein Parité-Gesetz, das Geschlecht spiele schon lange keine Rolle mehr bei Wahlen, durch Zwang überzeuge man Frauen nicht von der Politik. Die SPD hat lange gezögert, nun plädiert die Partei wie die Grünen für eine gesetzliche Regelung – aber erst in der nächsten Legislaturperiode. Warum nicht gleich? Und wieso dann überhaupt? Das haben wir Gabi Dobusch gefragt, die gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

Elbvertiefung: Warum brauchen wir in Hamburg ein Parité-Gesetz?

Gabi Dobusch: In vielen Parlamenten war die Zahl der Frauen in den vergangenen Jahren rückläufig, hier in Hamburg ist das glücklicherweise nicht so. Nichtsdestotrotz sind wir daran interessiert, dass die Beteiligung von Frauen in den Parteien weiter vorangeht und auch gesichert wird. Insgesamt sind wir in der Politik noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Das Grundgesetz sagt: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das haben wir in Hamburg ernst genommen, etwa mit dem Gremienbesetzungsgesetz. Wir sorgen dafür, dass in den Aufsichtsräten, für die die Stadt Mitglieder benennt, der Anteil der Frauen steigt. Im Parlament aber gibt es noch Luft nach oben. Davon, dass Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt tätig sind, sind wir noch ein gutes Stück entfernt.

EV: Schon jetzt könnten die Hamburger, wenn sie wollten, ausschließlich Frauen ins Parlament wählen. Reicht das nicht?

Dobusch: Zum einen gehen die Parteien sehr unterschiedlich damit um, wie viele Chancen sie Frauen einräumen. Zum anderen kann nicht jeder Wähler und jede Wählerin einschätzen, was die einzelne Stimme am Ende praktisch bewirkt. Das komplizierte Hamburger Wahlrecht macht es sehr schwer, das im Vorhinein zu beurteilen. Aber das ist nur ein Nebenargument. Wenn wir tatsächlich erreichen wollen, strukturell bedingte Benachteiligung abzubauen, um die Zugänge zu politischer Partizipation und Führungsmacht fair zu gestalten, müssen wir den Auftrag des Grundgesetzes ernst nehmen. Das heißt, der Staat muss die Durchsetzung der Gleichberechtigung fördern. Da können Geschlechterquoten in den Wahlgesetzen ein Weg sein, um nachzuhelfen.

EV: Können Männer nicht ebenso gut Anliegen vertreten, die Frauen betreffen?

Dobusch: Ich bin wirklich nicht der Ansicht, dass angebliche Frauenthemen nur von Frauen vertreten werden sollten. Es geht mir auch gar nicht darum, dass wir ein zweigeteiltes Parlament haben sollten, wo sozusagen die pinken Sitze an die Frauen gehen und die blauen an die Männer. Aber um die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, braucht man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Ich bin der festen Überzeugung, dass gewisse Politikfelder besser bearbeitet werden können, wenn aus verschiedenen Perspektiven draufgeguckt wird. Diversität hilft, Probleme zu lösen.

EV: Wieso will die SPD erst in der kommenden Legislaturperiode ein konkretes Parité-Gesetz vorbereiten?

Dobusch: Wir haben gesehen, dass Brandenburg einen Entwurf gemacht hat, der auch in Teilen auf Hamburg anwendbar wäre. Jetzt warten wir ab, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Bei einem eigenen Entwurf könnte man sich danach richten. Es macht ja keinen Sinn, sich auf etwas einzustellen, was über kurz oder lang nicht umsetzbar ist. Zudem haben wir in Hamburg die Diskussion, ob wir die Bürgerschaft nicht insgesamt reformieren müssen, etwa um Menschen entgegenzukommen, die Probleme mit der Kinderbetreuung haben. Wir haben auch noch nicht gesprochen über Menschen, die Pflegearbeit leisten. Vielleicht muss man darüber diskutieren, ob das Modell Teilzeitparlament da noch funktioniert. Daher ist es aus meiner Sicht richtig, die Frage nach der Parité der nächsten Bürgerschaft mit auf den Weg zu geben und die Frage für die nächste Wahl zu lösen – und nicht ad hoc für die kommende.

Wie sich Gabi Dobusch eine Kandidatur von Menschen mit drittem Geschlecht vorstellt und wieso die SPD darauf verzichten will, sich mit dem Thema Parité im laufenden Wahlkampf zu profilieren, lesen Sie im Interview unserer Kollegin Annabel Trautwein auf ZEIT ONLINE.

Mittagstisch

Warum eigentlich McDonald’s? »Ich brauch nur Nike und McDonald’s«, rappt der Hamburger Disarstar – man nimmt das zum Anlass, einmal in einem der weltweit rund 37.000 Fast-Food-Restaurants von McDonald’s vorbeizuschauen. Ein ernüchternder Besuch. Es ist nicht gemütlich: In einem Fort dringen quietschende Geräusche aus der Systemküche. Es ist nicht lecker: Fleisch und Brot des Burgers sind geradezu geschmacklos, die Pommes haben einen merkwürdigen Beigeschmack. Es ist nicht günstig: bei einem Menü für 7,39 Euro, das bedingt satt macht. Und es ist keinesfalls ökologisch – nicht nur angesichts des hinterlassenen Müllhaufens. Klar, McDonald’s war einmal revolutionär: schnelles Essen mit der ganzen Familie, ganz ohne Besteck und in Einwegverpackungen. Der große amerikanische Traum der Fünfziger- und Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Manch einer mag es tröstlich finden, dass der Burger überall auf der Welt gleich schmeckt. Aber ansonsten lohnt der Besuch in einer der Filialen des größten Gastronomie-Betriebs in Deutschland nicht. Wandsbek, McDonald’s Elisabeth Knoblauch

Was bleibt

Heldenflimmern: Aus einer Laune heraus googelt eine Frau den Filmhelden ihrer Jugend, Helmut Berger. Sie ist schockiert: Von der einstigen Ikone scheint nur ein Schatten im Dschungelcamp geblieben zu sein. Kurzerhand beschließt die Frau, den Niedergang des einst "schönsten Mannes der Welt" zu stoppen. Während Berger vor der Kamera sein Leben ausbreitet, verwischen die Grenzen zwischen Filmteam, Weltstar und Familie. "Helmut Berger, meine Mutter und ich". Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, 17 Uhr, 7,50 Euro

Literatur im Bild: Comics sind der Kinderstube längst entwachsen. Dieses Jahr erscheinen sie bei den Graphic Novel Tagen "so erwachsen, so stark, mit so viel Qualität" wie nie, verspricht das Literaturhaus. An vier Abenden bringt das Festival internationale und deutsche Comicstars ins Gespräch. Heute: Jochen Gerner aus Frankreich und Henning Wagenbreth von der Universität der Künste Berlin. Literaturhaus, Schwanenwik 38, Mo–Do, Programm online; Gerner & Wagenbreth, heute, 19 Uhr, 12 Euro

Was kommt

Blinde Premiere: Eine Epidemie greift um sich, immer mehr Menschen erblinden. Um Ansteckungen zu vermeiden, sperrt die Regierung sie in eine Irrenanstalt. Im Roman "Die Stadt der Blinden" zeichnet José Saramago das realistische Bild einer plötzlichen Katastrophe, enthüllt zugleich das philosophische Universum einer allgemeinen Menschheitsblindheit. Erste Inszenierung von Kay Voges am Schauspielhaus. Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Premiere Sa, 19.30 Uhr, ab 15 Euro

Zukunftstheater: Rosarot oder schwarz wie die Nacht – wie sieht die Zukunft der Hamburger Theater aus? Podiumsdiskussion zum 100. Jubiläum der Volksbühne: "Lebendiges Theater im 21. Jahrhundert – und die Volksbühne". NDR-Moderatorin Julia Westlake diskutiert unter anderem mit Schauspieler Marek Erhardt und Petra Weckel von der Behörde für Kultur und Medien. Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, So, 11 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter service@inkultur.de oder 040/22 700 666

Hamburger Schnack

Am frühen Samstagabend in einer ruhigen Nebenstraße zwischen Schanze und St. Pauli steigen eine Frau und ein Mann aus einem geparkten Auto. Einkaufstaschen werden herausgenommen, die Türen zugeschlagen und die Taschen gegriffen. Plötzlich ruft aus dem Auto ein helles Kinderstimmchen laut, aber wohlartikuliert: »Entschuldigung, kann mir bitte jemand raushelfen?« Gehört von Stefanie Kadenbach

Ein Regenbogen über der Stadt am Weltfrauentag, welch ein starkes Zeichen für Harmonie und Gleichheit aller Menschen, egal ob Frau oder Mann oder Kind und egal welcher Ethnie und Religion. © Beate Marianne Viehmann

