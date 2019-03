Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

wussten Sie, dass der durchschnittliche Hamburger 2,2-mal im Jahr ins Kino geht? Dass die Müllabfuhr von jedem Hamburger 450 Kilo Abfall im Jahr einsammelt? Dass die Zahl der Verkehrsunfalltoten seit 1980 von 207 auf 28 zurückgegangen ist? Dass der Anteil der Minderjährigen in der HafenCity doppelt so hoch ist wie in St. Georg? Dass in Hamburg noch 1161 Milchkühe gehalten werden? Dass sich die Zahl der weiblichen Studierenden in Hamburg seit 1970 versechsfacht hat? Ich könnte ewig so weitermachen. Das Statistikamt Nord hat nämlich das neue Statistische Jahrbuch für Hamburg veröffentlicht. Ich muss mich als Nerd outen, ich finde es großartig, in den Zahlenreihen nach Interessantem, Überraschendem, Kuriosem zu suchen. Die Einleitung bleibt daher heute etwas kürzer. Ich bin beschäftigt ...

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

Elbfischer bangen um ihre Existenz

Die letzten Elbfischer schlagen Alarm: In der Elbe gibt es immer weniger Stinte. "Die Hamburger Behörden müssen die Tatsache anerkennen, dass der Stintbestand in der Tideelbe dramatisch zurückgegangen ist", heißt es in einer Erklärung der Elbfischer. Das gesamte Ökosystem sei gefährdet. "Wir Elbfischer fordern die Behörden auf, endlich zu untersuchen, wie es um den Bestand genau steht und was ihn derart schädigt, dass er jetzt zusammenbricht." Aus Sicht der Fischer sind die Baggerarbeiten in der Elbe schuld daran, dass ihnen immer weniger Stinte in die Netze gehen. Der Hafenschlick, der vor der Elbinsel Neßsand verklappt werde, trübe das Wasser dort, die Stintlarven könnten deswegen nichts sehen und müssten verhungern. Für die Elbfischer Lothar Buckow, Olaf Jensen, Wilhelm Grube, Jan Winkels, Claus Zeeck und Walter Zeeck (Foto von links) geht es um die Existenz. Warum der Stint für die Fischer wichtig ist, lesen Sie unten im Reingehorcht. Was die Männer jetzt von den Behörden fordern, schreibt Folko Damm auf ZEIT ONLINE.

Apotheker wegen Betrugs zu Gefängnis verurteilt

Der 62-jährige Hamburger Apotheker Günter Z. ist wegen Betrugs zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Richter des Landgerichts sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte über einen in Hannover niedergelassenen Arzt als Strohmann die Mehrheitsanteile an einem medizinischen Versorgungszentrum in Bergedorf gehalten hatte. Das ist mit Blick auf Interessenkonflikte nicht erlaubt, damit Apotheker keinen Einfluss auf ärztliche Entscheidungen oder Rezepte haben. Das Zentrum war damit rein rechtlich nicht mehr zulassungsfähig und hatte infolgedessen bei der Kassenärztlichen Vereinigung ein Jahr lang zu Unrecht Leistungen in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro abgerechnet. Der Techniker Krankenkasse entstand zudem ein Schaden von fast 330.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In einem Satz

Um Staus beim Ausbau der A 7 in Altona zu verhindern, sollen die quer zur Autobahn verlaufenden Straßen B 431, Behringstraße und Bahrenfelder Chaussee vorher ausgebaut werden +++ Die Umweltbehörde will statt einer Maut lieber Schranken installieren, um den Durchgangsverkehr am Friedhof Ohlsdorf zu reduzieren +++ Der türkische Journalist und Schriftsteller Baris Ince ist neuer Stipendiat der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte +++ Die Polizei ist einer Tierquälerbande in Neugraben-Fischbek auf die Spur gekommen, die mit teils todkranken und viel zu jungen Welpen gehandelt haben soll

Was heute auf der Agenda steht

Staatsrat Andreas Rieckhof (SPD) stellt einen Gesetzentwurf zur Neuregelung des Hamburgischen Fischerei- und Angelrechts vor +++ Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) nimmt an der Immobilienmesse MIPIM in Cannes teil +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht beim Wandsbeker Forum ein Grußwort

Alltagsreporter: Die Hebamme

Wenn ich bei einer Familie die Nachsorge mache, muss ich natürlich erfahren, wann das Kind auf die Welt gekommen ist. Ab drei Wochen vor dem Termin bis zwei Wochen danach ist ja alles normal. Einmal feierte ich gerade auf dem Partyschiff "Frau Hedi", als mich eine SMS direkt aus dem Kreißsaal erreichte: "Muttermund vollständig. Ich melde mich!" Seitdem sage ich den Frauen, dass es völlig ausreicht, wenn sie mir einige Stunden nach der Geburt schreiben.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Der FC St. Pauli hat ein Fanproblem

Moritz Herrmann geht seit mehr als 20 Jahren zu fast jedem Heimspiel des FC St. Pauli. Die Derbyniederlage am Sonntag gegen den HSV tat ihm weh – noch furchtbarer aber fand er das Verhalten einiger Anhänger seines Vereins. HSV-Spieler wurden bespuckt und beworfen, als sie nach dem Aufwärmen in die Kabine liefen. Zur Halbzeit gab es aus einem St.-Pauli-Fanblock Kopf-ab-Gesten gegen den HSV-Kapitän, später brannten Dutzende Fackeln, und Raketen flogen auf den Platz. Das war vielen anderen St.-Pauli-Fans zu viel. "Ihr seid scheiße, wie der HSV", schallte es den Krawallmachern entgegen. Wie es zu dieser Eskalation kommen konnte und was die Ereignisse für den Verein bedeuten, beschreibt Moritz Herrmann hier.

Reingehorcht:

Elbfischer Jan Winkels über den Stintfang



Die Fischer schlagen Alarm: Es gibt immer weniger Stinte in der Elbe. Betroffen von der Entwicklung ist auch Jan Winkels aus dem niedersächsischen Brake. Der 39-Jährige fischt eigentlich in der Weser, weicht aber seit drei Jahren auch auf die Elbe aus. Er hatte sich davon einen besseren Fang erhofft, ist inzwischen aber ernüchtert:

"Ich habe 2016 zum ersten Mal Stinte in der Elbe gefischt, damals lief die Fischerei in der Weser sehr schlecht. Der Stint macht etwa 50 Prozent meiner Fänge aus, deswegen hatte ich nur die Wahl, den Kopf in den Sand zu stecken oder diesen Weg zu gehen. Und tatsächlich lief es in der Elbe erst einmal besser. Nicht ausreichend, aber immerhin half es zur Überbrückung. Inzwischen ist es aber auch hier sehr schwierig. Wenn sich nichts ändert, ist das existenzbedrohend. Auf der Weser bin ich schon der einzige hauptberufliche Fischer auf den knapp 100 Kilometern zwischen Wesermündung und dem Land Bremen. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig, fische schon mehr als mein halbes Leben. Ich liebe den Beruf, und Fischer gehören mit Sicherheit zu den Letzten, die ihr Handwerk aufgeben. Aber es stellt sich langsam die Frage, wo man sein Geld herkriegen soll. Preiserhöhungen jedenfalls machen die Kunden nicht mehr mit."

Welche Forderungen die Elbfischer an die Behörden stellen, lesen Sie auf ZEIT ONLINE. Im vergangenen Jahr hat Moritz Herrmann den Elbfischer Lothar Buckow porträtiert.

So sah das aus:

Synagoge am Bornplatz, um 1920



Ein Symbol der Zugehörigkeit sollte sie sein: Die Synagoge am Bornplatz versteckte sich nicht hinter Fassaden oder vorgelagerten Bauten wie andere jüdische Gemeindehäuser in Hamburg. Sie stand repräsentativ mitten im Grindelviertel. Die neoromanische Architektur sollte zeigen: Juden sind ebenso wie Christen Teil dieser Stadt. Ein Lebensgefühl, das die NSDAP nicht gelten ließ. Während der Pogrome im November 1938 verwüsteten Nazis das Innere der Gebetsstätte und legten Feuer, schafften es aber nicht, sie komplett zu zerstören. Also wurde die jüdische Gemeinde gezwungen, ihre Synagoge an die Stadt zu verkaufen, die sie schließlich abreißen ließ – auf Kosten der Gläubigen. Heute gibt es den Bornplatz nicht mehr. Ein Hochbunker, nunmehr Uni-Gebäude, teilt das Areal in zwei Hälften. Die eine bildet den Allende-Platz mit dem Abaton-Kino. Wer den ehemaligen Bunker gegenüber dem Kino umrundet, kann mit gesenktem Blick noch erkennen, wo einst die Synagoge stand: Im Pflaster des Joseph-Carlebach-Platzes ist ihr Grundriss eingelassen.

Annabel Trautwein

Kaffeepause

Nicht nur ein Café Relativ in der Mitte des Raumes hängt eine Discokugel, sie fällt aus dem Konzept. Das Café Die Möwe, unweit der S-Bahn-Station Wilhelmsburg, besteht aus einem warmen großen Raum mit Parkett, die Tische sind aus dickem Holz, es läuft Klaviermusik. Am Tresen werden Brot und Backwaren von »unserem«, nicht näher definierten Bäcker »aus dem alten Land« angeboten; daneben Tee von Charitea, ein hervorragender Cappuccino (2,50 Euro, mit Bohnen von Pascucci und Milch vom Hof Reitbrook), saftig-weiche Mandelhörnchen (2,20 Euro) sowie Blechkuchen, Salate und Mittagstische. Warum aber hängt hier eine Discokugel? »Ach«, lautet die freundliche Auskunft, »wir machen immer die After-Show-Partys für die Hamburg Towers.« Das liegt nahe, befindet sich das Headquarter der Basketball-Zweitligisten doch im gleichen Gebäude. Wilhelmsburg, Die Möwe , Neuenfelder Straße 31 , Mo–Fr 7–17 Uhr, Sa 7–14 Uhr, So 8–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Was geht

Pfeifkonzert: Dass knapp 4000 altehrwürdige Pfeifen im Kirchraum St. Jacobis klingen, ist Rudolf Kelber zu verdanken. Der Kirchenmusikdirektor initiierte die grundlegende Restaurierung der Arp-Schnitger-Orgel und weihte sie am 19. April 1993 mit einem Konzert selbst ein. Heute wiederholt Kelber das musikalische Jubilieren, unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach und Jacob Praetorius. St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20 Uhr, 10 Euro

Mexiko lesen: Was macht Mexiko aus? Drogen, Urlaubsparadies, Reich der Azteken – der Staat hat viele Gesichter. Andreas Altmann beschreibt sie anhand besonderer Orte und Menschen, erzählt Geschichten, die beglücken und traurig machen. Lesung: "In Mexiko. Reise durch ein hitziges Land". Magazin Filmkunsttheater, Fiefstücken 8a, 20 Uhr

Weißer Blues: Seit über 60 Jahren zählt John Mayall zu den Größen seines Genres, dabei kann er nach eigener Aussage bis heute keine Noten lesen. Auf "85th Anniversary Tour" beweist der Brite, dass nur der Blues-Beat im Blut zählt. Fabrik, Barnerstraße 36, 20 Uhr, VVK 42,95 Euro, Restkarten an der Abendkasse

Hamburger Schnack

Samstag auf der Reeperbahn, überall Uniformierte mit Schutzhelmen. Touristin zu einem Polizisten: »Was ist denn los hier?« Polizist: »Morgen ist Derby, da spielen HSV und St. Pauli gegeneinander.« Touristin: »Aber das sind doch beides Hamburger. Die tun sich doch nichts.« Der Polizist ringt nach Worten. Dann sagt er: »Gott, Sie sind ja süß.« Gehört von Evelyn Holst

Meine Stadt

Aus unserer Reihe: Blumendiebstahl © Carsten Pallas

Elbfischer schlagen Alarm. Der Stintbestand in der Elbe ist drastisch zurückgegangen. Nun bangen die Elbfischer um ihre Existenz – und fordern von der Politik Maßnahmen.

Der FC St. Pauli hat ein Fanproblem. Beim Derby gegen den HSV am Sonntag haben sich Fans des Kiezvereins bepöbelt und bekriegt – untereinander. Wie konnte es so weit kommen?

Lothar hört nicht auf. Seit 350 Jahren fischt seine Familie in der Elbe. Er wird wohl der Letzte sein.