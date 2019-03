Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

kommt ein Kapitän in die Sauna – das klingt wie der Anfang eines mittelmäßigen Witzes, ist aber das reale Erlebnis eines Kollegen. Der wollte am vergangenen Freitag nach einer anstrengenden Arbeitswoche in der Sauna entspannen. Erwartungsgemäß war es sehr voll. Kaum hatte er sich in die Kabine gezwängt, trat der Saunameister zum Aufguss ein, kostümiert als Kapitän. In bemüht nordischem Slang habe der falsche Kapitän während des Aufgusses Anekdoten über Hamburg erzählt, berichtet der Kollege. Aber der Höhepunkt kam noch: Zum Abschluss der Zeremonie plärrte "Hamburg, meine Perle" und "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" aus den offenbar eigens in der Sauna installierten Boxen. Vor Hamburg-Folklore ist man nirgendwo sicher. Aber immerhin: Geschunkelt wurde nicht.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

© Markus Scholz/dpa

Sanierung des Kongresszentrums wird deutlich teurer

Zuletzt hat sich der Senat gerne damit gerühmt, dass Bauprojekte im Kostenrahmen geblieben sind. Doch ausgerechnet bei einem Großprojekt muss er jetzt erhebliche Mehrkosten verkünden. 194 Millionen Euro sollte die Sanierung des städtischen Kongresszentrums CCH eigentlich kosten, nun wird der Bau wohl 36 Millionen Euro teurer. Die Mehrkosten erklären sich zum einen aus einem Baustopp nach einem Asbestfund 2017. Zum anderen sind während der Sanierung zahlreiche Schäden an eigentlich für intakt gehaltenen Gebäudeteilen entdeckt worden. In der Tiefgarage war etwa Beton durch Tausalz angegriffen worden, hier mussten Böden und Stützen bis auf den Stahl abgeschliffen und musste neuer Beton gegossen werden. An einer erst zwölf Jahre alten Glasfassade im Westteil mussten beschädigte Halterungen erneuert werden. Das Kongresszentrum soll im Sommer 2020 wiedereröffnet werden.

Zahl der Straftaten in Ottensen steigt um ein Viertel

Die Polizei hat gestern den Stadtteilatlas der Kriminalitätsstatistik vorgestellt. Auf 208 Seiten ist darin aufgelistet, in welchen Bezirken und Stadtteilen welche Delikte wie oft registriert wurden. Fast 20.000 Straftaten machen St. Georg wieder zum gefährlichsten Pflaster der Stadt. Überraschend stark angestiegen ist die Kriminalität in Ottensen, wo die Zahl der Delikte von 2800 auf 3500 stieg. Vor allem wurden hier deutlich mehr Fahrrad- und Autodiebstähle registriert, aber auch die Zahl der Körperverletzungen wuchs deutlich. Auch auf der Veddel und in Neuengamme stieg die Kriminalität. In den meisten Stadtteilen sank dagegen die Kriminalität, das gilt – wie berichtet – auch für die gesamte Stadt. Besonders friedlich war es übrigens wie in den Vorjahren übrigens wieder einmal auf der Insel Neuwerk, die zu Hamburg-Mitte gehört. Dort wurden 2018 exakt null Straftaten erfasst, die knapp 40 Einwohner scheinen sich eben sehr gut zu verstehen. Wie sich die Kriminalität in Hamburg insgesamt entwickelt hat, lesen Sie hier.

Folko Damm

© Daniel Reinhardt/dpa

Hafen steht nach Technikpanne stundenlang still

19.000 Container schlägt der Hafenkonzern HHLA im Schnitt jeden Tag in Hamburg um. Wie viel das ist und was für eine logistische Herausforderung der Hafen täglich meistert, ließ sich gestern beobachten. Nach einem Computerausfall standen die drei HHLA-Containerterminals Burchardkai, Altenwerder und Tollerort stundenlang still. Die Folge waren lange Staus und verstopfte Straßen im und um den Hafen. Erst nach drei Stunden Stillstand liefen am Mittag die Systeme wieder. Zur Ursache konnte die HHLA zunächst keine Angaben machen.

© Daniel Reinhardt/dpa

Strengere Regeln für Hamburgs Angler

Mit einem neuen Fischereigesetz will der Senat die Artenvielfalt in Hamburgs Gewässern erhalten. Vor allem die etwa 120.000 Freizeitangler müssen sich deswegen auf neue Regeln einstellen. Künftig gelten beispielsweise Höchstfangmengen, außerdem dürfen nur Fische bestimmter Größen gefangen werden. Angepasst werden außerdem die Schonzeiten, in denen nicht geangelt werden darf.

In einem Satz

Im Tarifkonflikt um die Bezahlung des Bodenpersonals am Flughafen haben sich die Gewerkschaft und der Arbeitgeber gestern zu Sondergesprächen getroffen, über Ergebnisse wurde Stillschweigen vereinbart +++ Um den Bestand von Aalen in der Elbe wieder aufzubauen, wurden gestern 1,2 Millionen winzige Jungaale in dem Fluss ausgesetzt +++ In Hamburg wurden im vergangenen Jahr etwa 4200 Firmen gegründet, das waren vier Prozent weniger als 2017

Was heute auf der Agenda steht

In Berlin trifft sich unter der Leitung von Kultursenator Carsten Brosda (SPD) erstmals die neu gegründete Kultur-Ministerkonferenz und diskutiert unter anderem über Kunstfreiheit

Alltagsreporter: Der Polizist

Ich hatte einmal eine Frau am Telefon. Im Hintergrund hörte ich, wie ihr Mann die Tür eintrat und offenbar auf sie einprügelte. Ich war Ohrenzeuge. Immer wieder fragte ich: Wo wohnen Sie, und wie heißen Sie? Aber sie sprach zu schlecht Deutsch, um auf meine Fragen zu antworten, dabei lebte sie schon 30 Jahre hier, wie wir später herausfanden. Solche Situationen sind frustrierend.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Frank Egel Photography

Wie erhält man sich über drei Jahrzehnte Widerstandsgeist?

Was verbirgt sich wohl hinter dem Dreiklang "Porsche, Genscher, Hallo HSV"? Ganz einfach: So hieß im Jahr 1987 das erste Album der Hamburger Vorzeige-Punkband Die Goldenen Zitronen. Mehr als drei Jahrzehnte später haben die Zitronen wieder ein Album veröffentlicht, ihr dreizehntes, es trägt den Titel: "More than a Feeling". Wie schwer ist es, sich über so lange Zeit den Widerstandsgeist zu bewahren? Darüber haben die Bandmitglieder Schorsch Kamerun und Ted Gaier in der März-Ausgabe der ZEIT:Hamburg Auskunft gegeben – für Abonnenten hier zu lesen.

© Guter Unterricht für alle e.V.

Warum manche Menschen lieber mit Kirschen rechnen



Mathematik ist für die einen ein Leichtes, für andere eine Qual. Gerade für Menschen mit Lernbeeinträchtigung kann das Zählen- und Rechnenlernen zur besonderen Herausforderung werden. Wo herkömmliches Lernmaterial keine Wirkung zeigt, soll die barrierefreie Mathe-App mathildr aus Hamburg helfen. Im Februar ist sie mit dem Cornelsen-Zukunftspreis und 3000 Euro ausgezeichnet worden. Torben Rieckmann hat die Mathe-App entwickelt – gemeinsam mit Menschen, die Trisomie 21 haben. Wir haben ihn gefragt, was mathildr besser kann als herkömmliche Schulmaterialien.

Elbvertiefung: Sie haben die mathildr-App entwickelt, die Schülern mit Behinderung das Rechenlernen erleichtern soll. Wie funktioniert die App?

Torben Rieckmann: Man könnte sagen, wie ein digitaler Rechenschieber. mathildr hilft den Schülern dabei, den Zahlenraum zwischen 0 und 20 zu erschließen. Ziel ist es, dass sie durch das Material lernen, Mengenbilder gedanklich selbst nachzubilden und damit zu zählen und zu rechnen. Das mathildr-System arbeitet nicht nur mit Zahlen, sondern konzentriert sich auf die Darstellung von Mengen.

EV: Wie kann man sich das konkret vorstellen?

Rieckmann: Wir verwenden Kirschen – einzelne und Kirschpaare. Soll also beispielsweise die Aufgabe 2 + 1 gelöst werden, tippt der Schüler ein rotes Kirschpaar plus eine gelbe Einzelkirsche in das Tablet. Am Ende zeigt die App dann die Addition, also 2 + 1, an. Aufgrund der besonderen Anordnung der Kirschen erkennt der Schüler ihre Anzahl auf einen Blick. Er schreibt das Ergebnis auf. Unsere App orientiert sich an den Lernbesonderheiten von Menschen mit Trisomie 21.

EV: Warum braucht es dafür ein Symbol wie die Kirsche?

Rieckmann: Die Verbildlichung hilft Menschen mit Lernbeeinträchtigung zu verstehen, was eine Menge ist und wie sie sich zusammensetzt. Das Besondere: Anders als herkömmliche Lernmaterialien arbeiten wir nicht mit einer Fünferbündelung, sondern mit einer Zweierbündelung, eben dem Kirschpaar.

EV: Klingt sehr abstrakt.

Rieckmann: Menschen mit Trisomie 21 sind auf solche Abstraktionen angewiesen, darauf, dass Details weggelassen werden. Viele von ihnen lernen zum Beispiel mit der Ganz-Wort-Methode das Lesen. Sie lernen also zuerst ganze Wörter als Wortbilder. Erst später lernen sie die einzelnen Buchstaben. Die Ganz-Wort-Methode ist übrigens nicht nur für das Lesenlernen geeignet. Bereits Zweijährige mit Trisomie 21 lernen durch sie über Lesen das Sprechen. Auch beim mathildr-System spielt das Einprägen von Bildern eine große Rolle – nur geht es darin eben nicht um Wörter, sondern um Mengen.

Wie Rieckmann die Idee für die App entwickelt hat und wie das Programm in der Schule angewendet wird, lesen Sie im kompletten Interview auf ZEIT ONLINE.

Hamburger Schnack

Im Supermarkt stehe ich vor dem gut sortierten Kühlregal und suche Weißwürste. Ein Verkäufer kommt vorbei, ich frage ihn: »Entschuldigung, wo finde ich denn Weißwürste?« Er sucht, schaut erst beim Fleisch, dann kommt ein Kollege vorbei, der auch ratlos die Schultern zuckt, dann wechselt der junge Verkäufer zum Schrank mit den Würsten und sagt schließlich: »Hier!« Ich erwidere: »Nein, das sind Bratwürste. Wissen Sie denn, was Weißwürste sind?« Er antwortet: »Ja, weiße Würste eben.« Gehört von Jochen Waibel

Meine Stadt

Klare Ansage. © Hans Appell

