zum fünften Mal suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun per Öffentlichkeitsfahndung nach Krawallmachern vom G20-Gipfel. Bilder von 66 Verdächtigen hat die Polizei gestern auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Mithilfe von Videoauswertungen und einer speziellen Datenbank kommen die Ermittler immer weiteren Verdächtigen auf die Spur. Hamburgs oberstem Datenschützer Johannes Caspar ist dieses Verfahren ein Graus, weil dadurch auch unbescholtene Bürger in Datenbanken gespeichert werden. Ist es erfolgreich? Etwa ein Drittel der 334 Verdächtigen, die öffentlich gesucht wurden, sind bisher identifiziert worden. Ob sie auch angeklagt oder verurteilt wurden, ist allerdings nicht gesondert erfasst. Insgesamt lautet die Bilanz der Gipfelaufarbeitung heute: In 3500 Fällen hat die Polizei ermittelt, in 1156 davon wurden Beschuldigte identifiziert, 336 Verfahren wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt, in 276 Fällen wurde Anklage erhoben. Bisher gab es 133 Prozesse, davon sind 105 Urteile rechtskräftig. 13 Angeklagte wurden freigesprochen, fünf Angeklagte wurden zu Haftstrafen ohne und 59 zu Haftstrafen mit Bewährung verurteilt. Diese ganzen Zahlen hat mein Kollege Folko Damm recherchiert und hier noch einmal aufgedröselt. Darin gibt es auch einen Aufreger für Linke: Bisher wurde immer noch kein Verfahren gegen einen Polizisten eröffnet.

Schon wieder Streik am Flughafen

Im Tarifkonflikt um die Gehälter des Bodenpersonals am Flughafen hat die Gewerkschaft ver.di für heute erneut zum Streik aufgerufen. Um die Auswirkungen für die Reisenden in der Ferienzeit zu begrenzen, solle der Streik aber erst mittags beginnen, erklärte die Gewerkschaft. Die Beschäftigten wollen von 12.30 Uhr an bis Mitternacht die Arbeit niederlegen. In fünf Tarifrunden hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft bisher nicht geeinigt, auch ein Sondergespräch am Dienstag war offenbar erfolglos geblieben. Ver.di fordert für die etwa 1000 Mitarbeiter eine Tariferhöhung von acht bis zwölf Prozent bei einer Laufzeit von 20 Monaten sowie angemessenere Zeit- und Schichtzuschläge. Die Arbeitgeberseite hat eine Lohnerhöhung von sieben Prozent bei 24 Monaten Laufzeit angeboten. Der Flughafen hatte erklärt, die Forderung der Gewerkschaft würde die Geschäftsfelder Gepäckabfertigung, Flugzeugreinigung und Bustransfer unrentabel machen. Anfang Februar hatte ein Streik des Bodenpersonals den Flughafen weitgehend lahmgelegt, insgesamt musste mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen werden.

Bundestag könnte Dieselfahrverbote für unverhältnismäßig erklären



In Berlin könnte der Bundestag heute beschließen, dass er Fahrverbote für Dieselfahrzeuge "in der Regel" für unverhältnismäßig hält, sofern der EU-Grenzwert nur geringfügig überschritten wird. Muss Hamburg seine Fahrverbote in Altona dann aufheben? Rein rechtlich wohl nicht. Zum einen lagen die Stickoxidwerte, um die es hier geht, an mehreren Orten in Hamburg jahrelang über der neuen Verhältnismäßigkeitsgrenze. Und zum anderen sind Fahrverbote auf Straßen mit problematischen Stickoxidwerten bei uns schon heute nicht die Regel, sondern eine begründete Ausnahme. Im Gegensatz zu anderen Städten ist Hamburg nicht explizit verurteilt worden, Fahrverbote zu verhängen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts von 2015 verlangt aber, dass die Grenzwerte für Stickoxide schnellstmöglich eingehalten werden, auf welche Weise auch immer. Die Umweltbehörde hat sich eher widerwillig und nach Androhung eines Zwangsgeldes entschieden, dies Urteil so halbwegs umzusetzen, und geht dabei eher schonend mit den Dieselfahrern um. Für jede einzelne Straße, an der die Grenzwerte überschritten werden, hat die Behörde prüfen lassen, ob es Alternativen zu Fahrverboten gibt. Für einige Strecken, etwa die zum Ring 2 gehörende Habichtstraße, hat sie sich zulasten der Anwohner entschlossen, die Überschreitung der Stickoxidgrenze dauerhaft zu dulden, weil ein Fahrverbot den Verkehrsfluss weiträumig stören könnte. Anders gesagt: Die Stadt hat ihre eigene Verhältnismäßigkeitsprüfung angestellt und kann sich vor Gericht darauf berufen. Aber letztlich geht es hier nicht nur um Recht und Unrecht, sondern um Durchsetzbarkeit und politischen Druck. Und der Druck auf Hamburg wächst, die Fahrverbote aufzuheben.

Frank Drieschner

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen Zahlung an Terrorhelfer

Fast 15 Jahre hat Mounir al-Motassadeq im Gefängnis in Fuhlsbüttel gesessen. Er war Mitglied der sogenannten Hamburger Zelle um den Todespiloten Mohammed Atta, der 2001 eines der Flugzeuge in das World Trade Center in New York gesteuert hatte. Im Oktober vergangenen Jahres wurde Motassadeq wenige Wochen vor Ende seiner regulären Haftzeit nach Marokko abgeschoben (siehe Foto). Zuvor erhielt er noch 7200 Euro von der Gefängnisverwaltung. Geld, das er während seiner Haftzeit durch Taschengeld und Arbeit erspart hatte. Es ist üblich, dass solche Beträge bei der Entlassung ausgezahlt werden. Allerdings steht Motassadeq wegen seiner Mitgliedschaft im Terrornetzwerk Al-Kaida weltweit auf zahlreichen Terrorlisten. Zahlungen an ihn sind deswegen einer Verordnung der Europäischen Gemeinschaft von 2002 zufolge verboten. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor.

Ein 40 Jahre alter Mann, der verdächtigt wird, am Wochenende einen Mann in Wilhelmsburg niedergestochen zu haben, wurde in Berlin festgenommen, als er seine Reisedokumente als verloren melden wollte +++ In Wandsbek ist ein 45-jähriger Arbeiter unter einer einstürzenden Mauer begraben und schwer verletzt worden +++ Nachdem Nachbarn einen Wasserschaden gemeldet hatten, fand die Polizei in einer Wohnung in Hohenfelde nicht nur eine kaputte Waschmaschine, sondern auch zwei Marihuana-Aufzuchtzelte mit Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen

Das VW-Tochterunternehmen Moia will erklären, ab wann und in welchem Gebiet genau es nun seine taxiähnlichen Shuttlebusse in der Stadt einsetzen möchte +++ Schulsenator Ties Rabe (SPD) ist bei der Kultusministerkonferenz in Berlin +++ Justizsenator Till Steffen (Grüne) nimmt in Berlin an der Bundesrichterwahl teil, zu besetzen sind 18 Stellen beim Bundesgerichtshof, drei Stellen beim Bundesverwaltungsgericht und eine Stelle beim Bundesfinanzhof

Alltagsreporter: Die Arbeitsvermittlerin

Einen jungen Mann, der aus Syrien geflüchtet war, habe ich von Anfang an begleitet. Er hat alles gemacht, um Deutsch zu lernen, hat den Integrationskurs absolviert und sich unheimlich angestrengt. Er hat sich dann einen kleinen Nebenjob gesucht, und irgendwann kam er ganz stolz an: Er hatte den Führerschein geschafft. Yeah, toll, super! Dann machte er noch weitere Kurse, und bei einem weiteren Termin legte er mir eine Karte hin und sagte: "Gucken Sie mal!" Ich war gerade am Kopieren und sagte: "Ich weiß, Sie haben den Führerschein geschafft. Das ist wirklich eine Leistung!" – "Nein, Frau F., Sie müssen jetzt gucken!" Ich dachte mir: Okay, er will mir seinen Führerschein noch einmal zeigen. Nein, es war sein Bundespersonalausweis. Er hatte die Einbürgerung geschafft. Und er sagte: "Jetzt bin ich sicher, jetzt ist alles gut." Er arbeitet derzeit als Botenfahrer, will aber später Busfahrer werden. "Das ist besser, wenn man eine Familie hat", sagt er.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben.

"Irgendwann haben wir uns einfach treiben lassen"

Eigentlich sollte die Reise von Hamburg nach Südafrika führen. Sechs Monate waren geplant. Doch dann kam alles anders. Mit Landrover und Dachzelt waren Lena Wendt und ihr Freund Ulrich Stirnat in Westafrika unterwegs, fast zwei Jahre lang. Jetzt kommt ihr Film "Reiß aus" ins Kino. Unsere Autorin Kathrin Fromm hat mit der Regisseurin gesprochen.

Elbvertiefung: Ihre Reise sollte von Hamburg nach Südafrika führen. Warum haben sich die Pläne geändert?

Lena Wendt: Wir sind schon in Marokko drei Monate geblieben, solange das Visum gültig war, einfach weil wir es so wunderschön fanden. Die Wüste, das Atlasgebirge, das Meer zum Wellenreiten – und alles nah beieinander. Außerdem haben wir dort schon gemerkt, dass es häufig einfach anders kommt als geplant auf so einer Reise. Es gab ein mächtiges Unwetter damals. Wir saßen deshalb einige Tage in der Wüste fest, weil Brücken überflutet oder sogar eingestürzt waren, und konnten dann am Meer erst nicht surfen, weil das Wasser noch verschmutzt war.

EV: Da haben Sie beschlossen, lieber eine Tour durch Westafrika zu unternehmen?

Wendt: Ich habe schnell gemerkt, dass es mir nicht mehr wichtig ist, wann wir ankommen und ob überhaupt. Ulli hat länger an der Idee festgehalten, Gas zu geben und es bis nach Südafrika zu schaffen. Aber irgendwann haben wir uns einfach treiben lassen. Durch Westafrika wollten wir sowieso. Diese Route haben wir gewählt, weil ich schon öfter allein mit dem Rucksack in Ostafrika war, in Südafrika habe ich mal eine Weile gelebt. Ich wollte auch die andere Seite kennenlernen. Westafrika, habe ich gedacht, ist vor allem noch ursprünglicher. Das hat mich gereizt!

EV: Ein Ziel war es, die eigene Einstellung zum Leben zu verändern. Ist Ihnen das gelungen?

Wendt: Egal, wie lang ich vorher weg war, ich steckte immer wieder schnell im Alltagstrott fest. Das sollte dieses Mal anders sein. Den Schlüssel dazu wollte ich auf der Reise finden. Als wir auf der Rückfahrt waren, dachte ich, ich habe ihn noch nicht gefunden – und wurde panisch. Wir sind deshalb auch nur kurz in Hamburg geblieben, um die wichtigsten Dinge zu regeln, und danach gleich für sechs Monate nach Marokko gezogen. Wirklich verändert hat sich meine Einstellung dann bei einem Meditationsseminar. Da habe ich gelernt, nicht so hart zu mir selbst zu sein und mich wohlwollender zu betrachten. Das wäre ohne die Reise nicht möglich gewesen. Die Zeit hat mich verändert. Ich weiß jetzt, was mir Spaß macht: draußen sein, barfuß gehen, lachen, tanzen und in Gemeinschaft leben.

Welche Rückschläge die beiden Reisenden erlebt haben und welche Momente besonders schön waren, steht im ganzen Interview auf ZEIT ONLINE. Heute Abend präsentieren Lena Wendt und Ulrich Stirnat ihren Film um 20 Uhr im Zeise-Kino.

Suppe mit Aussicht Der Name des winzigen Café komood klingt wie kommod, und wenn das für unkompliziert steht, passt es, sind doch die Sitzplätze auf Barhockern vor dem großen Fenster recht spartanisch. Immerhin weisen sie einen hohen Unterhaltungswert auf, denn auf der Marktstraße findet das Kiezleben statt. Da fährt ein BMW Cabrio an einem brabbelnden Obdachlosen vorbei, schieben Mütter Kinderwagen und ist Szenevolk unterwegs. Wenn die Sonne um die Ecke kommt, kann man das Treiben auch von einem der Außenplätze auf dem Gehweg beobachten. Erst im November übernahm die Besitzerin Gesine den Laden, richtete ihn nett ein und bietet nun feine Suppen und Eintöpfe (zwischen 5 und 6 Euro) sowie ungewöhnlich belegte Brötchen wie Bio-Kartoffelbrötchen mit Pestocreme, gegrillter Paprika, Feta und Minze für 3,50 Euro an. Für 2,90 Euro bekommt man danach noch ein leckeres Stück Apfeltarte (»von Mama«) und einen guten Carroux-Cappuccino (2,60 Euro). Lobenswert auch die Pappbecher für den Außer-Haus-Verkauf. Karolinenviertel, Café komood , Marktstraße 102 , Mo–Do 8–18 Uhr, Fr/Sa 10–19 Uhr; Christiane Paula Behrend

"Eine für alle – alle für Eine" lautet das Motto, unter dem die Organisten aller Hamburger Hauptkirchen die Orgel der Elbphilharmonie erklingen lassen. Mit dem zweiten Benefizkonzert (Restkarten hier erhältlich) unterstützen sie die Hauptkirche St. Nikolai. Der Weg zu einer neuen Klais-Orgel für die Kirche und für Hamburg ist noch weit. Der aktuelle Spendenstand liegt bei über 800.000 Euro, das Ziel liegt bei 3,3 Millionen Euro. Wir verlosen zweimal 2 Karten für das Late-Night-Orgelkonzert in der Elbphilharmonie am 24. März 2019 um 22.30 Uhr. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Late-Night-Orgelkonzert" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Hamburgs Lama: Was ist Glück? Geshe Pema Samten kennt die Antwort aus buddhistischer Sicht; zu erreichen sei Glückseligkeit nur durch Innenschau und Geistesschulung. Vortrag in tibetischer Sprache mit Übersetzung: "Innerer Frieden durch Freude".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, 19 Uhr, Eintritt frei

Ösi-Pop: Kaum gegründet, tourt die Band Fluur bereits durch die Lande. Das Trio aus Wien lässt nachdenkliche Themen leicht daherkommen: Verspielte Pop- und Elektro-Sounds transportieren die Suche einer Generation Getriebener. Heute stehen sie als Opener auf der Bühne, gefolgt von der FuK Session Supreme meets Popkurs 2019.

Freundlich & Kompetent, Hamburger Straße 13, 20 Uhr

Mini: "Mit Schramme, mit Pflaster, mit Beule – Eule!" Wenn Hamburgerinnen und Hamburger ab zwei Jahren solchen Reimen lauschen, mitzählen und Tierstimmen erkennen, steht das "Theater Mär: Eins, Zwei, Drei – Tier" auf der Bühne.

Kinderbibliothek, Marktplatz vor der KiBi, Hühnerposten 1, Sa, 11–12 Uhr, Eintritt frei

Medi: Der kleine Drache Kokosnuss freut sich aufs Ferienlager. Auf der Fahrt stellen sein Freund Oskar und er allerdings fest, wie unfair es ist, dass nur Drachen mitkommen dürfen. Ob es ihnen gelingt, Stachelschwein Matilda ins Lager zu schmuggeln? Ferienkino für Kids ab fünf Jahren: "Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel!"

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 14 Uhr

MediMaxi: Auf der Fahrt nach Berlin klauen Unbekannte Emil sein gesamtes Geld. Mithilfe von "Gustav mit der Hupe" und dessen Freunden gelingt es dem Jungen, sich an die Fersen des Diebs zu heften. "Emil und die Detektive", Originalverfilmung von 1931 auf Deutsch und Englisch.

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, Sa, deutsch: 17 Uhr, englisch: 19 Uhr, 7,50 Euro

Fußballtalk am Frühstückstisch: »Beim Hamburger Sportverein nennt man gerne nur die Initialen: HSV. Beim Hamburger Fußball-Verband traut sich die Kurzform keiner.« »Warum?« »Ja sprich es doch mal laut aus.« Gehört von H. Martinkus

Frühlingshafte Temperaturen im Winter © Kerstin Bittner

