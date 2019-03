Oliver Hollenstein © Maria Feck

Polizisten, die auf Menschen am Boden eintreten, mit Fäusten auf Demonstranten einprügeln oder ihnen Pfefferspray ins Gesicht sprühen – diese Bilder haben sich nach dem G20-Gipfel ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Dennoch gibt es anderthalb Jahre später keine einzige Anklage gegen einen Polizisten. Wie kann das sein? Das haben uns gestern viele Leser per Mail gefragt, und auch wir waren überrascht von dieser Tatsache. Meine Kollegin Annika Lasarzik hat daher nachgefragt und nachgelesen. 94 der 154 Ermittlungsverfahren, die bei der Staatsanwaltschaft eingeleitet wurden, sind eingestellt worden, meistens, weil der Tatverdacht nicht ausreichte. In 11 dieser Fälle konnten die Ermittlungen nicht fortgeführt werden, weil die beschuldigten Beamten nicht namentlich identifiziert werden konnten. Oft scheitere die Aufklärung auch daran, dass Aussagen von vermeintlich Geschädigten und Zeugen fehlten, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Die Innenbehörde verweist ebenfalls darauf, dass bisher nur wenige Anzeigen von Betroffenen selbst eingingen, diese oft nur schwer ausfindig zu machen seien. Insgesamt klingt das, was wir aus den Behörden erfuhren, recht dünn. Wir bleiben dran und berichten wieder, wenn alle Verantwortlichen aus den Ferien zurück sind. Und selbstverständlich schauen wir, was aus den noch laufenden 60 Verfahren wird.

Aktuelles

© Daniel Reinhardt/dpa

Streik des Bodenpersonals führt wieder zu Flugausfällen

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di sind gestern am Flughafen mehr als 50 Flüge ausgefallen, betroffen waren Tausende Passagiere. An dem Streik beteiligten sich etwa 150 Beschäftigte der Gepäck- und Flugzeugabfertigung. Die Streikenden forderten, dass sich die Stadt als Mehrheitseigner des Flughafens in den Konflikt einschaltet. Die Fronten in dem Tarifkonflikt sind seit Wochen verhärtet. Bereits Anfang Februar hatte die Gewerkschaft mit einem Streik den Flughafen weitgehend lahmgelegt. Der Geschäftsführer der zuständigen Flughafentochtergesellschaft nannte den gestrigen Streik mitten in den Ferien verantwortungslos und sozial zutiefst ungerecht.

© Folko Damm

Ab 15. April macht VW-Tochter Moia Taxis Konkurrenz



Drei Monate lang lief der Testbetrieb, jetzt will Moia es wissen: Vom 15. April an schickt die VW-Tochter 100 elektrisch betriebene Kleinbusse auf Hamburgs Straßen. Das Prinzip: Bis zu sechs Kunden mit ähnlicher Route teilen sich eine Fahrt, die sie per App buchen, für einen durchschnittlichen Fahrpreis von sechs bis sieben Euro. Den Beförderungsservice, Ridesharing genannt und angesiedelt zwischen öffentlichem Bus und Taxi, bietet Moia montags bis mittwochs zwischen 5 Uhr morgens und 1 Uhr nachts sowie donnerstags bis samstags rund um die Uhr an. Sonntags soll es eine Betriebspause zwischen 6 und 10 Uhr geben. Zunächst starten 400 Fahrer im Schichtbetrieb. Wie Moia danach wachsen will, lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

© Loic Bernardin/Marine Nationale/AP/dpa

Umweltkatastrophe nach Brand auf Frachter, der in Hamburg startete



Die weiß-gelben Frachter mit der Aufschrift "Grimaldi Lines" kennt jeder, der regelmäßig im Hafen unterwegs ist. Am O‘Swaldkai werden sie mit Autos und Containern beladen, die sie nach Afrika bringen. Nun ist einer dieser Frachter, die

"Grande America", auf dem Weg nach Marokko 330 Kilometer vor der französischen Atlantikküste in Brand geraten und gesunken. Das unter italienischer Flagge fahrende Schiff hatte 45 Container mit Gefahrgut und 2200 Tonnen Schweröl an Bord. Ein zehn Kilometer langer und ein Kilometer breiter Ölteppich treibt auf die Küste zu. Ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Meeresverschmutzung ist unterwegs, außerdem wird der Ölteppich von Flugzeugen aus überwacht.

In einem Satz

Die Polizei ist mit einer Razzia in der Hafenstraße gegen die Drogenszene vorgegangen +++ Die S-Bahn war 2018 nicht so pünktlich wie im Vorjahr, als Grund nennt sie die Einführung der neuen Fahrzeuggeneration und eine Brückenbaustelle über der Bille +++ In Barmbek ist eine 47 Jahre alte Wachkoma-Patientin gestorben, weil sie vermutlich zu heiß gebadet wurde, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen +++ Nach der gerichtlichen Niederlage um die ärztliche Zulassung des vorbestraften Herzspezialisten Karl-Heinz Kuck verzichtet die Gesundheitsbehörde auf Rechtsmittel, Kuck kann seine Approbation behalten

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Um 14.30 Uhr startet heute am Hauptbahnhof die nächste "Fridays for Future"-Demo +++ Die Pressekammer des Landgerichts entscheidet, ob die Pro-Familia-Landesvorsitzende Kersten Artus den Klarnamen eines Mannes öffentlich nennen darf, der unzählige Ärzte angezeigt haben soll, weil sie im Internet über Schwangerschafts­abbrüche informiert und damit gegen Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verstoßen haben sollen +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim 99. Ostasiatischen Liebesmahl +++ Am Sonnabend besucht Bürgermeister Tschentscher die Centrum-Moschee in St. Georg +++ Der HSV empfängt am Sonnabend Darmstadt 98, und der FC St. Pauli fährt nach Sandhausen +++ Im Schauspielhaus feiert "Die Stadt der Blinden" Premiere

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Ich war in der stinkenden Tiefgarage einer Wohnanlage zugange. Zum wiederholten Male waren hier die Rohre dicht, weil Mieter die Toilette als Mülleimer nutzten. Ein Bewohner parkte sein dickes Auto neben mir und zwang mir ein Gespräch auf: Er schimpfte über die Dummheit und das Unverständnis der Menschen im Allgemeinen – und in seinem Wohnblock im Besonderen. Schließlich verabschiedete er sich mit den Worten: "Hauptsache, die Verstopfung betrifft nur die unteren Wohnungen. Bei mir da oben läuft doch alles normal ab, oder?" Dazu fiel mir in dem Moment keine passende Antwort ein.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Daniel Reinhardt/dpa

Was bedeutet der Kohleausstieg für das Kraftwerk Moorburg?

Wie muss man sich das Ende des Kraftwerks Moorburg vorstellen, wenn Deutschland mit dem Kohleausstieg Ernst macht? Seit Mittwoch weiß man etwas mehr. Im Wirtschaftsausschuss des Bundestages hat der zuständige Staatssekretär erklärt, wie Deutschland die Stilllegung seiner Steinkohlekraftwerke erreichen will: durch ein Bieterverfahren. Der Bund würde den Betreibern Stilllegungsprämien anbieten und seine Angebote so lange steigern, bis für das letzte Kraftwerk eine Vereinbarung geschlossen ist. Da sich die Betriebsbedingungen für Kohlekraftwerke laufend verschlechtern, stehen die Betreiber unter Druck, die Angebote anzunehmen. Noch Ende dieses Jahres könnte ein solcher Gesetzentwurf vorgelegt werden.

Von der Strategie über den Entwurf und das Gesetz bis zum wirklichen Kohleausstieg ist es noch weit. Aber der Vorschlag wirft schon heute neues Licht auf den Hamburger Streit um das Steinkohlekraftwerk, das die Bürgerschaftsfraktionen von CDU, FDP und AfD nach wie vor gerne zur Fernwärmeversorgung der Stadt nutzen würden. Schon vorher war die Idee nicht sonderlich plausibel, Geld der Steuerzahler und der Fernwärmekunden in eine Anlage zu investieren, die wiederum mit dem Geld der Steuerzahler wenig später stillgelegt werden soll. Nun verschärft sich der Widerspruch: Würde in Moorburg tatsächlich Fernwärme erzeugt, würde das Kraftwerk für Vattenfall lukrativer. Die Investition öffentlicher Mittel in den Fernwärmeanschluss würde also den Preis hochtreiben, der aus öffentlichen Mitteln für die Stilllegung bezahlt werden muss.

Frank Drieschner

Hamburger ärgern sich über Zucker und versteckte Preiserhöhungen

Was ärgert Hamburgerinnen und Hamburger beim Einkaufen am meisten? Das hat die Verbraucherzentrale in einer großen Online-Umfrage gefragt, 2600 Bürgerinnen und Bürger haben mitgemacht. Besonders wichtig sind den Hamburgern demnach Lebensmittel, die häufigsten Ärgernisse: Knapp 63 Prozent finden, in vielen Lebensmitteln stecke zu viel Zucker. 61 Prozent der Verbraucher sind verärgert über versteckte Preiserhöhungen durch veränderte Füllmengen. Knapp die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fordert eine vereinfachte farbliche Kennzeichnung von Nährwerten und Inhaltsstoffen in Form einer Ampel. Die vollständige Studie können Sie hier nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Kinderbuch In der Schule findet ein Kostümfest statt, und Peter verkleidet sich als Held seiner Lieblingsgeschichte, als Robinson Crusoe. Er wird ausgelacht und flüchtet nach Hause. Dort angekommen, träumt er sich weg auf eine einsame Insel und erlebt viele Abenteuer. Eine wunderschöne Geschichte über die Macht von Träumen. Peter Sis: Robinson. Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit. Gerstenberg, 16,95 Euro, für 4–6 Jahre Roman Showdown auf einem Walfangschiff: Ein Mörder und ein Schiffsarzt mit dunkler Vergangenheit, die beide um das Geheimnis des anderen wissen ... mit einem überraschenden Ende. Ian McGuire: Nordwasser. Aus dem Englischen von Joachim Körber. Mare, 22 Euro Sachbuch Das neue Buch des bekannten englischen Chemikers und Wissenschaftsautoren weiß auf über 300 Seiten nicht gänzlich Unbekanntes, aber viel Überraschendes zum Thema Ebbe und Flut zu berichten. Anschaulich und witzig: So spannend kann Naturwissenschaft sein. Hugh Aldersey-Williams: Flut: Das wilde Leben der Gezeiten. Aus dem Englischen von Christophe Fricker. dtv, 14,99 Euro … ausgewählt von Maike Fuchs, HAFENFUCHS – die Buchhandlung in der HafenCity . Die Buchhandlung Hafenfuchs öffnete im Jahr 2018 und ist im weitesten Sinne spezialisiert auf die Themen Hafen, Meer und Seefahrt

Was geht

Tiere in Gefangenschaft: Wie sind die ersten Zoos entstanden, wie präsentieren sie sich heute? Vortrag mit Fokus auf Menagerien am Spielbudenplatz bis hin zum heutigen Tierpark Hagenbeck: "Lebenslänglich hinter Gittern: Zur Kulturgeschichte der Einrichtung ›Zoo‹".

Geomatikum der Universität Hamburg, Bundesstraße 55, 19 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Patrick’s Party: Der 17. März trägt grün, Städte wie Chicago lassen gar ihre Flüsse entsprechend einfärben. Die Elbe wird Sonntag zwar nicht grün durch Hamburg schwappen, zu Ehren des Bischofs Patrick aber zischt am St. Patrick’s Day das Bier, es erklingen Konzerte und Geschichten.

Konzert & Geschichten: Sprachenclub "prolinguis", Rothenbaumchaussee 97, heute, 20 Uhr;

Konzert & Party: Thomas Read Irish Bar, Nobistor 10, Sa, ab 12 Uhr;

Konzert & Tanz: Rieckhof, Rieckhoffstraße 12, Sa, 20 Uhr;

Konzert & Party: Haus der Jugend, Baumacker 8, 23.3., 19 Uhr, 15 Euro

Was kommt

Der Norden boxt: Sie arbeitet als Model, Sängerin und Schauspielerin, vor allem aber ist Alicia Melina Profiboxerin. Die gebürtige Buchholzerin verteidigt bei der "Euro Boxing Night" in der Heimat gleich vier WM-Gürtel im Halbweltergewicht.

NordHeideHalle, Am Holzweg 4, Buchholz, Sa, 18 Uhr, VVK ab 23,25 Euro

Operngala: Im Lübecker Kammerorchester spielen nicht nur professionelle Musiker auf, sondern auch ambitionierte Amateure. Bei der Operngala singen außerdem Studierende der Lübecker Musikhochschule Kompositionen von Bellini über Mozart bis Wagner.

Helmut-Schmidt-Universität, Aula, Holstenhofweg 85, So, 17 Uhr, Spenden erbeten

Gekommen, um zu bleiben. Ab 15. April will der Ridersharing-Anbieter Moia in Hamburg seinen Fahrservice anbieten, zunächst mit 100 Fahrzeugen und 400 Fahrern. Doch das ist nur der Anfang.