Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

fast 100 Leserinnen und Leser haben uns gestern geschrieben. Die große Mehrzahl mit eindeutigem Tenor zum Fall einer Cafébesitzerin, über die wir gestern berichtet haben: Es sei deren gutes Recht, Babys und Kleinkindern den Zutritt zum Café zu untersagen, denn viele junge Eltern würden ihren Kindern viel zu wenig Grenzen setzen, die Kleinen seien dadurch wirklich oft unerträglich. Da wir in der Redaktion zum Teil selbst junge Eltern sind, kommentieren wir das aus Befangenheit nicht. Zur Frage, wie kinderfreundlich Hamburg allgemein ist, gingen die Meinungen deutlich weiter auseinander. Interessant fanden wir Ihre Verbesserungsvorschläge: Leser René L. wünscht sich beispielsweise mehr überdachte Spielplätze, die man auch bei Hamburger Schmuddelwetter nutzen kann. Und er fragt sich, warum so wenige große Restaurants Spielräume für Kinder haben. Solche Ideen suchen wir weiterhin für unsere Aktion "Hamburg besser machen". Bis Anfang April sind wir noch in 16 Kneipen quer durch die Stadt zu Gast, um mit Ihnen zu diskutieren. Anmelden können Sie sich unter www.hamburgbessermachen.de.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

Bezirksamt veröffentlicht Vertrag zum Stones-Konzert

© Christophe Gateau/dpa

Nach massivem öffentlichem Druck hat der Senat den Vertrag veröffentlicht, mit dem der Bezirk Nord im September 2017 die Nutzung des Stadtparks für ein Konzert der Rolling Stones geregelt hat. Auffällig an dem mit Anhängen 19-seitigen Werk sind zwei Dinge: Zum einen die Höhe der Miete. Mindestens 205.000 Euro, je nach Ticketverkauf maximal 255.000 Euro waren laut Vertrag vereinbart. Das gilt als wenig. Nach der Gebührenordnung hätte die Stadt wohl bis zu einer Millionen Euro verlangen können. Zum anderen das Datum der Unterschrift: Erst am 5. September, also nur vier Tage vor dem Konzert, haben der damalige Bezirksamtsleiter und der Geschäftsführer des Veranstalters unterschrieben. Die entscheidenden Fragen sind nun: Ist die Gebühr wirklich zu niedrig? Und waren die 100 Freikarten für das Bezirksamt und weitere vergünstigte Kaufkarten möglicherweise eine Gegenleistung? Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen mehr als 40 Personen, darunter viele SPD-Politiker und auch Senatsmitglieder.

So sollen Hamburgs Schulen digitaler werden

© Daniel Reinhardt/dpa

30.000 neue Laptops, mehr Smartboards und schnelles WLAN in jedem Klassenzimmer: So will Hamburg die Digitalisierung an den Schulen voranbringen. Dabei helfen sollen 128 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule, der vergangene Woche nach einem zähen Hin und Her zwischen Bund und Ländern auf den Weg gebracht wurde. Bei der Umsetzung hat sich die Stadt viel vorgenommen: In Bezug auf die digitale Ausstattung sollen Hamburgs Schulen die modernsten in ganz Deutschland werden, sagte Schulsenator Ties Rabe gestern bei der Verkündung der Pläne. Unklar ist allerdings noch, wie die neuen technischen Geräte gewartet und repariert werden sollen. Wie Hamburg den Digitalpakt im Detail umsetzen will und zu welchen absurden Szenen im Schulalltag das neue digitale Lernen führt, hat Annika Lasarzik hier aufgeschrieben.

Immer weniger Straßenbäume in Hamburg

Die Stadt hat erneut mehr Straßenbäume gefällt als nachgepflanzt, das hat der Naturschutzbund Nabu nachgezählt. Zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 seien rund 1000 Straßenbäume umgesägt worden, Nachpflanzungen seien aber nur für rund drei Viertel der gefällten Bäume geplant. Die meisten Bäume wurden demnach in den Bezirken Mitte (206), Altona (180) und Bergedorf (160) gefällt. Bei der Hälfte der Bäume wurde das Fällen mit einer Krankheit begründet. Danach folgten mit 28 Prozent die Verkehrssicherheit sowie mit 12 Prozent Bauvorhaben, Anfahrschäden und Vandalismus. Zwischen 2009 und 2017 hat sich der Bestand an Straßenbäumen in der Stadt nach Angaben des Nabu bereits um fast 9000 Bäume verringert, das entspreche etwa vier Prozent des Bestands.

Schock für Polizisten in St. Georg: Frau verletzt Katze

Das hat auch die Polizisten in St. Georg erschreckt: Unter dem #AuchMensch postete die Hamburger Polizei gestern ein Vorkommnis am Kommissariat 11 in St. Georg. Dort sei eine Frau mit einer Katzentransportbox erschienen, um eine Strafanzeige zu stellen. Als der zuständige Beamte telefonierte, habe die Frau die Katze aus der Box genommen und ihr mit einer Rasierklinge den Hals aufgeschnitten. Das Tier habe sich stark blutend befreien können, sei durch die Wache gerannt, bis es irgendwann erschöpft liegen blieb. Die offenbar psychisch kranke Frau wurde in Gewahrsam genommen, die Katze in eine Tierklinik gefahren – sie wird voraussichtlich überleben.

In einem Satz

Der 56-jährige Morten Struwe, ehemaliger Chef der Davidwache und Stabsleiter der Schutzpolizei, soll neuer Vizepräsident der Hamburger Polizei werden +++ Die Umweltorganisation BUND hat die Begründung für die Klage gegen den Ausbau des Hamburger Flughafens beim Oberverwaltungsgericht eingereicht, die Umweltschützer fordern ein neues Planfeststellungsverfahren +++ Im Prozess um eine tödliche Kollision auf der Elbe hat das Amtsgericht einen Binnenschiffer freigesprochen, der im November 2016 mit einem Sportboot kollidiert war, wobei der 53-jährige Skipper starb

Was heute auf der Agenda steht

Der Hamburger Sportbund lädt zum Jahresempfang und kürt den Trainer und Nachwuchstrainer des Jahres +++ Im Prozess gegen einen Hamburger Zahnarzt wegen Fehlbehandlungen werden die Plädoyers und das Urteil erwartet

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Polizist

Einmal bin ich nachts mit gezogener Waffe durch ein Kinderzimmer gelaufen. Der Vater hatte der Mutter gedroht, sie schwer zu verletzen. Ein Kind wurde wach, fragte: Papa? Ich antwortete: Nein, schlaf mal weiter. Hinterher setzte ich mich ins Auto und atmete tief durch. Das sind so Momente, in denen man sich erst einmal wieder sammeln muss.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Die brauen sich was

© Tomas Engel für DIE ZEIT

Die ZEIT-Redaktion teilt den Eindruck vieler ambitionierter Biertrinker, dass die Situation unübersichtlich geworden ist. Auch in Hamburg. Ein gutes Dutzend Brauereien kreiert im Zuge der Craft-Beer-Bewegung mittlerweile jedes Jahr kistenweise neue Erfrischungen oder lässt alte, längst vergessene Sorten wieder aufleben. Sie mischen Kaffeebohnen in den Sud, und sie lassen Biere in alten Bourbonfässern reifen. Eine zehnköpfige Jury, zusammengesetzt aus mehreren Ressorts der ZEIT, hat sich freudig der Aufgabe hingegeben, das Angebot zu sortieren. Sie trank sich drei Stunden lang durch das aktuelle Schaffen der kreativsten Hamburger Brauer. Herausgekommen ist eine facettenreiche Empfehlungsliste: Welche Biere wir Ihnen mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können, lesen Sie als Abonnent hier. Prost!

Ihre Meinung: Wie kinderfreundlich ist Hamburg?

© Frank Rumpenhorst/dpa

Gestern haben wir über das Café Moki’s Goodies berichtet, in dem Kinder unter sechs Jahren nicht erwünscht sind. Das Thema hat viele unserer Leserinnen und Leser bewegt. Unter den Zuschriften überwiegt das Verständnis für die Cafébesitzerin deutlich. Vor allem viele ältere Leser äußern immer wieder den gleichen Eindruck: Junge Eltern würden ihren Kindern nicht genügend Grenzen aufzeigen. Es gebe zu viele Eltern, die auf das Handy schauten, während das Kind andere Menschen belästige. Besonders verärgert sind viele Leserinnen und Leser auch über die Debatte im Netz. Es sei doch auch eine Frage der Toleranz, Menschen einen entspannten Cafébesuch zu ermöglichen. Und schließlich gebe es auch genügend Cafés, in denen Kleinkinder willkommen seien.

Unter den Zuschriften waren auch mehrere Mails von Café- und Restaurant-Besitzerinnen. Sie können die Entscheidung ihrer Kollegin nachvollziehen. Jennifer R. berichtet etwa, einige Mütter würden leider gar nicht darauf achten, ob ihre Kinder mit schmutzigen Schuhen über Lederbänke liefen, Interieur beschädigten oder mit großer Lautstärke andere Gäste belästigten. Das Problem seien nicht die Kinder, sondern die Eltern. Es sei doch klar, dass es für Kinder wenig Langweiligeres gebe, als in einem Café zu sitzen. Cafébesitzerin Sonja L. berichtet, dass sie ebenfalls einmal eine Gruppe von Müttern gebeten habe, sich anderswo zu treffen.

Ist die Debatte am Ende eine zwischen Eltern und dem Rest der Gesellschaft? Offenbar nicht. Selbst einige Eltern schrieben uns, Inseln der Ruhe seien wichtig, gerade für Eltern – deswegen sei es doch wunderbar, wenn es Orte gebe, wo man mal ohne Kinder sein könne. Ansonsten haben gleich mehrere Leser einen Tipp für die Eltern, die rausgeschmissen werdeb: Besser geeignet für Kinder sei doch ohnehin ein Spielplatz, eine Wiese oder der Wald.

Übrigens: Uns ist gestern ein Fehler unterlaufen. Das Café Moki’s Goodies liegt im Eppendorfer Weg, der ist selbstverständlich nicht in Eppendorf, sondern in Hoheluft.

"Wir dachten, der Stint wäre unermesslich"

© Folko Damm

In der Elbe gibt es immer weniger Stinte, viele Fischer bangen daher um ihre Existenz. Walter Zeeck, 70, ist Elbfischer im Ruhestand, er arbeitet aber noch immer im Familienbetrieb seiner Söhne Claus und Harald im niedersächsischen Geversdorf mit. Er blickt auf über ein halbes Jahrhundert Stintfischerei zwischen Cuxhaven und Hamburg zurück und sagt: "So schlecht wie heute war es noch nie."

"Ich bin als 15-Jähriger an Bord gekommen, das war 1964. Mit 24 wurde ich dann Kapitän auf dem Kutter meines Vaters.

Damals hat die Elbfischerei im Winter von den Stinten gelebt. Am Altonaer Fischmarkt wurden früher bis zu 1000 Tonnen Stint in der Saison angelandet. Ich konnte sehr gut von der Fischerei leben, habe ein Haus gebaut und eine Familie gegründet. Meine Frau hat im Betrieb mitgearbeitet und die Fische verkauft, damals noch vom Kutter aus, bei uns in Geversorf. Oder wir haben direkt an die Händler entlang der Elbe verkauft, in der Nähe der Fangplätze zwischen Hamburger Hafen und Cuxhaven.

Wir dachten immer, der Stint wäre unermesslich. Zu meinen Anfangszeiten waren zehn Zentner pro Tide keine Seltenheit, 15 Zentner waren ein guter Fang. Doch in den letzten Jahren hatten wir solche Fänge nicht mehr. Wenn nur noch ein oder zwei Zentner pro Tide im Netz sind, dann macht man sich schon mal Sorgen. Das Einzige, was uns entgegengekommen ist, waren die Preise, die durch die Knappheit gestiegen sind. So schlecht wie heute war es allerdings noch nie. Ich bin zwar nicht mehr aktiv an Bord, weiß aber von meinen Söhnen, was die da fangen. Wir besprechen ja auch, wo man wann hinfahren kann, da halte ich mich mit meinem Wissen auch überhaupt nicht zurück. Wenn sie die Netze reinziehen, ist da vielleicht noch ein halber Zentner oder ein Zentner drin, wo früher zehn Zentner drin waren. Das ist enttäuschend und stimmt nachdenklich.

Aber als Fischer ist man Optimist. Wir sind ja ein reiches Land und haben ein Umweltbewusstsein entwickelt, das es früher so nicht gab. Deshalb hoffe ich, das ist wieder in den Griff zu kriegen. Ich würde auch heute noch keinem, der diesen Beruf ergreifen will, davon abraten. Aber das müssen schon besondere Menschen sein. Dieser Beruf ist mit vielen Entbehrungen verbunden. Deshalb ist ja auch ein großer Teil der Fischereibetriebe eingegangen. Denn wenn das Geld nicht stimmt und die Arbeitszeit zu viel ist, dann laufen viele weg. Aber das muss man überbrücken können, durchstehen können. Man muss gerne Fischer sein."

Das gesamte Protokoll von Folko Damm lesen Sie auf ZEIT Online.

So sah das aus: Völkerschau im Tierpark Hagenbeck, 1913

© Staatsarchiv Hamburg, mit besonderem Dank an Joachim Frank

"Es war mir vergönnt, die Völkerschauen als erster in die zivilisierte Welt einzuführen." Mit kaum verhohlenem Stolz beschreibt Carl Hagenbeck in seinen Memoiren den Beginn einer rassistischen Tradition: Menschen aus fernen Ländern wurden nach Europa verschifft, um sie im Zoo auszustellen. Eine findige Geschäftsidee, fand Hagenbeck. Um 1900 reichte es eben nicht mehr, sechs Seehunde in einem Bottich zu präsentieren, wie es noch sein Vater am Spielbudenplatz getan hatte. Wer den neuen Tierpark in Stellingen besuchte, sollte echte Exotik erleben. Also wies Hagenbeck seine Tierfänger an, auch Menschen mitzubringen. Im Zoo mussten die Leute vorführen, wie "ihr Volk" angeblich lebte und arbeitete: Bezahlte Darsteller der "Kalmücken"-Schau brachen täglich ihre Zelte ab, luden sie auf Pferde und Kamele, führten die Tiere dreimal im Kreis und bauten die Siedlung wieder auf. Die Völkerschau "Birma" zeigte Zigarrendreherinnen bei der Arbeit, platziert vor Tempelkulissen. Als authentisch galt, was Klischees bestätigte. Die "zivilisierte Welt" sieht man hier am oberen Bildrand: Das weiße Publikum, das auf Frauen, Männer und Kinder im Gehege hinuntergafft.

Annabel Trautwein

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause

Süßes aus dem Orient Es gibt einen Laden in Hamburg, der Süßigkeiten allerhöchster Güte verkauft, kleine Kunstwerke, die ihresgleichen suchen. Man findet ihn in einer Seitenstraße des Steindamms an einer unscheinbaren Ecke, außen ist ein Schild angebracht, auf dem schlicht Oriental Sweets steht. Betritt man den Laden, der von Libanesen betrieben wird, steigt dem Besucher ein feiner Duft in die Nase, der ganz eigen ist. Es riecht nach Sauberkeit und Süße, nach feinem Teig und Nüssen. Hinter den Glastresen werden auf runden Blechen gut ein Dutzend verschiedene orientalische Süßigkeiten angeboten. Baklava, mit Walnüssen oder Datteln gefüllte Grieskekse, kleine Nester aus dünnem Nudelteig (Kadaifi oder Engelshaar), die mit Pistazien, Cashewnüssen oder Mandeln gefüllt sind, und feine Knefe – ein Kuchen mit Gries, Kadaifi und einer besonderen Käseart, die an Mozzarella erinnert. Die einzelnen Aromen sind gut herausgearbeitet, die Backwaren frisch und nicht zu süß. Schade nur, dass man hier keinen Mokka mit Kardamom genießen kann, die Süßigkeiten sind zum Mitnehmen gedacht und werden ganz nüchtern zu einem Kilopreis von 16 Euro verkauft. Oriental Sweets (keine Website); St. Georg, Steindamm 55, täglich geöffnet 9–21 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Probe im Bunker: Das "Ensemble Resonanz" öffnet die Türen seiner Werkstatt. Bei einer "ungeschminkten" Probe werfen Gäste einen Blick hinter die Kulissen der Entstehungsgeschichte eines Konzertes. Wie klingt die Resonanz?

Hochbunker Feldstraße, Feldstraße 66, 16 Uhr, Eintritt frei

Gesundes Hoffen: Warum ist Hoffnung für ein gesundes Leben wichtig? Wie schaffen wir mehr Raum für Selbstbestimmung und Genesungsbegleitung? Öffentliche Vorlesung von Peerforscherin Gwen Schulz: "Hoffnung – aus der Perspektive von Chefärzten und Genesungsbegleitern".

Universität Hamburg, Hörsaal A, Edmund-Siemers-Allee 1, 18.15–19.45 Uhr

Solo-Flimmern: Die frühere Arbeiterin Ingrid hat es geschafft! Sie tourt als Schlagersängerin über die Dörfer, tritt in Clubs und auf Festen auf. Allerdings kommt sie mit ihrem Privatleben nicht klar. Der Film "Solo Sunny" basiert auf der Lebensgeschichte von Sanije Torka und war der letzte Spielfilm des DDR-Regisseurs Konrad Wolf.

Filmraum, Müggenkampstraße 45, 20.15 Uhr, Spenden erbeten

Hamburger Schnack

Sonniges Wetter in Hamburg-Neugraben, wir sitzen auf einer Bank und futtern Pommes. Ein Bauarbeiter, ebenfalls mit Pommes bewaffnet, sieht uns und setzt sich zu uns. "Und, was macht ihr so, Jungs?" Mein Kumpel antwortet: "Wir studieren, dual." Kurze Pause. Dann die Rückfrage: "Sach mal, hast du mich gerade Aal genannt?!" Gehört von Lasse Schmidt

Meine Stadt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Die brauen sich was. Hamburgs Bierproduzenten gehören zu den Kreativsten der Republik. Sie mischen Kaffeebohnen in den Sud, lassen Biere in Whiskyfässern reifen und entdecken vergessene Sorten wieder. Wir haben spannende Neuheiten getestet – das sind unsere Empfehlungen. Für Abonnenten.

So wird der Digitalpakt Schule in Hamburg umgesetzt. 30.000 Laptops, Smartboards und schnelles WLAN in jedem Klassenzimmer: wie mit 128 Millionen Euro das digitale Lernen gefördert werden soll

Wir dachten, der Stint wäre unermesslich. Walter Zeeck war 50 Jahre lang Elbfischer aus Leidenschaft – doch nun landen immer weniger Stinte im Netz. Wie erlebt er die Fangkrise?