Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute Abend um 22.58 Uhr ist es soweit: Die Sonne wird senkrecht über dem Äquator stehen und beide Erdhälften für einen Moment genau gleich bescheinen. Das ist der Wendepunkt, der Winter ist vorbei, der Frühling beginnt! Während Kollege Florian Zinnecker und ich deswegen gestern schon intensiv diskutierten, ob denn in Hamburg in diesem Winter eigentlich Schnee lag (wir konnten uns nicht erinnern, bitte kommen Sie uns nicht mit Fakten, die zerstören jede Wetterdiskussion), wurde ich von meiner Frau höflich darauf hingewiesen, dass dies doch eine wunderbare Gelegenheit für einen Frühjahrsputz sei. Das sieht übrigens nicht nur sie so, sondern auch die Stadtreinigung. Ab Freitag lädt sie zum 22. Mal zur Aktion "Hamburg räumt auf". Im vergangenen Jahr sammelten dabei 72.100 Hamburger 193 Tonnen Müll ein. Falls sie diesmal mitmachen wollen, können Sie sich hier anmelden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

Schon wieder stirbt ein Radfahrer, weil ein Lastwagenfahrer ihn übersehen hat

© Daniel Reinhardt/dpa

In Stellingen ist gestern Mittag ein 37-jähriger Radfahrer von einem rechts abbiegenden Lastwagen überrollt und getötet worden. Der 48-jährige Fahrer eines Zwölftonners eines Entsorgungsunternehmens übersah den Radfahrer, der parallel zu ihm auf dem Radweg fuhr, als er vom Holstenkamp in die Große Bahnstraße abbiegen wollte. Am Abend rief der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC zu einer Mahnwache auf, etwa 100 Menschen legten sich auf die Kreuzung, an der sich wenige Stunden zuvor der Unfall ereignet hatte. Außerdem stellten sie ein weißes Geisterrad auf als Zeichen, das hier ein Radfahrer gestorben ist. Im vergangenen Jahr starben zwei Radfahrer in Hamburg, im Mai wurde eine junge Mutter ebenfalls von einem rechts abbiegenden Lastwagen überfahren und getötet.

Prozess um Brandanschlag auf Behördenmitarbeiter beginnt

Anfang September war unsere Kollegin Nike Heinen mit zwei Mitarbeitern des Gesundheitsamtes Altona unterwegs, um eine Reportage über den sogenannten Zuführdienst zu recherchieren. Die Geschichte war noch nicht erschienen, da geschah Schreckliches: Eben jene Mitarbeiten betraten die Wohnung eines psychisch kranken Mannes, der sie mit brennendem Spiritus überschüttete. Einer der beiden Behördenmitarbeiter starb, der andere wurde schwer verletzt. Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und schwere Brandstiftung vor. Wenn Sie mehr über seine Opfer erfahren wollen, lesen Sie hier noch einmal die Reportage von Nike Heinen.

Behörde schreitet wegen linksextremer Aufkleber an Schule ein

© Daniel Reinhardt/dpa

"Altona gegen Rechts", "Rassistische Hetze stoppen", "FCK AFD", solche und weitere Aufkleber der vom Verfassungsschutz beobachteten Antifa-Gruppe "Antifa Altona Ost" hingen im Eingangsbereich und in einem Unterrichtsraum des Oberstufenhauses der Ida-Ehre-Schule in Hoheluft. Darüber hat sich die AfD bei der Schulbehörde beschwert. Und die hat entschieden: Die Aufkleber müssen weg. Außerdem soll die polizeifeindliche Schmiererei A.C.A.B. (All Cops Are Bastards) im Treppenhaus übermalt werden. Die Behörde widerspricht aber dem Vorwurf der AfD, an der Schule herrsche ein politisch weitgehend uniformes Schulklima und der Diskurs über politische Themen werde niedergeschlagen.

In einem Satz

Der Geschäftsführer des FC St. Pauli, Andreas Rettig, räumt aus privaten Gründen überraschend seinen Posten und kehrt im September in seine Wahlheimat Köln zurück +++ Der Katamaran "Halunder Jet" ist gestern zum ersten Mal in diesem Jahr nach Helgoland gefahren

Was heute auf der Agenda steht

Im Streit um die Gehälter des Bodenpersonals am Flughafen treffen sich die Gewerkschaft ver.di und Vertreter des Flughafens zur 6. Tarifrunde +++ Der 143 Jahre alte Alsterdampfer "St. Georg" startet in die Saison +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) frühstückt mit den Mitgliedern des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

Immer mehr Kioske im Viertel werden zu Paketshops, aber darauf habe ich keine Lust. Das bringt nur Stress! Mein Laden ist klein. Für ein paar Pakete in der Woche hätte ich zwar Platz – aber die Leute bestellen ja ohne Ende. Viele Kunden holen ihr Paket aus Bequemlichkeit erst am letztmöglichen Tag ab, bis dahin würde es bei mir herumliegen, und die Stammkunden müssten irgendwann über riesige Paketstapel klettern. Nein danke, da könnte ich ja gleich bei der Post arbeiten.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Hamburger rappt für Inklusion

"Irgendwie anders und irgendwie normal, kleines bisschen extra, irgendwie egal", rappt Roger Reddich in seinem neuen Song. Warum uns das eine Meldung wert ist? Weil morgen der Welt-Down-Syndrom-Tag ist und der Hamburger gemeinsam mit dem Verein KIDS Hamburg ein Zeichen für Vielfalt und Inklusion setzen will. Ein Musikvideo gibt’s auch, darin zu sehen: Kinder, mit und ohne Behinderung, die lachen, spielen, Quatsch machen. Ganz normal eben.

Pro und Contra: Zwei Leserinnen erklären ihre Haltung zum Kinderverbot im Café

© Julian Stratenschule/dpa

Kleinkinder bis 6 Jahren müssen im Café moki’s goodies draußen bleiben. Noch immer schreiben uns viele Leser zu dem Fall in Hoheluft: solche, die Verständnis zeigen, und solche, die sich darüber empören. Wie geht man um mit einem Thema, zu dem die Meinungen teils weit auseinandergehen und das offenbar starke Emotionen auslöst? Wir lassen zwei Leserinnen sprechen: Rahel Clarke, zweifache junge Mutter, und Jennifer Röder, Cafébesitzerin aus Blankenese. Die eine sagt: Das Problem seien nicht die Kinder – sondern so manche "verbissene Erwachsener". Die andere: "Einige Mütter denken, dass sie mit dem Kauf eines Cappuccinos die Verantwortung für ihr Kind abgeben können." Was die beiden Frauen noch so über das Kinder-Verbot denken und welche Erfahrungen sie in der Stadt gemacht haben, lesen Sie hier.

Wie kann Hamburg besser werden, Herr Flügge?

© Sigrid Neudecker

"Schnelsen ist für viele Bürger sowie auch für mich in vielen Punkten ein ›abgehängter Stadtteil‹. Wir haben keine U-Bahn, es gibt weder eine Stadtrad-Station noch Carsharing. Hier braucht man ein Auto. Deshalb findet man nur schwer einen Parkplatz. Gleichzeitig stehen nachts viele große Parkplätze leer, etwa bei Aldi oder der Parkplatz vom ModeCentrum, aber auch in vielen Tiefgaragen gibt es Plätze, die nur tagsüber von den gewerblichen Mietern genutzt werden. Ich wünsche mir seit Jahren, dass man mit diesen Firmen spricht und eine Art Parkplatz-Sharing einführt. Da haben doch beide Seiten etwas davon."

Heinrich Flügge, "Baujahr 1954", Versicherungskaufmann im Ruhestand und seit 1986 für Bürgerinitiativen im Stadtteil aktiv, war am Montag beim "Hamburg besser machen"-Kneipenabend in Schnelsen dabei. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstalten wir in den kommenden Wochen Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Unprätentiös und fix Oft ist der "Italiener" um die Ecke gar keiner, und die Inhaber sind Inder oder Pakistaner. Das gilt offensichtlich auch für die Trattoria Vitello, wo hinter großen Fensterscheiben zahlreiche Mittagsgäste verköstigt werden. Ruck, zuck ist der Tisch gewischt, die Bestellung aufgenommen, steht Weißbrot mit Aioli auf dem Tisch. Der Tee ist großzügig mit frischer Minze und Ingwer bestückt (4,80 Euro). Die Penne mit Lachsstreifen in würziger Senfsahnesoße und frisch geriebenem Parmesan (8,90 Euro) werden mit Genuss verspeist. Von der normalen Karte wird mittags jede Pizza oder Pasta für 6,90 Euro angeboten – und wo immer der freundliche Kellner nachfragt, wird signalisiert, dass es geschmeckt hat. Trotz des lauten Stimmengewirrs bleiben viele Gäste länger sitzen und bestellen etwa noch einen kräftigen Espresso (2,50 Euro); auf Nachfrage wird das Tiramisu umstandslos als halbe Portion gebracht, all das spricht für das unprätentiöse kleine Restaurant. Trattoria Vitello; Innenstadt, Gerhart-Hauptmann-Platz 48, Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

London lesen: Laut "Cicero" schreibt er "das schönste Englisch der Welt"; in jedem Fall ist Alan Hollinghurst einer der wichtigsten lebenden Autoren Großbritanniens. In der Lesung zu seinem neuen Roman "Die Sparsholt Affäre" taucht er ein in die 1940er-Jahre, in denen der Blitzkrieg über London fegt, im Lichtkegel der Taschenlampen nächtliche Begegnungen Konturen verlieren.

Literaturhaus, Schwanenwik 38, 19.30 Uhr, 12 Euro

Pop leben: Ihr Sound klingt nach den Achtzigern, in Videos schleudern Hände durch neonrosa Nebelschwaden. Die "Woods of Birnam" verarbeiten damit den Verlust eines geliebten Menschen – die Musik steht in bewusstem Kontrast zum Inhalt. Pop und Indie-Pop in allen Farben festigen am Ende die Erkenntnis, dass das Leben weitergeht – immer.

Elbphilharmonie, Kleiner Saal, Platz der Deutschen Einheit 1, 19.30 Uhr, VVK ab 42,75 Euro

Alles Bauhaus: Stahl, Glas, Beton – wenn vom Bauhaus die Rede ist, ploppen Klischees auf. Doch die Epoche umfasste mehr als neue Ästhetik: Sie wollte die Welt als Ganzes verändern, experimentierte mit Technologien, verstand sich als soziales Experiment. Vortrag von Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums (Weil am Rhein): "Alles ist Design? Wie Gestaltung am Bauhaus neu erfunden wurde".

Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2, 20–22 Uhr, 10 Euro

Hamburger Schnack

Neulich auf dem Weg zur Arbeit an der S-Bahn Station Sternschanze. Ein paar Obdachlose haben sich versammelt. Kommt vom Park her ein neuer dazu. Sagt einer: "Hey, du siehst aber müde aus! Hast du überhaupt geschlafen?" Der Neue "Och na ja, nee, bin seit 2 Uhr wach...". Der Erste wieder: "Mensch, du musst doch mal mehr schlafen!" Ruft ein Dritter vom Gebäude aus: "Ich hab noch meinen Schlafsack hier! Kannste nehmen!" Ich war gerührt von so viel Zusammenhalt am Morgen. Gehört von Lea Wask

Meine Stadt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Das Inferno hinter der Wohnungstür. Als zwei Behördenmitarbeiter die Wohnung eines psychisch Kranken betreten, gibt es eine Explosion. Einer der beiden Männer stirbt, der andere wird schwer verletzt. Unsere Autorin Nike Heinen hatte sie kurz zuvor noch bei ihrer Arbeit begleitet.

Kinderverbot im Café – ja oder nein? Ein Hamburger Café sperrt kleine Kinder aus, die Besitzerin kassiert einen Shitstorm. Diskriminierung? Eine Mutter und eine Gastronomin erzählen, wie sie die Sache sehen.