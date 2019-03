Oliver Hollenstein © Maria Feck

dieses Wahlergebnis wäre eine Sensation: eine mit 35 Prozent deutlich erholte SPD, ein Rekord von 29 Prozent für die Grünen, magere 15 Prozent für die CDU, 9 Prozent für die Linke; die FDP mit 6 Prozent nur knapp in der Bürgerschaft, die AfD mit 4 Prozent draußen. Diese Zahlen haben wir uns nicht ausgedacht, sie gehen aus der jüngsten Wahlumfrage der Universität Hamburg zur Bürgerschaftswahl hervor. Vom 6. Januar bis zum 2. März haben die Forscher 1069 Hamburgerinnen und Hamburger befragt. Auffällig ist allerdings, dass nicht einmal die Grünen über das Ergebnis jubeln. Mit gutem Grund: Beinahe im selben Zeitraum haben zwei andere renommierte Institute, Forsa und Infratest, in ihren Umfragen deutlich andere Ergebnisse erzielt Einiges spricht dafür, dass die Ergebnisse der Universität ziemlich verzerrt sind, das räumt sogar der Studienleiter ein. Auch vor der letzten Wahl lag die Uni mit ihrer Umfrage massiv daneben. Also lieber einmal durchatmen und auf die großen Trends schauen: Die SPD kommt bei den Wählern deutlich schlechter an als 2015, die Grünen dagegen punkten und sind weitaus stärker als früher. Traurig ist die Ausgangslage nach wie vor für die CDU – aber bis zur Wahl vergehen ja noch elf Monate.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

City-Hochhäuser werden abgerissen

© Christian Charisius/dpa

Nun ist es amtlich: Obwohl die City-Hochhäuser unter Denkmalschutz stehen, hat die Baubehörde gestern die notwendige Genehmigung zum Abriss erteilt. Zuvor hatte der zuständige Internationale Rat für Denkmalpflege (Icomos) in einem Bericht den Abriss zwar bedauert, darin aber keine Gefahr für den Unesco-Welterbestatus des benachbarten Kontorhausviertels und der Speicherstadt erkannt. Architekten und Denkmalschützer haben jahrelang für den Erhalt der markanten Hochhäuser gekämpft. Die Gebäude aus den 1950er-Jahren sollen bis 2023 durch einen Neubau mit rötlicher Backstein-Fassade ersetzt werden. Bereits gestern wurden die ersten vorbereitenden Maßnahmen eingeleitet, im Mai soll der Abriss beginnen.

Hamburg will Abbiegeassistenten einführen

© Jens Bu\u0308ttner/dpa

Ein Radfahrer fährt den Holstenkamp entlang. Als er rechts in die Große Bahnstraße einbiegen will, wird er von einem Zwölf-Tonner erfasst – und stirbt. Der Unfall, der sich am Dienstag in Stellingen ereignete, befeuert die Diskussion um Lkw-Abbiegeassistenzsysteme. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert, dass diese für alle Lastwagen verpflichtend eingeführt werden sollen. "Technische Abbiegeassistenten können in vielen Fällen helfen, Leben zu retten", räumt die Verkehrsbehörde ein. Die gesetzliche Vorgabe müsse jedoch aus Brüssel kommen. Bis dahin arbeite Hamburg an einem eigenen Pilotprojekt, das am Freitag präsentiert werden soll. Worum es sich im Detail handelt, will die Behörde allerdings noch nicht sagen. Weiter unten lesen Sie ein Protokoll, wie ein Lastwagenfahrer über das Rechtsabbiegen und Abbiegeassistenten denkt.

In einem Satz

Die CDU will am Sonntag ihren Spitzenkandidaten für die nächste Bürgerschaftswahl präsentieren, als Favorit gilt der Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg +++ Die Sanierung des Bismarck-Denkmals verzögert sich, weil eine baufachliche Prüfung durch die Bundesbauabteilung noch fehlt +++ Nach einem Besuch beim Arbeitsamt ist ein 24-jähriger Gefangener der JVA Fuhlsbüttel geflüchtet +++ Eine Spaziergängerin hat an einem Wildschutzzaun der Autobahn 7 bei Harburg ein in Zeitungspapier eingewickeltes Horn eines Nashorns gefunden

Was heute auf der Agenda steht

Das Hansa-Theater stellt seine Zukunftspläne vor +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nimmt an der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten teil +++ Lufthansa Technik präsentiert seine Jahreszahlen



WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Arbeitsvermittlerin

Ich hatte mal einen Kunden, der sagte, als er das erste Mal bei mir war: "Ich werde Pilot." Ich antwortete: "Das wird ein bisschen schwierig, Sie haben keinen Schulabschluss." – "Ja, aber ich werde Pilot." Hauptschul- und Realschulabschluss – wollte er alles machen. Dabei konnte er kaum lesen und schreiben. Irgendwann habe ich ihn dann gefragt, warum er Pilot werden möchte. "Ich liebe Flugzeuge." Der ist jeden Tag zum Flughafen gefahren, um sie sich anzusehen. Wissen Sie, was der jetzt macht? Er putzt Flugzeuge. Denn eigentlich wollte er nur in ihrer Nähe sein. Er geht rein, macht die sauber und findet das super. Er hat mir dann erzählt, welche Modelle er schon alle geputzt hat und wie unterschiedlich das ist. Ich musste also nur rauskriegen, was hinter seinem Wunsch steckte.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Was der Weggang von Andreas Rettig für den FC St. Pauli bedeutet

© Lukas Schulze/dpa

Geschäftsführer Andreas Rettig verlässt den FC St. Pauli im Sommer. Das ist schmerzhaft für den Verein. Rettig war nicht irgendein Geschäftsführer, er verkörperte das, wofür der Club steht – oder stehen möchte. Immer wieder legte er sich mit DFB und DFL an, stritt mit den Mächtigen der Ersten Bundesliga, so sehr, dass sich einmal selbst Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München zu Gegenattacken genötigt fühlte ("Rettig ist Schweinchen Schlau"). Rettig gab den Mahner wider die Kommerzialisierung des deutschen Fußballs. Mit seinen Auftritten in den Gremien schärfte er den Markenkern St. Pauli. Er war ein Störenfried, rhetorisch immer brillant, ein Populist gar, wenn es der braun-weißen Sache diente. Auf Rettig konnte man sich deswegen in allen Kurven des Millerntors einigen. Man war ja, ganz am Anfang dieser Liaison, überrascht gewesen, dass ein Vollprofi und Fachmann wie Rettig überhaupt zum Kiezclub stieß. In dem Anwerben vollzog sich die Professionalisierung des FC St. Pauli final, man war damit endgültig chaosfrei. Rettigs Abgang muss nicht bedeuten, dass das Chaos zurückkehrt. Aber eine Stimme, wohl die wichtigste, fehlt dem Club künftig.

Moritz Herrmann

Reingehorcht: Ein Hamburger Lkw-Fahrer erzählt, was er nach dem tödlichen Fahrradunfall in Stellingen denkt

"Trauer und Entsetzen, Mitleid mit den Angehörigen. Das fühle ich, wenn ich höre, dass schon wieder ein Radfahrer tödlich verunglückt ist, weil er von einem rechts abbiegenden Lkw erwischt wurde. Mein zweiter Gedanke gilt dem beteiligten Lkw-Fahrer: Junge, was ist da nur passiert? Hast du auch alles richtig gemacht? Die Seitenspiegel korrekt eingestellt, vorm Abbiegen mehrmals nach links und rechts geschaut? Und wie geht es dir jetzt damit?

Für mich ist das Rechtsabbiegen eine der stressigsten Situationen im Straßenverkehr. Neulich war ich wieder auf einer viel befahrenen Straße in Hamburg unterwegs, bei leichter Dämmerung. Vor mir eine Kreuzung. Ich fahre langsam an, der Blinker rechts ist gesetzt, die Straße rechts neben mir ist frei. Ich schaue, ob links neben mir Pkws sind, denn so ein Lastwagen schert beim Abbiegen sehr weit mit dem Heck aus, der Abstand sollte also nicht zu klein sein. Sieht alles gut aus, denke ich noch, schaue instinktiv aber wieder und wieder nach rechts, obwohl da gar nichts ist – zumindest sehe ich nichts. Doch dann, die Ampel schaltet auf Grün, schießt ein Radfahrer an mir vorbei nach vorn. Blitzschnell. Ich bin wie gelähmt. Hätte ich nicht so lange gewartet, hätte ich ihn womöglich umgefahren. So etwas geht mir sehr nahe, ich muss mich dann erst einmal sammeln. Der Radfahrer befand sich im toten Winkel. Von meinem Fahrersitz aus konnte ich ihn nicht sehen, auch im Spiegel nicht. Gerade in Ballungsräumen, in Großstädten mit viel Radverkehr, erlebe ich solche Szenen sehr oft."

Der Lastwagenfahrer möchte anonym bleiben. Was er von Abbiegeassistenten hält und was er sich von anderen Verkehrsteilnehmern wünscht, lesen Sie im vollständigen Protokoll von Annika Lasarzik auf ZEIT ONLINE.

Wie kann Hamburg besser werden, Herr Möller?

© Moritz Herrmann

"Kultur ist viel zu teuer in Hamburg, jedenfalls für sozial Schwächere, aber auch für viele Alte und Familien mit Kindern. Aber wenn die Menschen nicht zur Kultur kommen, muss die Kultur zu ihnen kommen. Warum gibt es nicht mehr Ausstellungen an den Schulen selbst, in Altenheimen auch? Das kann mit Leihgaben der Museen bestritten werden, das Versicherungsrechtliche wäre natürlich zu klären. In den Asservaten ist die Kunst tot, dann sie lieber lebendig nutzen, sage ich. Und auch die Theater könnten Proben mal an den Schulen stattfinden lassen, sozusagen Anschauungsunterricht liefern. Das würde auch helfen, Schüler dafür zu begeistern, die diese Formate gar nicht kennen. Es würde Hemmschwellen abbauen, die kulturelle Teilhabe aller ermöglichen, nicht nur von ein paar wenigen, die sich Kategorie C für 40 Euro leisten können. Kunst und Theater wollen nicht elitär sein? Dann raus mit ihnen in die Stadt!"

Stefan Möller, 55, Schulleiter der Stadtteilschule Meiendorf, wohnt in Bramfeld-Wellingsbüttel. Er war am Dienstag beim "Hamburg besser machen"-Kneipenabend in Poppenbüttel dabei. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstalten wir in den kommenden Wochen Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Hamburger Schnack

Beim Fußballspielen auf einem Spielplatz in Ottensen. Eine Wagenkolonne fährt laut hupend vorbei, offenbar eine Hochzeitsgesellschaft. Eine Oma, die mit ihrer kleinen Enkelin etwas kickt: "Schon wieder zwei, die sich ins Verderben stürzen." Gehört von Anke F.

Meine Stadt

Gestern haben wir zum Frühlingsanfang diskutiert, ob in Hamburg in diesem Winter überhaupt je Schnee gelegen hat. Leserin Gesche Blanken hat das Beweisfoto: Am 18. Januar ist über Nacht ein bisschen Schnee liegen geblieben, sodass ihre Tochter den bisher einzigen Schneemann des Jahres bauen konnte. Foto: Gesche Blanken © Gesche Blanken

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

