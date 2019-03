Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein souveräner Start war das nicht. "Meine geehrten Herren" – mit dieser Floskel begann der Abgeordnete Johann Friedrich Eddelbüttel am 24. März 1919 seine erste Rede in der neu gewählten Bürgerschaft, nur um sich sofort unter allgemeiner Heiterkeit zu korrigieren: "Damen und Herren!" Denn erstmals saßen an diesem Tag neben den 168 Männern auch 17 Frauen im Hamburgischen Stadtparlament. Zum Jubiläum an diesem Wochenende feiert sich die Bürgerschaft selbst. Es gibt Konzerte, ein Speeddating mit Abgeordneten, einen Poetry-Slam und eine szenische Lesung zum großen Aufbruch vor hundert Jahren. Eine gute Gelegenheit, sich das imposante Hamburger Rathaus mal wieder anzuschauen – obwohl ich jede Woche mehrfach dort bin, finde ich es jedes Mal wieder beeindruckend. Anmelden können Sie sich hier. Darüber hinaus empfehle ich Ihnen sehr den Text meiner Kollegin Kathrin Fromm über die schwierigen Anfänge der Gleichberechtigung vor 100 Jahren (von ihr habe ich übrigens auch die eingangs erwähnte Anekdote ausgeliehen).

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

Neues Musical für Hamburg

© Theo Wargo/Getty Images

Im Jahr 2021 soll das Disney-Musical "Frozen" nach Hamburg kommen, meldet das amerikanische Branchenmagazin variety.com. Entsprechende Verhandlungen bestätigte ein Sprecher des Musical-Betreibers Stage Entertainment der ZEIT:Hamburg. Die Musicalfassung des Films "Die Eiskönigin" passe ideal auf den Hamburger Markt, allerdings seien die Verträge noch nicht in trockenen Tüchern. Gute Aussichten für die Hamburger Tourismus-Branche: "Frozen" lockte Millionen Zuschauer in die Kinos – so wie einst der "König der Löwen", dessen Musical-Version seit 2001 jährlich viele Tausend Musical-Gäste nach Hamburg zieht.

Florian Zinnecker

Meldepflicht: 2500 Ferienwohnungen in Hamburg registriert

Wer seine Wohnung über Portale wie Airbnb an Touristen untervermietet, muss ab April in jedem Inserat eine Wohnraumschutznummer angeben. Diese Nummer vergibt die Stadt – und informiert bei der Registrierung auch gleich das Finanzamt. Verstöße gegen die neue Regelung werden mit bis zu 500.000 Euro geahndet. Bislang seien 2488 Registrierungen eingegangen, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) gestern – das ist immerhin ein Viertel der 9000 Hamburger Eigentümer und Mieter, die ihre Wohnung zumindest gelegentlich über Airbnb vermieten. Eine Vermietung der kompletten Wohnung ist künftig nur noch für maximal acht Wochen jährlich erlaubt. Die neue Regel ist ein Versuch, die Zweckentfremdung von Wohnraum zu unterbinden – und so die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen. Wie genau Sie eine Wohnraumschutznummer beantragen, erfahren Sie hier.

Annika Lasarzik

Hansa-Theater will kultureller Leuchtturm St. Georgs werden

Lange Zeit war das Hansa-Theater am Steindamm das letzte klassische Varieté in Deutschland, hier traten einst Hans Albers, Josephine Baker und die Comedian Harmonists auf. Jetzt beginnt eine neue Ära: Nach der laufenden Winterspielzeit wird die Technik des Hauses generalüberholt. Mit Beginn der nächsten Theatersaison startet dann ein ganzjähriger Spielbetrieb, der neben Varieté-Abenden auch Theater, Revuen und Musicals umfasst. Als erste Produktion ist ab Februar 2020 das Musical "Cabaret" mit Chansonnier Tim Fischer zu sehen. Langfristig soll das Haus zu einem kulturellen Leuchtturm in St. Georg werden, sagten die Leiter Thomas Collien und Ulrich Waller gestern bei einer Pressekonferenz. Dies wäre aber gar nicht nötig: Das Quartier in Hauptbahnhofnähe, in dem neben dem Hansa-Theater auch das Museum für Kunst und Gewerbe, das Schauspielhaus, das Ohnsorg-Theater und seit diesem Wochenende auch der Rowohlt-Verlag sitzen, hat sich binnen weniger Jahre zu einem der kulturellen Knotenpunkte Hamburgs entwickelt.

Florian Zinnecker

Zum Marihuana-Anbau gezwungen

© Polizei Hamburg

In Jenfeld soll ein 34-Jähriger einen gleichaltrigen Mann eine Woche lang in einen Keller gesperrt und zur Betreuung einer Hanfplantage gezwungen haben. Er soll sein Opfer außerdem erpresst und einen vierstelligen Betrag erbeutet haben. Dem mutmaßlichen Opfer gelang jedoch die Flucht. Die Polizei durchsuchte daraufhin zwei Jenfelder Wohnungen, fand eine professionell betriebene Marihuana-Plantage mit über 200 Marihuana-Pflanzen, eine geringe Menge Kokain, etwa 250 Gramm Marihuana, eine Schreckschusswaffe – und den Tatverdächtigen, der sich nun vor Gericht verantworten muss.

Annika Lasarzik

In einem Satz

Die Hamburger Firma Luis Technology GmbH hat gestern die bundesweit erste allgemeine Betriebserlaubnis für einen Lkw-Abbiegeassistenten vom Bundesverkehrsministerium erhalten +++ In Altona ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand gestorben, das Feuer hatten zwei Feuerwehrleute zufällig auf dem Weg zu einem Termin entdeckt +++ Der Flughafen schafft seine Sprengstoff-Spürhunde ab, ihren Job sollen künftig maschinelle Sprengstoff-Detektoren erledigen +++ Der mit 10.000 Euro dotierte Wilhelm-Busch-Preis für satirische und humoristische Zeichenkunst und Versdichtung geht an die Hamburger Comic-Autorin Isabel Kreitz

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Der Frühlingsdom beginnt heute +++ Um 9.30 Uhr gibt es wieder eine Fridays-for-Future-Demo, heute geht es am Park Fiction los +++ Verkehrs- und Innenbehörde stellen ein Pilotprojekt zu Abbiegeassistenten für Lastwagen vor +++ Die FDP will mit einem Parteitag heute und morgen in den Wahlkampf starten +++ Am Sonntag ist Landesparteitag der AfD +++ Die CDU präsentiert am Sonntag ihren Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl +++ Wegen Bauarbeiten auf der A1 müssen sich Autofahrer Richtung Lübeck zwischen Moorfleet und Öjendorf auf Verkehrsbehinderungen einstellen

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Manche Kunden scheinen davon auszugehen, dass die Arbeit umso schneller erledigt ist, je öfter sie mich anrufen. Das Problem: Ich habe kein Callcenter und arbeite auf Baustellen mit lauten Maschinen, die ich bei jedem Anruf abstellen muss. Von einem Kunden bekam ich mal vier Anrufe am Tag! Jedes Mal musste ich meine Arbeit unterbrechen. Ich möchte jedem Kunden helfen, aber alles hat seine Grenzen. Einmal läutete nachts um 4.30 Uhr das Notdiensttelefon. Ich staunte, als der Kunde mir am Apparat mitteilte, dass ich gern am Samstag zu ihm kommen könne. Aber bitte erst ab 8.30 Uhr – weil er schließlich ausschlafen wolle.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Stell dir vor, es gibt Wasser – und keiner kann es trinken

© Lukas Schulze/dpa

Können Sie diese Zahl lesen? 1.385.984.600.000.000.000.000 – so viele Liter Wasser gibt es auf unserem Planeten: 1.386 Trillionen. Sie bedecken 71 Prozent der Erdoberfläche. Klingt nach Überfluss, und doch steht der heutige Weltwassertag unter dem Motto: "Niemanden zurücklassen – Wasser und Sanitärversorgung für alle". Rund eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Unsere Kollegin Anna Heidelberg-Stein gibt auf ZEIT ONLINE Tipps, wie man im Hamburger Alltag nachhaltiger mit dieser Ressource umgehen kann – vom Kompostwurm auf St. Pauli bis zum "ölfreien" Girokonto bei der Bank. Darauf ein Glas sauberes Wasser: Prost!

Reingehorcht: Wie ein Polizist den Hamburger Verkehr erlebt

Nachdem wir über den tödlichen Fahrradunfall in Stellingen berichtet haben, schrieb uns Jan S., ein Hamburger Verkehrspolizist:

"In meiner 30-jährigen Dienstzeit habe ich etliche Verkehrsunfälle aufgenommen. Leider auch solche, bei denen abbiegende Lastwagen Fahrradfahrer tödlich verletzt haben. Hamburgs Verkehr ist völlig überlastet. Die gegenseitige Rücksichtnahme, die in der Fahrschule gelehrt wurde, findet im Großen und Ganzen nicht mehr statt. Ein freundliches Lächeln, sich bedanken, wenn ich jemanden in den Fließverkehr lasse – Fehlanzeige.

Ein Vorschlag: Die Ampelschaltungen müssten geändert werden. Das Grünlicht für die Fußgänger und Radfahrer wird so geschaltet, dass der Abbiegeverkehr weiter Rot hat. Danach wieder Rot für Fußgänger und Radfahrer und Grün für die Abbieger. Fußgänger und Radfahrer müssten dann aber auch bei Rot halten. Leider scheren sich viele nicht darum. Als Polizisten erleben wir allerhand. Bei Kontrollen haben Fahrzeugführer für jeden Verstoß eine Rechtfertigung. Leider sind die Verwarn- und Bußgelder eine Lachnummer. Zwei weitere Vorschläge: Beim Überholen trotz Überholverbots müsste ein Monat Fahrverbot verhängt werden, dazu sofortiger Entzug des Führerscheins und 500 Euro Geldstrafe. Und: Bei Gaffern auf der Autobahn wird das Handy eingezogen, ersatzlos. Auch den Führerschein für einen Monat entziehen, dazu 1000 Euro Geldstrafe."

Mein Schlüssel zum Werk: "Goutam Ghosh – Reptiles"

© Goutam Ghosh, »Glycerin«, 2018 Private Collection of Erling Kagge, Oslo, Norway. Courtesy of STANDARD (OSLO), Oslo Photographer: Vegard Kleven

Welches Werk spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für die Schau? Diesen Fragen gehen wir in unserer Serie "Mein Schlüssel zum Werk" nach. Heute: Katja Schroeder, Kuratorin "Goutam Gosh – Reptiles":

"Der Künstler Goutam Ghosh findet die Einflüsse für seine Malerei sowohl in akademischen Disziplinen wie Mathematik, Musik und Geologie als auch in traditionellen indischen Philosophien. Auf besonders schöne Weise kommt dies in der Arbeit "Glycerin" zum Ausdruck. Das leuchtende Lila sticht aus den sonst erdigen Farbtönen deutlich hervor und scheint auf der Leinwand zu schweben. In den abstrakten Formen trifft die Präzision einer diagrammatischen X-Y-Achse auf die Verspieltheit einer Notation. Das schwerelose Muster wird so zum Bindeglied zwischen akademischer Disziplin und Metaphysik."

Goutam Ghosh, "Glycerin", 2018 Private Collection of Erling Kagge, Oslo, Norway. Courtesy of STANDARD (OSLO), Oslo Photographer: Vegard Kleven

Kunsthaus Hamburg, Eröffnung heute, 19 Uhr, die Ausstellung läuft bis zum 19. Mai

Anna Heidelberg-Stein

Wie kann Hamburg besser werden, Herr Pless?

© Mark Spörrle

"Ich wünsche mir, dass Rauchen in öffentlichen Innenräumen bei uns generell verboten wird. Jeder sollte in Bars und Kneipen gehen können, ohne Gefahr zu laufen, dort Rauch ausgesetzt zu sein. Das macht nicht nur krank, es schmälert auch die Lebensqualität – das wissen geübte Raucher wohl am besten. Daher sollten sie auch ihre Mitmenschen damit verschonen!"

Felix von Pless, 37 Jahre alt, wohnt im Schanzenviertel und war beim Kneipengespräch im "Alten Mädchen" dabei. Gemeinsam mit der Körber-Stiftung veranstalten wir in den kommenden Wochen mehr als 30 Kneipengespräche, außerdem sammeln wir auf der Internetseite hamburg-besser-machen.de Ihre Ideen. Sagen Sie uns, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... RomanEin Tennisclub in der Londoner Vorstadt in den späten Sechzigerjahren. Paul und Susan lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. So weit eine ganz normale Lovestory, wäre er nicht 19 und sie Mitte 40. Julian Barnes zieht den Leser mit Leichtigkeit durch eine Geschichte voller Höhen und Abgründe. Julian Barnes: Die einzige Geschichte.Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Kiwi, 22 Euro Sachbuch Wie schön einfach wäre das Deutschlernen, gäbe es diese Tücken nicht: Artikel, Genitive, unregelmäßige Verben und andere Gemeinheiten. In diesem Buch macht Abbas Khider sich einen Spaß daraus, unsere Sprache mit wenigen Mitteln radikal zu vereinfachen. Mit seinem wunderschönen Deutsch ist er so manchem Muttersprachler überlegen. Abbas Khider: Deutsch für Alle.Hanser, 14 Euro Kinderbuch Mbongi lebt mit seiner Mutter und einem kleinen Affen in einem Dorf in Afrika. Er möchte zur Schule gehen, aber er kann nicht, denn er hat nur ein Bein. Doch seine Freunde finden eine Lösung. Ein tolles Buch für Leseanfänger, das einen Blick auf eine andere Welt bietet. Schön illustriert von Betina Gotzen-Beek. Lutz van Dijk: Mbongis Weg zur Schule. Fischer-Duden, 7,99 Euro, ab 6 Jahren … ausgewählt von Detlef Bede Lüdemann; Buchhandlung Lüdemann; Wilhelmsburg

Was geht

Nachtkunst: Nachts im Museum war schon jeder, jetzt geht es nachts in die Galerie. Beim "Rundgang der Galerien im Kontorhausviertel" werfen Kunstfreunde Blicke in zehn Kreativräume rund um das Chilehaus. Unter anderem erzählt Künstler Robert Sturmhoevel anhand der Installation "Notes 3" von seinem konzeptuellen Vorgehen.

Rundgang, 18–22 Uhr, teilnehmende Galerien und Programm online;

Künstlergespräch: Evelyn Drewes Galerie, Burchardstr. 14, 20 Uhr;

After-show-Party: Pane e Tulipani, Klosterwall 23, 22 Uhr

Herzscheiße: Funny van Dannen trällert über Liebe, Leid und Wahnsinn. Zusammengefasst: "Herzscheiße", wie eines seiner Alben heißt. Auf seiner "Alles gut, motherfucker"-Tour will der Liedermacher, Schriftsteller und Maler "skurril-fantasievoll" vom Leben berichten.

Fabrik, Barnerstraße 36, 20 Uhr, VVK 27 Euro

Was bleibt

Syrien im Bild: Die Fotografin Yvonne von Schweinitz reiste 1953 und 1960 nach Syrien, hielt das Leben in Damaskus, Homs, Hama und Aleppo bildhaft fest. Heute sind die Städte weitgehend zerstört. Sonderausstellung "Syrien. Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit".

Archäologisches Museum, Museumsplatz 2, Ausstellung bis zum 16.6.2019, Di–So, 10–17 Uhr, 6 Euro

Was kommt

Biozauber: Bio ist in. Bio macht Sinn. Oder? Die "hamburg.bio-Messe" stellt Menschen und ihre Ideen hinter ökologischen Produkten vor. Neben Vorträgen wie "Salami meets Braunkehlchen" und "Der globalisierte Kohlrabi" tauschen Hobbygärtner Saatgut, kosten Käse, Kaffee, Kohl.

Handelskammer, Adolphsplatz 1, Sa, 10–18 Uhr, So, 10–17 Uhr, 5 Euro

Ballzauber: Der Handball Sport Verein Hamburg und der EHV Aue liegen in der Tabelle mit 20 und 22 Punkten fast gleichauf. Wenn sich die Ballzauberer Sonntag in die Augen sehen, suchen sie der unteren Hälfte der zweiten Liga zu entfliehen.

Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, So, 15 Uhr, ab 9 Euro

Hamburger Schnack

Ich fahre mit dem Fahrrad auf dem Radweg. Ungefähr 50 Meter vor mir liegt ein Kreisverkehr, an der zweiten Ausfahrt will ich abbiegen. Links hinter mir auf der Straße fährt ein Lkw. Er hupt. Ich denke noch: "Was will der denn?!" Als ich in den Kreisverkehr fahre, steht der Lkw und lässt mich die Straße überqueren. Jetzt wird mir der Grund seines Hupens bewusst. Er wollte mir nur sagen: "Ich hab dich gesehen". Gehört von M. Vahl

Meine Stadt

Hier gibt es was umsonst © Hans Appell

Korrektur

In unserem gestrigen Newsletter hieß es: "Ein Radfahrer fährt den Holstenkamp entlang. Als er rechts in die Große Bahnstraße einbiegen will, wird er von einem Zwölf-Tonner erfasst – und stirbt." Diese Darstellung des Unfallablaufs ist natürlich nicht richtig und unlogisch. Der Lastwagen wollte rechts abbiegen, der Fahrradfahrer geradeaus fahren. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

