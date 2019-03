Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor Kurzem ließ sich eine Bekannte von mir an einer großen Hamburger Klinik wegen eines kleinen Leidens untersuchen. Ein Arzt entschied, dass sie operiert werden müsse. Kein großer Eingriff, aber sehr schmerzhaft, deswegen sei eine Vollnarkose nötig, erklärte er. Kurz vor der Operation schaute sich ein anderer Arzt meine Bekannte an und sagte den Eingriff spontan ab, er sei überflüssig. Dummerweise war sie da allerdings schon in Narkose – man hatte es schlicht verpasst, sie vorher noch mal zu untersuchen. Wenn man sich die Schlagzeilen der vergangenen Monate ansieht, häufen sich die negativen Geschichten aus den Hamburger Krankenhäusern. Sind es bedauerliche Einzelfälle? Oder gibt es ein strukturelles Problem? Dazu hat meine Kollegin Hanna Grabbe über Wochen recherchiert, sie hat mit mehr als zwei Dutzend Ärzten, Pflegern, Krankenhausmanagern, Wissenschaftlern und Patienten gesprochen. Was sie herausgefunden hat, lesen Sie ab heute in der Titelgeschichte unserer April-Ausgabe – oder als Abonnent direkt hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

© Georg Wendt/dpa

Schulsenator sitzt Kritik wegen Ida-Ehre-Schule aus

Die Debatte um die Antifa-Aufkleber im Oberstufengebäude der Ida-Ehre-Schule in Eimsbüttel hat die Bürgerschaft erreicht. War es richtig, dass die Schulbehörde die Aufkleber entfernen ließ? Darüber wurde gestern kontrovers bis diffus gestritten. Die AfD war erwartungsgemäß mächtig stolz, dass ein Hinweis über ihr umstrittenes Meldeportal "Neutrale Schulen Hamburg" die Behörde zum prompten Eingreifen brachte. Die FDP wunderte sich, dass der Schulaufsicht die angebliche Propaganda nicht selbst aufgefallen war. Die CDU kritisierte, dass die Behörde eingriff, ohne vorher ausführlich mit der Schulleitung zu sprechen – diese hat inzwischen erklärt, die Aufkleber seien Teil eines Oberstufenprojekts. Die Kritik von SPD und Grünen richtete sich vor allem gegen das Meldeportal der AfD, Denunziation dürfe nicht gesellschaftsfähig werden. Und Schulsenator Ties Rabe? Der hörte sich den gesamten Schlagabtausch schweigend an – darin sah wiederum die Linke den größten Skandal.

Wird Harburg vom Fernverkehr abgekoppelt?

Bahnfahrer aus dem Süden der Stadt müssen bei Fernreisen bald mit längeren Fahrzeiten rechnen: Mehr als die Hälfte der Fernzüge, die derzeit in Harburg halten, könnten ab Juli am Bahnhof vorbeirauschen. Wie viele Züge genau betroffen sind, steht aber noch nicht fest. Der Fahrplan sei noch in Arbeit, sagt Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis, "vorübergehende baubedingte Einschränkungen" müssten noch geklärt werden. Die Bahn bittet um Verständnis. Das wollen einige Harburger Politiker nicht aufbringen. Empörung hilft in diesem Fall allerdings wenig. "Die Bahn handelt selbstständig bei derartigen Fragen", teilt die Verkehrsbehörde auf Nachfrage mit. Auf Fahrpläne könne die Stadt keinen Einfluss nehmen.

Annabel Trautwein

© Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte/Universität Hamburg

Eine Uni? "Unhamburgisch!"

Braucht Hamburg eine Universität? Vor hundert Jahren wurde darüber noch erbittert gestritten. Vor allem die Kaufmannseliten sperrten sich. Argument: Wer Handel treibe, brauche keine Wissenschaft. Eine Uni galt als "unhamburgisch", nütze niemandem, außerdem würden die Studierenden doch nur tagsüber im Stadtpark und nachts auf St. Pauli herumhängen. Heute wird die Uni als durchaus gute Idee gefeiert. Zum Jahrestag des Gründungsbeschlusses am 28. März 1919 lädt Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) zum Senatsempfang ins Rathaus ein. Wer damals die Lorbeeren für den Sieg über die engstirnige Kaufmannschaft einstrich und wem die Gründung der Uni eigentlich zu verdanken ist, lesen Sie in unserer druckfrischen Monatsausgabe – oder Abonnenten hier digital.

In einem Satz

Die Bürgerschaft hat grünes Licht für den Verkauf des Elbtower-Grundstücks gegeben, wenn die von SPD und Grünen geforderten Zusatzbedingungen erfüllt werden +++ Während der Hafen schwächelt, hat der Terminalbetreiber HHLA im vergangenen Jahr sein Ergebnis verbessert, vor allem durch Geschäfte außerhalb Hamburgs +++ Radio Hamburg ist mit einem Marktanteil von 26,1 Prozent weiter der beliebteste Radiosender der Stadt, es folgen NDR 90,3 mit 16,2 Prozent und NDR 2 mit 13,9 Prozent +++ Wegen gravierender Behandlungsfehler ist ein Hamburger Zahnarzt zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden, er hatte unter anderem einer Patientin mehr als zehn gesunde Zähne gezogen +++ Einen Monat nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Eppendorf hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt, er ist Justizvollzugsbeamter in Billwerder

Was heute auf der Agenda steht

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) treffen sich mit Vertretern von Airlines, Flughäfen und Luftfahrtbehörden im Rathaus zum Luftfahrtgipfel +++ Die ehemalige staatliche Krisenbank HSH Nordbank, heute Hamburg Commercial Bank, legt ihre erste Bilanz nach der Privatisierung vor +++ Barkassen-Meyer feiert 100. Geburtstag

Alltagsreporter: Der Hundetrainer

Zwischen zwei Terminen saß ich im Sommer in einem Café, mein Auto mit Banner parkte neben mir. Da kam eine Frau auf mich zu: "Sie sind bestimmt Hundetrainer! Sie müssen mir helfen!" Obwohl ich mehrmals darauf hinwies, dass ich mich ausruhen wolle, blieb sie hartnäckig. Ihr Labrador ziehe immerzu an der Leine und käme nie zu ihr, wenn sie ihn rief. Gut, dachte ich genervt, wenn schon keine Pause, dann will ich wenigstens was verdienen. Die Frau war so verzweifelt, jeder Preis schien ihr akzeptabel. Für einen hohen Stundenlohn bar auf die Hand trainierte ich mit Hund und Frauchen auf einem nahe gelegenen Parkplatz. Nach 30 Minuten war das Problem geklärt – diese "Pause" hatte sich gelohnt.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Barefoot Living GmbH

"Da geht dein Puls hoch"

Til Schweiger pendelt häufig zwischen seinem Lebensmittelpunkt Hamburg und Berlin, wo er in Kreuzberg ein Apartment hat. In seiner dortigen Wohnküche gab der Filmstar nun der ZEIT ein mehr als zweistündiges Interview. Als Schweiger hörte, dass die beiden Redakteure kürzlich in seinem Restaurant Barefood Deli in der Hamburger Innenstadt waren, wollte er gleich wissen, wie ihnen Essen und Service gefallen hätten. Dabei zog er plötzlich sein Handy hervor, nahm die Antwort als kurzen Film auf und schickte sie als Feedback an sein Deli-Team. Warum er gern in Hamburg lebt, obwohl schon Anschläge auf seine Villa verübt wurden, und wieso sein jüngster Film in Amerika massiv gefloppt ist, erzählt Til Schweiger für Abonnenten hier.

© Henning Rogge

Ausstellung gegen das Übersehen

Sie sind direkte Nachbarn, das Museum für Kunst und Gewerbe und das Drob Inn, Hamburgs Drogenkonsumraum. Doch ihre Welten sind maximal getrennt. Tulga Beyerle, die neue Museumsdirektorin, möchte das ändern. Mit einer Ausstellung gegen das Übersehen.

Elbvertiefung: Am Donnerstag eröffnet die Ausstellung "Social Design" – mit einer kleinen Sensation. Museumsbesucher können sich für eine Tour zur Suchthilfestelle Drob Inn anmelden. Inklusive des Raums zum Heroinspritzen und Crackrauchen. Warum machen Sie das?

Tulga Beyerle: Es geht darum zu zeigen, wie Designer und Architekten das Leben der Menschen besser machen können, mit pragmatischen Entwürfen soziale Probleme lösen helfen. Zu sehen ist zum Beispiel ein mobiler Schlafwagen für Obdachlose. Bei dem Titel und dem Anspruch fand ich, dass wir nicht nur über abstrakte Projekte reden können. Direkt vor unserer Tür liegen ein paar heftige soziale Brennpunkte. Wenn wir es ehrlich meinen mit dem Weltverbessern, müssen wir auch die Welt vor unserer Tür einbeziehen.

EV: Immerhin sind Sie die erste Direktorin, die sich beim Träger des Drob Inn, dem Verein Jugendhilfe, vorgestellt hat, um zu verstehen, was die Sozialarbeiter dort machen…

Beyerle: Offenbar ja, das hat mich überrascht. Ich stamme aus Wien und habe vorher in Dresden gearbeitet. Zur Vorbereitung auf meinen Posten bin ich ein halbes Jahr lang einmal im Monat nach Hamburg gefahren, am Hauptbahnhof ausgestiegen und zum Museum gelaufen. Der Bahnhof, all die Abhängigen, die ja dieselbe Route nehmen, das war heftig. Mir ist aufgefallen, wie viele Leute hier so offenkundig schwer drogenabhängig sind. Ich wollte wissen, was sie alle hier machen, was da los ist.

EV: Was haben Sie herausgefunden?

Beyerle: Drogenabhängige wird es immer geben, das kann man nicht ändern. Aber man kann ändern, wie man mit ihnen umgeht. Die Mitarbeiter dort gehen ganz pragmatische Wege: Essen verkaufen, eine Dusche zur Verfügung stellen, saubere Spritzen anbieten. Sie können die Rahmenbedingungen verbessern, in denen ihre Klienten mit der Sucht leben. Das ist sehr praktisch gedacht, ganz ähnlich wie in meinem ursprünglichen Metier, dem Design.



EV: Nun wollen Sie den Vorplatz des Drob Inns umgestalten.

Beyerle: Ja, denn er sieht sehr abweisend aus. Da ist nichts zum Sitzen, nichts gegen den Regen. Einfach nur Straßenbelag. Das ist Absicht, damit dort kein festes Camp entsteht. Wir haben daher ein Designerkollektiv dazu eingeladen, neue Ideen für den Platz zu entwickeln und so menschenwürdigere Bedingungen zu schaffen für die, die sich dort treffen.

Wie der Platz umgestaltet werden soll, lesen Sie im vollständigen Interview unserer Kollegin Nike Heinen auf ZEIT ONLINE.

Wie kann Hamburg besser werden, Frau Naffin?

© Kathrin Fromm

"Ich wünsche mir Fahrradautobahnen, die von allen Richtungen aus sternförmig in die Innenstadt führen. Wo dafür der Platz fehlt, könnten die Radwege auf Stelzen über der Fahrbahn für die Autos gebaut werden. Alle 500 bis 1000 Meter würden die Radler durch spiralförmige Ausfahrten wieder nach unten gelangen. Das könnte sogar eine Touristenattraktion werden!"

Petra Naffin, 57, wohnt in Ohlstedt, arbeitet bei einer Krankenkasse und war am Sonntag bei "Hamburg besser machen" im Landhaus Ohlstedt. Sagen Sie uns unter www.hamburgbessermachen.de, was nicht so gut läuft in Hamburg und was man ändern könnte.

Mittagstisch

Nicht wirklich asiatisch In der Auslage im 5. Stock des Karstadt-Mutterhauses werden im Le Buffet Schnitzel, Kohlroulade und das Gericht des Tages, Cordon bleu, feilgeboten – doch an diesem Tag steht der Sinn nach Vegetarischem. »Gibt es auch etwas ohne Fleisch?«, fragt man. »Gemüse«, lacht der Mann hinter dem Tresen und zeigt auf die Beilage. Dann bittet er ein paar Schritte weiter, wo Asiatisches angeboten wird – wahlweise mit oder ohne Fleisch. In einer Schüssel stellt man sich selbst Zutaten aus rund 20 verschiedenen Gemüsesorten, Pilzen und Tofu zusammen, dann werden sie vor den Augen des Gastes im Wok zubereitet. Was auf den ersten Blick charmant ist, geriert sich auf dem Teller (8,49 Euro) zu einer etwas größeren Frage: Haben die Köche in Asien keine Ideen, wenn sie Zutaten auf besondere Arten zusammenstellen? Hier schmeckt alles nur nach einem: der Sojasauce, in der das Essen zubereitet wurde. Leider kann auch der »kleine Nachtisch« (1,89 Euro), der sich als recht künstlich schmeckender Vanillepudding entpuppt, nicht überzeugen. Mitte, Le Buffet Karstadt Restaurant & Café , Mönckebergstraße 16 , Mittagstisch 11–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Was geht

Talk auf Pauli: Sie ist die bislang einzige Hochspringerin, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin wurde. Mit ihrem Buch "Entfessle dich: Wie du aus dir machst, was in dir steckt" will Heike Meier-Henkel nun auch andere zu Höchstleistungen motivieren. Heute ist sie neben TV-Moderator Reinhold Beckmann und Comedian Tetje Mierendorf Gast beim Talkformat "Scharfgestellt St. Pauli N°3".

kukuun, Spielbudenplatz 21–22, 20 Uhr, 12 Euro

Trollgesang: Als wären sie geradewegs dem Zwielicht skandinavischer Wälder entstiegen, greifen Ljodahått nach ihren Instrumenten. Der Bandname bedeutet "Gesang der Trolle": Die sieben Herren in schwarzen Klamotten erwecken Norwegens Literatur mit Musik zum Leben. Folklore trifft auf Folk, Jazz und Rock.

Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 20.30 Uhr, 18 Euro

Punkrockpop: Ihre neue Single verflucht die "Adolescent Depression", rockt aber ziemlich gut gelaunt die Tanzfläche. The Roxies aus Berlin mixen Punkrock mit Power-Pop, unterstützt von Maniac aus den USA.

Komet, Erichstraße 11, 22 Uhr

Tipps für Kids

MiniMedi: Wie kriegt man raus, wer eine echte Prinzessin ist? Der Prinz verzweifelt, er weiß es nicht. Keine junge Dame mag er, bis auf eine. Ob die auch seiner Mutter genügt? Die Bühne Bumm spielt das Theaterstück "Die Prinzessin auf der Erbse" für Kinder ab drei Jahren.

Kulturhof Dulsberg, Alter Teichweg 200, heute, 10 Uhr;

Goldbekhaus, Bühne zum Hof, Moorfuhrtweg 9, Sa, 11 Uhr, 8 Euro

Medi: Kennt ihr alle geometrischen Formen? Dreieck, Quadrat oder Kreis – die Roboterbiene "Beebot" testet euer Wissen. Spielerisch lernen Kids zwischen fünf und sieben Jahren nebenbei, welches Grundprinzip hinter dem Programmieren steckt. Workshop: "Beebot – komisch geometrisch?".

Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, Sa, 11–12 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter barmbek@buecherhallen.de oder 040/29 15 91

MiniMediMaxi: Wer bei "Fridays for Future" mitmacht, weiß längst, dass Müll nicht gleich Müll ist. Beim Hamburger Upcycling Markt produzieren kleine und große Künstler nachhaltig Designwunderwerke. Rundherum gibt es Souvenirs und Klamotten zu kaufen, Möbel und Kunst, entstanden nach dem Motto: "Let’s make trash great again".

Knust, Neuer Kamp 30, So, 12–18 Uhr

Hamburger Schnack

Ein Rad fahrendes älteres Ehepaar nähert sich einer Weggabelung im Naturschutzgebiet. Sie trifft zuerst ein, hält an. Als auch er eine Viertelminute später außer Atem ankommt, klagt er: »Du hast überhaupt nicht auf mich gewartet!« Darauf Sie: »Du hast früher auch nie auf mich gewartet.« Gehört von Peter Moller

Meine Stadt

Da geht das Glück dahin... Gesehen am Montagmorgen an den Landungsbrücken. © Andreas Petereit

