Durchmischt und lebendig soll das neue Wohnquartier werden und ab 2024 vielen Menschen Platz bieten, die sonst nicht so einfach Wohnungen finden in Hamburg. Gestern wurde der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs für das neue Quartier "Hafenbahnpark" zwischen Veddel und Wilhelmsburg vorgestellt. 100 Millionen Euro will sich das städtische Unternehmen fördern und wohnen die Pläne demnach kosten lassen.



"Es entsteht ein ungewöhnliches Wohnprojekt an einem ungewöhnlichen Ort", sagte Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. Denn das Areal habe einige Tücken. Obschon das Grundstück innenstadtnah liege und der Blick auf den Hafen gar spektakulär sei, gebe es auch einige Widrigkeiten, die in die Planungen einbezogen werden müssten. Lärmschutz gehöre dazu.

Der Entwurf von Finn Geipel, vom Berliner Architekturbüro LIN Architekten Urbanisten, sieht daher 16 Wohnhäuser in unterschiedlichen Höhen vor, die in einer Kammstruktur angeordnet sind und an Hamburger Wohnterrassen wie Falkenried erinnern. Eine gekrümmte, zusammenhängende Gebäudeeinheit an der Ostseite soll das entstehende Wohnquartier vom Lärm der vorbeirauschenden S-Bahn abschirmen. Außerdem sind im Inneren des Quartiers offene und geborgene Freiflächen sowie ein feinmaschiges Netz aus Gassen und Wegen vorgesehen. Das komplette Areal wird autofrei sein.

Bislang gibt es vor Ort nur einen kleinen Nahversorger. Dieser soll im neuen Quartier wachsen und mehr Raum bekommen. Außerdem schließen die Überlegungen kleineres Gewerbe wie ein Café und eine Bäckerei in die Struktur des "Hafenbahnparks" ein. Auch eine Kita ist laut Roberto Klann, Geschäftsführer von fördern und wohnen, denkbar.

Insgesamt 350 Wohnungen sind für das etwa 1,55 Hektar große Areal vorgesehen. Riesig werden die geplanten Wohnungen dementsprechend nicht. Umso wichtiger sei es, so der Oberbaudirektor, dass der vorhandene Raum bestmöglich genutzt und die Wohnqualität durch kleine Details wie beispielsweise einer Loggia gehoben werde. Die Qualität des Wohnraums und das Tüfteln an Wohnungen und Häusern sei ihm wichtig, sagt Höing: " Das ist hier mit Liebe zum Detail anentwickelt worden, das muss jetzt weitergehen".

Überwiegend öffentlich-geförderte Wohnungen

Weitergehen heißt zunächst einmal Abriss. Denn auf dem Areal stehen Mietskasernen mit 72 Wohnungen. Diese müssen weichen, eine Sanierung der Gebäude aus den Siebziger-Jahren rechne sich nicht mehr. Wohl im April rückt daher der Abrissbagger an, um die ersten zwei Häuser abzubrechen. Die Mieter, die zugunsten des neuen Quartiers ihre Häuser verlassen müssen, ziehen, so der Plan von fördern und wohnen, ins neue Quartier, sobald die ersten Bauabschnitte fertig sind. Alternativ werden ihnen Wohnungen in der Nähe angeboten.

Frühestens Anfang 2020 sollen dann die Bauarbeiten beginnen, 2024 alles abgeschlossen sein. Danach werden dort etwa 1000 Menschen einziehen. Darunter viele, die es sonst auf dem Hamburger Wohnungsmarkt nicht leicht haben wie Senioren, Menschen mit Behinderungen, ehemalige Obdachlose oder Migranten. Denn im "Hafenbahnpark" sind überwiegend öffentlich geförderte Wohnungen geplant, ein geringer Anteil soll nicht-geförderter Wohnraum werden.

