Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Behinderung sollen genauso am normalen Unterricht teilnehmen können wie alle anderen Schüler auch. Auf den Tag genau seit zehn Jahren gilt in Deutschland diese Verpflichtung aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Doch wie gelingt Inklusion im praktischen Schulalltag? Wir haben Pit Katzer gefragt, ehemaliger Schulleiter und Inklusions-Vorkämpfer. Vor anderthalb Jahren hat er dem Hamburger Senat mit seiner Initiative "Gute Integration" zahlreiche Verbesserungen abgetrotzt.

Elbvertiefung: Herr Katzer, 2017 waren Sie einer der Köpfe der Volksinitiative "Gute Inklusion". Was hat Ihre Initiative rückblickend erreicht?

Pit Katzer: Die Bürgerschaft hat nach den Verhandlungen mit der Initiative im Dezember 2017 beschlossen, die Personalausstattung für die Inklusion deutlich zu verbessern. In den Anfangsjahrgängen – also den Vorschulklassen und ersten Klassen in der Grundschule, den fünften Klassen und elften Klassen in den weiterführenden Schulen wurden bereits zusätzliche Lehrerstellen bewilligt. Das wächst in die folgenden Jahrgänge durch.

Pit Katzer ist zweifacher Vater, fünffacher Großvater und war Schulleiter einer Stadtteilschule, die für die beispielhafte Umsetzung inklusiver Bildung ausgezeichnet wurde. Seit 25 Jahren beschäftigt er sich mit Inklusion und Integration. © Christophe Gateau//dpa

ZEIT ONLINE: Wie viele zusätzliche Stellen werden dadurch entstehen?

Katzer: Damals sind wir von 300 zusätzlichen Lehrerstellen ausgegangen, wenn alle Jahrgänge versorgt sind. Das ist schon eine richtig große Steigerung. Inzwischen haben wir aber zum einen insgesamt gewachsene Schülerzahlen, zum anderen einen höheren Prozentsatz an Schülern, die in Inklusionsklassen gehen statt auf Sonderschulen. Inzwischen kann man davon ausgehen, dass am Ende 400 zusätzliche Stellen geschaffen werden.

ZEIT ONLINE: Das klingt doch gut.

Katzer: Ja, allerdings haben wir ein Problem, diese bewilligten Stellen auch alle zu besetzen – ganz unabhängig von der Inklusion wird es in Hamburg immer schwieriger, Personal für die Schulen zu finden. Ganz besonders schwer ist das im Bereich Pflege und Therapie. Da verschärfen die Versäumnisse der Behörde sogar das Problem.

ZEIT ONLINE: Was meinen Sie damit?

Katzer: Wir haben erstmalig durchgesetzt, dass es an den inklusiven Schulen mit mindestens fünf körperlich behinderten Schülern Pflege und Therapie durch staatlich bezahlte Kräfte gibt, vergleichbar mit der Situation in Sonderschulen. Das ist erst einmal positiv. In der Praxis ist allerdings sehr viel schief gelaufen. Das Personal hätte zum Schuljahresbeginn anfangen sollen, das heißt, die Schulen hätten diese Stellen bis Ende Mai ausschreiben müssen. Die Schulleiter wurden aber erst anderthalb Wochen vor den Sommerferien informiert, dass es dieses Paket für alle Jahrgänge geben soll. Das ist schon ein Skandal.

ZEIT ONLINE: Das heißt, die Schulen müssen weiterhin ohne Pflegekräfte und Therapeuten auskommen?

Katzer: In dem Bereich ist bisher tatsächlich kaum etwas umgesetzt worden. Die Ausschreibungen sind erst zum September erfolgt, als das Schuljahr schon einige Wochen lief. Und das bei einem Arbeitsmarkt, der mindestens so leergefegt ist wie der Lehrer-Arbeitsmarkt. Nur zehn Prozent der vereinbarten Stellen konnten zu Mitte September noch besetzt werden. Jetzt warten wir auf Zahlen, wie es zum zweiten Halbjahr aussieht. Das ist der quantitative Aspekt.

ZEIT ONLINE: Woran hapert es noch?

Katzer: Mindestens genauso problematisch ist, dass die Schulbehörde keinerlei qualitative Vorbereitungsmaßnahmen ergriffen hat. Man braucht ja ein Konzept, wie die Pflege und Therapie in den Schulalltag integriert werden soll. Da haben die Sonderschulen viel Erfahrung, die den inklusiven Schulen helfen kann. Wir haben uns deshalb schon vor einem Jahr mit den Leitungen der Sonderschulen für Körperbehinderung zusammengesetzt. Sie hatten sich bereit erklärt, zusammen mit Vertretern der inklusiven Schulen Konzepte für eine in den Unterricht integrierte Therapie sowie für die Fortbildung von Schulleitungen, Förderkoordinatoren und Lehrern an den inklusiven Schulen zu erarbeiten. Im Kern geht es darum, dass die Schüler therapeutisch im Unterricht begleitet werden, um ihre Teilhabe zu erweitern und ihre Eigenständigkeit zu fördern. Darauf müssen alle Berufsgruppen in den inklusiven Schulen vorbereitet werden, nicht nur die Therapeuten und Pflegekräfte. Die Schulbehörde hat aber bis heute noch nicht einmal eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die ein Konzept entwickelt, das den inklusiven Schulen hilft, diese komplexe Aufgabe zu meistern. Der Senator hat zwar mit uns darüber gesprochen, aber in der Schulbehörde wurde nichts davon umgesetzt. Das ist hochproblematisch, auch weil dadurch Therapeuten verschlissen werden.