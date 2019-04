Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

war das nicht ein wunderbares Wochenende? Ich hoffe, Sie haben wie ich die Sonne genießen können – endlich wieder Spazierengehen ohne nass zu werden, im Café sitzen ohne Winterjacke, den Balkon länger als anderthalb Minuten nutzen. Aber das Beste aus meiner Sicht: die Zeitumstellung. Meine Laune wird immer besser, wenn es abends wieder lange hell ist. Ich hoffe daher sehr, dass in Deutschland permanent die Sommerzeit gilt, wenn die Uhren ab 2021 nicht mehr umgestellt werden. Und Sie? Ach ja, das Wetter könnte natürlich auch gerne noch ein bisschen so bleiben, wie es ist. Aber beim April weiß man ja leider nie so genau ...

Lassen Sie sich nicht in den April schicken!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

SPD will nur noch Fünf-Minuten-Wartezeit im Nahverkehr

© Markus Scholz/dpa

Die SPD will, dass man künftig an jeder Hamburger Haltestelle maximal fünf Minuten auf Bus, U- oder S-Bahn oder einen Shuttleservice warten muss. Allerdings, erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher in einer Rede auf einem Parteitag in der Messe, wird es wohl bis 2029 dauern, um dieses Versprechen flächendeckend an allen Haltestellen umzusetzen. Mit dem Parteitag startet die SPD den Wahlkampf für die Bezirks- und Europawahl in acht Wochen. Ihr Ziel ist es, wieder in allen sieben Bezirken stärkste Kraft zu werden. Viele in der Partei gehen allerdings davon aus, dass mindestens zwei, wenn nicht gar drei Bezirke verloren gehen. Als wichtigste inhaltliche Entscheidung stimmte die Partei dafür, nach der Bürgerschaftswahl ein Jahresticket für Schüler und Auszubildende einzuführen, das nur 365 Euro kostet. Ein Antrag der SPD Altona, solch ein vergünstigtes Ticket für alle Hamburger einzuführen, wurde von der Mehrheit abgelehnt. Es sei zu teuer.

Aktionswochen gegen Elterntaxis startet

© Frank Rumpenhorst/dpa

Was bringt Eltern dazu, ihre Kinder mit dem Auto bis vors Schulgebäude zu fahren? Das möchten Polizei und Elternräte an zehn Hamburger Schulen herausfinden. In den kommenden zwei Wochen sollen Väter und Mütter morgens direkt angesprochen werden. Wie ein Blick in unsere Leserbriefe verrät, sind die Argumente für Elterntaxis vielfältig. Einige Leser finden es schlicht zu gefährlich, ihre Kinder allein gehen oder mit Rad oder Bus fahren zu lassen – der Schulweg sei zu lang, die Tasche zu schwer, die Zeit zu knapp. Manche Eltern nutzen den Bringdienst zum Plausch mit Lehrern oder anderen Eltern. Wieder andere verweisen auf den dichten Verkehr vor der Schule. Bevor das Kind sich allein durch die Blechlawine manövrieren muss, fahre man es lieber selbst bis vors Schultor. Dabei geht es auch anders, wie eine Mutter uns kürzlich berichtet hat.

Annabel Trautwein

Elbvertiefung könnte sich mal wieder verzögern

Die Freude vieler im Hafen, dass nun endlich mit den Baggerarbeiten zur Vertiefung der Elbe begonnen werden kann, war möglicherweise verfrüht. Eines der beiden Unternehmen, die bei der Ausschreibung um den Millionenauftrag nicht zum Zug kamen, hat Beschwerde eingelegt. Die Vergabe des Auftrags verzögert sich dadurch erst einmal um zwei Wochen, im schlechtesten Fall aber um etliche Monate – darüber entscheidet jetzt das Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Wasserstraßen- und Schiffsverwaltung des Bundes gibt sich allerdings zuversichtlich, dass die Baggerarbeiten im zweiten Quartal beginnen können.

In einem Satz

Die FDP wünscht sich bei der Bepflanzung des öffentlichen Raums künftig mehr Rücksicht auf Allergiker +++ Am Bahnhof Altona hat ein betrunkener 21-Jähriger einen Polizisten in den Handschuh gebissen, am Hauptbahnhof hat ein stark alkoholisierter 42-Jähriger mit einer Schreckschusspistole Passanten beunruhigt, außerdem ist eine betrunkene 28-Jährige mit ihrem Fahrrad auf die Autobahn 23 gefahren +++ Im Aufstiegskampf in der Zweiten Liga haben sowohl der HSV als auch der FC St. Pauli bei ihren Heimspielen nur ein 0:0 erreicht

Was heute auf der Agenda steht

Wegen Bauarbeiten im Elbtunnel sind bis Donnerstag jeweils nachts in jede Richtung nur zwei der vier Fahrstreifen befahrbar, tagsüber stehen drei Fahrstreifen zur Verfügung +++ Im Rathaus werden 95 Polizeinachwuchskräfte vereidigt +++ Sieben Wochen nach dem 75. Geburtstag von Ex-Bürgermeister Ortwin Runde (SPD) wird das Fest mit einem Senatsfrühstück begangen

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Hebamme

Wenn Männer zum Geburtsvorbereitungskurs mitkommen, haben sie auch Lust dazu. Manche sorgen sich, dass es zu esoterisch werden könnte. Die "Hechel-Kurse", wie sie manchmal genannt werden, haben nicht den besten Ruf. Aber hinterher sagen mir die meisten, dass sie viel mitgenommen haben und es sogar Spaß gemacht hat. Besonders interessiert sind die Männer immer, wenn es um Geburtsmechanik geht, also darum, wie sich das Baby durchs Becken dreht. Mechanik ist für viele einfach ein Reizwort.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Warum Hamburg im Kulturtourismus noch einmal von vorn anfängt

© Michael Probst/AP/dpa

Jeden Monat zieht die Elbphilharmonie Tausende Besucher nach Hamburg. Wie viele es genau sind, lässt sich nur schwer feststellen, denn es gibt niemanden, der die Gäste nach dem Grund ihrer Reise fragt. Auf der Elbphilharmonie-Plaza jedenfalls wird bald der zehnmillionste Besucher gezählt. Kultursenator Carsten Brosda will die Touristen aber auch für die anderen Hamburger Kulturinstitutionen interessieren und sie etwa in die Staatsoper und die Kunsthalle locken. Mittelfristig solle die Stadt ein Ziel werden, das Gäste durchaus auch nur der Kultur wegen ansteuern könnten. Das aber gehe nicht von heute auf morgen. Ein Satz, der stutzig macht – immerhin war Hamburg als Musicalmetropole in Deutschland Pionier auf dem Markt des Kulturtourismus und ist damit bis heute sehr erfolgreich. Warum Hamburg diese Erfahrungen nicht nutzt und stattdessen noch einmal ganz von vorn anfängt, hat Florian Zinnecker für Abonnenten in der aktuellen ZEIT:Hamburg analysiert.

"Die Armut auf der Straße wird immer sichtbarer"

© Maja Hitij/dpa

Das Hamburger Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" steckt in einem Dilemma: Bedürftige Menschen nutzen die Zeitschrift und deren guten Ruf, um auf der Straße zu betteln. Das schadet dem Hilfssystem hinter dem Zeitungsverkauf – aber Gegenwehr ist schwierig. Auch die Bettler sind in Not und brauchen Hilfe, sagt "Hinz&Kunzt"-Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer.

Elbvertiefung: Immer wieder fallen Leute in der Stadt auf, die mit "Hinz&Kunzt" in der Hand betteln. Was ist da los?

Stephan Karrenbauer: Die Armut auf der Straße wird einfach sichtbarer. Wir haben immer mehr Menschen, die darauf angewiesen sind, mit dem Verkauf von Straßenzeitungen oder eben mit Betteln über die Runden zu kommen. Darunter gibt es leider auch Personen, die die Zeitung zum Betteln benutzen oder Leute auf der Straße belästigen, etwa indem sie sich ihnen in den Weg stellen.

EV: Woran liegt es, dass die öffentlich sichtbare Armut zunimmt?

Karrenbauer: Die neuste Untersuchung der Sozialbehörde zeigt, dass wir in Hamburg etwa 2000 Personen haben, die auf der Straße leben. Mehr als 60 Prozent sind aus Osteuropa gekommen in der Hoffnung, hier Arbeit zu finden. Wir haben offene Grenzen: Jeder Mensch in Europa darf mindestens drei Monate in einem anderen Land der EU Arbeit suchen. 2014 haben Rumänien und Bulgarien die volle EU-Zugehörigkeit bekommen. Von dort sind nun viele unterwegs, um ihre Familien in der Heimat zu unterstützen. Wenn sie hier keine Arbeit finden, versuchen einige über die Runden zu kommen, indem sie betteln, Pfandflaschen sammeln, Musik machen, offiziell oder scheinbar die "Hinz&Kunzt" verkaufen – immer in der Hoffnung, dass sich ihre Situation bald bessert.

EV: Wie wirkt sich die Konkurrenz von Bettlern, die sich als "Hinz&Kunzt"-Verkäufer ausgeben, auf die "echten" Hinz&Künztler aus?

Karrenbauer: Genauso wie viele Passanten sind die meisten Hinz&Künztler unheimlich genervt davon. Wenn die Straßenzeitung zum offensiven Betteln benutzt wird, ist das natürlich imageschädigend für alle – auch für die, die sich an die Regeln halten. Hinter dem Verkauf steht ja ein System. Zum Beispiel sollen die Leute nicht gleichzeitig die "Hinz&Kunzt" verkaufen und betteln. Solche Regeln sind entscheidend, damit wir in der Stadt anerkannt sind und nachhaltig helfen können. Wenn das immer wieder missachtet wird, dann schadet uns das. Unsere Verkäufer fordern uns dann auf: Da müsst ihr hin, das müsst ihr schnell klären. Das gesellschaftliche Problem, das dahinter steht, ist aber nicht so einfach lösbar, auch nicht vonseiten der Polizei. Wir versuchen natürlich, mit den Bettlern ins Gespräch zu kommen und denen unser System zu erklären, aber es ist schwierig, ein Einsehen zu bewirken. Der Sozialarbeiter hat ja immer leicht reden, aber die Leute wissen einfach nicht, wie sie sonst über die Runden kommen sollen.

Wie Hinz&Kunzt versucht, das Problem der Konkurrenz um Hilfe nachhaltig zu lösen und wie Hamburgerinnen und Hamburger unterscheiden können, wer sie da um Unterstützung bittet, lesen Sie im vollständigen Interview unserer Kollegin Annabel Trautwein auf ZEIT ONLINE

Wie kann Hamburg besser werden, Herr Böttcher?

© Marc Widmann

"Wir brauchen Räume, in denen wir uns zusammenfinden können, um zu diskutieren, einen Flohmarkt zu veranstalten oder auch mal gemeinsam eine Oper anzuhören. In Rothenburgsort wäre die leer stehende ehemalige Bundesmonopolverwaltung für Branntwein ein geeigneter Ort – weil er groß, sichtbar und schon da ist."

Ingo Böttcher, 54, wohnt in Rothenburgsort, arbeitet als freier Journalist und war am Donnerstag bei "Hamburg besser machen" im schwimmenden Café Entenwerder 1. Sagen Sie uns unter www.hamburgbessermachen.de was nicht gut läuft in der Stadt – und was man ändern sollte.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Französische Küche in neuem Gewand Die Befürchtungen von Tim Seidel, dem Betreiber der hier ehemals ansässigen Weltbühne, es sei nun mit "Holzkisten aus dem Alten Land und Glühfadenlampen zu rechnen, die am Kabel von der Decke baumeln und Burger oder Tacos beleuchten", haben sich nicht bestätigt: Das neu im Thalia-Theater eröffnete Café des Artistes präsentiert sich elegant und luftig. Der Anklang an das Café de Paris ist nicht überraschend: Thomas Pinçon betrieb jenes 18 Jahre lang und wagt nun noch einmal einen Neuanfang mit diesem Bistro, in dem französische Küche und erlesene Weine angeboten werden. Während der Service noch ein wenig ruckelt, ist das Essen vor allem ein Versprechen darauf, was noch kommen mag. Die Kombination des Thunfischsteaks mit Süßkartoffelpüree (12,90 Euro) ist gelungen, der Spinatsalat gut angemacht, und das Gericht korrespondiert mit einem Grundsatz, der sich hier in allem zeigt: Reduktion. Allerdings kommt die Speise ein wenig zu kühl auf den Tisch, und der Sauce fehlt es an Gewicht. Fein danach: der Cappuccino und das hausgemachte Macaron (1,90 Euro). Café des Artistes (noch keine Internetpräsenz); Innenstadt, Gerhart-Hauptmann-Platz 70, Mittagstisch Mo–Fr 12–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Rausch des Fortschritts: Immer schneller durchdringen neue Technologien den Alltag. Über Potenziale und Herausforderungen dieser Zeitenwende debattieren Wirtschaftsjuristin Denise Feldner, Chris Boos, ein Experte für künstliche Intelligenz, und Journalist Thomas Ramge. Diskussion: "Technik, Wir und Jetzt! Im Rausch des Fortschritts: Wie wir Innovation erleben".

KörberForum, Kehrwieder 12, 19 Uhr, Anmeldung online

Leiser Folk: Ihr neues Album heißt "Quiet Signs", doch Jessica Pratt ist keine laute Performerin. Allerdings lauscht bei ihren Konzerten selbst das Barpersonal andächtig. Mit Singer-Songwriter-Folk tritt die Amerikanerin "aus der Dunkelheit ins Licht", prognostizieren Kritiker.

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a,19.30 Uhr, VVK 17,20 Euro

Tietjen tourt: Ob auf Korsika oder in Schweden, Bettina Tietjen steht auf das Wohnmobil-Leben. Ihre Liebeserklärung ans Campen handelt von der Freiheit unterm Sternenhimmel, der Suche nach dem besten Platz für die Hängematte und brünftigen Zeltnachbarn. Lesung: "Tietjen auf Tour".

Buchhandlung Heymann, Osterstraße 134, 20.30 Uhr

Was kommt

Konferenz mit IQ: Nur wenige schaffen es, an einer Uni wie Oxford zu studieren. Bei der öffentlichen "Mildred Dresselhaus Conference" diskutieren Teilnehmer mit Dozenten solcher Elite-Hochburgen, etwa über Gleichstellung und Wissenschaft. Auf dem Programm stehen deutsche und englische Vorträge, unter anderem "Emotionalität und Mikropolitik – Wie können ambitionierte Frauen mit Gefühl und Verstand erfolgreich sein?".

Campus Bahrenfeld, Eröffnung Do, 18 Uhr, Programm bis Sa, Anmeldung online

Buch mit Club: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Raum mit zwanzig anderen – und alle haben das gleiche Buch gelesen. Sogar die Autorin ist dabei. Das ist die Idee des "Hamburger Leseclubfestivals": sechs Künstler, darunter Feridun Zaimoglu und Sophie Passmann, stellen ihre neuen Werke vor und diskutieren mit den Gästen. Mit Glück bekommen Sie noch Restkarten!

Verschiedene Orte, Sa, 18 Uhr, 25 Euro inkl. Buch, Snacks, Getränken

Problem mit Bühne: Das Erschaffen von Problemstellungen sei bedeutend, Wahrheit und Unwahrheit hingegen nicht. "Ein Problem mit Bedeutung, ein bedeutendes Problem." Premiere und Uraufführung für Freunde der Philosophie: "Probleme Probleme Probleme" von René Pollesch.

Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Sa, 19.30 Uhr, ab 15 Euro

Hamburger Schnack

In einer Buchhandlung. Ein junger, sportlicher Mann steht mit zwei Freunden am Abholtresen für bestellte Bücher und nennt die Abholnummer. Verkäufer: Hier, dieses Kinder-Märchenbuch? Kunde: Ja, genau. Verkäufer: Wollen Sie noch mal einen Blick reinwerfen? Kunde: Nee. Verkäufer: Als Geschenk einpacken? Kunde: Nee danke, das geht so. (Pause) Einer seiner Freunde trocken: Das ist für unseren Lesezirkel. Gehört von Florian Zinnecker

Meine Stadt

Warten auf Ostern! © Ulrich Gehrung

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Und jetzt alle. Beflügelt vom Erfolg der Elbphilharmonie, will die Stadt mehr Kulturtouristen locken. Das läuft mühsam – dabei müsste die Stadt eigentlich wissen, wie es geht. Für Abonnenten.

Die Armut auf der Straße wird immer sichtbarer. Die Bahn warnt am Hamburger Hauptbahnhof vor aggressiven Bettlern. Ein Sozialarbeiter erklärt die neue Konkurrenz unter den Ärmsten – und die Folgen für Straßenmagazine

Es ist völlig unnötig, die Kinder bis ans Schultor zu fahren. Auch in Hamburg nerven die Elterntaxis. Eine Mutter erklärt, warum es für alle Beteiligten besser ist, zu Fuß zu gehen – und welche Ausreden sie am häufigsten hört.