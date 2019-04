Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

gestern war ein Tag spektakulärer Nachrichten. Weil es so viele waren, hier ein kleiner Überblick: Das Museumsschiff "Peking" soll das marode Segelschulschiff "Gorch Fock" ersetzen, das Volksparkstadion wird künftig tagesschau-Arena heißen, der aus Bayern stammende neue Feuerwehrchef Christian Schwarz hat die Gründung einer Bergwacht bei der Hamburger Feuerwehr veranlasst, die Universität will es Eltern von minderjährigen Studenten künftig ermöglichen, ihren Nachwuchs in den Hörsaal zu begleiten, und die Hochbahn testet Überziehschuhe aus kompostierbarem Plastik, damit es in den U-Bahnen sauber bleibt. Sie sind fassungslos? Keine Sorge! Keine der Meldungen stimmt, das waren Aprilscherze, die sich Hamburger Unternehmen und Organisationen haben einfallen lassen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

AKTUELLES

Frühling in Hamburg

© Christian Charisius/dpa

Was sollen wir sagen? Zu den Nachrichten des gestrigen Tages gibt es keine schönen Fotos. Also zeigen wir hier heute ein Bild, das unsere gute Laune zum Frühling widerspiegelt. Haben Sie auch schöne Fotos von Hamburg? Dann schicken Sie diese gerne für unsere Kolumne "Meine Stadt" an hamburg@zeit.de.

SPD und Grüne sprechen sich gegen Wohnungsbau am Lohsepark aus

Überraschende Wende im Streit um den geplanten Schulcampus am Lohsepark in der HafenCity: SPD und Grüne fordern in einem Antrag in der Bezirksversammlung Mitte, auf den Wohnungsbau direkt neben dem Schulgebäude zu verzichten. Seit Monaten wehren sich Anwohner gegen die Planung, weil sie ihrer Meinung nach zu wenig Platz für die 1400 Gymnasiasten und Stadtteilschüler sowie für soziale Projekte vorsehe. Jetzt sagen auch SPD und Grüne: In der HafenCity fehle es an "Flächen für Stadtteilkultur, Jugendtreffs und Orte für Gruppen". Dafür gebe es neben der geplanten Schule nun eine "einmalige Gelegenheit". Es sollen "Bolzplätze, Einrichtungen für Jugendliche und Freiräume zur kreativen Aneignung" entstehen. Bindend ist das Votum der Bezirksversammlung zwar nicht, es dürfte die Behörden aber zum Nachdenken bringen. Es passiert schließlich selten genug, dass sich die Hamburger SPD gegen Wohnungsbau ausspricht.

Mehr Gewalt gegen städtische Bedienstete in Hamburg

Mit Messern und Attrappen von Schusswaffen, aber auch mit Alltagsgegenständen wie Flaschen oder Scheren wurden Mitarbeiter von Ämtern und Behörden im vergangenen Jahr bei ihrer Arbeit bedroht. Insgesamt 233-mal wurden städtische Bedienstete im vergangenen Jahr körperlich angegriffen, im Vorjahr wurden 195 Fälle registriert. 519-mal wurden städtische Bedienstete bedroht. Die Zahlen gehen aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Fraktion zurück, über die das "Abendblatt" zuerst berichtet hat. Nicht enthalten sind in den Angaben Angriffe auf Polizisten, die gesondert erfasst werden.

In einem Satz

Um sich nach europäischem Recht auch weiterhin an der Ausschreibung für den Bus- und Bahnverkehr in Hamburg beteiligen zu können, hat die Hochbahn ihre Anteile an diversen Regionalbahnen in Bayern, Hessen, Ost- und Norddeutschland verkauft +++ Zwei Topmanager des US-Fonds Cerberus werden Vorstände der Hamburg Commercial Bank, der Fonds hatte die ehemalige HSH Nordbank im vergangenen Jahr gekauft +++ In Rissen sind ein Rettungswagen der Feuerwehr und ein Auto zusammengestoßen, die 75-jährige Autofahrerin und zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt

Was heute auf der Agenda steht

Die Stadtreinigung zieht Bilanz der Frühjahrsputzaktion Hamburg räumt auf +++ Auf der "MS Stubnitz" wird das Programm für das Elbjazz-Festival vorgestellt +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt den Botschafter von Neuseeland zu dessen Antrittsbesuch im Rathaus +++ Der HSV trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Paderborn

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Kürzlich bin ich von einem Hausbesitzer zu einer Verstopfung gerufen worden, an der vor mir schon einige Klempner verzweifelt waren. Das WC befindet sich im Obergeschoss, darunter die Küche. Was sich hier offenbarte, ist mir in der Form noch nicht begegnet: Ein eifriger Handwerker hatte in der Küche eine Lampe montiert und die dazugehörige Stromzufuhr einmal quer durch das Abflussrohr gefädelt. Ein Bohrloch auf der einen, ein Bohrloch auf der anderen Seite des Rohres und das Kabel mittendrin als Abflussbremse.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Bürgerradio TIDE feiert 15. Geburtstag

© Timo Remmers/ TIDE

Ein CD-Player und eine Sendung, die den ganzen Tag in Dauerschleife lief: Als der Hamburger Radiosender TIDE vor 15 Jahren an den Start ging, mussten die Mitarbeiter noch improvisieren und mit wenigen Mitteln das Programm stemmen. Heute ist TIDE das größte Bürgerradio Deutschlands. 300 Hamburger produzieren 130 verschiedene Sendungen, jeden Monat aufs Neue. Ein TV-Sender ist in den vergangenen Jahren dazugekommen, eine eigene Ausbildungsakademie auch. Eine eher ungewöhnliche Erfolgsgeschichte, die ziemlich chaotisch begann – auf ZEIT ONLINE erinnert sich Redaktionsleiter Peter Gehlsdorf an die turbulenten Anfänge.

"Trinken wie ein Mann, fühlen wie eine Frau"

© Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Gomringer, Gomringer. Geübte Zeitungsleser kennen diesen Namen noch aus dem vorigen Frühjahr, als ein vermeintlich sexistisches Gedicht von der Fassade einer Berliner Hochschule entfernt werden sollte. Allein: Dabei handelte es sich um ein Werk von Eugen Gomringer, Begründer der konkreten Poesie und Vater der Lyrikerin Nora Gomringer, die am 2. April gemeinsam mit dem Jazz-Schlagzeuger Philipp Scholz im Literaturhaus gastiert, mit einem Abend über Dorothy Parker.

Elbvertiefung: Wie haben Sie Ihr Interesse für Dorothy Parker entdeckt?

Nora Gomringer: Meine kluge Mutter hat mir mitten in der Pubertät die "New Yorker Geschichten" in die Hand gedrückt. Ich bin damals in jeder freien Minute nach New York gereist, um meinen Bruder in Manhattan zu besuchen. Meine Facharbeit zum Abitur war dann eine Inszenierung von Parker-Texten auf der Theaterbühne. Sie begleitet mich schon lange.

EV: Falls das hier jemand liest, der den Namen noch nie gehört hat: Wer ist Dorothy Parker?

Gomringer: Die Autorin Dorothy Parker hat es mit ihrem gefühlten Dilemma – zu trinken wie ein Mann, zu fühlen wie eine Frau – zu hintergründigem Weltruhm gebracht: als Lyrikbestsellerin, Oscar-Nominee und politische Aktivistin. Wer sie noch nicht kennt, hat ein facettenreiches Werk zu entdecken: heiter, bitter, melancholisch, zwischen Krieg und Frieden mit der Welt und mit sich. Außerdem liebte sie Hunde.

EV: Welche Zeilen von Dorothy Parker würden Sie gern, wenn sich die Gelegenheit ergibt, auf eine Hamburger Hauswand schreiben lassen?

Gomringer: Oh, es ist so leicht, nett zu Menschen zu sein, bevor man sie liebt. Der Satz stammt aus der Kurzgeschichte "Ein Telefonanruf".

Warum sich die Lektüre von Dorothy Parkers Werken lohnt und welche Rolle die Musik beim Abend im Literaturhaus spielt, lesen Sie im ganzen Interview auf ZEIT ONLINE.

Wie kann Hamburg besser werden, Frau Schmidt?

© Stefan Schirmer

"Unser Wissen wird unsere wichtigste Zukunftsressource. Daher ist es eine gute Idee, Räume oder ganze Häuser einzurichten, in denen Generationen und Kulturen gemeinsam lernen und sich vernetzen können. Ob Schüler, Senioren, Eltern mit Kindern, Menschen aus der Gründer- und Unternehmerszene oder auch Menschen mit Handicaps: Wir alle haben spezielle Wissensschätze und Fähigkeiten, die wir in Workshops, Vorträgen oder Netzwerkveranstaltungen miteinander teilen können."

Alexandra Schmidt, 25, wohnt in Eimsbüttel, ist Personalmanagement-Studentin und neuerdings auch Podcasterin ("Ankerblatt"). Sie war am Freitag bei "Hamburg besser machen" im 25hours Hotel in der HafenCity. Sagen Sie uns unter https://www.hamburgbessermachen.de, was nicht gut läuft in der Stadt – und was man ändern sollte.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause

Prinzessinnencafé Das Motto des Café Amira lautet "Das Hiersein genießen", die Besitzerin Ariane Pourkian erklärt auf der Karte, dass ihr Nachname "Königssohn" bedeutet und Amira "Königstochter" oder "Prinzessin". Da der Laden ein Prinzessinnentraum in Weiß und Türkis ist (sogar der kleine weiße Café-Hund ist farblich passend) und es dazu noch Stuckdecke, Holzfußboden und eine freundliche Bedienung gibt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Denkt man, bis der Kaffee mit Sojamilch probiert wird. Er ist von Benvenuto und eigentlich hoch gelobt, aber Kuhmilch wäre für den guten Geschmack die bessere Wahl gewesen. Das große Stück Torta al Limone mit Frischkäse (3,50 Euro) ist saftig-fluffig und lecker, wenn auch nicht besonders zitronig. Die Eier kommen vom Hornbooker Hof, die Milch aus den Vier- und Marschlanden, die Brötchen von einer Hamburger Traditionsbäckerei, das ist alles sehr sympathisch. Kinder sind hier sehr willkommen (die Flecken auf den Bezügen beweisen es) – bei ihnen sind besonders die Waffeln beliebt. Café Amira; Eppendorf, Eppendorfer Weg 255, Di–So 10–18 Uhr Christiane Paula Behrend

Was geht

Smart mit Phone: Sie haben ein Smartphone und viele Fragen dazu? Lassen Sie sich die Bedienung von Profis erklären: Schülern der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule. Mit ihnen an der Seite machen Sie Fotos, verschicken WhatsApp-Nachrichten und surfen im Internet. "Smartphones – ein Gerät, viele Möglichkeiten".

Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 9e, 13.30–15 Uhr, 1,50 Euro, Anmeldung unter 040/484 05 88-21/-22

Robo-Job: Viele Aufgaben, die heute der Mensch erledigt, könnten in naher Zukunft Systeme künstlicher Intelligenz übernehmen. Wie können wir diese Entwicklung menschenfreundlich gestalten? Vortrag und Gespräch: "Kollege Roboter. Wie künstliche Intelligenzen unsere Arbeitswelt verändern".

GLS-Bank, Düsternstraße 10, 19 Uhr

Jazz im Bunker: Vor 30 Jahren brachte Kenny Wheeler das Album "Music for Large and Small Ensemble" heraus. Der kanadische Trompeter gilt damit noch heute als eine der originellsten Jazzstimmen weltweit. Das wollen Norma Winstone (Gesang) und Claus Stötter (Trompete) zeigen.

Medienbunker, Resonanzraum, Feldstraße 66, 20 Uhr, 19 Euro

Hamburger Schnack

Im Einkaufszentrum Niendorf Nord: Ein Maurer kniet arbeitend vor einem Geschäft, das bereits seit Langem leer steht. Ein älterer Herr spricht ihn an: "Was kommt denn da jetzt für ein Laden rein?" "Ein Hörgeräte-Laden." "Was??!" Erneute, sehr laute Antwort: "EIN HÖRGERÄTE–LADEN!!!" Gehört von Florian Schulz

Meine Stadt

Wenn es schon kaum Parkplätze gibt, steigt man eben auf kleinere Fahrzeuge um … gesehen in der Marktstraße im Karolinenviertel © Rainer Neumann/unsplash.com

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Wir befürchteten Zensur. Ein CD-Player, eine Sendung in Dauerschleife: TIDE fing klein an, heute ist der Hamburger Kanal das größte deutsche Bürgerradio. Ein Blick auf die turbulenten Anfänge.

Sie ist halt auch sehr, sehr lustig. Die Lyrikerin Nora Gomringer widmet sich in ihrem neuen Programm Dorothy Parker. Warum sollte man sich ausgerechnet mit der US-Schriftstellerin beschäftigen?