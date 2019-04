Oliver Hollenstein © Maria Feck

wie politisch neutral muss eine Schule sein? Und was soll das eigentlich heißen – politisch neutral: Muss eine Schule Aufkleber entfernen, die zum Widerstand gegen Faschismus aufrufen? Darf man einen Vertreter einer rechtspopulistischen Partei zu einem Projekttag in eine zehnte Klasse einladen? Darüber diskutiert die Stadt, seit die Schulbehörde, einem Hinweis der AfD folgend, Antifa-Aufkleber an der Ida Ehre Schule entfernen ließ. Und noch mehr, seit bekannt wurde, dass AfD-Fraktionschef Alexander Wolf am Helene Lange Gymnasium auf Vermittlung der Schulbehörde mit einer zehnten Klasse zum Thema "Menschenrechts- und Demokratiefeindlichkeit" diskutierte. Annika Lasarzik und Kilian Trotier haben vergangene Woche die beiden verantwortlichen Schulleiter getroffen. Der Eindruck: Beiden war der Stress der vergangenen Wochen anzumerken, sie wirkten müde von der aufgeregten Debatte. Aber beide blicken zuversichtlich auf eine zunehmend kritische, wache und politische Schülergeneration. Einen Ausschnitt des Gesprächs lesen Sie unten, das ganze Interview als Abonnent hier.

Speichern Sie das Frühlingsgefühl!

Wir wollen zum Wochenanfang keinesfalls Ihre Laune trüben, aber der April wird in den nächsten Tagen wohl seinem Ruf als Monat mit dem eigenwilligsten Wetter gerecht. Nach dem sommerlichen Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst für heute noch halbwegs angenehmes Frühlingswetter voraus, doch in den nächsten Tagen soll es zunehmend ungemütlicher werden. Ab Mitte der Woche sind sogar Minusgrade und – kein Scherz – Schneeregen möglich.

Stadt prüft Investition im Paloma-Viertel

Nachdem sich bis Freitag erneut kein Interessent für die Baugemeinschaft im geplanten Paloma-Viertel am Eingang der Reeperbahn gefunden hat, prüft nun die Stadt, ob sie auf dem Areal der ehemaligen Esso-Häuser investiert. Alle beteiligten Behörden hätten großes Interesse daran, dass das Projekt Wirklichkeit werde, hieß es am Wochenende aus der Finanzbehörde. Die Bewerbungsfrist für mögliche Baugemeinschaften war am Freitag zum dritten Mal ohne Bewerber zu Ende gegangen, die Kosten seien zu hoch, hieß es vom beteiligten Planungsbüro PlanBude. Jahrelang hatten die Bewohner, die Stadt, das Planungsbüro und der Investor, die Bayerische Hausbau, über das Areal verhandelt. Ergebnis: Der Eigentümer darf dort ein Hotel errichten, aber etwa 60 Prozent der 200 neuen Wohnungen sollen öffentlich gefördert werden. Außerdem soll es Dachlandschaften mit Kletterwand und Skate-Fläche geben.

Forscher sagen zwei Millionen Einwohner im Jahr 2035 voraus

In den kommenden 16 Jahren wird Hamburg um etwa zehn Prozent wachsen und damit die Marke von zwei Millionen Einwohnern überschreiten, das prognostizieren Forscher des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung in einer aktuellen Studie. Wie andere Großstädte wirke Hamburg auf junge Menschen geradezu magnetisch, schreiben die Wissenschaftler. Viele blieben dann, um Kinder zu kriegen, daher sei die Stadt sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Ganz anders sieht es für Schleswig-Holstein aus. Obwohl die Hamburger Umlandgemeinden vom Wachstum der Stadt profitieren, schrumpfen viele andere ländliche Regionen. Bis 2035 prognostizieren die Wissenschaftler, dass die Einwohnerzahl von Schleswig-Holstein um drei Prozent auf 2,8 Millionen sinkt.

Elbinsel-Schule sperrt Elterntaxis aus

Bis zu sieben Parallelklassen hat die Elbinselschule in Wilhelmsburg inzwischen, direkt daneben liegen noch eine Kita und das Helmut-Schmidt-Gymnasium – das ist eindeutig zu viel für den morgendlichen Verkehr. "Morgens kurz vor Schulbeginn fährt aus allen Richtungen ein Elterntaxi nach dem anderen vor. Alle wollen gleichzeitig und unter Zeitdruck ihre Sprösslinge so nah wie möglich vor dem Eingang absetzen. Immer wieder stockt der Verkehr, entgegenkommende Autos müssen einander ausweichen. Es wird rücksichtslos gedrängelt, angehalten und gewendet, bis nichts mehr geht", so heißt es in einer Drucksache der Bezirksversammlung. Und die hat jetzt einen Entschluss gefasst: Zu den Stoßzeiten sollen Poller hochgefahren werden, damit rücksichtslose Eltern nicht mehr bis zur Schule fahren können. Welche Maßnahmen noch gegen Elterntaxis helfen könnten, hat ein Verkehrsplaner unseren Kollegen von ZEIT ONLINE hier erzählt.

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses am Gänsemarkt wurden am Sonntag fünf Fahrgäste verletzt und mussten ins Krankenhaus +++ Der Nabu misst am Hafenrand mit acht Sensoren die Luftqualität, die Ergebnisse kann man im Netz anschauen +++ Der Hamburger Tierschutzverein wurde mit mehr Erbschaften bedacht und hat daher im vergangenen Jahr einen Überschuss von fast 2,5 Millionen Euro verzeichnet +++ In Hamburgs Standesämtern sind seit Januar zwei Anträge von Bürgern auf Eintragung des dritten Geschlechts eingegangen +++ Auf der Uhlenhorst ist eine 60-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden, als sie bei Rot über eine Fußgängerampel ging und von einem Auto erfasst wurde +++ Der FC St. Pauli hat 1:2 gegen Kiel verloren

Die Handelskammer und die Helga-Stödter-Stiftung verleihen den Helga-Stödter-Preis für mehr Frauen in Führungspositionen +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält auf der Konferenz "Future Mobility" in Berlin einen Vortrag zum Thema "Hamburg 2021 – Modellstadt für moderne Mobilität"+++ Der HSV empfängt den 1. FC Magdeburg

Alltagsreporter: Die Hebamme

Viele Frauen wollen lieber ein Mädchen. Vielleicht, weil Mädchen irgendwie als einfacher gelten und die Frauen hoffen, zu einer Tochter ein engeres Verhältnis zu haben, auch später noch. Eine Mutter, ihr erstes Kind war ein Junge, wollte deshalb bei der zweiten Schwangerschaft das Geschlecht nicht erfahren – oder es zumindest nicht verraten. "Ich habe keine Lust auf die mitleidigen Blicke der anderen, falls es noch ein Junge wird", meinte sie nur.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

20 Lastenräder für die Stadt

Die Stadt hat ein lange angekündigtes Versprechen wahr gemacht: Die Stadtrad-Flotte ist seit Sonnabend um 20 elektrisch betriebene Lastenpedelecs reicher. Die Räder tragen bis zu 60 Kilogramm, eine Ladebox inklusive ausklappbarer Sitzbank und zwei Sitzgurten, gedacht für Kinder bis 7 Jahre, gibt’s auch. Eine Stunde vor Abfahrt können die Räder kostenfrei reserviert werden, die Ausleihe selbst kostet in den ersten 30 Minuten wie immer nichts. Was anders ist: Die Lastenräder müssen an der Station zurückgegeben werden, an der sie entliehen wurden. Und die Abstellplätze sind blau, nicht rot wie sonst. Die Räder stehen in Mitte, Altona, Eimsbüttel, Nord und Wandsbek (wo genau, erfahren Sie hier) – der Süden muss sich noch gedulden.

"Wir bekommen täglich Drohmails"

Zwei Hamburger Schulen, die direkt nebeneinanderliegen. Beide sind in den vergangenen Wochen ins Zentrum der Debatte um politische Neutralität an Schulen gerückt – die eine wegen vermeintlich linksextremer Umtriebe, die andere, weil Alexander Wolf, Chef der AfD-Bürgerschaftsfraktion, mit einer Schulklasse über Politik diskutierte. Die ZEIT hat die Schulleiter Holger Müller (Helene Lange Gymnasium) und Kevin Amberg (Ida Ehre Schule) zum Gespräch geladen: Wie haben sie die Vorfälle erlebt? Sollten Schulen mit Rechtspopulisten reden, können Schüler davon gar profitieren? Und wie neutral kann politische Bildung überhaupt sein?

Elbvertiefung: Ihre beiden Schulen stehen im Zentrum eines Streits um die politische Neutralität an Hamburger Schulen. Zehrt das an den Nerven?

Kevin Amberg: So fordernd die letzten Wochen auch waren, wir erleben gerade viel Rückhalt von Eltern und Kollegen. Die Schulgemeinschaft ist noch mehr zusammengeschweißt. Auch andere Schulen, Gewerkschaften, Vereine und ehemalige Schüler bekunden uns gegenüber ihre Solidarität – das gibt uns Kraft und freut uns sehr!

Holger Müller: Viele unserer Lehrer, Eltern und Schüler waren vor allem überrascht, wie heftig die Debatte ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Aufregung so groß ist, weil wir mit einem AfD-Politiker im Unterricht diskutiert haben.



EV: Herr Müller, der Hamburger Fraktionschef Alexander Wolf war in Ihrer Schule zu Gast. Das fanden viele empörend. Der Streit ging aber auch darum, ob die Schulbehörde Ihnen Herrn Wolf als Experten empfohlen hatte oder nicht.

Müller: Richtig ist, dass unsere Schüler anlässlich eines EU-Projekttages mit einem Hamburger Politiker diskutieren wollten. Sie konnten aus einer Liste an Themen die auswählen, die sie interessieren. Eines war: Extremismus. Alexander Wolf war der einzige Politiker, der sich bereit erklärt hatte, zu unserer Schule zu kommen – ausgerechnet er, könnte man sagen. Herr Wolf bemüht sich seit anderthalb Jahren darum, in unsere Schule eingeladen zu werden. Er hat mich schon häufig kontaktiert, immer mit der Bitte, mit unseren Schülern über Politik zu sprechen. Ich weiß nicht, warum er sich gerade unsere Schule ausgesucht hat. Vielleicht, weil wir ein gutes Renommee haben. Ich habe ihm nie geantwortet. Es war schon ein seltsames Gefühl, ausgerechnet ihn bei uns zu begrüßen.

EV: Warum haben Sie es trotzdem getan?

Müller: Wir haben vorab lange diskutiert und auch erwogen, den Besuch abzusagen. Aber es ist uns wichtig, dass die Schüler lernen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und mit Menschen sachlich zu diskutieren, die andere Meinungen vertreten. Für die politische Willensbildung sind der direkte Austausch, die Konfrontation wichtig.

EV: Hätten Sie Herrn Wolf auch eingeladen, Herr Amberg?

Amberg: Nein. Wir haben intern bereits vor längerer Zeit beschlossen, dass wir keine Politiker an unserer Schule willkommen heißen, die nicht verfassungskonforme und die rechtspopulistische Positionen vertreten. Da ist unsere Haltung: Denen bieten wir keine Bühne.

Nicht alle Schüler des Helene Lange Gymnasiums waren mit dem Besuch des AfD-Fraktionschefs einverstanden. Welche Fragen die Schüler gestellt haben und was "politische Neutralität" ganz konkret für die politische Bildungsarbeit an den Schulen bedeutet – all das lesen Sie als Abonnent im ausführlichen Interview meiner Kollegen Annika Lasarzik und Kilian Trotier auf ZEIT ONLINE.

Bon appétit! Dass in derCrêperie Monsieur Rémibretonische Spezialitäten zubereitet werden, sieht man dem im Landhaus-Bistro-Stil eingerichteten Laden nicht auf den ersten Blick an. Die Porträts französischer Künstler an den Wänden und die Musik weisen aber auf die Landesküche hin. Auch die Unterhaltung zwischen Bedienung und zahlreichen Gästen findet auf Französisch statt, für alle Frankreichfans ist dies eine gute Anlaufstelle. Mittags können hier eine Buchweizen-Galette und eine Weizen-Crêpe inklusive einer Tasse Cidre als Grand menu für 9,90 Euro probiert werden. Allerdings wird Letzterer ungefragt al»Getränk« dazugestellt, Antialkoholiker sollten also vorher Bescheid sagen. Die Galette ist wunderbar knusprig-würzig und beim Plat du jour mit Emmentaler, Spinat, Ziegenkäse, Tomate und Speck belegt. Die samtig-weiche Crêpe mit Karamellcreme danach ist schnell genussvoll verputzt. In der großen Karte finden sich Kombinationen mit Ente oder Geflügelroulade sowie flambierte Crêpes, auch vegane Variationen sind im Angebot. Eimsbüttel, Crêperie Monsieur Rémi , Osterstraße 83 , Mo. bis Sa. 11.30 bis 20 Uhr Christiane Paula Behrend

Alt zu Hause: Fast jeder möchte auch im Alter in den eigenen vier Wänden leben. Welche Ideen können dabei helfen, Mobilität, Eigenständigkeit und Teilhabe älterer Menschen zu bewahren oder zu stärken? Vorträge und Diskussion: "Gut leben im Alter – mit neuen Quartiers-Konzepten".

Campus Uhlenhorst, Heinrich-Hertz-Straße 72, 17.30–19.30 Uhr

Indie-Giganten: Teenies von heute mögen kaum noch ihre Fans sein, dafür gelten "Teenage Fanclub" für ältere Generationen als wichtigste Indie-Band der 90er-Jahre. Die Schotten bringen zurzeit fünf ihrer Alben neu auf Vinyl raus – weil sie lange Zeit nicht verfügbar waren, die Nachfrage aber nicht verklingt.

Knust, Neuer Kamp 30, Fr, 21 Uhr, VVK 27,25 Euro

Woanders lesen: Toni und Alex kennen sich nicht und sind doch auf verhängnisvolle Weise miteinander verbunden. Toni leidet unter dem Verlust ihres Bruders, für dessen Tod sie sich verantwortlich macht. Alex trägt eine Schuld, über die er nie gesprochen hat. 24 Stunden bewegen sich die beiden aufeinander zu, bis sich ihre Wege kreuzen. Lesung mit Marion Brasch: "Lieber woanders".

Bergedorfer Museumslandschaft, Bergedorfer Schlossstraße 4, So, 11 Uhr, 12 Euro

In der U3 in Barmbek. Ein kleines Kind zeigt auf etwas, das es draußen sieht, und fragt seine Mutter: »Mama, was ist das da?« Seine Mutter erklärt ihm: »Das ist eine Lagerhalle.« Kind: »Was ist eine Lagerhalle?« Mutter: »Da werden ganz viele Sachen gelagert.« Kind: »Aber warum lagern die Leute die Sachen nicht zu Hause?« Gehört von Katrin Timmer

