Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn das Wort "Ersatzverkehr" bei Ihnen düstere Erinnerungen an das vergangene Wochenende wachruft, dann wohnen Sie vielleicht, so wie ich, in Wilhelmsburg. Was los war? Bis zur Station Hammerbrook wurden Bahnen durch Busse ersetzt. Eigentlich kein Drama, auch an solchen Tagen kommt man irgendwie ans Ziel. "Irgendwie" heißt allerdings: verschwitzt, genervt und zu spät sowieso. Weil die Busse verspätet und fast immer überfüllt ankommen, die Anschlussbahn meistens schon weg ist oder sich darin auch kein Platz mehr findet. An solchen Tagen kippt die Stimmung unter den Reisenden schnell. Was mich nicht wundert, der Verkehr ist eines der großen Reizthemen auf der Elbinsel. Viele Bewohner klagen über ständige Verspätungen auf der einzigen S-Bahn-Strecke, die ins Stadtzentrum führt, viele wünschen sich generell eine bessere Anbindung. Nun muss auch noch die marode Eisenbahnbrücke über die Süderelbe durch einen Neubau ersetzt werden – die einzige Verbindung für den Fern- und S-Bahn-Verkehr in den Hamburger Süden. 2020 beginnt die Vorplanung. Also wieder düstere Aussichten für Pendler.

Wir fragen uns: Wie erleben unsere Leserinnen und Leser, die südlich der Elbe wohnen, den Verkehr? Was stört sie, was muss besser werden?

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag,

Ihre Annika Lasarzik

Aktuelles

Wenn die Stadt zum Hörsaal wird



Tausche Hörsaal gegen Barkasse: Die Uni Hamburg lädt zu ihrem 100. Jubiläum zu "Vorlesungen für Alle" in die Stadt ein. Allein auf der Barkasse "Gerda 2.0" – hier zu sehen mit Uni-Präsident Dieter Lenzen und Erika Garutti, Professorin für Experimentalphysik – sind 13 Vorlesungen geplant. Die erste ist bereits ausgebucht, alle weiteren Orte und Termine finden Sie hier.

HSV verliert 1:2 gegen Magdeburg



Katastrophal war die Leistung des HSV gegen den 1. FC Magdeburg gestern Abend. 1:2 verlor die Mannschaft gegen einen vom Abstieg bedrohten Verein. Der letzte Treffer der Magdeburger fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Dabei zeigt ein kühler Blick auf die Tabelle: So schlimm, wie es sich anfühlt, ist es gar nicht. Der HSV steht weiterhin auf Rang zwei. Union Berlin, Konkurrent um den Aufstiegsplatz, spielte am Sonntag unentschieden, der HSV hat drei Punkte Vorsprung vor den Hauptstädtern. Sechs Punkte sind es gar auf Platz vier. Es müssen also nicht alle durchdrehen nach dieser Niederlage. Der Verein steht innerhalb der Liga gut da, im Pokal erreichte er sogar das Halbfinale. Nur müssen die Spieler endlich aufwachen, sonst könnte die hoffnungsvoll begonnene Saison bitter enden. Das große Zittern hat begonnen – wer hätte etwas anderes erwartet bei diesem Verein?

Kirill Serebrennikow aus Hausarrest entlassen

Seine Inszenierung von Giuseppe Verdis "Nabucco" an der Staatsoper konnten seine Helfer, wie berichtet, nur auf einem USB-Stick außer Landes schmuggeln. Nun ist der der russische Regisseur Kirill Serebrennikow gestern überraschend nach fast zwei Jahren aus dem Hausarrest in Moskau entlassen worden. Die Stadt darf er ohne Polizeierlaubnis allerdings noch immer nicht verlassen. "Nabucco" ist noch bis Oktober an der Staatsoper zu sehen (es gibt noch Karten!). "Eine so brisante, so kluge und so spannende Opernproduktion gab es in Hamburg lange nicht", urteilte unser Kulturredakteur Florian Zinnecker. Seine Rezension können Sie hier nachlesen.

Hamburger Unternehmen für Frauenförderung ausgezeichnet

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf, die Commerzbank und die Kommunikationsberatung Dentsu Aegis Network wurden gestern Abend mit dem Helga-Stödter-Preis geehrt. Mit dem Preis zeichnen die Handelskammer und die Helga-Stödter-Stiftung Unternehmen aus, die sich für ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen einsetzen. Beiersdorf hat seinen Frauenanteil auf den ersten beiden Führungsebenen seit 2015 von 36 auf 43 Prozent gesteigert. Bei der Commerzbank wurde vor allem ein hierarchieübergreifendes Frauennetzwerk des Unternehmens gewürdigt, das allein in Hamburg 170 Mitglieder hat. Bei der Dentsu Aegis Network Germany GmbH liegt der Frauenanteil auf allen Führungsebenen bei 55 Prozent. Nach Erhebungen der Handelskammer sind erst 24 Prozent der Führungspositionen in Hamburger Unternehmen mit Frauen besetzt.

Hanna Grabbe

Historiker Axel Schildt ist gestorben

Der Hamburger Historiker Axel Schildt ist am 5. April im Alter von 67 Jahren verstorben. Der langjährige Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte und Professor für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg war immer wieder auch für DIE ZEIT tätig. Christian Staas, Leiter des Geschichtsressorts der ZEIT und Chefredakteur von ZEIT Geschichte, erinnert sich: "Schildt war neben Ulrich Herbert und Norbert Frei einer der drei wichtigsten Zeitgeschichtler der Generation nach Winkler und Wehler. Mit seinen Forschungen hat er viel zu einem differenzierteren Bild der Geschichte der Bundesrepublik beigetragen. Er war immer jemand, der sich auch politisch eingemischt und zu Wort gemeldet hat – ein engagierter Historiker durch und durch."

In einem Satz

Die Produktionsleistung der Hamburger Industrie ist im vergangenen Jahr um zwei Prozent zurückgegangen +++ Auf dem Frühlingsdom hat ein Toilettenwagen gebrannt +++ Ein ehemaliger Haspa-Mitarbeiter wurde zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er 77.000 Euro von Kunden veruntreut hatte +++ Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer rund um die Luruper Hauptstraße heute mit Verkehrsbehinderungen rechnen

Was heute auf der Agenda steht

Die 120 Alsterschwäne kehren aus dem Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich zurück +++ Umweltsenator Jens Kerstan stellt das 35. Hamburger Naturschutzgebiet Duvenwischen vor +++ Der ADFC präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit Hamburgs

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Hundetrainer

Einmal bekam ich einen Anruf von einer Frau mit Chihuahua, der nie aufhörte zu bellen. Ich fuhr zur angegebenen Adresse am Steindamm. "Kommen Sie gleich ins Studio", sagte die Frau durch die Gegensprechanlage. Ich dachte, da käme jetzt eine Fotografin auf mich zu. Aber im Schein von Schwarzlicht erschien der Umriss einer Dame in Berufskleidung, hinter sich Peitschen, lederbeschlagene Kreuze, Fesseln, Ketten, Handschellen. Ich war bei einer Domina! Während sich jeder ihrem Kommando unterordnete, tat der Chihuahua genau das Gegenteil und brachte die Lady zur Verzweiflung. Dass er sie mit dem Kläffen verteidigen wollte, verstand die Kundin zwar. Dass sie aber nun meine Tipps befolgen sollte, das konnte sie nicht akzeptieren. Die Zusammenarbeit mussten wir bald wieder beenden.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Ich sitze dann hier in Hamburg und telefoniere mit den fassungslosen Kapitänen"

Die EU zieht ihre Rettungsschiffe aus dem Mittelmeer ab. Der Hamburger Reeder Christopher Opielok bleibt – und rettet weiter Leben. Wirtschaftsredakteurin Caterina Lobenstein hat er erzählt, was seine Kapitäne dort erleben: "Wir hatten mal ein überfülltes Holzboot, das ist umgekippt. Die Stärkeren kletterten nach oben, die Schwachen, Frauen und Kinder, gingen unter. Wir haben verzweifelt alles ins Wasser geworfen, was wir finden konnten, unsere eigenen Rettungswesten, sogar Matratzen. Die Leute sind vor unseren Augen ertrunken. Das war 2015. Heute sind wir routinierter." Das ganze Interview lesen Sie hier.

Fahrräder, die Erste: Stadtrad am Airport

Das Stadtrad breitet sich weiter aus: Nach den 20 Lastenpedelecs, die am Wochenende installiert wurden (wo die Räder stehen, erfahren Sie hier), wird am Mittwoch eine weitere Verleihstation eröffnet – und zwar an ziemlich prominenter Stelle, am Hamburg Airport. Die neue Station ist Teil einer Erweiterungsoffensive: Bis 2022 soll das Netz auf 350 Stationen ausgedehnt werden (aktuell sind es 215). Von den knallroten Rädern soll es dann insgesamt 4500 in der Stadt geben – derzeit sind es 2630.

Fahrräder, die Zweite: Schrottrad-Sammlung beginnt bald

Und noch eine Nachricht für all jene, die, nun ja, eher sporadisch aufs Rad steigen oder einfach sehr, sehr vergesslich sind: Die Stadtreinigung hat gerade damit begonnen, Fahrradleichen, die an Bäumen und Bügeln vor sich hin rosten, mit orangeroten Aufklebern zu markieren. Wer einen findet, sollte "sein gutes Stück lieber in den Keller bringen oder reparieren", twittert die Stadtreinigung. Andernfalls wird das Rad nach zwei Wochen entfernt.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause:

Schöne neue Welt Man könnte irritiert sein von dieser lichtlosen Ecke ganz hinten im Klamottenladen Bidges & Sons, in dem sich das Café befindet. Oder von dem sehr gechillten Mann, der den Kaffee an den Tisch bringt. Oder von diesem Wegweiser in Richtung Toilette, auf dem Pipi & Kaka steht. Doch wenn man einmal Platz genommen hat, wenn man sich von der sehr guten Jazzmusik und den Gesprächen an den Nachbartischen (sehr intim und ein wenig verrückt) hat einlullen lassen, wenn man diesen hervorragenden Kaffee aus dem Hause Pascucci und das vegane Bananenbrot mit knackigen Erdnüssen (Suchtpotenzial!) probiert hat, dann muss man eingestehen, dass die Kombination aus Lichterketten und Fotos von Boxern vielleicht einfach cool ist. Und man könnte zu der Auffassung gelangen, dass das hier Angebotene – die vegane Küche, das Entspannte ebenso wie die veganen, nachhaltig produzierten Fair-Trade-Klamotten – als Gesamtpaket ein Vorschlag für eine andere Welt ist. St. Pauli, Café by Bidges and Sons, Reeperbahn 7, So–Fr ab 12 Uhr, Sa ab 10 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Mitmisch-Debatte: Wie viel Mitspracherecht verträgt Hamburg? Verschwindet Demokratiemüdigkeit, wenn sich den Bürgern neue Möglichkeiten der Teilhabe eröffnen? Diskussion mit Gisela Erler (Grünen-Staatssekretärin für Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg), Anjes Tjarks (Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Bürgerschaft), Kay Gätgens, (Bezirksamtsleiter Eimsbüttel) und Jürgen Fiedler (Stadtteilbüro Dulsberg): "Bürgerbeteiligung im Quartier: da geht mehr!".

Haus der Patriotischen Gesellschaft, Reimarus-Saal, Trostbrücke 6, 18 Uhr, Anmeldung online

Flos Bühne: Eigentlich wollte Florian Ostertag Erfinder werden. Doch dann landete er auf der Bühne, erfand auf Tourneen mit Philipp Poisel seinen eigenen Stil zwischen Pop, Soul und Folk. Mittlerweile zieht der Songwriter seit zehn Jahren durch die Lande. Er feiert das Jubiläum mit neuem Album: "Flo and the Machine".

kukuun, Spielbudenplatz 21–22, 19 Uhr, 15 Euro

Schlaf, Hamburg, schlaf: Auf eine besondere Reise ihrer "Nachtgedanken" nehmen Schauspieler Peter G. Dirmeier und Musikerin Saskia Brzyszczyk ihr Publikum mit. Gute-Nacht-Lieder begegnen neu vertonten Clemens-Brentano-Gedichten und Klassikern von Joseph von Eichendorff. "Nachtgedanken", eine musikalisch-poetische Traumreise.

Alte Druckerei Ottensen, Bahrenfelder Str. 73 d, 20 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Gespräch unter drei Männern Anfang 20 in einem Club an der Reeperbahn vor Beginn eines Konzerts. »Den Schlag gebe ich ja zu. Aber nie im Leben habe ich ihm den Kiefer gebrochen. Der war überhaupt erst eine Woche danach beim Arzt, und jetzt soll ich ihm 1000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Das ist eine Frechheit!« »Was ist denn das für ein Typ?« »Der hat noch nie in seinem Leben was gearbeitet. Zwei Meter groß, 120 Kilo – und ich mit meinen 1,75 soll ihm den Kiefer gebrochen haben? Da hätte ich ja hochspringen müssen.« »Welches Gericht?« »Landgericht, das geht jetzt in die zweite Instanz.« »Eigentlich müsste man jemanden bezahlen, dass er ihn jetzt wirklich verprügelt.« »Habe ich auch überlegt, aber das kannst du nicht machen. Das ist eine moralische Sache: Wenn, musst du es selbst machen.« Gehört von Frank Drieschner

Meine Stadt

