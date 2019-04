Annika Lasarzik © Maria Feck

Die Alsterschwäne sind wieder da

Nein, den Hamburger Frühling erkennt man nicht unbedingt an den Temperaturen. Aber wenigstens daran, dass die Alsterschwäne wieder ihre Bahnen ziehen. Gestern wurden die 120 Tiere mit Blaulicht und Booten in ihr Sommerquartier auf der Außenalster eskortiert. Hoffen wir, dass es ihnen diesmal besser ergeht: Im Rekordsommer 2018 starben vier Schwäne, weil sich in der Hitze giftige Blaualgen im Wasser ausgebreitet hatten.

Bei der Fahrradfreundlichkeit ist Hamburg nur Durchschnitt



Wie passt das zusammen? Einerseits baut der Senat Hamburg zur "Fahrradstadt" aus, andererseits landete die Stadt im Fahrradklimatest des ADFC nur auf Platz 8 der 14 größten deutschen Städte. Die rund 4000 Hamburger, die an der deutschlandweiten Umfrage teilnahmen, fanden vor allem die Radwege zu schmal und fühlten sich nicht sicher. Auf den zweiten Blick ist das Ergebnis nicht ganz so schlecht. Bei der letzten Befragung vor drei Jahren lag Hamburg auf einem der hinteren Plätze, nun immerhin im Mittelfeld. Fast doppelt so viele Radfahrer beteiligten sich diesmal an der Umfrage. Das passt zu den Untersuchungen, denen zufolge immer mehr Hamburger Rad fahren. Und es erklärt das nach wie vor hohe Maß an Unzufriedenheit: Es äußern sich eben nicht nur Radfahrer, die sich noch an die viel schlechteren Verhältnisse vor einigen Jahren erinnern. Sondern auch Radnovizen, die diesen Vergleich nicht ziehen, aber möglicherweise an die aus hiesiger Sicht idyllischen Verhältnisse in Kopenhagen denken. Da kann Hamburg nicht mithalten.

Frank Drieschner

Planer fordern stärkere Berücksichtigung von Bürgerideen

Das Tauziehen um die Zukunft des Paloma-Viertels am Eingang der Reeperbahn geht weiter. Vor wenigen Tagen hat die Stadt angekündigt, in Ermangelung eines anderen Investors möglicherweise selbst den sozialen Teil des Viertels zu finanzieren. Nun stellen die Planer Forderungen an den Bebauungsplan, der im Frühsommer von der Bezirksversammlung verabschiedet werden soll. Die Wünsche der Bürger aus dem Beteiligungsverfahren müssten möglichst genau in den Bebauungsplan für das Areal am Eingang der Reeperbahn zu schreiben, forderte die von der Stadt beauftragte "Planbude" gestern. Die Behörde ist skeptisch: So kleinteilige Vorschriften seien rechtlich nicht möglich. Über die Zukunft des Areals der ehemaligen Esso-Häuser hatten der Hauptinvestor, die Bayrische Hausbau, Stadt und Anwohner jahrelang gestritten. Ergebnis: Der Investor darf ein großes Hotel bauen, wenn im Gegenzug Lokalkolorit erhalten bleibt und Sozialwohnungen gebaut werden.

Beethoven-Schwerpunkt in der Elbphilharmonie

Der Hamburger Klassik-Veranstalter ProArte hat für die nächste Konzertsaison drei Mammut-Projekte in der Elbphilharmonie angekündigt: Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven spielt der Pianist András Schiff mit dem Budapest Festival Orchestra alle fünf Klavierkonzerte Beethovens. Die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Andris Nelsons spielen an vier Abenden die neun Sinfonien Beethovens, und der Pianist Igor Levit führt, ebenfalls an vier Abenden, alle 32 Klaviersonaten des Komponisten auf. Andris Nelsons, Igor Levit und der Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker, Michael Bladerer, lobten gestern übrigens die Akustik des Hauses (Igor Levit sprach darüber schon einmal ausführlich mit der ZEIT:Hamburg). Wie gut das Programm der anderen Ensembles und Konzertveranstalter zu diesem Beethoven-Schwerpunkt passt, zeigt sich im Verlauf der nächsten Wochen: Die Betreibergesellschaft der Elbphilharmonie, die HamburgMusik GmbH, will ihre Planungen für die nächste Saison Ende April vorstellen.

Florian Zinnecker

Nachdem ein niederländisches Unternehmen seine Beschwerde gegen die Vergabe von Baggerarbeiten zurückgezogen hat, kann die Elbvertiefung wie geplant weitergehen +++ Die Hamburger Nahverkehrsunternehmen haben 2018 zwei Prozent mehr Fahrgäste befördert als im Vorjahr +++ Der Windkraftkonzern Senvion hat Insolvenz beantragt +++

Am Flughafen wird die neue Stadtrad-Station eröffnet +++ In der Bürgerschaftssitzung wird unter anderem über die Grundsteuerreform, Abbiegeassistenten für Lkw und den Nahverkehr im Hamburger Westen diskutiert +++ Anlässlich 100 Jahren Frauenwahlrecht wollen SPD-Abgeordnete mit historischen Kostümen für mehr Gleichberechtigung im Parlament demonstrieren +++ Hamburger Taxifahrer demonstrieren am Mittag gegen schlechtere Arbeitsbedingungen

Alltagsreporter: Der Polizist

Der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses kam auf die Wache, weil er sich um einen Mieter Sorgen machte, der schon länger kein Geld mehr überwiesen hatte. Seit einer WhatsApp-Nachricht, die klang wie ein Abschiedsgruß, hatte er nichts mehr von sich hören lassen. Das war schon zwei Monate her. Wir sind sofort mit dem Hausmeister zu der Wohnung gefahren. Beim Klingeln machte keiner auf, deshalb ließen wir die Tür aufbrechen. Niemand da. Die Räume sahen aus, als hätte der Mann sie eben erst verlassen. Kleidung hing in den Schränken, nur war über allem eine mehrere Zentimeter dicke Staubschicht. Im Wohnzimmer stand ein großes Aquarium mit nur noch einer Handbreit Wasser drin – und einer Schildkröte. Wir retteten sie vor dem Tod. Für das Tier kamen wir gerade noch rechtzeitig. Was mit dem Mann passiert ist, hat sich nie geklärt.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben.

"Der Senat muss besser kontrollieren"

Die Elbphilharmonie war ein Desaster, aus dem die Stadt gelernt hat: 77 Millionen Euro sollte sie anfangs kosten, am Ende mussten die Steuerzahler 789 Millionen Euro zahlen. Seither achtet die Verwaltung penibel darauf, bei Bauprojekten im Kostenrahmen zu bleiben. Das gelang zuletzt häufiger. Doch vor wenigen Wochen musste der Senat die Bürgerschaft ausgerechnet bei einem Prestigeprojekt um mehr Geld bitten: Die Sanierung des Kongresszentrums CCH wird wohl 36 Millionen Euro mehr kosten als geplant. Die FDP will deswegen in der heutigen Bürgerschaftssitzung darüber diskutieren, wie die Regeln für Bauprojekte angepasst werden. Wir haben mit Fraktionschef Michael Kruse gesprochen.

Elbvertiefung: Herr Kruse, die Stadt Hamburg ist vorsichtig geworden, was die Kalkulation von Baukosten angeht. Durchaus mit Erfolg: Zuletzt sind einige Bauprojekte günstiger geworden als geplant. Das dürfte doch selbst der FDP gute Laune bescheren, oder?

Michael Kruse: Es ist gut, wenn Projekte im Kostenrahmen bleiben – in Hamburg ist es bei vielen Projekten inzwischen allerdings so, dass der Senat sehr üppig plant und sich am Ende dafür feiert, dass die Projekte günstiger waren als geplant.

EV: Der Rechnungshof kritisiert, durch diese hohen Puffer in der Planung gerate die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick.

Kruse: Genau. Es ist kein Erfolg, Riesenplanwerte auszuweisen und diese dann zu erreichen. Wir müssen dahin kommen, günstig und qualitativ hochwertig zu bauen – wie weit der Weg dahin ist, zeigt die misslungene Planung für das Kongresszentrum CCH.

EV: Dessen Sanierung ist deutlich teurer geworden. 194 Millionen Euro waren ursprünglich geplant, jetzt werden es 36 Millionen Euro mehr. Was ist schiefgelaufen?

Kruse: Wir sehen drei große Mängel: Der 2007 gebaute Teil des Gebäudes ist jetzt schon marode. Da sind Metallhalter an einer Glasfassade schon verrostet und müssen überraschend ausgetauscht werden. Das darf nicht passieren. Da muss der Senat besser kontrollieren: Im Regelfall beträgt die Gewährleistung von Gebäuden fünf Jahre. Vor Ende der Frist muss man kontrollieren, ob alles an dem Gebäude noch so ist, wie es sein sollte.

EV: Das geschieht bisher nicht?

Kruse: Nein, diese Schäden hätte man erkennen können. Die Gewährleistungsfrist ist verstrichen, die Stadt muss jetzt einige Millionen für die Baumängel selbst in die Hand nehmen. Ein weiteres grundsätzliches Problem, das sich auch beim CCH zeigt: Während der Bauarbeiten wurden Tausende Asbestrohre gefunden, von denen vor der Sanierung keiner wusste. Hier hätte die Stadt vor der Kostenkalkulation genauer schauen müssen. Wir fordern für die Zukunft, dass man Teil- und Probeabrisse durchführt, bevor man die Kosten für solche großen Projekte kalkuliert.

Ob die Vorschläge nicht zu viel Aufwand sind und ob er damit rechnet, dass der Senat auf die Vorschläge eingeht, erzählt Kruse im Interview von Oliver Hollenstein auf ZEIT Online.

Was stört am Verkehr im Süden?

… haben wir Sie gestern gefragt. Alle Ärgernisse aufzulisten, würde unseren Platz sprengen. Also der Reihe nach, beginnen wir mit Ihren Erfahrungen mit Bus und Bahn in Wilhelmsburg, die wir für sich sprechen lassen möchten. Danach blicken wir weiter gen Süden – und aufs Wasser.

Bus und Bahn: zu voll, zu spät

"Die Situation mit der S-Bahn ist ein Graus. Immer und immer wieder fährt sie Richtung Norden nicht, zu Stoßzeiten ist sie überfüllt. Wir haben zwei Kinder, Kleinkind und Baby, und kein Auto. An Wochenenden mit Ersatzverkehr fahren wir erst gar nicht über die Elbe. Mit Kinderwagen tun wir uns das nicht an."

"Die Linie 13, die Hauptschlagader des westlichen Wilhelmsburgs, fährt als Langbus alle fünf Minuten und ist meist brechend voll. Es kommt öfter vor, dass man nicht mehr rein passt. Erst recht, wenn man einen Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator fährt, wie viele Menschen in Wilhelmsburg."

"Wenn ich eine Fernbahn zu erwischen habe, nehme ich mir generell immer die doppelte Zeit."

"Seit mehr Langzüge auf der Strecke eingesetzt werden, kann man wenigstens nach dem Einsteigen weiter atmen."

Ersatzverkehr: schlecht geplant

"Der Schienenersatzverkehr ist meist ein Viehtransport wie beschrieben: überfüllt, zu spät, stickig."

"Ein riesiges Problem ist die Alternativlosigkeit. Hat die S-Bahn ein Problem, geht auf der Insel nichts mehr."

"Besonders schade finde ich, dass es immer Ersatzverkehr gibt, wenn in Wilhelmsburg mal wirklich was los ist und vielleicht ein paar mehr Leute rüberkommen. Zu 48h Wilhelmsburg im vergangenen Jahr war das so, beim Dockville-Festival auch gern mal…"

Informationen? Dürftig

"Ich muss jeden Tag von Wilhelmsburg nach Langenhorn. Es gibt kaum eine Woche, in der ich nach Fahrplan pünktlich ankomme. Oft gibt es keine Informationen, was nun genau los ist. Lieber HVV, bitte verbessert die Informationen, lasst bei Ausfällen der Bahn den 13er-Bus bis Berliner Tor fahren und bei geplantem SEV, fahrt doch bitte mit mehr Bussen auch bis Berliner Tor."

Wunsch: Eine U-Bahnstation

"Jeder weiß doch, dass man in Wilhelmsburg/Veddel oft gar nicht mehr in die Züge reinkommt. Dringend geboten scheint mir, Wilhelmsburg an die U4 anzubinden, denn in den nächsten Jahrzehnten werden Tausende Wohnungen entstehen."

Unprätentiös und fein Lunchclub – das klingt nach Herren in Dreiteilern mit Manschettenknöpfen, Zigarren und Whisky im Schwenker und weniger nach einer unprätentiös entspannten Atmosphäre wie im Madam Hu, wo Gäste und Personal fröhlich miteinander parlieren, ein Hund ebenso seine Runden dreht wie ein kleines Kind und die Köchin vor lauter Entspannung statt des angekündigten Spitzkohls Schnittbohnen zubereitet. Die im Übrigen hervorragend zu dem Bio-Rindergulasch mit cremigem Kartoffelstampf (13 Euro) und Salatbeilage passen. Es ist eines von vier Hauptgerichten, die an diesem Mittwoch im Lunchclub zur Auswahl stehen, daneben gibt es eine Suppe oder einen Salat. Zur Vorspeise kann man sich an einem kleinen Buffet mit hausgemachtem Brot und vier verschiedenen Dips (Avocado, Aioli, Kräuterquark und Oliven) laben, das auf einem kleinen, runden Tisch in der Mitte des Raums aufgebaut ist. Fein ist es trotzdem: Brennende Kerzen, frische Blumen, aus den Boxen dringt erdige Jazzmusik, und die Tische sind mit weißen Tischdecken gedeckt, die die Farbe der halbhoch rot gehaltenen Wände noch betonen.

Lebensende: Pflege, Sterben, Tod – Themen, die keiner gern anspricht. Warum Vorsorge in Sachen "Generalvollmacht und Patientenverfügung" trotzdem sinnig ist, wie Friedhöfe sich wandeln und welche Leistungen Pflegedienste bieten, darüber informiert in Vorträgen und Diskussionen der "Hamburger Vorsorgetag".

Zentralbibliothek, Großer Veranstaltungsraum, Ebene 1, Hühnerposten 1, 12–16 Uhr, Eintritt frei

Serienmarathon: "Bollywood war gestern, Habibis!", erklären die Macher der "TV-Rush Hour for Addicts". Beim gemeinsamen Binge-Watching von Serien und Filmen arabischer Länder lassen Gäste die gesellschaftlichen Zuordnungen "Refugees" und "Locals" hinter sich.

Kampnagel, Jarrestraße 20, 19 Uhr, Eintritt frei

Schoah auf dem Balkan: Als die deutsche Wehrmacht 1941 Jugoslawien überfällt, beginnt ein Albtraum für die serbischen Juden. Für das, was ihr und ihrer Familie geschieht, findet Reli Alfandari Pardo erst Jahrzehnte später Worte. Ihr Roman "Leben, um zu überleben" erzählt aus der Perspektive des jungen Mädchens von damals, öffnet eine Tür zum kaum bekannten Kapitel der Schoah auf dem Balkan. Lesung mit Herausgeberin Brigitte van Kann und Schauspielerin Marina Galic.

Jüdischer Salon, Rothenbaumchausee 20, 20 Uhr, 10 Euro

Ich bin mit dem Fahrrad am Hafen unterwegs. Um die Aussicht auf die vorbeiziehenden Schiffe besser genießen zu können, steige ich ab. Ein mir entgegenkommender Herr lächelt verschmitzt und sagt: »Ich bin vom Ordnungsamt, Sie müssen fahren, schieben ist hier verboten!« Gehört von Sybille Neuwirth

Da fliegt er noch, der Airbus A380 – gesehen am Elbstrand in Teufelsbrück.

Die FDP will in der heutigen Bürgerschaftssitzung darüber diskutieren, wie die Regeln für Bauprojekte angepasst werden. Wir haben mit Fraktionschef Michael Kruse gesprochen