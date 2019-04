Annika Lasarzik © Maria Feck



erinnern Sie sich noch an Kally Darm? Er bringt uns hier in der Redaktion seit Jahren die Post und ist verlagsintern auch bekannt als "Mädchen für alles" (sagt er selbst), als "gute Seele der ZEIT" (sagen alle) oder als "größter Schatz, den’s gibt" (sagt die Kollegin Neudecker). Im Februar habe ich Ihnen erzählt, dass Kally beim Liederwettbewerb für die nächste Mecklenburg-Vorpommern-Hymne mitmacht. Und heute kann ich verkünden: Er hat gewonnen! Was Kally mit dem Preisgeld von 20.000 Euro anstellt und warum er überhaupt mit unseren Nachbarn fremdgegangen ist, hat er mir gestern am Telefon erzählt (womit ich seinen freien Tag gestört habe, was er mir hoffentlich nicht nachträgt). Seine Antworten lesen Sie unten. Genauso wie den neuesten Teil unserer "Was am Verkehr im Süden so richtig stört"-Serie – heute lassen wir mal all jene Menschen zu Wort kommen, die aus dem Süderelberaum nach Hamburg pendeln.







Aktuelles

Ungeheuer menschlich: Der Wolf im Fokus

Was haben norddeutsche Bauern mit alten Römern gemeinsam und Rotkäppchen mit Werwölfen und Hitler? Diese Frage beantwortet das Museum am Rothenbaum (MARKK) in einer sehenswerten Ausstellung zum Verhältnis von Menschen und Wölfen. Vor 150 Jahren galt der Wolf hierzulande als ausgerottet, seine Wiederkehr versetzt die Bewohner insbesondere im Norden Deutschlands in eine Verfassung zwischen Faszination und Bedrohtheit, wie sie kein anderes Tier auslöst. "Kaum ein Tier ist den Ängsten und Sehnsüchten der Menschen so nah" – als Nomade, Raubtier, Märchenfigur, Rudeltier und Forschungsobjekt, erklären die Kuratorinnen der Schau. Das auffälligste Exponat: ein überdimensionales Graffito des finnischen Sprayers Jussi Twoseven. Die Ausstellung ist bis Oktober zu sehen, wer mit Vornamen Wolfgang oder Wolf heißt, bekommt vergünstigten Eintritt.

Florian Zinnecker

Obdachloser getötet: Polizei sucht Zeugen

Der Obdachlose René G. wurde im vergangenen August von Unbekannten derart verprügelt, dass er seinen inneren Verletzungen erlag. Die Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen: René G. brach am Morgen des 30. August in der Nähe der Tagesaufenthaltsstätte "CaFée mit Herz" in St. Pauli zusammen. Kurz zuvor soll er sich vor dem Einkaufszentrum Mercado in Altona aufgehalten haben. Details zu dem Zeugenaufruf und ein Foto finden Sie hier. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik ist die Zahl der Gewaltdelikte gegen Obdachlose in den vergangenen Jahren gestiegen, von 258 registrierten Taten im Jahr 2012 auf 670 im Jahr 2018. In Hamburg gingen die Zahlen indes zuletzt leicht zurück: von 70 Delikten 2017 auf 63 im Jahr 2018. Mitgezählt werden nur jene Fälle, die zur Anzeige gebracht werden – über die Dunkelziffer sagt die Statistik also nichts aus.

Annika Lasarzik

Neuer St.-Pauli-Trainer: Jos Luhukay träumt vom Aufstieg

Am Dienstagabend hatte der 1. FC St. Pauli seinen Trainer Markus Kauczinski nach vier verlorenen Spielen entlassen, am Donnerstagmorgen hielt der Neue am Millerntor schon das erste Training ab: Es ist Jos Luhukay, Ex-Cheftrainer des 1. FC Paderborn, des FC Augsburg sowie bei Hertha BSC und beim VfB Stuttgart. Zunächst gehe es darum, den Spielern wieder Selbstvertrauen zu schenken, sagte Luhukay bei der Pressekonferenz am Mittag. "Siege sind die beste Medizin." Sechs Spiele sind in der laufenden Saison noch zu bestreiten, das erste am Sonntag gegen Arminia Bielefeld. Eine Rückkehr in die erste Liga hält Luhukay noch für möglich. "Ich glaube, dass man träumen kann – Platz drei ist nicht weit entfernt." Auslöser für die Trennung von Kauczinski sei vor allem die sinkende Moral in der Mannschaft gewesen, sagte Vereinspräsident Oke Göttlich. Es habe eine lethargische Stimmung geherrscht, "als ob wir auf einem Abstiegsplatz stünden".

Florian Zinnecker

Und noch ein neues Musical, diesmal: "Paramour"

Fliegender Wechsel: Zweieinhalb Monate nach der letzten Vorstellung des Musicals "Aladdin" findet in der Neuen Flora an der Stresemannstraße am Sonntag die Premiere der Nachfolge-Produktion "Paramour" mit Artisten aus dem Cirque du Soleil statt. Es ist der zweite von drei Stück-Wechseln der Hamburger Stage-Musical-Theater [CK1] in diesem Jahr: Im Februar folgte im Operettenhaus am Spielbudenplatz das Tina-Turner-Musical "Tina" (eine Kritik finden Sie hier, im Herbst löst die Musical-Version von "Pretty Woman" im Hafen "Mary Poppins" ab. Die Musicals ziehen jährlich rund zwei Millionen Besucher nach Hamburg, die wiederum nach aktuellen Berechnungen rund 638 Millionen Euro in der Stadt ausgeben. Beflügelt vom Erfolg der Elbphilharmonie will die Stadt jetzt auch mit ihren eigenen Kulturangeboten mehr auf Kulturtourismus setzen – aber dies läuft deutlich langsamer.

Florian Zinnecker

In einem Satz

Der Hamburger Hauptbahnhof wird ab sofort vollständig mit Ökostrom versorgt +++ SPD und Grüne wollen den Alsterwanderweg barrierearm ausbauen und beantragen dafür 4,46 Millionen Euro aus dem Sanierungsfonds +++ Die "Mopo" stellt ihre Nachtausgabe ein und will sich dafür stärker auf die Digital-Kanäle konzentrieren +++ Weil am Terminal Roßhafen vier Giftfässer auszulaufen drohten, musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken +++ Im Sprengel Museum Hannover ist bis Sonntag das lange verschollene Emil-Nolde-Bild "Sonnenblumen" zu sehen, das vor 40 Jahren aus Hamburg gestohlen wurde +++ Wegen Lärmschutzarbeiten wird ab Sonnabend die Autobahnauffahrt Hamburg-Stellingen voll gesperrt

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Das Thalia Theater stellt das Programm für die nächste Spielzeit vor +++ Die "Fridays for Future"-Demo unterstützt den gerade gestarteten Rad-Entscheid und steht heute unter dem Motto "Fahrradtraum statt Autoalbtraum" +++ Umweltsenator Jens Kerstan besucht eine Tagung von Fledermausexperten +++ Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff wird am Sonntag mit dem Gustaf-Gründgens-Preis ausgezeichnet

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Polizist

Immer wieder haben wir es mit Quartalssäufern zu tun – oder auch mit Quartalssäuferinnen. Einmal zog eine Frau nachts von Kneipe zu Kneipe, pöbelte herum und zog sich dabei aus. Ein Wirt alarmierte uns. Als wir eintrafen, hatte die Frau nur noch einen Schlüpper an. Hose, Pulli, Geldbeutel, Handy und mehr lagen in einer 150 Meter langen Spur auf der Straße vor der Kneipe. Wir brachten die Frau aufs Revier, aber zuvor sammelte ich all ihre Sachen ein. Sie übernachtete in der Ausnüchterungszelle. Am nächsten Morgen freute sie sich sehr über ihre Klamotten und die Wertgegenstände. Sie bedankte sich tausendmal.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Zu große Schulen? Wir ließen den Schulsenator mit einer Elternsprecherin diskutieren

Wann ist ein Streit gelungen? Im Streitgespräch um die Erweiterung der Max-Brauer-Schule in Ottensen haben sich Schulsenator Ties Rabe und Elternsprecherin Carola Abts jedenfalls nichts geschenkt – und beide meinten hinterher, sie hätten ihre Position jeweils überzeugend vertreten. Die Schulbehörde will die beliebte Grundschule ausbauen. Die Eltern finden sie dann zu groß, das schade ihren Kindern. Der Konflikt dürfte einige Familien interessieren, denn die Max-Brauer-Schule ist nur eine von vielen Schulen, die die Stadt ausbaut. Nachzulesen ist das Gespräch in der April-Ausgabe der ZEIT:Hamburg.

"Ach, das kannste, schreib doch mal ’n Lied"

"Wenn im Frühjahr am Himmel die Kraniche ziehn, die Rapsfelder goldgelb blühn ..." Kally Darm, ohne den bei der ZEIT gar nichts läuft, hat die neue Landeshymne von Mecklenburg-Vorpommern komponiert – Hamburg entflieht er nämlich nur allzu gerne.

Elbvertiefung: Herzlichen Glückwunsch, Kally! Hast du mit dem Sieg gerechnet?

Karl-Heinz Darm: Nee, ehrlich nicht. Ich weiß aber aus guter Quelle, dass ich mit ’nem ordentlichen Stimmenvorsprung ins Ziel gegangen bin, das Online-Voting hat viel ausgemacht. Da möchte ich auch mal den Lesern der Elbvertiefung Danke sagen.

EV: Schon eine Idee, was du mit dem Preisgeld machst – immerhin 20.000 Euro?

Darm: Erst mal helfe ich meinen Kindern dabei, Bildungskredite abzubezahlen. Ich spiele in vier Bands, da brauchen wir ständig Geld für Technik und Noten. Na ja, und alle sagen immer, dass ich mir nu’ endlich mal ein neues Auto kaufen soll. 22 Jahre hat mein Audi auf dem Buckel. So sieht der auch aus. Ich lieb den halt! Und dann will ich mal so richtig schön in Urlaub fahren mit meiner Frau.

EV: Warum hast du überhaupt beim Wettbewerb mitgemacht?

Darm: Meine Frau hat mir aus der Zeitung vorgelesen, dass das Kultusministerium eine Hymne sucht. Also, eigentlich ja ein Heimatlied. Und da dachte ich: Ach komm, das kannste, schreib doch mal ’n Lied. Und dann flutschte das so raus. Die größte Hürde war ausgerechnet "Mecklenburg-Vorpommern". Find darauf mal einen Reim! Ich hab dann "Mecklenburg-Vorpommernlaaand" draus gemacht, weil das gut im Dreivierteltakt funktioniert. Da flutschte es wieder. Zwei Stunden hab ich für das Lied gebraucht.

EV: Welche Verbindung hast du zu Mecklenburg-Vorpommern?

Darm: Na hallo, ich leb da! Ich bin nach der Wende aus Schleswig-Holstein hergezogen, heute lebe ich in Tessin bei Boizenburg. Ich liebe die Weite der Natur. Heutzutage wollen ja alle nach Hamburg. Ist ja auch ganz schön, mein Job bei der ZEIT, alles wunderbar, aber ich bin immer froh, wenn ich die Großstadt mit ihrem Getöse wieder hinter mir lassen kann.

EV: Du bleibst uns aber schon erhalten, oder?

Darm: Klar, da ändert sich nix. Ich arbeite seit 30 Jahren für den Verlag, ich bin hier das Mädchen für alles. Du, ich könnte Geschichten erzählen ... aber lieber nicht hier.

Schade. Wer einmal ordentlich mitschunkeln möchte, kann Kally Darms Song "Mein Mecklenburg-Vorpommern" hier anhören.

"Mein Schlüssel zum Werk"

Welches Werk spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Seinen "Schlüssel zum Werk" beschreibt Markus Bertsch, Kurator der Ausstellung "Hamburger Schule. Das 19. Jahrhundert neu entdeckt".

Valentin Ruths, der "Das Baumhaus am Hamburger Hafen" 1850 malte, war eine der Schlüsselfiguren der Hamburger Schule. Er galt als stark nachgefragter Realist und war noch aktiv, als die Kunsthalle geschaffen wurde. Danach geriet er relativ schnell in Vergessenheit. Dabei gehörte Ruths zur Keimzelle der Kunst in der Stadt, dem 1832 gegründeten Künstlerverein. Die Gruppe versammelte sich jeden Samstag im Baumhaus, das rechts auf dem Bild zu sehen ist. Es stand am Eingang zum Binnenhafen, diente zunächst zur besseren Steuerung des Schiffsverkehrs, später auch als Ort für Versammlungen. Auf dem Dach des Gebäudes sieht man eine der modernen Errungenschaften dieser Zeit: einen Telegrafenmast. Mit seiner Hilfe konnten Nachrichten bis in das 120 Kilometer entfernte Cuxhaven gesendet werden. Ruths malte das Baumhaus in starker Untersicht, als würde der Betrachter selbst auf dem Hafen rudern. Der platzte übrigens schon damals aus allen Nähten, wie man am Meer von Masten im Hintergrund sieht. Hatte das Gebäude den großen Brand von 1842 noch überstanden, so wurde es 1857 abgerissen – als eines der Opfer zur Hafenerweiterung.

"Hamburger Schule. Das 19. Jahrhundert neu entdeckt", Kunsthalle Hamburg, Glockengießerwall. Die Ausstellung läuft bis zum 14. Juli.

Anna Heidelberg-Stein

Bild: Valentin Ruths (1825–1905)

Das Baumhaus am Hamburger Hafen, 1850

Öl auf Leinwand auf Pappe, 49,4 x 75 cm

Was stört am Verkehr im Süden? ...

... haben wir Sie bereits am Dienstag gefragt. Seither sammeln wir an dieser Stelle all die Ärgernisse, von denen unsere Leserinnen und Leser berichten. Heute jene, die tief im Süden wohnen, zumindest aus Hamburger Sicht: die vielen Pendler, die aus Orten wie Neu Wulmstorf, Neugraben, Buxtehude oder Lüneburg nach Hamburg fahren müssen.

"Täglich nutze ich den Metronom aus Lüneburg bis zum Hauptbahnhof. Die Gleise sind offenbar durch zu viel Verkehr überlastet. Auf den wenigen Gleissträngen fahren Fernzüge, Güterzüge und Regionalzüge. Sie sind fast täglich verspätet, weil es zu Staus,

besetzten Gleisen im Bahnhof Harburg und zu Wartezeiten kommt, um andere Züge überholen zu lassen. Dazu kommen Stellwerks-, Weichen- und Oberleitungsschäden. Manchmal beträgt die Verspätung nur fünf bis zehn Minuten, oft aber auch mehr – gestern kam mein Zug morgens 67 Minuten zu spät in Hamburg an."

"Die Regionalzüge fahren zu selten! Morgens fährt der RE3 von Lüneburg nach Hamburg um 7.28 Uhr und dann erst wieder um 8.28 Uhr. Entsprechend vollgestopft sind die Wagen."

"Was den Pendlern von Buxtehude nach Hamburg zugemutet wird, ist eine unglaubliche Frechheit. Verspätungen, Zugausfälle, umgestürzte Bäume, Reparaturarbeiten, Gleissperrungen usw. sind an der Tagesordnung, und ›Bahnersatzverkehr‹ ist für Tausende Menschen zu einem Reizwort geworden."

"Ich wohne in Neugraben und stelle täglich fest, dass nichts mehr pünktlich fährt. Das hört sich nach einem zu pauschalen Urteil an, ist aber leider tatsächlich so. Heute Morgen wieder: technische Störung, dadurch Ausfälle und Verspätungen auf der Linie S3. Das ganze System ist so veraltet und marode, dass bei der kleinsten Störung alles zusammenbricht."

"Die Bahnhöfe Heimfeld und Harburg Rathaus wurden zwei Wochen lang bei Vollsperrung renoviert und sehen immer noch aus wie Bauruinen."

"Im Süden, so wie hier in Neuenfelde, geht es nicht nur darum, gut in die Stadt zu kommen. Es geht generell um Mobilität, die ohne Auto kaum zu schaffen ist. Zu den zwei nächsten Orten Neu Wulmstorf und Buxtehude mit erweiterten Einkaufsmöglichkeiten und Fachärzten gibt es keine Busverbindungen. Will man zur S-Bahn Neugraben, ist man auf die Linie 257 angewiesen. Der Bus ist zu Schulzeiten überfüllt und fährt abends oder am Wochenende zu selten. Und das, obwohl immer mehr Menschen im Stadtteil wohnen."

"Ich wohne in Neu Wulmstorf, und es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht wenigstens nur normal verspätet ist. Daher plane ich für den normalen Alltag bereits einen Puffer von mindestens 30 Minuten ein. Als im März die Strecke zwischen Neugraben und Harburg für 14 Tage gesperrt war, hatte ich arge Probleme, zur Arbeit zu kommen."

Unsere Leserinnen und Leser hätten da so einige Ideen, wie man den öffentlichen Nahverkehr erträglicher gestalten könnte. Einen Überblick über die Lösungsvorschläge finden sie hier am Montag.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Kriminalroman Der Fluch des Schweigens und nie thematisierte Traumatisierungen: Der belgische Autor Jonathan Robijn erzählt eine unheimliche und spannende Geschichte über die Schicksale von Kindern weißer Kolonialisten mit schwarzen Frauen. Jonathan Robijn: Kongo Blues. Aus dem Flämischen von Jan-Fredrik Bandel. Edition Nautilus, 16,90 Euro Sachbuch Ein Gute-Laune-Buch für alle, die eine lebenswerte Gesellschaft gestalten wollen. Harald Welzer zeigt in zahlreichen anschaulichen Geschichten, wie und wo Veränderungen möglich sind – auch kleine, die Großes bewirken können. Harald Welzer: Alles könnte anders sein – eine Gesellschaftstheorie für freie Menschen. Fischer, 22,– Euro Kinderbuch Der Junge namens Storm, der ursprünglich Seefahrer werden wollte, wird wegen seiner zahlreichen Sünden in eine Klosterschule gesteckt, kann aber fliehen. Leider fällt er Ansgar dem Haarigen in die Hände. Storm und sein Hund Luzifer müssen beweisen, was sie draufhaben, und erfinden etwas Bahnbrechendes! Jan Birck: Storm oder die Erfindung des Fußballs, für Kinder ab 6 Jahren, Carlsen, 12,99 Euro … ausgewählt von Elke Ehlert und Beatrix Holtmann; Buchhandlung Seitenweise , Hamm

Was geht

Fleißiger Blues: Kritiker zählen sie zu den "erfolgreichsten skandinavischen Exporten im Blues"; auf jeden Fall gehören sie zu den fleißigsten. 800 Shows in 21 Ländern von Kanada bis Indien haben "Thorbjörn Risager & The Black Tornado" in den vergangenen 14 Jahren gespielt. Blues trifft auf Rock’n’Roll, harte Riffs auf samtene Saxofone.

Fabrik, Barnerstraße 36, 20 Uhr, VVK 27 Euro

Was bleibt

Werk-Hand-Kunst: Überdimensionale Seidentücher glänzen neben Goldschmuck, Glasflaschen wandeln sich zu Design-Lampen. Die "Frühjahrsmesse der Kunsthandwerker" ist bekannt für ihre kreativen Aussteller, lädt dieses Jahr mit 60 verschiedenen Ständen zum Frühlings-Shopping ein.

Koppel 66, Lange Reihe 75, Fr–So, 11–19 Uhr, Eintritt frei

Was kommt

Den Orient lesen: Konstantinopel, 1906. In der Metropole am Bosporus führen zahlreiche Europäer gute Geschäfte. Auch Ludwig Brehm aus Hamburg will mit Orientteppichen das große Geld machen. Das scheint zu gelingen, bis sich Besuch aus der Heimat ankündigt – und Brehms dunkles Geheimnis zu lüften droht. Lesung: "Die Brücke zwischen den Welten" von und mit Petra Oelker.

Ledigenheim, Rehhoffstr. 1–3, So, 18 Uhr

Sonntagsspaziergang: Einst verband nur ein verschlungener Feldweg die Dörfer Eimsbüttel und Eppendorf. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts aber entwickelte sich die lebendige Straße, die Hamburger heute schätzen und lieben: der Eppendorfer Weg. Rundgang von Eppendorf nach Hoheluft.

Geschichtswerkstatt, Treffpunkt Eppendorfer Landstraße/Ecke Eppendorfer Baum (vor der Sparkasse), So, 16–17.30 Uhr, 6 Euro

Nachdenklich rappen: "Was nützen die schönsten Metaphern, wenn’s die Dümmsten nicht raffen?", fragt Rapper Yassin im Track "Abendland". Auf seinem Solo-Album glänzt der sonst so harte Sänger mit ehrlicher Verletzlichkeit. Zusatzshow der "Ypsilon Live Tour 2019".

Molotow, Nobistor 14, So, 19 Uhr, 28 Euro

Hamburger Schnack

Im Vorbeigehen an einem halbwüchsigen Jungen bemerkte ich seinen sehr traurig-verzweifelten Gesichtsausdruck. Als ich ihn darauf ansprach, sackten seine Schultern noch um einen gefühlten halben Meter tiefer: »Ich bin im Stimmbruch!« Gehört von Petra Nelke

Meine Stadt

Grübeln im Frühling © F. Wieneke

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Überall erweitert die Stadt ihre Schulen, nun wehren sich Eltern. Sie fürchten, eine große, unübersichtliche Grundschule werde ihren Kinder schaden. Haben sie recht?

Beflügelt vom Erfolg der Elbphilharmonie will die Stadt mehr Kulturtouristen locken. Das läuft mühsam – dabei müsste die Stadt eigentlich wissen, wie es geht

Ein Leben, dem nicht einmal ein Musical etwas anhaben kann: In Hamburg feierte "Tina" im Operettenhaus Premiere