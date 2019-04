Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Sind Sie per Du miteinander, schauen Sie ab und zu auf ein Bier vorbei – oder huschen Sie schnell durchs Treppenhaus, um bloß nicht in Small Talk verwickelt zu werden? Ich glaube, ich habe da schon alle Varianten erlebt. Vielleicht ist es das, was mir an der Idee hinter "Hamburg besser machen" so gut gefällt: Aktionen wie diese bringen Menschen zusammen, die seit Jahren in derselben Straße, im selben Haus wohnen, aber noch nie ein Wort miteinander gewechselt haben. Die Kneipengespräche in den Stadtteilen sind nun zwar vorbei, doch unter www.hamburgbessermachen.de können Sie noch heute Ihre Ideen für Hamburg einreichen. Bis zum 31. Mai können Sie dann die Vorschläge der anderen – inzwischen sind es über 2000! – kommentieren. Und bei der Abschlusskonferenz am 11. Juni wollen wir mit Vertretern der Politik im KörberForum diskutieren.

Apropos Ideen: Weiter unten lesen Sie, wie sich der Verkehr im Süden besser gestalten ließe – wenn es nach unseren Leserinnen und Lesern ginge.

Ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub. Es hat Spaß gemacht, Sie durch die Woche zu begleiten! Ab morgen begrüßt Sie hier wieder Oliver Hollenstein.

Einen guten Start in den Tag wünscht

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

AKTUELLES

© Daniel Reinhardt/dpa

Am Flughafen drohen wieder Streiks

Flugreisende müssen sich erneut auf Verspätungen und Ausfälle am Airport einstellen. Es drohen neue Warnstreiks des Bodenpersonals, weil die Verdi-Mitglieder einen mit dem Airport erzielten Tarifabschluss für die rund 950 Beschäftigten vergangene Woche abgelehnt und Nachforderungen gestellt hatten. Der Flughafen will die Tarifeinigung aber nicht nachverhandeln. Schon heute könnte es ohne Vorwarnung der Passagiere losgehen.

Hunderte demonstrieren gegen rechte Kundgebung

Mehrere Hundert Menschen haben gestern gegen eine Kundgebung demonstriert, die laut Verfassungsschutz von Rechtsextremen organisiert wurde. Unter dem Motto "Michel, wach auf" hatten sich am Mittag mehrere Dutzend Personen am Bahnhof Dammtor versammelt. Die Gegendemonstranten, die einem Aufruf des Hamburger Bündnisses gegen Rechts gefolgt waren, liefen ab 11 Uhr, ausgehend vom Hauptbahnhof, durch die Stadt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und trennte beide Lager. Abgesehen von einem kurzen Handgemenge am Dammtorbahnhof, als Demonstranten versuchten, zur rechten Kundgebung zu gelangen, gab es laut Polizei keine Zwischenfälle. Nach Angaben des Verfassungsschutzes stehen hinter der "Michel"-Kundgebung dieselben Organisatoren, die bereits zu den "Merkel muss weg"-Kundgebungen im vergangenen Jahr aufgerufen hatten.

CDU und Grüne wollen den Verkehr nachhaltiger gestalten

Knapp sechs Wochen vor den Bezirkswahlen rückt ein Thema noch stärker in den Fokus der Parteien: der Verkehr. Die Grünen wollen den Anteil des Autoverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen in der Stadt bis 2030 von derzeit 36 Prozent auf 20 Prozent verringern. Vier Fünftel aller Wege sollen zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Dafür sollen breitere Fußwege, mehr Fahrradstraßen, größere Fußgängerzonen in Nebenstraßen und geschützte Radstreifen geschaffen werden. In der Innenstadt solle der Fuß- und Radverkehr Priorität haben. Auch die CDU spricht von einer "nachhaltigen Mobilitätswende", will allerdings am Preis ansetzen – und greift dabei die von der SPD gerade erst verworfene Idee eines 365-Euro-Jahrestickets für den HVV auf. Dies solle in einem ersten Schritt für Praktikanten und Senioren gelten. Auch Menschen, die auf ihr Auto verzichten und es für zwei Jahre abmelden, sollen Anspruch auf das Ticket haben.

Neue Saison am Thalia mit Isabelle Huppert

Die nächste Spielzeit des Thalia Theaters steht unter dem Motto "Under Construction". Als erste Produktion der Saison 2019/20 bringt Regisseurin Jette Steckel Ende August den Roman "Die Katze und der General" der in Hamburg lebenden Schriftstellerin Nino Haratischwili auf die Bühne, im März inszeniert Steckel "Hamlet". Hausregisseur Antu Romero Nunes widmet sich im Oktober in "Neverland" mit einem internationalen Ensemble dem Peter-Pan-Stoff und bringt außerdem die Schiller-Variation "Ode an die Freiheit" auf die Bühne. Sebastian Nübling kehrt mit einer Adaption eines Textes von Navid Kermani ans Alstertor zurück, Jan Bosse zeigt eine Bühnenfassung des Films "The Network". Und es gibt einen weiteren prominenten Rückkehrer im Rahmen eines Gastspiels: Robert Wilson inszeniert "Maria Stuart" als Ein-Personen-Stück mit Isabelle Huppert. Der Vorverkauf für die ersten Produktionen läuft bereits.

Florian Zinnecker

In einem Satz

Der FC St. Pauli kam gestern über ein 1:1 gegen Arminia Bielefeld nicht hinaus +++ Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff erhielt gestern den mit 15.000 Euro dotierten Gustaf-Gründgens-Preis +++ Die CDU fordert eine Impfpflicht für städtische Mitarbeiter, die mit Kindern arbeiten +++ 2000 Menschen haben am Freitag bei der "Fridays for Future"-Demo für bessere Bedingungen für Radfahrer demonstriert +++ Eine 83-jährige Frau wurde am Freitagabend tot aus dem Brabandkanal in Alsterdorf geborgen +++ Im Zuge der fünften Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei von 66 gesuchten Verdächtigen 19 mutmaßliche G20-Gewalttäter identifiziert +++ Bei einem Einbruch in Billstedt hinterließ der mutmaßliche Dieb seine Ausweispapiere und konnte danach vorläufig festgenommen werden

Was heute auf der Agenda steht

Kultursenator Carsten Brosda eröffnet das neue Netzwerkbüro des Dachverbands der freien darstellenden Künste +++ Der Fahrdienst Moia bringt seine Sammeltaxis auf Hamburgs Straßen +++ Mit einem Spatenstich beginnt der Bau des Innovationszentrums "Campus Bahrenfeld", eines Gemeinschaftsprojekts von DESY, der Universität Hamburg und der Stadt +++ Der HSV spielt auswärts gegen den 1. FC Köln

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Die Erzieherin

Einmal die Woche machen wir mit den Kindern eine Gesprächsrunde. Wir sitzen im Kreis und fragen: "Wie geht es euch heute?" Meistens sagen die Kinder, dass sie glücklich sind, weil sie vielleicht später noch einen Freund zum Spielen treffen. Diese Woche meinte ein Fünfjähriger, der sich für alles interessiert, was kreucht und fleucht: "Ich bin glücklich, weil ich dieses Jahr schon den ersten Frosch quaken gehört habe." Da mussten wir Erwachsenen alle lächeln. So eine Begründung haben wir bislang noch nicht gehört.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Gratis-HVV – aber nicht für alle

Die Idee zieht sich immer mal wieder durch politische Debatten, auch wenn das Thema gerade etwas eingeschlafen scheint. Doch in Hamburg ist es jetzt so weit: Der HVV wird kostenlos! Aber bitte nicht gleich euphorisch werden. Die kostenlose Vollzeit-Wochenkarte ist ein Kennenlern-Angebot nur für Zugezogene, die seit maximal drei Monaten in der Stadt leben (gerechnet wird mit dem Datum des Einzugs laut Meldebestätigung). Es gilt bis zum 31. Dezember und kann per Mail, App oder ganz klassisch per Post bestellt werden. Und ist die eine Woche rum, wird wieder ein bezahltes Ticket fällig.

Zu Fuß durchs Elend: Unterwegs mit einer Stadtteilpolizistin

Natalie Martin kennt St. Georg gut. Nicht nur die schönen Cafés und Restaurants in der Langen Reihe. Sondern auch jene Ecken des Bahnhofsviertels, in denen sich menschliches Leid und Straftaten ballen. Denn Martin ist Stadtteilpolizistin im Polizeikommissariat 11, seit fast 20 Jahren schon. Wenn sie ihr Revier abläuft, Straße für Straße, wirkt sie manchmal wie eine Sozialarbeiterin – doch dieser Eindruck täuscht. Autorin Nike Heinen hat Natalie Martin bei der Arbeit begleitet. Was sie dabei erlebt hat, lesen Digital-Abonnentinnen und -Abonnenten hier.

Ihre Ideen und Wünsche zum Verkehr im Süden

Kommen wir zum nächsten Teil unserer kleinen "Was stört am Verkehr im Süden?"-Reihe. Nachdem wir hier Tag für Tag den Beschwerden unserer Leserinnen und Leser Raum gegeben haben, wird es jetzt Zeit für Lösungsvorschläge. Denn wir wissen ja: Nur meckern bringt nichts. Um die Umsetzbarkeit all dieser Ideen soll es heute aber (noch!) nicht gehen – dazu kommen wir später.

Mehr Elbquerungen

… wünschen sich tatsächlich alle Leserinnen und Leser, die uns geschrieben haben. Vor allem:

• eine Verlängerung der U-Bahn-Linie 4 von den Elbbrücken über Wilhelmsburg bis nach Harburg

• die Ausweitung des Fährverkehrs auf der Elbe. So sollte die Fähre 73 aus Ihrer Sicht auch am Wochenende fahren.

• eine Röhre im Elbtunnel für den Bahnverkehr: "Mit einer Verbindung von Neugraben nach Altona bekäme Hamburg ein Ringbahnsystem wie in Berlin. Das würde den Hauptbahnhof und den City-Tunnel entlasten", schreibt ein Leser.

Mehr Busse

… als Alternative zur überlasteten S-Bahn wünschten sich einige von Ihnen:

• Der Schnellbus 34 aus Wilhelmsburg, der derzeit alle 30 Minuten ins Stadtzentrum fährt und einen und Aufpreis kostet, sollte ihrer Meinung nach öfter fahren und das zum Normaltarif – viele Bewohnerinnen und Bewohner würden den Bus offenbar gern als Alternative zur S-Bahn nutzen.



• weitere Schnellbusse, die von Harburg direkt nach Altona durch den alten Elbtunnel oder zum Hauptbahnhof über die Elbbrücken fahren könnten – um wiederum die S3 und S31 zu entlasten.

• eine Art "Shuttle-Bus" vom Wilhelmsburger Reiherstiegviertel zur neuen U-Bahn-Station an den Elbbrücken oder eine Verlängerung der Buslinie 13, die derzeit auf der Veddel hält, bis zu den Elbbrücken

Ride-Sharing:

Moia, der neue Fahrdienst von VW, machtab heute Taxen und dem öffentlichen Nahverkehr Konkurrenz – allerdings nur einem Gebiet, das südlich mit der Elbe endet. Darauf nahmen etliche unserer Leserinnen und Leser Bezug, sie schrieben:

• "Ich wünsche mir Car2go und Co. an den S-Bahn-Stationen Veddel und Wilhelmsburg – damit hier ein spontaner Wechsel der Verkehrsmittel möglich wird."

• "Der Verkehrsdienstleister Moia, der morgen startet, sollte auch die Bereiche südlich der Elbe anfahren."

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mittagstisch

Libanesische Küche Maklube ist eine traditionelle arabische Speise, die sich schon in Kochbüchern aus dem 13. Jahrhundert findet und vor allem im Irak, in Jordanien und Palästina gegessen wird. Der Clou dieses aufwendigen Gerichts aus Reis, frischem Gemüse und manchmal auch Fleisch: Es wird zum Servieren auf den Kopf gedreht – Maklube heißt "kopfüber". Im libanesischen Beiti kommt die Maklube in seltsam nordafrikanischem Gewand daher. Berberitzen, Datteln und Zimt verleihen ihr ein süßes Aroma, das zumindest überrascht. Sie ist der Hauptgang des Mittagsmenüs (12,50 Euro), eines von zehn zur Auswahl stehenden Gerichten wie Schawarma, Hähnchenbrust oder Falafel. Überzeugender sind sowohl die Vorspeise in Form von drei Schälchen Mezze (gebackener Blumenkohl, fantastischer Mangold-Spinat und Olivensalat mit Walnüssen) als auch der Nachtisch: ein Stückchen köstlicher Gries-Kokoskuchen mit Rosenwasser und Obstsalat. Gegessen wird in einem Raum, den Holztäfelungen ein wenig dunkel wirken lassen, doch bunte Kissen auf Stühlen und langen Bänken kämpfen tapfer dagegen an. Beiti; Winterhude, Alsterdorfer Str. 76, Mittagsmenü Mo–Fr, 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Wie werden wir mit künstlicher Intelligenz zusammenleben? Die Dokumentation "Hi, Ai – Liebesgeschichten aus der Zukunft" begleitet Roboter im Alltag und zeigt, wie viel Raum künstliche Intelligenz in persönlichen Beziehungen einnehmen kann. Wie lässt sich diese Entwicklung in die Zukunft fortschreiben? Werden wir ihr vertrauen? Wie werden wir lieben? Der Film wird gezeigt in Anwesenheit von Lothar Hotz und Sven Magg, den beiden Informatik-Forschern der Uni Hamburg. Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Filmvorstellung mit anschließenden Expertengespräch im Abaton am 23. April ab 20 Uhr. Schreiben Sie uns bis morgen, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Hi, Ai" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Widersprüchlicher Osten: Der Abstand zwischen Ost und West scheint geringer denn je. In Ostdeutschland sinkt die Arbeitslosigkeit stetig, die Lebenserwartung ist gestiegen. Nicht gewichen jedoch ist der politische Verdruss. Diesen Gegensatz beleuchtet der Soziologe Wolfgang Engler im Vortrag "Die ostdeutsche Erfahrung (1989–2019) Eine Bestandsaufnahme".

Haus der Patriotischen Gesellschaft, Reimarus-Saal, Trostbrücke 6, 18 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Vier Hände, ein Klavier: Der Präsident des Internationalen Beethoven-Wettbewerbs Bonn und der Gewinner des Long-Thibaud-Wettbewerbs geben sich vereint die Ehre. Die Pianisten Pavel Gililov und Jongdo An tragen beim Eröffnungskonzert der Klangakademie Werke für Klavier zu vier Händen vor, komponiert von Schubert, Mozart und Brahms.

Elbphilharmonie, Kleiner Saal, Platz der Deutschen Einheit 1, 19.30 Uhr, VVK ab 18 Euro

Was kommt

Malen nach Tönen: Der Ursprungsort der Band Bilderbuch, das oberösterreichische Kremsmünster, kommt nicht unbedingt schillernd daher. Ihre Musik hingegen strotzt nur so vor frischer Kreativität. Ihre Einflüsse sind kunterbunt. Alles von Pop, Rock, Hip-Hop und R&B blitzt auf. Die Tour zum neuen Album "Vernissage My Heart" macht am Mittwoch halt in der Stadt.

Mehr! Theater am Großmarkt, Banksstraße 28, Mi, 20 Uhr, 46,90 Euro

Improvisiertes Kräftemessen:Steife Briese und ImproBerlin steigen in den Theatersport-Ring! Die zwei Gruppen buhlen um die Gunst der Schiedsrichter und des werten Publikums, welches die Improvisationsregeln vorgibt. Das Wortgefecht wird eingeleitet durch eine zehnminütige Aufwärmphase durch die Rookies, anschließend wird mit sprachlicher Raffinesse angegriffen.

Imperial Theater, Reeperbahn 5, Mi, 20 Uhr, 15 Euro

Hamburger Schnack

Im ICE nach Hamburg, ein paar Minuten vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof. Draußen Container und Hafenkräne, die Elbbrücken, dahinter die Silhouette der Stadt, Elbphilharmonie, Deichtorhallen. Ein kleiner Junge steht im Mittelgang, schaut minutenlang aus dem Fenster, sagt dann: "Schau mal, Mama. Regen!" Gehört von Florian Zinnecker

Meine Stadt

© Kerstin Hagemann

Korrektur

Was war noch? Ach ja. Am Freitag erreichten uns ungewöhnlich viele Mails, die mit Sätzen wie "Maaan man man, das kann ja wohl nicht wahr sein ..." begannen. Völlig zu Recht! Denn einen 1. FC St. Pauli gibt es natürlich nicht, genauso wenig wie einen 1. FC Paderborn. Wir bitten Sie, diesen Fehler zu entschuldigen – und hoffen doch sehr, dass wir nicht alle Fußballfans unter Ihnen vergrault haben …

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Straftaten und menschliches Leid ballen sich im Bahnhofsviertel. Die Polizistin Natalie Martin kämpft dagegen an.