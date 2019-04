Oliver Hollenstein © Maria Feck

clevere Berater für Krisenkommunikation würden uns jetzt wahrscheinlich empfehlen, das Ganze als psychologischen Test zu deklarieren. Wie viele unserer Leser lesen wie aufmerksam den Betreff unseres Newsletters? Das Ergebnis wäre: viele. Sehr aufmerksam. Natürlich sollte gestern von einem Orang-Utan die Rede sein, nicht von einem Organ-Utan. Vielen Dank für die vielen freundlichen Mails, die wir dazu bekommen haben. Obwohl es mit der Freundlichkeit ja oft so eine Sache ist, gerade beim Schreiben. Gesa Woltjen, die Ihre Zuschriften betreut, und ich sind oft überrascht, wie aggressiv der Tonfall in einigen (zum Glück sehr wenigen) Lesermails ist. So geht es offenbar nicht nur uns. Am Montagabend haben sich die Hamburger Politprominenz und die Rathausjournalistinnen und -journalisten zum Jahrestreffen der Landespressekonferenz (LPK) getroffen. Ein großes Thema dabei: die zunehmende Verrohung der politischen Diskussion in der Stadt. LPK-Chef Peter Ulrich Meyer sagte, er finde "diese Tendenz zum ersten Mal wirklich bedrohlich für die politische Kultur in der Stadt". Teilen Sie diesen Eindruck? Wird auch in Ihrem Umfeld der Debattenton immer rauer? Wenn ja, was tun Sie dagegen?

Edeka will ersten Biomarkt in Hamburg eröffnen

© Christian Charisius/dpa

Deutschlands größter Lebensmitteleinzelhändler Edeka steigt in das Geschäft der Bioläden ein. Unter dem Namen Naturkind soll im Spätsommer ein erster Markt in Altona eröffnet werden, gab Edeka-Chef Markus Mosa gestern bekannt. Zwei bis drei weitere seien in Planung. Mit mutigen Vorhersagen hält der Edeka-Chef sich diesmal allerdings zurück. Zuletzt hatte er angekündigt, in Kooperation mit Budni 50 Drogeriemärkte pro Jahr eröffnen zu wollen. Bislang gibt es deutschlandweit erst zwei, Ende des Jahres werden es bis zu 15 sein. Ähnlich wie bei Budni wird für Außenstehende kaum erkennbar sein, dass die neuen Bioläden zu Edeka gehören. Es soll weder die Eigenmarke "Edeka Bio" geben noch das Edeka-Logo auftauchen. Der Verbund mit Sitz in der City Nord steigerte seinen Umsatz 2018 um 3,2 Prozent auf 53,6 Milliarden Euro. Deutschlandweit arbeiten bei Edeka 376.000 Menschen.

Hanna Grabbe

Auslastung der Notunterkünfte für Obdachlose gesunken

© Hannah Wagner/dpa

545 Obdachlose haben im Winter durchschnittlich in den Notunterkünften der Stadt geschlafen. Nur 72 Prozent der Betten waren belegt, im Vorjahr waren es noch 80. Und das, obwohl rund 2000 Menschen in Hamburg auf der Straße leben. Wie kommt das? Weil die Programme der Stadt zur Vermittlung in Unterkünfte und Therapien immer erfolgreicher seien, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) gestern. Und weil man gegen ausbeuterische Arbeitgeber vorgehe, die das Notprogramm als kostenlose Unterkunft für ihre Arbeiter missbraucht hätten. Kritiker nennen dagegen noch einen weiteren Grund für den Rückgang der Zahlen: Seitdem die Stadt härter gegen osteuropäische Obdachlose vorgehe, würden diese lieber im Gebüsch schlafen als im Winternotprogramm. Einen früheren ZEIT-Artikel dazu lesen Sie hier.

Marc Widmann

Auf Desy-Gelände werden Elektroroller getestet

© Christian Charisius/dpa

Die deutschen Autohersteller versuchen den Sprung in die Mobilität der Zukunft nicht zu verpassen – und haben Hamburg als Testfläche entdeckt. Seit vorgestern lässt VW seine Moia-Sammeltaxis durch die Stadt kurven. Und seit gestern testet eine Tochterfirma von BMW und Daimler auf dem Gelände des Desy-Forschungszentrums in Bahrenfeld E-Scooter. Schnelle, leise und vor allem platzsparende Elektroroller könnten künftig eine weitere Möglichkeit sein, längere Strecken in der Stadt zu bewältigen. Noch sind die bis zu 20 Stundenkilometer schnellen Roller allerdings nicht auf öffentlichen Straßen zugelassen. Der Elektroroller Hive wird bereits auf einem Gelände in München getestet, nun können auch die 3000 Mitarbeiter des Forschungscampus in Bahrenfeld für eine Grundgebühr von einem Euro und einen Minutenpreis von 15 Cent ihre Wege auf dem riesigen Gelände mit dem Roller zurücklegen.

Weil an einem Zug eine Bremse heiß gelaufen war und dichter Rauch auf einem Gleis stand, wurde der Bahnhof Altona gestern morgen kurzzeitig evakuiert +++ Das Verfassungsgericht wird am 7. Mai entscheiden, ob das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand rechtmäßig ist +++ Ein Jahr nach Einführung des Hygienesiegels für saubere Gastronomie wurden erst 79 von 6000 Hamburger Betrieben ausgezeichnet, eine Liste finden Sie hier



Der Versand der 1,4 Millionen Wahlbenachrichtigungen zur Europa- und Bezirksversammlungswahl startet +++ Bürgermeister Peter Tschentscher und Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof (beide SPD) radeln über die neue Trasse der Wilhelmsburger Reichsstraße +++ Die Hochbahn übergibt einen mittels Crowdfunding finanzierten Duschbus für Obdachlose an die Initiative GoBanyo

Alltagsreporter: Die Eiscafébesitzerin

Manche Leute – Erwachsene, die sehr wohl Deutsch können – kommen rein, stellen sich vor die Eisvitrine und sagen einfach nur: "Vanille." Dann antworte ich immer: "Ja, hab ich." Wenn dann immer noch nicht mehr kommt, helfe ich nach: "Hätten Sie denn gern Vanilleeis? Im Becher? In der Waffel? Wie viele Kugeln?" Oft kommen auch Eltern, die ihr einjähriges Kind lange und ausführlich fragen, welche Sorte es will. Hinter ihnen bildet sich schon eine Schlange, und sie glauben immer noch, dass das Kind plötzlich sprechen kann. Mein Partner ist da brutaler. Der fragt dann: "Welche Sorte wollen denn Sie? Banane? Gut, dann nehmen Sie Banane."

Theater für alle – seit 100 Jahren

100 Jahre ist sie alt und mit 23.500 Mitgliedern eine der größten Besucherorganisationen der Republik: die Hamburger Volksbühne. Damals, im Aufbruchsjahr 1919, sollte Theater nicht länger Privileg des Bürgertums sein, sondern sich in allen Schichten verankern. Besonders beim einfachen Arbeiter sollte das Theater ankommen, der bis dato keine Freizeit gekannt hatte. Vergünstigte Karten versprach man ihm und hielt Wort. Die Volksbühne wurde ein Erfolgsmodell – und ist es bis heute. Wie funktioniert das? Moritz Herrmann war mit Peter, Lutz, Ursula und vielen anderen unterwegs. Seinen Text können Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier lesen.

"Auch im Michel findet ein Feuer reichlich Nahrung"

Am Montagabend zerstörte ein Brand große Teile der Kirche Notre-Dame in Paris. Könnten Michel oder Rathaus ein ähnliches Schicksal erleiden? Jan Ole Unger von der Feuerwehr Hamburg erklärt, was seine Kolleginnen und Kollegen tun können, um das zu verhindern.

Elbvertiefung: Herr Unger, kann ein Brand wie in Paris auch Hamburg treffen, etwa den Michel oder das Rathaus?

Jan Ole Unger: Der Michel ist ja 1906 komplett abgebrannt. Der Turm stürzte ein, und der Türmer, der das Feuer gerade noch melden konnte, kam dabei ums Leben. Die Erfahrungswerte aus diesem Feuer sind in den Wiederaufbau eingeflossen. Man kann aber nicht sagen: "Das kann in Hamburg nie passieren!" Das wäre gelogen.

EV: Der Dachstuhl von Notre-Dame bestand aus unzähligen Holzbalken, was man von außen gar nicht vermutet hätte. Was könnte denn in Michel und Rathaus brennen?

Unger: Im Michel wurde auch jede Menge Holz verbaut! Im Inneren befinden sich das Gestühl, die Kanzel, die Orgel und die Empore mit Intarsienarbeiten. Im Rathaus gibt es viele Vertäfelungen, Zwischendecken, Leitungen und Kanäle, die hinter der sichtbaren Fassade verlaufen. Das können viele kleine Fallen für die Feuerwehr sein, die man auf den ersten Blick nicht sieht.

EV: Das heißt, da steckt ordentlich Zunder drin?

Unger: Das ist bei allen historischen Gebäuden der Fall. Da steht nicht Stein auf Stein, sondern es sind allein durch die lange Bauzeit und durch Renovierungen immer wieder neue Materialien dazugekommen. Sowohl in Notre-Dame als auch im Michel ist alles sehr filigran, da findet ein Feuer reichlich Nahrung, und seien es nur Holzstatuen, das Gestühl und die Bänke. Wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, genügt das, um andere Gegenstände zu entzünden.

Werden historische Gebäude anders gelöscht als herkömmliche Bauten? Womit waren die Feuerwehrleute in Paris am meisten beschäftigt? Und wieso wurde nicht aus der Luft gelöscht? Diese Fragen beantwortet Jan Ole Unger im kompletten Interview auf ZEIT ONLINE.

Sigrid Neudecker

Mittagstisch

Schick und teuer Bodentiefe Fenster geben den Blick auf den Sandtorhafen und das Schiff "Seute Deern" frei, auf geschliffenem Beton stehen elegante Holzmöbel, die sich farblich mit den Senftönen der Vorhänge und dem Farbton "Pinie" der Wände wundervoll ergänzen. Auf den Tisch kommt Brot mit einer so guten Trüffelbutter, dass man sie am liebsten löffeln möchte. Kirill Kinfelt ist bekennender Trüffelfan, mit seinem Restaurant "Trüffelschwein" in Winterhude hat er sich einen Michelin-Stern erkocht. Sein zweiter Wurf findet sich seit vergangenem Jahr in der HafenCity: das Kinfelts – Kitchen and Wine. Schön anzusehen ist auch der Hauptgang Boeuf Stroganoff von der Mittagstischkarte allemal (13,90 Euro), doch den Kartoffelstampf muss man unter dem sehr guten Fleisch, den Pilzen und den sauren Gurken suchen. Der Nachtisch in Form eines Brownies mit karamellisierter Ananas (6,90 Euro) ist nicht nur zu kühl, sondern auch sehr fest in seiner Konsistenz. Und der Preis für den Nespresso-Espresso-Macchiato (3,50 Euro) lässt sich eigentlich nur mit der Nähe zur Elbphilharmonie erklären. Oder zahlt man das schöne Ambiente mit? kinfelts Kitchen and Wine; HafenCity, Am Kaiserkai 56, Mittagstisch Di–Fr, 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Wildes Gesumme: 500 Bienenarten summen in Deutschland herum. Davon sind weit über die Hälfte vom Aussterben bedroht, 39 gibt es bereits nicht mehr. Bei dem Rundgang "Das geheime Leben der Wildbienen" stellt Angela Niebel-Lohmann Bienenarten im Botanischen Garten vor und gibt Tipps, wie den Insekten geholfen werden kann.

Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie, Linné Hörsaal, Ohnhorststraße 18, 19 Uhr

Russische Weltliteratur: Siegfried W. Kernen liest Iwan Bunin, seines Zeichens Träger des Literaturnobelpreises 1933. Diesen erhielt er "für die präzise Kunstfertigkeit, mit welcher er die klassisch russische Tradition der Prosadichtung fortführte". Die abendliche Begrüßung übernimmt Christine Neuhaus, Hanjo Kesting kommentiert.

Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2, 20 Uhr, 10 Euro, ermäßigt 8 Euro

Digitales Nomadentum: Die Welt sehen trotz Arbeitsverpflichtungen. Den Alltag hinter sich zu lassen und lieber unter Palmen Deadlines einzuhalten als am Schreibtisch, das ist ein Wunsch, der vielen im Kopf herumschwirrt. Travel-Freelancer Oliver Haas erzählt in seinem Vortrag von Erfolgen, Fehlschlägen und gibt Tipps.

Saltwater Shop, Clemens-Schultz-Straße 70, 19–21 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Sonntagmittag. U-Bahnhof Feldstraße. Viele Leute, Dom, St. Pauli spielt. Es ist kalt. Hinter mir sagt jemand: "Ist auch kein Wetter für Dom und Fußball." Ich drehe mich um und sage: "Lieber unters Dach gehen. Wir haben Gottesdienst im Bunker, 5. Stock." Er, Freak mit Zopf: "Dann grüß mal meinen Freund schön." Ich, überrascht: "Wen?" Er: "Jesus." Gehört von Heidemarie Förster

Meine Stadt

Der Osterhase hat Kunstsinn. © Norbert Fliether

Notre Dame in Paris wurde von einem verheerenden Feuer zerstört. Könnte die Hamburger Feuerwehr den Michel oder das Rathaus in einem ähnlichen Fall retten?

Die Saaltouristen. Seit 100 Jahren bringt die Volksbühne Menschen aus dem Umland in die Hamburger Theater. Menschen wie Peter, Lutz und Ursula. Und Ingo fährt.