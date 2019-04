Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

gestern schrieb uns eine Krankenschwester, dass selbst bei ihr auf der Geburtenstation Besucher oft aggressiv seien, wenn man sie etwa bitte, während einer Untersuchung kurz draußen zu warten. Viele von Ihnen teilen den gestern geäußerten Eindruck, dass der Ton der politischen Debatten rauer geworden sei –und auch die Schärfe in alltäglichen Auseinandersetzungen zugenommen habe. Einige Leser haben eine Vermutung für die Ursache: Die Möglichkeit, sich anonym im Netz zu äußern, stachele den Frust auf allen Seiten an. Unser Leser Michael P. erinnert sich etwa, dass früher, als es noch echte Stammtische gab, die Sprache dort auch sehr scharf gewesen sei. Heute schwappe diese Aggression aber eben ungefiltert ins Netz und provoziere wieder andere. Aber genug der Analyse, kommen wir zu Ihren Tipps, um die Debatte zu beruhigen: die Wütenden mit Fakten konfrontieren. Verbale Entgleisungen zitieren und zurückgeben: "Meinen Sie wirklich, dass ...?". Und meine absolute Lieblingsempfehlung, weil sie – zugegeben – mir selbst auch sehr schwerfällt: ruhig bleiben und sich nicht provozieren lassen.

Wir machen eine kurze Osterpause. Am Dienstag begrüßt Sie hier meine Kollegin Sigrid Neudecker.



Ich wünsche Ihnen erholsame Feiertage!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

EU genehmigt Verkauf des Fernwärmenetzes

© Georg Wendt/dpa

Die EU hat den geplanten Rückkauf des Fernwärmenetzes ohne Auflagen genehmigt. Der Kauf des Wärmenetzes für 950 Millionen Euro vom schwedischen Energiekonzern Vattenfall sei marktkonform und keine Beihilfe, urteilten die europäischen Wettbewerbshüter. Mit diesem Ergebnis kann die Stadt den Volksentscheid von 2013 umsetzen und nach dem Strom- und Gasnetz auch die Fernwärme wieder komplett übernehmen. Die Prüfung der EU-Kommission war nötig, da der 2014 mit Vattenfall vereinbarte Kaufpreis deutlich über dem aktuellen Unternehmenswert liegt.

Keine Streiks am Flughafen zu Ostern

Aufatmen für Flugreisende: Die Gefahr erneuter Warnstreiks am Flughafen ist erst einmal gebannt. Die Gewerkschaft ver.di und der Flughafen haben sich in einer Nachtsitzung geeinigt. Die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste bekommen laut ver.di 3,2 Prozent mehr Geld in diesem und weitere 3,8 Prozent im nächsten Jahr. Diese Vereinbarung soll 20 Monate lang gelten. Alle Beschäftigten erreichen in diesem Zeitraum demnach den angestrebten Mindestlohn von zwölf Euro, Beschäftigte mit zusätzlichen Aufgaben erhalten einen Zuschlag.

Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Bahrenfeld festgenommen +++ Die FDP hat noch einmal nachgerechnet und kommt jetzt auf eine neue Zahl, wie viel Geld Berater beim Verkauf der maroden HSH Nordbank verdient haben: 419 Millionen Euro statt nur 306 Millionen Euro

Der ADAC warnt über die Ostertage vor Stau, insbesondere auf der A 1 und der A 7 müssen Autofahrer mit Wartezeiten rechnen +++ Hamburgs CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg stellt heute ein neues Mitglied seines Kompetenzteams vor +++ Der HSV spielt am Sonnabend gegen Erzgebirge Aue, der FC St. Pauli am Sonntag gegen Heidenheim +++ Am Montag lädt der DGB zum Ostermarsch unter dem Motto "Abrüsten statt aufrüsten – Atomwaffen abschaffen – Entspannungspolitik jetzt"

Alltagsreporter: Die Hebamme

Einmal war ich bei einer Familie gerade beim Wickeln. Als die Windel weg war, musste der Junge pieschern. Weil er gerade schrie, war auch noch ordentlich Druck dahinter. Er erwischte uns alle: mich, die Mutter, den Vater, die Wand hinter sich und sogar sich selbst, direkt in den Mund. Eigentlich ist das aber nicht weiter schlimm. Im ersten Jahr ist der Urin von Kindern sowieso noch steril.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Kleine Abenteuer in großen Städten

Zu Ostern erwartet Hamburg ideales Ausflugswetter. Wem Planten un Blomen oder Elbstrand mittlerweile bereits zu langweilig – und zu voll – sind, dem rät der Buchautor und Motivationstrainer Christo Foerster zu "Mikroabenteuern". Auf ZEIT ONLINE erklärt Foerster im Gespräch mit Tina Pokern, dass man für ein solches Abenteuer weder teure Ausrüstung braucht noch die Stadt verlassen muss. Wir haben ihn um drei Tipps für Alltagsabenteuer in der Hansestadt gebeten:

Tipp 1: Der "Grüne Ring" ist rund 100 Kilometer lang und verbindet die Grünflächen der Außenbezirke. Je nach Laune und Leistungsfähigkeit kann man diesen Radweg auch zu Fuß mit einer oder zwei Übernachtungen oder gar nonstop zurücklegen. In jedem Fall bietet er eine neue und abwechslungsreiche Perspektive auf die Stadt.

Tipp 2: Der höchste Berg Hamburgs, der Hasselbrack, liegt mit 116 Metern Höhe recht unscheinbar in den Harburger Bergen. Dort findet man sogar ein Gipfelbuch. Die Hasselbrack-Besteigung ohne Sauerstoff sollte jede Hamburgerin und jeder Hamburger mal gemacht haben.

Tipp 3: Die Alster fließt zunächst als schmaler, oft fast zugewachsener Fluss aus Nordosten in Richtung Innenstadt. Ich bin mit Freunden mal mit dem Stand-up-Paddle-Board von Ohlstedt aus bis zum Jungfernstieg gefahren. Da waren wir 28 Kilometer und einen ganzen Tag lang unterwegs. Traumhaft!

Verkehrsprobleme im Hamburger Süden – das antwortet die Stadt

© Daniel Bockwoldt/dpa

Vergangene Woche fragten wir die Bewohnerinnen und Bewohner von Harburg und Wilhelmsburg, wie man ihre Stadtteile besser an den Rest von Hamburg anbinden könnte. Die Vorschläge haben wir zusammengefasst und der Verkehrsbehörde übermittelt. In den kommenden Ausgaben werden wir hier einen Teil der Antworten wiedergeben.

Frage an die Verkehrsbehörde: Gibt es aus Ihrer Sicht genug Elbquerungen? Der Wunsch nach einer U-Bahn-Anbindung des nördlichen Wilhelmsburg wird im Stadtteil immer lauter. Bislang hieß es aber wiederholt, es bestehe kein Bedarf – ist dem immer noch so? Gibt es Schätzungen, wie sich das Fahrgastaufkommen in den kommenden Jahren entwickeln wird?

Antwort: Ja, es gibt derzeit genug Elbquerungen. Im Prinzip kreuzen schon heute zwei Eisenbahnstrecken die Elbe: die S-Bahn einerseits und die Fern- und Regionalzüge andererseits. Abgesehen davon arbeiten wir derzeit am Verkehrsentwicklungsplan 2030 und stellen gerade unser Verkehrsmodell fertig. Damit werden wir noch genauer untersuchen können, wie das aktuelle Verkehrsgeschehen ist, und eine belastbare Prognose für geplante Maßnahmen erstellen. Übrigens haben wir die U4 so angelegt, dass sie nach Süden verlängert werden kann.

Mittagstisch

Als das Arbeitsamt schneller war Hotelrestaurants haben nicht den besten Ruf: Eher mittelmäßiges Essen wird oft auch noch in ungemütlichen Räumen serviert. Der Essraum des Jungen Hotels Hamburg verspricht mit seiner an einen Schiffscontainer erinnernden Fassade nicht viel anderes. Doch das Restaurant ist nicht zu groß, die Bedienung professionell und freundlich, das Essen mehr als nur anständig, und die Zutaten werden vorzugsweise von regionalen Zulieferern nachhaltig erzeugt. Zu Beginn kommen an den hübsch eingedeckten Tisch Laugenbrot mit Kräuterquark und Olivenöl, es gibt ein täglich wechselndes Gericht für 7 Euro sowie kleine Gerichte für 5 Euro. Beim Wochenspezialgericht, dem Hamburger mit Camembert (9,50 Euro), werden die Pommes problemlos durch einen wunderbar bunten Salat ersetzt. Die Süßkartoffelrösti mit Apfel-Walnuss-Relish hatten leider die Mitarbeiter des benachbarten Arbeitsamtes schon aufgegessen. Ein traumhaft cremig-fruchtiges Joghurt-Kokos-Mango-Parfait (5 Euro) und ein sehr guter Espresso (2,20 Euro) trösten darüber hinweg. Essraum Restaurant im Jungen Hotel Hamburg; St. Pauli, Kurt-Schumacher-Allee 14, Mittagstisch täglich 11.30–14.30 Uhr Christiane Paula Behrend

Ostertipps

Südliche Kunst: Künstler aus dem Libanon oder Südkorea scheinen oft unsichtbar in der globalen Kunstwelt. Das englischsprachige Museumsgespräch "Mach mal Platz, Mona Lisa: Wie Künstler aus dem globalen Süden Sichtbarkeit in der Kunstwelt gewinnen" mit Peggy Levitt von der Harvard University versucht Abhilfe zu schaffen.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, Do, 18 Uhr, Eintritt frei

Seelen-Spaziergang: Poesie und biblische Lesungen untermalen den meditativen Engelsspaziergang mit Pastorin Sabine Erler.

Öjendorfer Friedhof, Treffpunkt Hauptparkplatz "Feierhallen", Fr, 14 Uhr

Staatlich geprüfter Pausenclown: Seit über 20 Jahren ist Yves Macak Erzieher. Seinen Alltag in Stuhlkreisen, zwischen Häkeln und Tofu, verarbeitet der "Quatsch Comedy Club"-Talentschmieden-Gewinner in seinem Programm "R-zieher - Echt jetzt?!".

Goldbekhaus, Bühne zum Hof, Moorfuhrtweg 9, Sa, 20 Uhr, VVK 13 Euro, ermäßigt 10 Euro

Tierisches Familienfest: Unter dem Motto "Ostern artet aus auf Gut Karlshöhe!" findet am Sonntag eine Rallye in der Erlebnisausstellung "jahreszeitHAMBURG" statt, statt Schokoeiern wird Artenvielfalt entdeckt.

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, So, 11–17 Uhr, 4,50 Euro

Miracle Mike: Was für Genesis-Gründungsmitglied Mike Rutherford lediglich als Nebenprojekt begann, füllt mittlerweile als Mike & The Mechanics Hallen – am Ostermontag auch hier in Hamburg.

Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, Mo, 20 Uhr, ab 34,45 Euro

Buchpräsentation: Die Journalistin Jana Simon zeichnet in ihrem neuen Buch "Unter Druck – Wie Deutschland sich verändert" anhand von Lebensgeschichten ein Bild der Bundesrepublik. Bei der Präsentation am Mittwoch spricht ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo mit ihr über die Menschen, die sie porträtiert hat.

Abaton, Mi, 20 Uhr, 6,50 Euro

Hamburger Schnack

Zwei Mütter in der U2 mit drei Vorschulkindern. Die Kids können zwar noch nicht lesen, erkennen aber offensichtlich die Namen der U-Bahn-Stationen an der Farbe der Wandfliesen. Das größere Mädchen ruft: "Nächste Station ist Osterstraße – gelb!" Gedankenpause, dann: "Ich weiß auch, warum: Das kommt von Ostern – der Osterhase ist doch gelb." Gehört von Regina Wittenburg

Meine Stadt

7000 Ostereier im »einkaufs treffpunkt farmsen« für einen guten Zweck. © Barbara Gehrung

Muss man unbedingt allein in den Wald, um etwas zu erleben? Der Buchautor Christo Foerster erklärt, wo man auch in einer Großstadt wie Hamburg Mikroabenteuer erleben kann.