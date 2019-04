Sigrid Neudecker © Maria Feck

Sie können das Wort G20 nicht mehr hören? Damit sind Sie wahrscheinlich nicht allein in der Stadt. Doch die Nachwirkungen der Ausschreitungen werden Hamburg noch länger beschäftigen – und zwar über die Gerichtsverfahren gegen Randalierer und die Ermittlungen gegen Polizisten hinaus. Einige Hamburger Autonome hätten sich seit dem G20-Gipfel radikalisiert, erzählte ein Mitglied der Szene unserem Kollegen Sebastian Kempkens. "Sie werden noch angefixter und wütender auf das System", sagt er. Warum die autonome Szene aber insgesamt unter der Strafverfolgung sowie internen Feindseligkeiten leidet, erzählt Kempkens in der heute erscheinenden Ausgabe der ZEIT:Hamburg und für Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier. Zum 1. Mai wird die Rote Flora übrigens wohl keine Demonstration anmelden. Allerdings wollen Rechtsextreme an diesem Tag auf die Straße gehen, eine Kundgebung vor der Roten Flora will die Polizei verhindern. Wie das enden kann, weiß man jetzt schon. Und genau davon haben wir alle erst recht genug.

Beinahe-Crash am Flughafen

Das war knapp: Am Mittwoch vor Ostern wäre ein Easyjet-Flieger am Flughafen beinahe mit einer türkischen Maschine kollidiert. Wie erst gestern bekannt wurde, musste die Easyjet-Maschine ihren Start abbrechen und stark abbremsen. Die Ursache für den Zwischenfall ist unklar. "Easyjet hatte keine Starterlaubnis", behauptet Simon Hradecky vom Online-Portal "The Aviation Herald", ohne seine Quelle zu nennen. "Sie hatten nur die Rollerlaubnis zur Startbahn." Die Fluglinie erklärt dagegen, die Maschine habe "die Freigabe zum Abflug durch die Flugsicherung" erhalten, sei dann jedoch aus Vorsicht vom Fluglotsen gebeten worden, den Start abzubrechen. Die Passagiere seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Vermutlich hätten Pilot und Fluglotse einander missverstanden, sagte ein Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit auf Nachfrage. Die Deutsche Flugsicherung bestätigte nur, dass ein Fluglotse den Startabbruch angeordnet hatte. Der Vorfall werde untersucht.

Félice Gritti

Nabu und Rot-Grün einigen sich beim Wohnungsbau

"Es ist geschafft: Hamburg bleibt grün." Der Naturschutzbund Deutschland beendete gestern seine Kampagne gegen den Wohnungsbau, wie sie begonnen hatte: mit einer Falschmeldung. Am Anfang stand die Behauptung, die Stadt vernichte jedes Jahr 200 Hektar Grünfläche (hier lesen Sie mehr darüber). Nach langen Geheimverhandlungen mit Vertretern der rot-grünen Koalition ist nun angeblich gerettet, was nie in Gefahr war. Hamburg ist die grünste Großstadt Deutschlands, die jährlichen Veränderungen durch Bautätigkeiten liegen vermutlich im Promillebereich. Eine zuverlässige Statistik soll das genauer beobachten – ein echtes Ergebnis der Nabu-Kampagne. Außerdem soll das vorhandene Grün naturnäher und ökologisch wertvoller gestaltet werden. Vor allem aber kann die Stadt ihre Politik fortsetzen, durch Wohnungsbau den Anstieg der Wohnkosten wenigstens zu verlangsamen.

Frank Drieschner

Die CDU vollzieht nun auch eine Verkehrswende

Nun ist es offiziell: Die CDU hat ihre eigene Verkehrswende vollzogen. Schluss mit dem Kampf gegen Radwege und Busspuren, stattdessen propagiert die Partei neun Monate vor der Wahl ein anspruchsvolles Vorhaben: "Unser Ziel muss es sein, den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs bis 2030 auf über 35 Prozent zu heben." Wie, bleibt allerdings offen. Den einfachsten Weg – die Modernisierung der Buslinien – hat die CDU immer kritisiert. Das anspruchsvollere Konzept einer Straßenbahn steht zwar im Verkehrsprogramm der Partei, wird aber öffentlich nicht erwähnt. Kein Wunder: In der Vergangenheit lehnte keine andere Wählergruppe diese Idee so konsequent ab, wie es die Anhänger der Christdemokraten tun. Ohnehin lassen sich die öffentlichen Verkehrsmittel nur sinnvoll entwickeln, wenn Regierungen mehrere Legislaturen lang an einem Strang ziehen. Dafür braucht es, was ein Experte vom ADAC "Verkehrsfrieden" nennt. Dazu seien sie bereit, sagen die Christdemokraten. Das ist neu.

Frank Drieschner

Gericht bremst Moia-Ausbau

Das Verwaltungsgericht hat dem Sammeltaxiservice Moia gestern in einem Eilverfahren den Ausbau über 200 Fahrzeuge hinaus untersagt. Im Kern geht es um die Frage, ob neue Anbieter wie Moia gegenüber den etablierten Taxiunternehmen bevorzugt werden, weil sie geringere Auflagen einhalten müssen, etwa in der Frage, ob die Fahrzeuge an feste Ausgangspunkte zurückkehren müssen, wenn sie nicht in Betrieb sind. Die Gerichtsentscheidung dazu steht noch aus. Bis dahin sei den Taxiunternehmen der Probebetrieb von Moia nur in relativ kleinem Rahmen zuzumuten. Die Stadt Hamburg wiederum findet einen Probebetrieb mit nur 200 Fahrzeugen sinnlos, weil sich so nicht herausfinden lasse, ob das Konzept flächendeckend funktioniere. Der Senat will den Eilbeschluss darum anfechten.

Frank Drieschner

In einem Satz

Die Zahl der Untersuchungsgefangenen in Hamburg hat sich mit 648 Menschen nach Angaben der Justizbehörde seit Anfang 2010 fast verdoppelt +++ Rund 2000 Ärztinnen und Ärzte demonstrierten gestern in der Innenstadt für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Was heute auf der Agenda steht

Zum fünften Mal veranstalten das Forschungszentrum DESY und die Universität Hamburg ihre wissenschaftlichen Kneipentreffs "Wissen vom Fass" +++ Bei Gruner + Jahr am Baumwall wird die Ausstellung World Press Photo Award eröffnet

Alltagsreporter: Der Polizist

Ich hatte gerade frisch ausgelernt und war voller Ideale, da brachte mich folgende Situation sehr ins Grübeln: Mit Kollegen bildete ich eine Polizeikette bei einer Demo in der Schanze. Ein Vater mit seinem Sohn kam vorbei, vielleicht sieben, acht Jahre alt. Die beiden blieben direkt vor uns stehen. Der Vater zeigte auf uns und sagte zu seinem Sohn: "Guck mal, das sind die Bösen!" Der Spruch hat mich damals tief getroffen und mein Weltbild etwas ins Wanken gebracht.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Dann macht’s auf einmal blubb, und das Wasser kommt reingeströmt"

Die Oströhre des Alten Elbtunnels wurde in jahrzehntelanger Arbeit aufwendig saniert, am Freitag wird sie feierlich wiedereröffnet. Hartmut Gräf war in dieser Zeit nahezu täglich unter der Elbe. Er hat als Projektleiter die Arbeiten beaufsichtigt.

Elbvertiefung: Herr Gräf, Sie haben jetzt zehn Jahre lang die Oströhre des Alten Elbtunnels saniert. Wo fängt man da überhaupt an?

Hartmut Gräf: Die Frage, die die Tagesordnung bestimmt hat, war: Wie verrostet ist das Stahlgerüst hinter den Fliesen? Wir wussten nicht, ob das Gerüst hält, wenn wir hier mit schweren Geräten den Beton davor ausfräsen. Dadrüber ist ja ein enormer Wasserdruck, wenn man da mit der Fräse rangeht, macht’s auf einmal blubb, und das Wasser kommt reingeströmt.

EV: Sie formulieren das so harmlos, "reinströmen" – das klingt, als hätte man dann nur ein bisschen feudeln müssen.

Gräf: Nein, das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Deshalb haben wir vorher den Tunnel mit einem Georadar abgefahren. Auf den Auswertungen sehen Sie dann viele Kurven. Die können nur Physiker interpretieren, und selbst die konnten nur sagen: "Hier gibt es eine Unregelmäßigkeit, da ist irgendwas. Aber wir wissen nicht, was." Wir hatten also mehrere Dutzend Verdachtsstellen, an die sind wir in Handarbeit rangegangen und haben ganz vorsichtig den Beton abgeklopft.

EV: Damit Sie die schon einmal aus dem Weg haben?

Gräf: Ja. Parallel dazu haben wir auch Berechnungen durchgeführt. Wenn das Loch eine bestimmte Größe hätte, und obendrüber ist die Elbe, wie viel Wasser würde hereinströmen? Das war schon eine total spannende Frage.

Mit welchen Überraschungen Gräf und seine Kollegen fertig werden mussten und warum die Sanierung schlussendlich nicht 12, sondern 60 Millionen Euro gekostet hat, lesen Sie im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE.

Verkehrsprobleme im Hamburger Süden – das antwortet die Stadt (Teil 4)

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, wie man den Hamburger Süden besser an den Rest der Stadt anbinden könnte. Ihre Vorschläge haben wir gebündelt und der Verkehrsbehörde mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt.

Frage an die Verkehrsbehörde: Viele unserer Leser wünschen sich, dass das Reiherstiegviertel durch einen Schnellbus oder eine Art Shuttle mit der neuen U-Bahn Elbbrücken verbunden wird. Ist ein solcher Bus in Planung?

Antwort: Vom Reiherstiegviertel fahren die Busse der Metrobuslinie 13 zur S-Bahn-Station Veddel. Wenn voraussichtlich ab Ende dieses Jahres die S-Bahnen an der neuen Station Elbbrücken halten, werden die Fahrgäste der S3 und S31 in die U4 umsteigen können. Das bringt sie deutlich schneller als bisher in die Innenstadt und an weitere Ziele.

Mittagstisch

»Vegan, veggie, hausgemacht, regional« – mit diesen Signalwörtern wirbt das Café Bergtags für sich. Wer hier etwas zu sich nimmt, kann dies also mit gutem Gewissen tun. Graue und gedeckte Farben sowie Flohmarktmobiliar sorgen für eine heimelige Atmosphäre. Das Publikum ist eher jung, Mütter und Kinder sind gern gesehene Gäste. Das Speisenangebot ist überschaubar. Fleisch gibt es keines, man hat also die Wahl zwischen vegetarischen und veganen Speisen, die sich meist nur im Hinzufügen beziehungsweise Weglassen von Feta unterscheiden: Salate (Tomate/Gurke, Melone/Gurke, Burrata/Apfel/Rettich), Rote Bete auf Hummus und eine Suppe stehen auf der Karte. Ohne Feta kosten die Speisen zwischen acht und neun Euro, mit Feta sind sie einen Euro teurer. Das ist recht happig, vor allem da die Portionen, obwohl sehr lecker, nicht zum Sattwerden reichen. Glücklicherweise gibt es eine reichhaltige Kuchenauswahl, die den Gesamtpreis allerdings noch mal um mindestens 3,50 Euro anhebt. Fazit: Leckeres Essen mit gutem Gewissen, aber zu teuer. Altona-Altstadt, Bergtags , Große Bergstraße 160 , Mo–Fr, 11.30–15.30 Uhr Thomas Worthmann

Verlosung

Das Hamburger Theater Festival findet ab sofort im Frühjahr statt. Die elfte Spielzeit findet vom 6. Mai bis 13. Juni 2019 statt, unter anderem mit Antú Romero Nunes Inszenierung einer griechischen Tragödientrilogie rund um das Thema Rache: Aischylos "Die Orestie". Wir verlosen 5x 2 Karten für die zweite Vorstellung des Klassikers am Dienstag, dem 7. Mai um 19 Uhr im Schauspielhaus. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Die Orestie" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Wettstreit der Dichter: Acht kampfbereite Schreiberlinge tragen beim "Bunker Slam no 81" ihre Texte vor.

Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20.30–23 Uhr, 8 Euro

Wunderliche Orgelklänge: Er war ein weltweit anerkannter Orgelvirtuose. Dörte Packeiser trägt im Konzert "Heinz Wunderlich zum 100. Geburtstag" dessen "Orgelsonate über ein Thema" vor. Stücke von Bach, Buxtehude und Franck werden ebenfalls zu hören sein.

St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20–21 Uhr, 10 Euro

Tipps für Kids

Mini: Tobi und sein bester Freund Konrad fahren jedes Jahr zu Onkel Alfred an die Küste. Der war früher mal Kapitän und hat schon die ganze Welt gesehen. Das möchte Tobi jetzt auch, und Kinder ab vier können durch "Die Weltreise – Ein Puppenspiel für Globetrotter" von Marc Schnittger mit ihm reisen, ohne sich selbst vom Fleck zu rühren.

Goldbekhaus, Bühne zum Hof, Moorfuhrtweg 9, So, 15 Uhr, Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro

Medi: Bei der "Wilde-Kräuter-Tour" für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren und ihre Begleitpersonen wird Licht ins Dunkel, oder eher ins Grün, gebracht. Welche Pflanzen im Wald kann man essen, bei welchen sollte man das besser tunlichst bleiben lassen, und welche besitzen eventuell sogar heilende Superkräfte?

Niendorfer Gehege, Treffpunkt bei Anmeldung, Sa, 13 Uhr, Erwachsene 13 Euro, Kinder 6,50 Euro, Anmeldung unter post@chrissis-kraeuterwelt.de oder 0152/31844598

Maxi: Vieles, was das Herz ab 14 so begehrt: Spielen, Kunst, Feierei und Parkour-Sport. Unter dem Motto "HOCH DIE WÄNDE, WOCHENENDE!"wird sich zwar nicht ganz wortgetreu ins Wochenende, aber immerhin in den Mai hineingeschwungen.

Die Halle – Parkour Creation Center Oberhafen, Stockmeyerstraße 43/4F, Di, 20 Uhr, mit Sport 12 Euro, ohne Sport Eintritt gegen Spende

Maxi: Ob auf Schüler oder Studierende, manchmal wirken Referate und Hausarbeiten wie ein schier unüberwindbares Hindernis. Doch ganz gleich, wo die Probleme liegen, sei es beim Aufbau, dem Zitieren oder Forschungsmethoden, am Freitag wird kostenlose Unterstützung angeboten für alle Unsicheren oder bereits dezent Verzweifelten ab 15 Jahren.

Bücherhalle Billstedt, Möllner Landstraße 31, Fr, 16 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter billstedt@buecherhallen.de

Hamburger Schnack

Zwei etwa achtjährige Jungen unterhalten sich in der U3: »Wünschst du dir zum Geburtstag einen Hund?« »Nee, lieber ’ne dritte Oma.« »Hä? Wieso?« »Ein Hund würde meine Schoko fressen, aber eine Oma bringt immer reichlich mit.« Gehört von Margret Merhof

Meine Stadt

Gelungene Hausbesetzung im friedlichen Bramfeld © Familie Bernhart

