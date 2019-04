Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich kann Sie mit einer guten Nachricht ins Wochenende entlassen. Nicht nur wir legen eine kurze Pause ein (das ist noch nicht die gute Nachricht), auch die Krabbenfischer bleiben Ende Mai und Ende Juni insgesamt sechs Wochen in den Häfen. Das, liebe Krabbenliebhaberinnen und –liebhaber, ist die gute Nachricht! Denn nach Rekordfängen sind die Tiefkühllager der Großhändler voll, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Und wer sich noch an die horrenden Krabbenbrötchenpreise im vergangenen Jahr erinnert, darf sich jetzt freuen. Doch "wat dem eenen sien Uhl, is dem annern sien Nachtigall": Die 200 Krabbenfischer verdienen in diesen sechs Wochen kein Geld. Lassen Sie uns deshalb in den kommenden Tagen die Krabbenfischer nach Leibeskräften unterstützen. Mit Mayo oder ohne. Dann sind die Lager schnell wieder leer.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen friedlichen 1. Mai! Am Donnerstag begrüßt Sie hier wieder Oliver Hollenstein.

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

Neuer Chef für die Kunsthalle

Das ging schneller als erwartet: Der bisherige Direktor des Kunstmuseums Wiesbaden, Alexander Klar, wird zum 1. August neuer Direktor der Hamburger Kunsthalle. Der studierte Kunsthistoriker ist Fachmann für Gegenwartskunst. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) stellte Klar gestern in einer spontan anberaumten Pressekonferenz vor; er hatte die Stelle nicht ausschreiben lassen, sondern eine prominent besetzte Findungskommission mit der Suche nach einem neuen Direktor beauftragt. In diesem Jahr wird die Kunsthalle 150 Jahre alt; "jetzt haben wir zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer einen Direktor auf dem Platz", freut sich Brosda, der insgeheim mit einer viel längeren Suche gerechnet hatte. Welche Probleme der Neue lösen muss und warum er der richtige Mann für den Job sein könnte, schreibt unser Kulturredakteur Florian Zinnecker hier in einer ersten Analyse.

In einem Satz

Aus dem Nachlass des verstorbenen Bundeskanzlers Helmut Schmidt wurden die ersten 50.000 Dokumente zur Digitalisierung an eine Fachfirma übergeben +++ Die Steuerfahndung hat 2018 mehr als 3200 Steuerfälle erledigt und Nachforderungen in Höhe von rund 113 Millionen Euro gestellt +++ Nach dem niederschlagsarmen Wetter der vergangenen Monate warnt die Wirtschaftsbehörde vor Waldbränden und bittet die Bevölkerung um erhöhte Vorsicht

Was bis zum 1. Mai auf der Agenda steht

Heute startet die App-basierte Umweltrallye "Hamburg. Die Welt. Und Ich." +++ Heute und morgen findet auf Kampnagel das "EuropaCamp" der ZEIT-Stiftung statt +++ Im Rahmen des traditionellen Mai-Empfangs begrüßt Bürgermeister Peter Tschentscher am Montag Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im Rathaus +++ Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Montag den HHLA-Container-Terminal Altenwerder +++ Am Dienstag wird das Programm des Hamburger Architektur Sommers präsentiert +++ Am 1. Mai ist Tag der offenen Tür im Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Die Eltern irritieren mich manchmal mehr als die Kinder. Wir gehen eigentlich jeden Tag raus. Frische Luft ist gesund! Der Vater eines Jungen fragte mich im Winter: "Muss das eigentlich sein, jeden Tag draußen?" Da war ich echt verblüfft. Mir war zwar schon aufgefallen, dass der Junge oft friert, aber er hatte auch nicht die wärmsten Klamotten dabei. Weil seine Hände in den dünnen Fingerhandschuhen immer so kalt waren, gab ich ihm manchmal meine Fäustlinge. An der Frage des Vaters habe ich gemerkt, dass wir über die Kleidung des Jungen sprechen müssen. Jetzt ist er besser ausgerüstet, und das Rausgehen ist für ihn in Ordnung.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Antje läuft ein letztes Mal

Der Atem macht nicht mehr mit. Antje Dehnels Beine laufen, aber in letzter Zeit kriegt sie beim Joggen keine Luft mehr. Mit 78 Jahren ist die Ohlstedterin die älteste Teilnehmerin am Haspa Marathon. Auch für den diesjährigen am 28. April hat sie sich angemeldet. "Der Wille ist da. Ich verstehe nicht, warum der Körper nicht funktioniert", sagt Dehnel enttäuscht. Die kleine Hanseatin zieht ihr Training auf Sparflamme durch. Statt zu joggen walkt sie mehrmals wöchentlich durch den Duvenstedter Brook. Kurze, graue Haare, weißer Rollkragenpulli, enge Laufhosen. Bis heute wirkt sie durchtrainiert. Sport war schon immer Dehnels Ding: Leichtathletik und Turnen als Kind, Laufen und Square Dance im Alter. An mehr als 80 Marathons auf der ganzen Erde hat sie teilgenommen, Hitze und Frost, Schmerz und Müdigkeit überwunden. Was treibt sie an?

Die Antwort auf diese Frage lesen Sie im Porträt von Anna Heidelberg-Stein auf ZEIT ONLINE.

Hamburgs Schüler streiten gern

"Sie meinen es ernst", sagt unser Autor Moritz Herrmann über die Schülerinnen und Schüler, die nun schon seit Monaten jeden Freitag für besseren Klimaschutz auf die Straße gehen. Doch ihr Engagement beschränkt sich nicht darauf. Eine "neue Lust am Streit" entdeckte er, als er einige Jugendliche mehrere Tage lang begleitete.

Wie sie mit ihrer neu entdeckten Stimme umgehen und was ihre Umgebung zur neu politisierten Jugend sagt, lesen Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier, alle anderen im Hamburg-Teil der neuen Ausgabe der ZEIT.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Lesevertiefung

Jugendbuch Lotte, von ihren Eltern plötzlich und unfreiwillig aus der hessischen Provinz in die Hauptstadt verfrachtet, findet dort alles reichlich »bescheuert«. Bis sie in einen »Späti« gerät und diesem urbanen und familiären Mikrokosmos hoffnungslos verfällt, einschließlich des blonden Jungen, der montags immer genau zehn saure Gurken kauft. Selbstironisch und leicht erzählt. Ab 12 Jahren, Lena Hach: Grüne Gurken. Mixtvision, 17 Euro Sachbuch In bewegenden Interviews, zum Beispiel mit Patti Smith, Vanessa Redgrave und Marianne Faithfull, bringt die französische Journalistin Annick Cojean den Lesern Menschen nahe, die sich durch Schicksalsschläge nicht haben unterkriegen lassen. Ein lehrreiches Buch, das in turbulenten Zeiten Mut und Zuversicht spendet. Annick Cojean: Was uns stark macht. Aus dem Französischen von Kirsten Gleinig. Aufbau, 22 Euro Roman Die autobiografischen Romane von John Fante (seit Jahren einer meiner Lieblingsautoren), in denen er sein hartes Leben im Los Angeles der 30er-Jahre schildert, liegen nun in einer schönen Neuausgabe vor. Zu Recht war er das große Vorbild des Underground-Poeten Charles Bukowski. John Fante: Arturo Bandini. Aus dem Amerikanischen von Alex Capus, Blumenbar, 24 Euro ... ausgewählt von Jörg Bauer, Can Mayaoglu, Elcin Schütze, Buchhandlung am Mühlenkamp , Winterhude

Was geht

Mörderisches Hamburg: Hauptkommissar Siegfried Adam aus Altona ermittelt wieder. Eine Frau wird schwer verletzt am Elbstrand gefunden, eine andere liegt verstümmelt auf dem Schulterblatt. Es ist, wie so oft: Nichts ist, wie es scheint. Carola Christiansen liest aus ihrem Kriminalroman "Die rätselhafte Frau".

Buchhandlung Christiansen, Bahrenfelder Str. 79, 20 Uhr, 10 Euro

Goldenes Rätselraten: Zur Einstimmung geht es durch die Ausstellung "Welt im Umbruch. Kunst der 20er Jahre". Für das daran anschließende Pub-Quiz "Quizzing Twenties" muss keine neue Sachlichkeit erfunden werden, doch allzu expressionistische Antworten könnten die Quizmaster verwirren.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 19–22 Uhr, 8 Euro

Was kommt

Augen auf Blüten: Bei der Führung "Frühblüher im Jenischpark" schärft Barbara Engelschall den Frühlingsblick. Die ersten blühenden Pflänzchen werden in Augenschein genommen.

Jenischpark, Treffpunkt Eingang Weiße Mauer (Hochrad 75), So, 11 Uhr, Spenden erbeten

Sightseeing-Lauf: Der Haspa Marathon, Deutschlands größter Frühlingsmarathon, lockt über 25.000 Sportler an. Die Strecke beginnt und endet an der Messe und führt vorbei an den Tanzenden Türmen, dem Fischmarkt und vielen weiteren städtischen Highlights.

Start: Messe, Messeplatz 1, So, ab 9.30 Uhr

Hamburger Schnack

Zwei Verkäuferinnen in einem Bekleidungsgeschäft. Verkäuferin 1: »Am Sonntag zieht ein Marathon direkt an meinem Haus vorbei!« Verkäuferin 2: »Wie, Marathon? So’n Laufmarathon?« Verkäuferin 1: »Ja ...« Verkäuferin 2: »Ich find so was geil! Ich würde da auch mitlaufen, wenn die mir dafür Geld geben!« Verkäuferin 1: »Ich hoffe nur, es reihert keiner in den Garten.« Gehört von Wiebke Neelsen

Meine Stadt

Zum Ausschneiden, wenn am Wochenende das Wetter wieder schlechter wird © Bettina Tschaikowski

