Ganz am Ende der S-Bahn-Linie 3, knapp eine Stunde Fahrzeit vom Hauptbahnhof entfernt, liegt Stade. Die niedersächsische Kreisstadt ist so was wie ein Hamburger Vorort ehrenhalber (vulgo: "Metropolregion"), die Stader und die Hamburger sind also Nachbarn. Und weil man sich in kleinen Städten für seine Nachbarn interessiert, ist im Kunsthaus Stade derzeit noch eine tolle Ausstellung über Altona und St. Pauli zu sehen. "Es war einmal", heißt sie, und zeigt historische Fotografien von Herbert Dombrowski, Anders Petersen und Germin.

Der Hamburger Dom im Jahre 1948 © Germin

Über drei Etagen verteilt sind die Aufnahmen aus den 1950er- bis 1970er-Jahren, jeder Fotograf hat ein Geschoss für sich. Dombrowski zeigt Straßenszenen: Finstere Hinterhöfe, bröckelnde Fassaden — Altona, als es noch ein Arbeiterviertel war. Bei Germin ist der Hamburger Hafen vor der Containerisierung zu sehen. Hier wird noch Stückgut verladen: Latten, Fässer, Bananenstauden, tagelang, von zähen, wettergegerbten Kerlen. Und nach Feierabend machen die was? Das zeigt Anders Petersen, der dritte Fotograf.

"Café Lehmitz" heißt Petersens bekanntes Fotobuch, seine Bilder waren erst 2018 in der Hamburger Freelens-Galerie zu sehen. Wer das verpasst hat, bekommt jetzt in Stade eine neue Chance. Im Café Lehmitz (nicht identisch mit dem heutigen Lehmitz auf der Reeperbahn!) soffen die Gäste Flaschenbier im Stehen, Frauen in Prilblumenblusen und Männer mit "Ute"-Tattoo auf dem Bizeps. Wir sehen: Die zerschundenen Knie unterm Rock. Die gierigen Blicke der Kerle. Die Tragik der Damen, die sich extra schön gemacht haben, nur um am Ende des Abends in dieser Kaschemme unter den Tisch zu stürzen.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Man wartet darauf, in einem der Fotos Fritz Honka zu erblicken, der etwa zur Entstehungszeit dieser Bilder auf St. Pauli seine Opfer suchte. Aber das war ja nicht im "Lehmitz", sondern im "Elbschlosskeller" und im "Goldenen Handschuh".

Anders Petersens Fotos sind keine Exploitation oder Elendstourismus. Sie sind grausam, weil die Verhältnisse, die sie zeigen, grausam sind. "Alles lange her", könnte man sagen. Doch diese Fotos sind das sicherste Gegengift für die in Hamburg grassierende Nostalgie nach dem "guten, alten Kiez". Allein um davon geheilt zu werden, lohnt sich die Reise nach Stade.



"Es war einmal" ist noch bis 5. Mai im Kunsthaus Stade zu sehen, Wasser West 7, fußläufig ab dem Bahnhof Stade. Öffnungszeiten: Di—So 10 bis 17 Uhr teilweise auch länger. Eintritt 8€, reduziert 4€, das Haus ist nicht barrierefrei.