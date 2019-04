Die Elbphilharmonie war zweifelsohne ein Desaster, aus dem die Stadt gelernt hat: 77 Millionen Euro sollte sie am Anfang einmal kosten, am Ende mussten die Steuerzahler 789 Millionen Euro zahlen. Seither achtet die Verwaltung penibel darauf, bei Bauprojekten im Kostenrahmen zu bleiben. Das gelang zuletzt häufiger. Doch vor wenigen Wochen musste der Senat die Bürgerschaft ausgerechnet bei einem Prestigeprojekt um mehr Geld bitten: Die Sanierung des Kongresszentrums CCH wird wohl 36 Millionen Euro mehr kosten als geplant. FDP -Fraktionschef Michael Kruse erklärt, warum neue Regeln notwendig sind.



ZEIT ONLINE: Herr Kruse, die Stadt Hamburg ist seit dem Planungsdesaster bei der Elbphilharmonie vorsichtig geworden, was die Kalkulation von Baukosten angeht. Durchaus mit Erfolg: Zuletzt sind einige Bauprojekte günstiger fertig geworden als geplant. Das dürfte doch selbst der FDP gute Laune bescheren, oder?

FDP-Fraktionschef Michael Kruse © Christian Charisius/dpa

Michael Kruse: Es ist gut, wenn Projekte im Kostenrahmen bleiben – in Hamburg ist es bei vielen Projekten inzwischen allerdings so, dass der Senat sehr üppig plant und sich am Ende dafür feiert, dass die Projekte günstiger waren als geplant.

ZEIT ONLINE: Der Rechnungshof hat jüngst kritisiert, durch diese hohen Puffer in der Planung gerate die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick.

Kruse: Genau. Es ist kein Erfolg, Riesenplanwerte auszuweisen und diese dann zu erreichen. Wir müssen dahin kommen, günstig und qualitativ hochwertig zu bauen – wie weit der Weg dahin ist, zeigt die misslungene Planung für das Kongresszentrum CCH.

ZEIT ONLINE: Dessen Sanierung ist deutlich teurer geworden. 194 Millionen Euro waren ursprünglich geplant, jetzt werden es 36 Millionen Euro mehr. Was ist da schiefgelaufen?

Kruse: Wir sehen da drei große Mängel: Der 2007 gebaute Teil des Gebäudes ist jetzt schon marode. Da sind Metallhalter an einer Glasfassade schon verrostet und müssen überraschend ausgetauscht werden. Das darf nicht passieren. Da muss der Senat besser kontrollieren: Im Regelfall beträgt die Gewährleistung von Gebäuden fünf Jahre. Vor Ende der Frist muss man kontrollieren, ob alles an dem Gebäude noch so ist, wie es sein sollte.

ZEIT ONLINE: Das geschieht bisher nicht?

Kruse: Nein, diese Schäden hätte man erkennen können. Die Gewährleistungsfrist ist verstrichen, die Stadt muss jetzt einige Millionen für die Baumängel selbst in die Hand nehmen. Ein weiteres grundsätzliches Problem, das sich auch beim CCH zeigt: Während der Bauarbeiten wurden Tausende Asbestrohre gefunden, von denen vor der Sanierung keiner wusste. Hier hätte die Stadt vor der Kostenkalkulation genauer schauen müssen. Wir fordern für die Zukunft, dass man Teil- und Probeabrisse durchführt, bZEIT ONLINEor man die Kosten für solche großen Projekte kalkuliert.

ZEIT ONLINE: Das klingt nach einem ganz schön großen Aufwand.

Kruse: Ja, aber der ist notwendig. Und zuletzt müssen wir stärker aufpassen, dass wir uns nicht so sehr von einzelnen Baufirmen abhängig machen. Je größer und komplizierter ihr Bau ist, desto weniger Firmen gibt es, die sie überhaupt durchführen können. Wie fatal das ist, haben sie auch bei großen Bauprojekten wie der Elphilharmonie und dem Berliner Flughafen gesehen – aber eben auch beim CCH. Sie werden erpressbar und dann wird es teuer. Es ist besser, die Aufträge möglichst lange auch noch an viele kleine Auftraggeber geben zu können.

ZEIT ONLINE: Gibt es angesichts des Baubooms überhaupt genügend Firmen, die sich für solche Aufträge finden?

Kruse: Es gibt oft nur noch zwei oder drei große Firmen, die manche Aufträge erledigen können. Das ist in der Tat schwierig. Aber dennoch sollte man möglichst lange die Möglichkeit haben, zu wechseln. Deswegen ist natürlich die Projektsteuerung der Stadt ganz entscheidend. Und die hat beim CCH einfach versagt.

ZEIT ONLINE: Der Rechnungshof sagt, beim CCH hätte man die Regeln des kostenstabilen Bauens einfach nur umsetzen müssen. Hätte das nicht gereicht – braucht es wirklich eine Anpassung?

Kruse: Hätte man unsere heutigen Vorschläge damals in der Planung berücksichtigt, wären wir insgesamt günstiger weggekommen – weil sich der Bau nicht verzögert hätte.

ZEIT ONLINE: Haben Sie die Hoffnung, dass der Senat Ihre Anregungen aufnimmt?

Kruse: Auch Rot-Grün sieht offenbar Änderungsbedarf. Der Senat soll prüfen, wie das kostenstabile Bauen sich weiterentwickeln kann. Wir dagegen machen konstruktive Vorschläge.